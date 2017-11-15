Вильнюс разбирается в ситуации с перезахоронением останков советских солдат
Перезахоронение останков советских воинов на вильнюсском Антакальнисском кладбище не было согласовано с госведомствами Литвы, передает РИА Новости заявление директора департамента по культурному наследию республики Дианы Варнайте.
Ситуацию с перезахоронениями останков советских воинов департамент изложил городскому муниципалитету, «предполагается, что останки были привезены в Вильнюс из Швенченского района организацией, объединяющей ветеранов времен Второй мировой войны "Забытые солдаты"», сказала Варнайте на брифинге.
По словам главы департамента, «вопрос перезахоронения солдат не был согласован с министерством культуры».
Она отметила, что на следующей неделе для выяснения ситуации будут вызваны представители организации «Забытые солдаты» и полиции, Правоохранители должны будут выяснить, «не нарушается ли запрет на демонстрацию советской символики».
Она добавила, что департамент сделает всё, чтобы данный факт был оценен соответствующе.
В Вильнюсе на Антакальнисском кладбище захоронены солдаты 3-го Белорусского фронта, погибшие в боях за освобождение столицы Литвы. Мемориал памяти советских воинов был создан в 1951 году. В этом же году были перезахоронены останки 3460 воинов. Напротив главного памятника и Вечного огня похоронены пять Героев Советского Союза.
Ситуацию с перезахоронениями останков советских воинов департамент изложил городскому муниципалитету, «предполагается, что останки были привезены в Вильнюс из Швенченского района организацией, объединяющей ветеранов времен Второй мировой войны "Забытые солдаты"», сказала Варнайте на брифинге.
К нам попала информация о том, что на участке Антакальнисского кладбища, для захоронений ветеранов времен Второй мировой войны оборудуется могила и устанавливается памятник не в соответствии с установленными правилами. Выяснилось, что могила оборудована несколько месяцев назад и памятник устанавливается с советский символикой,сказала она.
По словам главы департамента, «вопрос перезахоронения солдат не был согласован с министерством культуры».
Она отметила, что на следующей неделе для выяснения ситуации будут вызваны представители организации «Забытые солдаты» и полиции, Правоохранители должны будут выяснить, «не нарушается ли запрет на демонстрацию советской символики».
Я уверена, что это часть большой информационной атаки, направленной против Литвы. Я считаю, что это просто попытка увеличить в Вильнюсе число таких мест и таким образом укрепить наступление на наше государство,заявила Варнайте.
Она добавила, что департамент сделает всё, чтобы данный факт был оценен соответствующе.
В Вильнюсе на Антакальнисском кладбище захоронены солдаты 3-го Белорусского фронта, погибшие в боях за освобождение столицы Литвы. Мемориал памяти советских воинов был создан в 1951 году. В этом же году были перезахоронены останки 3460 воинов. Напротив главного памятника и Вечного огня похоронены пять Героев Советского Союза.
Использованы фотографии: http://photo.qip.ru
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