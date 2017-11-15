19:15 15 ноября

Минобороны подписало соглашение с Курчатовским институтом

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и президент Национального исследовательского центра (НИЦ) "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает создание перспективного вооружения и военной техники.

Минобороны подписало соглашение с Курчатовским институтом


Как следует из текста соглашения, целью сотрудничества является совместное использование потенциалов научных организаций, подведомственных Минобороны России и НИЦ "Курчатовский институт", а также совершенствование координации деятельности при планировании и выполнении научных исследований в сфере обеспечения обороны страны в интересах формирования опережающего научно-технического задела для создания перспективного вооружения и военной техники.


Министерством обороны и российскими научно-исследовательскими организациями накоплен большой опыт совместной работы в области обороны. Одной из таких организаций является Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт". В центре создан значительный, я бы сказал, важный и существенный задел во многих направлениях, касающихся армии, обороны страны и всех аспектов ее деятельности
- сказал Шойгу на церемонии подписания, отметив, что это касается и медицины, и строительства, и вопросов безопасности.

По его словам, уже существующие проекты реализуются успешно. В свою очередь президент Курчатовского института заверил министра обороны, что сегодня центр готов обеспечить безопасность страны на качественно новом уровне, передает ТАСС

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 12

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  1. 210окв Сегодня, 16:03
    И это верно.Одно только наименование этого института поднимает дух..[b][/b]
    210окв
    1. сибиралт Сегодня, 16:18
      Ну, очень долго думали, блин! belay Оказывается, всё дело было в подписи, а тут, вдруг, разрешили наконец то. lol
      сибиралт
      1. 210окв Сегодня, 16:19
        А я думаю что это просто политический вопрос,а сотрудничество как шло так и будет идти.
        Цитата: сибиралт
        Ну, очень долго думали, блин! belay Оказывается, всё дело было в подписи, а тут вдруг разрешили наконец то. lol
        210окв
        1. сибиралт Сегодня, 16:22
          Такое "сотрудничество" бесплатным не бывает. Но оплату производят только на основании договора. Если он был, то в чем новость? request
          сибиралт
        2. sogdy Сегодня, 17:44
          В РАН Устав поменяли, соответственно - по-другому требуется оформлять работы.
          sogdy
    2. Банщик-М Сегодня, 16:21
      Давно уже пора все в единый кулак ВПК собирать и под жестким контролем государства и спецслужбы..Сколько уже перспективных технологий и специалистов профукали, это жуть!
      Банщик-М
    3. RASKAT Сегодня, 16:21
      что сегодня центр готов обеспечить безопасность страны на качественно новом уровне

      Что такова они смогут создать?
      Ой как фантазия то разыгралась wassat .
      RASKAT
      1. DMB_95 Сегодня, 16:30
        Цитата: RASKAT
        что сегодня центр готов обеспечить безопасность страны на качественно новом уровне

        Что такова они смогут создать? .

        "Кузькину мать" последнего поколения , например .
        DMB_95
  2. Наблюдатель2014 Сегодня, 16:08
    Минобороны РФ и "Курчатовский институт" договорились о сотрудничестве в интересах создания перспективного вооружения
    Для партнёров звучит как Отче наш для нечистого. laughing
    Наблюдатель2014
  3. НасРать Сегодня, 16:18
    Добре... хорошая новость...
    НасРать
  4. den3080 Сегодня, 18:05
    одна деталь остаётся неясной в этой новости: на сколько увеличится состояние братьев Ковальчуков по результатам работы?
    den3080
    1. вакса Сегодня, 18:58
      До Чубайса не достанут.
      вакса
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