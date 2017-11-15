15:23 15 ноября

Вильнюс разбирается в ситуации с перезахоронением останков советских солдат

Перезахоронение останков советских воинов на вильнюсском Антакальнисском кладбище не было согласовано с госведомствами Литвы, передает РИА Новости заявление директора департамента по культурному наследию республики Дианы Варнайте.

Вильнюс разбирается в ситуации с перезахоронением останков советских солдат


Ситуацию с перезахоронениями останков советских воинов департамент изложил городскому муниципалитету, «предполагается, что останки были привезены в Вильнюс из Швенченского района организацией, объединяющей ветеранов времен Второй мировой войны "Забытые солдаты"», сказала Варнайте на брифинге.


К нам попала информация о том, что на участке Антакальнисского кладбища, для захоронений ветеранов времен Второй мировой войны оборудуется могила и устанавливается памятник не в соответствии с установленными правилами. Выяснилось, что могила оборудована несколько месяцев назад и памятник устанавливается с советский символикой,
сказала она.

По словам главы департамента, «вопрос перезахоронения солдат не был согласован с министерством культуры».

Она отметила, что на следующей неделе для выяснения ситуации будут вызваны представители организации «Забытые солдаты» и полиции, Правоохранители должны будут выяснить, «не нарушается ли запрет на демонстрацию советской символики».

Я уверена, что это часть большой информационной атаки, направленной против Литвы. Я считаю, что это просто попытка увеличить в Вильнюсе число таких мест и таким образом укрепить наступление на наше государство,
заявила Варнайте.

Она добавила, что департамент сделает всё, чтобы данный факт был оценен соответствующе.

В Вильнюсе на Антакальнисском кладбище захоронены солдаты 3-го Белорусского фронта, погибшие в боях за освобождение столицы Литвы. Мемориал памяти советских воинов был создан в 1951 году. В этом же году были перезахоронены останки 3460 воинов. Напротив главного памятника и Вечного огня похоронены пять Героев Советского Союза.

Использованы фотографии: http://photo.qip.ru
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Комментарии 20

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  1. destination Сегодня, 13:02
    Хоть Святое не трогали бы,при....ты... am
    destination
    1. 210окв Сегодня, 13:07
      Обращение к нелюдям.Понимают только хорошего леща..
      Цитата: destination
      Хоть Святое не трогали бы,при....ты... am
      210окв
      1. Джедай Сегодня, 13:09
        Только с памятниками и могут воевать, отродья! fool
        Джедай
        1. Идущий Сегодня, 13:16
          Печаль в том , что они воюют со своей историей и будущего у них нет.
          Идущий
          1. Джедай Сегодня, 13:20
            Пусть продолжают рыть сами себе могилу.
            Джедай
            1. Идущий Сегодня, 13:24
              Это их право , больше мы их из дерьма выводить не будем.
              Идущий
    2. Проксима Сегодня, 13:20
      Цитата: destination
      Хоть Святое не трогали бы,при....ты... am

      В каждой нормальной культуре прах умерших (какие они ни были), это неприкосновенное!
      Взять Афганистан.
      "Оккупант и захватчик" Сергей Малыгин погиб смертью героя в "порабощенной" стране(Афганистан). Этот памятник продолжает вызывать почитание и восхищение восхищение у местных жителей.

      Мы сначала расстреливали на Саланге ваши колонны, а когда получали ранение, то бежали к вашим докторам лечиться, — делится предысторией Гулаб (местный охранник). — Мне трудно говорить сегодня о прошлом, очень много ошибок совершили обе стороны. Однако подвиг русского солдата не вписывается в рамки привычной войны.
      Проксима
      1. Идущий Сегодня, 13:26
        Однако подвиг русского солдата не вписывается в рамки привычной войны.


        Афганцы храбрые воины , знают о чем говорят и с памятниками они не воюют.
        Идущий
        1. Проксима Сегодня, 13:34
          Цитата: Идущий
          Однако подвиг русского солдата не вписывается в рамки привычной войны.


          Афганцы храбрые воины , знают о чем говорят и с памятниками они не воюют.

          Этот постулат - удел сильного воина. Нации Афганистана в основном генетически и по языкам принадлежат к нашей Индо-Европейской языковой семье. Того же пуштуна мы поймём в лингвистическом отношении намного больше, чем допустим татарина, эстонца, финна или их соседей - узбеков, киргизов...
          Проксима
  2. rotmistr60 Сегодня, 13:10
    памятник устанавливается с советский символикой,

    Все, теперь из кожи вылезут, но признают захоронение не законным. Прибалты прибалточные, что еще скажешь? Остается пожелать, чтобы их могилы были сравнены с землей и забыты.
    rotmistr60
    1. Идущий Сегодня, 13:17
      Цитата: rotmistr60
      Остается пожелать, чтобы их могилы были сравнены с землей и забыты.


      Так и будет , история их ничему не научила.
      Идущий
  3. Egorovich Сегодня, 13:15
    И вот с такой мерзопакостью, мы когда то жили в одном государстве и выпестовывали их из средневековья.
    Egorovich
    1. Джедай Сегодня, 13:19
      А они теперь в благодарность Россию "оккупантом" обзывают. Нелюди и мутанты! negative
      Джедай
      1. Egorovich Сегодня, 13:21
        Прибалты напоминают мне мелкого пакостника, гадящего по углам.
        Egorovich
        1. Джедай Сегодня, 13:24
          Они таковыми по своей сути и являются.
          Джедай
          1. Идущий Сегодня, 13:38
            Сами себя обрекли на вымирание и исчезновение с лица земли , поэтому и метят , пытаясь хоть что то оставить после себя.
            Идущий
            1. Джедай Сегодня, 13:48
              Вот пусть и вымирают - планета только чище станет. Пусть и хозяев своих с собой прихватят.
              Джедай
              1. Идущий Сегодня, 13:51
                Когда мы деньги заплатили шведам , что бы выкупить их , а они так ничего и не поняли.
                Идущий
  4. solzh Сегодня, 13:20
    Нормальных человеческих слов нет, глядя на всё это бесстыдство, один мат вырывается и эмоции зашкаливают. Для них нет ничего святого.
    solzh
  5. afrikanez Сегодня, 14:37
    захоронения солдат не был согласован с министерством культуры
    У них всех хоронят с разрешения или как? am
    afrikanez
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