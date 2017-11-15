Вильнюс разбирается в ситуации с перезахоронением останков советских солдат

К нам попала информация о том, что на участке Антакальнисского кладбища, для захоронений ветеранов времен Второй мировой войны оборудуется могила и устанавливается памятник не в соответствии с установленными правилами. Выяснилось, что могила оборудована несколько месяцев назад и памятник устанавливается с советский символикой,

Я уверена, что это часть большой информационной атаки, направленной против Литвы. Я считаю, что это просто попытка увеличить в Вильнюсе число таких мест и таким образом укрепить наступление на наше государство,