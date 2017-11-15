19:12 15 ноября

Макрон не будет изолировать Путина и Трампа...

Президент Франции Эммануэль Макрон дал интервью британскому средству массовой информации – «Би-Би-Си». В интервью речь зашла о том, каково мнение Макрона относительно политики президентов России и США. Макрон сделал заявление, в котором назвал действия Владимира Путина и Дональда Трампа «дестабилизирующими ситуацию».

Макрон не будет изолировать Путина и Трампа...


Эммануэль Макрон:
Хотя Дональд Трамп и Владимир Путин сегодня представляют своими действиями угрозу демократическим ценностям, миру толерантности и транспарентности, мы здесь в Европе не должны говорить о необходимости изолировать этих президентов.



По словам президента Франции, шаг на «изоляцию Путина и Трампа являлся бы контрпродуктивным».

Макрон:
Если вы решите просто вытолкнуть их из Европы, сказать: "Вы предаете наши ценности, это плохо!" - вы потеряете их.


Вообще замечательно, когда президент нынешней Франции обсуждает саму возможность «изоляции» лидеров Российской Федерации и Соединённых Штатов Америки. Это подтверждает заявления французских политологов о том, что Макрон продолжает после победы на выборах пребывать в «кукольном мирке», где считает себя по-настоящему важной фигурой, способной принимать независимые решения на международной арене.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/EmmanuelMacron
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 35

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  1. destination Сегодня, 17:50
    А вот согласен с ним сейчас,как не странно это прозвучит...
    destination
    1. Logall Сегодня, 17:54
      Цитата: destination
      А вот согласен с ним сейчас,как не странно это прозвучит...

      Дружище, Как бы это ни звучало, но он - никто! И звать его - никак... Он и не смог бы никого изолировать, даже бы если захотел...
      А вот его - запросто!
      Logall
      1. Дембель77 Сегодня, 18:04
        Да-а, господа. С сожалением констатирую - измельчал народец во Франции, коли такое чудо себе на шею накачал. А как пяткой-то в грудь себя били и кричали, что их французской демократии нет равной во всём белом свете! Н-да-а....
        Дембель77
      2. Лелёк Сегодня, 18:11
        Цитата: Logall
        Он и не смог бы никого изолировать, даже бы если захотел...


        Привет, Александр.
        Изолировать конечно же не смог бы ни он, ни кто-то другой. Единственно, чем он может насолить Путину и Трампу - это набрать в рот дерьма и плюнуть в их сторону, после чего оправить оборки на платье и покрасоваться перед парижанами. bully
        Лелёк
      3. svp67 Сегодня, 18:21
        Цитата: Logall
        И звать его - никак..

        А вот это зря, имя у него такое, знаковое....
        Эммануэль
        svp67
      4. Primoos Сегодня, 18:57
        Цитата: Logall
        Цитата: destination
        А вот согласен с ним сейчас,как не странно это прозвучит...

        Дружище, Как бы это ни звучало, но он - никто! И звать его - никак... Он и не смог бы никого изолировать, даже бы если захотел...
        А вот его - запросто!

        Как это никто? Он известный геронтофил. На бабке женился. Что бы она ему сопли подтирала. Ну, почти никто.
        Primoos
    2. Pirogov Сегодня, 17:58
      Цитата: destination
      А вот согласен с ним сейчас,как не странно это прозвучит..

      Не знаю с чем Вы согласны , меня удивляет другое ,а что лягушка что то может решить самостоятельно? Каждая ЖАБА норовит показать свою значимость.
      Pirogov
    3. To be or not to be Сегодня, 18:03
      Слишком МаКРО!! laughing
      (у Макрона для изоляции или не изоляции Путина и Трампа) )
      To be or not to be
    4. 79807420129 Сегодня, 18:05
      Цитата: destination
      А вот согласен с ним сейчас,как не странно это прозвучит...

      А изоленты то хватит изолировать а? laughing laughing wink
      79807420129
  2. 210окв Сегодня, 17:52
    У этого французика самомнение прёт из всех щелей.
    210окв
    1. лаврентий павлович Сегодня, 17:58
      Цитата: 210окв
      У этого французская самомнение прёт из всех щелей.

      Хотел бы посмотреть, как этот лягушатник изолировал бы Путина и Трампа. Одна история с Мистралями показала независимость французов, стоило только полосатым чуть надавить и корабли готовы были сами сожрать в угоду американцам.
      лаврентий павлович
  3. datur Сегодня, 17:53
    кардинал и галантерейщик, это сила!!!!!! wink а тут целый французкий микрон!!!! wassat вообще силища!!!!!! wassat
    datur
  4. Евродав Сегодня, 17:53
    Изоленты то хватит у бабколюба и лягушкоеда?
    Евродав
  5. Masya Masya Сегодня, 17:55
    Макрон не будет изолировать Путина и Трампа...

