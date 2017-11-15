Минобороны подписало соглашение с Курчатовским институтом
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и президент Национального исследовательского центра (НИЦ) "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает создание перспективного вооружения и военной техники.
Как следует из текста соглашения, целью сотрудничества является совместное использование потенциалов научных организаций, подведомственных Минобороны России и НИЦ "Курчатовский институт", а также совершенствование координации деятельности при планировании и выполнении научных исследований в сфере обеспечения обороны страны в интересах формирования опережающего научно-технического задела для создания перспективного вооружения и военной техники.
По его словам, уже существующие проекты реализуются успешно. В свою очередь президент Курчатовского института заверил министра обороны, что сегодня центр готов обеспечить безопасность страны на качественно новом уровне, передает ТАСС
Как следует из текста соглашения, целью сотрудничества является совместное использование потенциалов научных организаций, подведомственных Минобороны России и НИЦ "Курчатовский институт", а также совершенствование координации деятельности при планировании и выполнении научных исследований в сфере обеспечения обороны страны в интересах формирования опережающего научно-технического задела для создания перспективного вооружения и военной техники.
Министерством обороны и российскими научно-исследовательскими организациями накоплен большой опыт совместной работы в области обороны. Одной из таких организаций является Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт". В центре создан значительный, я бы сказал, важный и существенный задел во многих направлениях, касающихся армии, обороны страны и всех аспектов ее деятельности- сказал Шойгу на церемонии подписания, отметив, что это касается и медицины, и строительства, и вопросов безопасности.
По его словам, уже существующие проекты реализуются успешно. В свою очередь президент Курчатовского института заверил министра обороны, что сегодня центр готов обеспечить безопасность страны на качественно новом уровне, передает ТАСС
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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