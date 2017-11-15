Макрон не будет изолировать Путина и Трампа...
Президент Франции Эммануэль Макрон дал интервью британскому средству массовой информации – «Би-Би-Си». В интервью речь зашла о том, каково мнение Макрона относительно политики президентов России и США. Макрон сделал заявление, в котором назвал действия Владимира Путина и Дональда Трампа «дестабилизирующими ситуацию».
Эммануэль Макрон:
По словам президента Франции, шаг на «изоляцию Путина и Трампа являлся бы контрпродуктивным».
Макрон:
Вообще замечательно, когда президент нынешней Франции обсуждает саму возможность «изоляции» лидеров Российской Федерации и Соединённых Штатов Америки. Это подтверждает заявления французских политологов о том, что Макрон продолжает после победы на выборах пребывать в «кукольном мирке», где считает себя по-настоящему важной фигурой, способной принимать независимые решения на международной арене.
Эммануэль Макрон:
Хотя Дональд Трамп и Владимир Путин сегодня представляют своими действиями угрозу демократическим ценностям, миру толерантности и транспарентности, мы здесь в Европе не должны говорить о необходимости изолировать этих президентов.
По словам президента Франции, шаг на «изоляцию Путина и Трампа являлся бы контрпродуктивным».
Макрон:
Если вы решите просто вытолкнуть их из Европы, сказать: "Вы предаете наши ценности, это плохо!" - вы потеряете их.
Вообще замечательно, когда президент нынешней Франции обсуждает саму возможность «изоляции» лидеров Российской Федерации и Соединённых Штатов Америки. Это подтверждает заявления французских политологов о том, что Макрон продолжает после победы на выборах пребывать в «кукольном мирке», где считает себя по-настоящему важной фигурой, способной принимать независимые решения на международной арене.
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/EmmanuelMacron
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти