10:48 15 ноября

В Крыму назвали заявления Киева о проверке инспекторов из США бредом

Визит в Крым военных инспекторов из США, анонсированный властями Украины, невозможен, инспекционная группа не посещала полуостров, а утверждения Киева являются "бредом от безысходности", заявил вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

В Крыму назвали заявления Киева о проверке инспекторов из США бредом


Напоминаем, что Генеральный штаб ВС Украины анонсировал на 13 ноября визит инспекционной группы из США, в состав которой также включены представители Дании и Канады, с целью мониторинга военно-политической ситуации в центральном и юго-восточном регионах. В программу визита, как утверждали в Генштабе, было включено посещение территории Крыма.


Это бред от безысходности. Конечно, никто не приезжал и приезжать не будет. Это невозможно просто-напросто. А все, кто хочет посмотреть на сегодняшний Крым, — через Российскую территорию могут приезжать, наши двери всегда открыты
— приводит слова Мурадова РИА Новости.

Ранее власти Крыма прокомментировали заявления Генштаба Украины о возможном визите инспекторов из США на полуостров. Они напомнили, что без российской визы американские партнёры смогут побывать в Крыму «только виртуально»

Использованы фотографии: РИА Новости
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Комментарии 11

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  1. Ami du peuple Сегодня, 10:25
    ...без российской визы американские партнёры смогут побывать в Крыму «только виртуально»
    Пусть американы через Чонгар прорываются с жовто-блакитным прапором и с криком "Украина с нами!"
    Ami du peuple
    1. Джедай Сегодня, 10:26
      hi С какого перепугу хозяин вдруг станет выполнять прихоти холопа? wink Пусть кастрюльки дальше живут в своём иллюзорном мире.
      Джедай
      1. Идущий Сегодня, 10:41
        Они мриют себя партнерами и думают , что США все может.
        Идущий
  2. cniza Сегодня, 10:25
    Напоминаем, что Генеральный штаб ВС Украины анонсировал на 13 ноября визит инспекционной группы из США, в состав которой также включены представители Дании и Канады, с целью мониторинга военно-политической ситуации в центральном и юго-восточном регионах. В программу визита, как утверждали в Генштабе, было включено посещение территории Крыма.


    Почему нет , в кабинете киевского офиса по карте. laughing
    cniza
  3. solzh Сегодня, 10:28
    В Киеве сами верят в то, что говорят и пишут?
    solzh
    1. Идущий Сегодня, 10:42
      Цитата: solzh
      В Киеве сами верят в то, что говорят и пишут?


      А это их не волнует , главное шуметь и себя подбадривать.
      Идущий
  4. Ferdinant Сегодня, 10:28
    Ненужно спорить с психами, это задача санитаров.
    Ferdinant
  5. rotmistr60 Сегодня, 10:29
    "бредом от безысходности"

    Не только от безвыходности, но и от скудности ума. А интересно было бы посмотреть как эти "инспекторы" попытались прорваться через границу.
    rotmistr60
  6. Корсар0304 Сегодня, 10:37
    Весьма и весьма любопытно как они вообще себе это представляют... инспекторов... в Крыму.
    Всегда задавался вопросом: Вот когда звучат подобные заявления политиков высокого уровня - они вообще осознают о чем говорят? На мой взгляд - нет..
    Корсар0304
  7. ded100 Сегодня, 10:39
    Сами поинспектировать боятся вот на хозяев и ссылаются но тут и хозяева не помогут!! wassat
    ded100
  8. Masya Masya Сегодня, 10:42
    утверждения Киева являются "бредом от безысходности",

    За соломинку хватаются, но перед смертью не надышишься...
    Masya Masya
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