В Крыму назвали заявления Киева о проверке инспекторов из США бредом

Это бред от безысходности. Конечно, никто не приезжал и приезжать не будет. Это невозможно просто-напросто. А все, кто хочет посмотреть на сегодняшний Крым, — через Российскую территорию могут приезжать, наши двери всегда открыты

Визит в Крым военных инспекторов из США, анонсированный властями Украины, невозможен, инспекционная группа не посещала полуостров, а утверждения Киева являются "бредом от безысходности", заявил вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.Напоминаем, что Генеральный штаб ВС Украины анонсировал на 13 ноября визит инспекционной группы из США, в состав которой также включены представители Дании и Канады, с целью мониторинга военно-политической ситуации в центральном и юго-восточном регионах. В программу визита, как утверждали в Генштабе, было включено посещение территории Крыма.— приводит слова Мурадова РИА Новости Ранее власти Крыма прокомментировали заявления Генштаба Украины о возможном визите инспекторов из США на полуостров. Они напомнили, что без российской визы американские партнёры смогут побывать в Крыму «только виртуально»