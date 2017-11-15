10:46 15 ноября

Путин обсудит с военными закупки вооружений на следующее десятилетие

На следующей неделе президент РФ Владимир Путин проведет серию совещаний с руководством Минобороны, членами правительства и представителями ОПК по вопросам новой госпрограммы вооружения (ГПВ) на 2018-2027 годы, сообщает Коммерсантъ.



По данным газеты, на финансирование программы может быть выделено около 19 трлн рублей.


Предстоящую серию совещаний планируется разбить на две части. «В первой – военные и промышленность доложат президенту о результатах исполнения государственного оборонного заказа и госпрограммы вооружений на 2011-2020 годы, во второй – приступят к финальному обсуждению технических, а самое главное, финансовых параметров госпрограммы вооружения на 2018-2027 годы», – пишет газета со ссылкой на свои источники.

В новой ГПВ большое внимание будет уделено стратегическим ядерным силам: «Будут вестись закупки крылатых ракет воздушного базирования, баллистических ракет подводных лодок и наземных межконтинентальных носителей. Так, в период 2018-2027 годов на вооружение будут приняты новые стратегические твердотопливные комплексы РС-26 "Рубеж" и железнодорожные "Баргузин", а также жидкостные РС-28 "Сармат"», говорится в материале.

В части авиации продолжатся закупки истребителей Су-30СМ и Су-35, фронтовых бомбардировщиков Су-34, а также состоится первая закупка истребителей Су-57, ракетоносцев Ту-160М2 и 24-х истребителей МиГ-35.

По линии ВМФ программа будет рассчитана на закупку «дизель-электрических подлодок, атомных ракетоносцев нового поколения типа "Хаски" (с новой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой), а также судов обеспечения, тральщиков, корветов, фрегатов, судов связи, опытовых и научно-исследовательских судов».

Сухопутные войска получат новые системы ПВО (в том числе разрабатываемые в рамках ОКР «Стандарт»), танки Т-90 и Т-14 «Армата», бронемашины пехоты «Курганец-25» и бронетранспортеры «Бумеранг».

В рамках ГПВ возможно также создание авианосца с ядерной энергоустановкой, однако решение о целесообразности его постройки Генштаб ВС РФ определит позже.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 8

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  1. Александр 3 Сегодня, 10:31
    Эх сколько средств,а могли бы пустить на благие дела.
    Александр 3
    1. solzh Сегодня, 10:33
      А оборона и безопасность не благие дела?
      solzh
      1. Джедай Сегодня, 10:38
        "Кто не хочет кормить свою армию - будет кормить чужую." wink
        Джедай
        1. Соломон Кейн Сегодня, 10:45
          Надо еще комиссию по контролю над целевым использованием средств создать, с неограниченными полномочиями и подчиняться напрямую Верховному, минуя димОнов или дЕмонов....

          Я Вас приветствую, сэр!!!! hi
          Соломон Кейн
        2. Идущий Сегодня, 10:45
          К сожалению , есть такие , которые считают , что можно лишь бы его желудок был набит.
          Идущий
    2. dorz Сегодня, 10:44
      Цитата: Александр 3
      Эх сколько средств,а могли бы пустить на благие дела.

      На предприятиях оборонки люди получают зарплаты, содержат семьи, дают детям образование.
      Конечно, на такие деньги лучше купить себе остров и к нему припарковать здоровенную яхту.
      dorz
  2. chidoryan Сегодня, 10:38
    Могу посоветовать ВВП несколько игр с доннатом, там столько пушек купить можно. Даже истребители 6-го поколения есть, бластеры и тд. Вполне в духе МО будет!
    chidoryan
  3. Egorovich Сегодня, 10:46
    Да-а, денег на перевооружение нужно немерено, но жить после этого так же будет на много спокойнее. Одни враги кругом.
    Egorovich
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