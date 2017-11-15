Путин обсудит с военными закупки вооружений на следующее десятилетие
На следующей неделе президент РФ Владимир Путин проведет серию совещаний с руководством Минобороны, членами правительства и представителями ОПК по вопросам новой госпрограммы вооружения (ГПВ) на 2018-2027 годы, сообщает Коммерсантъ.
По данным газеты, на финансирование программы может быть выделено около 19 трлн рублей.
Предстоящую серию совещаний планируется разбить на две части. «В первой – военные и промышленность доложат президенту о результатах исполнения государственного оборонного заказа и госпрограммы вооружений на 2011-2020 годы, во второй – приступят к финальному обсуждению технических, а самое главное, финансовых параметров госпрограммы вооружения на 2018-2027 годы», – пишет газета со ссылкой на свои источники.
В новой ГПВ большое внимание будет уделено стратегическим ядерным силам: «Будут вестись закупки крылатых ракет воздушного базирования, баллистических ракет подводных лодок и наземных межконтинентальных носителей. Так, в период 2018-2027 годов на вооружение будут приняты новые стратегические твердотопливные комплексы РС-26 "Рубеж" и железнодорожные "Баргузин", а также жидкостные РС-28 "Сармат"», говорится в материале.
В части авиации продолжатся закупки истребителей Су-30СМ и Су-35, фронтовых бомбардировщиков Су-34, а также состоится первая закупка истребителей Су-57, ракетоносцев Ту-160М2 и 24-х истребителей МиГ-35.
По линии ВМФ программа будет рассчитана на закупку «дизель-электрических подлодок, атомных ракетоносцев нового поколения типа "Хаски" (с новой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой), а также судов обеспечения, тральщиков, корветов, фрегатов, судов связи, опытовых и научно-исследовательских судов».
Сухопутные войска получат новые системы ПВО (в том числе разрабатываемые в рамках ОКР «Стандарт»), танки Т-90 и Т-14 «Армата», бронемашины пехоты «Курганец-25» и бронетранспортеры «Бумеранг».
В рамках ГПВ возможно также создание авианосца с ядерной энергоустановкой, однако решение о целесообразности его постройки Генштаб ВС РФ определит позже.
По данным газеты, на финансирование программы может быть выделено около 19 трлн рублей.
Предстоящую серию совещаний планируется разбить на две части. «В первой – военные и промышленность доложат президенту о результатах исполнения государственного оборонного заказа и госпрограммы вооружений на 2011-2020 годы, во второй – приступят к финальному обсуждению технических, а самое главное, финансовых параметров госпрограммы вооружения на 2018-2027 годы», – пишет газета со ссылкой на свои источники.
В новой ГПВ большое внимание будет уделено стратегическим ядерным силам: «Будут вестись закупки крылатых ракет воздушного базирования, баллистических ракет подводных лодок и наземных межконтинентальных носителей. Так, в период 2018-2027 годов на вооружение будут приняты новые стратегические твердотопливные комплексы РС-26 "Рубеж" и железнодорожные "Баргузин", а также жидкостные РС-28 "Сармат"», говорится в материале.
В части авиации продолжатся закупки истребителей Су-30СМ и Су-35, фронтовых бомбардировщиков Су-34, а также состоится первая закупка истребителей Су-57, ракетоносцев Ту-160М2 и 24-х истребителей МиГ-35.
По линии ВМФ программа будет рассчитана на закупку «дизель-электрических подлодок, атомных ракетоносцев нового поколения типа "Хаски" (с новой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой), а также судов обеспечения, тральщиков, корветов, фрегатов, судов связи, опытовых и научно-исследовательских судов».
Сухопутные войска получат новые системы ПВО (в том числе разрабатываемые в рамках ОКР «Стандарт»), танки Т-90 и Т-14 «Армата», бронемашины пехоты «Курганец-25» и бронетранспортеры «Бумеранг».
В рамках ГПВ возможно также создание авианосца с ядерной энергоустановкой, однако решение о целесообразности его постройки Генштаб ВС РФ определит позже.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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