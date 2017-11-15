Минобороны подписало соглашение с Курчатовским институтом

Министерством обороны и российскими научно-исследовательскими организациями накоплен большой опыт совместной работы в области обороны. Одной из таких организаций является Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт". В центре создан значительный, я бы сказал, важный и существенный задел во многих направлениях, касающихся армии, обороны страны и всех аспектов ее деятельности

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и президент Национального исследовательского центра (НИЦ) "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает создание перспективного вооружения и военной техники.Как следует из текста соглашения, целью сотрудничества является совместное использование потенциалов научных организаций, подведомственных Минобороны России и НИЦ "Курчатовский институт", а также совершенствование координации деятельности при планировании и выполнении научных исследований в сфере обеспечения обороны страны в интересах формирования опережающего научно-технического задела для создания перспективного вооружения и военной техники.- сказал Шойгу на церемонии подписания, отметив, что это касается и медицины, и строительства, и вопросов безопасности.По его словам, уже существующие проекты реализуются успешно. В свою очередь президент Курчатовского института заверил министра обороны, что сегодня центр готов обеспечить безопасность страны на качественно новом уровне, передает ТАСС