    Уже само по себе звучит как анекдот... wink
    Masya Masya
    1. destination Сегодня, 17:59
      Вот собрал тебе в бору... feel
      destination
      1. Masya Masya Сегодня, 18:05
        Цитата: destination
        Вот собрал тебе в бору...

        Из под снега насобирал? recourse спасибо! love
        Masya Masya
  6. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 18:00
    Макрон не будет изолировать Путина и Трампа...

    Большое, человеческое спасибо!
    Анкыпельгыгыргын
  7. Идущий Сегодня, 18:02
    Макрон не будет изолировать Путина и Трампа...


    Повеселил однако.
    Идущий
  8. Балу Сегодня, 18:02
    Вообще замечательно, когда президент нынешней Франции обсуждает саму возможность «изоляции» лидеров Российской Федерации и Соединённых Штатов Америки. Это подтверждает заявления французских политологов о том, что Макрон продолжает после победы на выборах пребывать в «кукольном мирке», где считает себя по-настоящему важной фигурой, способной принимать независимые решения на международной арене.

    Муж бабушки, но не дедушка как всегда в своем амплуа. Уверенно чувствует себя в роли главного клоуна.
    Готовится к трудоустройству в Дюссели.
    Балу
  9. den3080 Сегодня, 18:03
    тоже мне изолятор нашёлся lol
    den3080
  10. Angel_and_Demon Сегодня, 18:05
    Вообще замечательно, когда президент нынешней Франции обсуждает саму возможность «изоляции» лидеров Российской Федерации и Соединённых Штатов Америки. Это подтверждает заявления французских политологов о том, что Макрон продолжает после победы на выборах пребывать в «кукольном мирке», где считает себя по-настоящему важной фигурой, способной принимать независимые решения на международной арене.
    это уже "Эммануэль- хх" чтоли?
    Angel_and_Demon
  11. Троль Сегодня, 18:06
    Конечно не будет, бо никакой изолировки у Франции ни для России, ни для США нехватит. Как впрочем и для Китая или Бразилии.
    Троль
  12. faiver Сегодня, 18:16
    ай моська - знать она сильна, раз лает на слона.... hi
    faiver
  13. Волька Сегодня, 18:26
    желание макрона заявить о себе с претензией на признание как выдающегося европолитика, но франции в двусторонних отношениях России и сша нет места, его место только в зрительном зале, и то на галерке, и даже без ведра попкорна и кокаколы...
    Волька
  14. федоров Сегодня, 18:27
    толерантности и транспарентности

    А ниче, что полиция боится заезжать в некоторые кварталы Парижа ? А это пару милионов жителей . Добавку к зарплате требуют полицаи. Их там просто пионерят по полной без БТРа и роты поддержки.
    Внезапно созданный Макрон, в ответ на Ли Пен голос-шавка поднимает ?
    Я там был, в метро местные на станции не выпустили посмотреть. Арабы-турки - все что я понял.
    федоров
  15. LUCKY777 Сегодня, 18:27

    Если вы решите просто вытолкнуть их из Европы, сказать: "Вы предаете наши ценности, это плохо!" - вы потеряете их.
    Не переживай Макроша, будет тебе Трамп и Путин, да и перед Ассадом покраснеть успеешь.
    LUCKY777
  16. Mavrikiy Сегодня, 18:29
    Ну раз Макарон сказал что без США в Европе нельзя.... Интересно, Меркель тоже так считает?
    Mavrikiy
    1. федоров Сегодня, 18:49
      Без детей фрау меркель , хотя вроде все для этого было...Оставлять некому.
      федоров
  17. Roma-1977 Сегодня, 18:30
    Макрон - дырявый резиновый изолятор. Он же - полупроводник. Все это и так знали.
    Roma-1977
  18. pvv113 Сегодня, 18:34
    Дональд Трамп и Владимир Путин сегодня представляют своими действиями угрозу демократическим ценностям

    Свою геронтофилию он считает демократической ценностью?
    pvv113
  19. Кент0001 Сегодня, 18:38
    А этот извращенец...он о чем...вообще? А он кто, что бы вообще такие темы поднимать и обсуждать? У лягушатника мозг высох.
    Кент0001
  20. PValery53 Сегодня, 18:42
    "Макрон не будет изолировать Путина и Трампа..."
    - Его за такое "великодушие" словами благодарить, или немножко денег перевести?
    Салага возомнила себя более значительной фигурой, чем взрослые дядьки.
    PValery53
  21. afrikanez Сегодня, 18:43
    Мания величия. Макрону не дают покоя, лавры Наполеона. lol
    afrikanez
  22. polpot Сегодня, 18:49
    Иногда Эмануэлюшка лучше помолчать
    polpot
  23. Berkut24 Сегодня, 19:04
    Когда-то маленький заносчивый император захотел показать русским где их место в Европе. В результате в Париже появились первые "Бистро", где усатенькие французики подавали казакам всё что они пожелают. А мост посреди столицы назвали именем российского императора Александра I.
    Когда-то французы учили Гитлера как нужно жить. А потом даже англичане ничем помочь не могли... В страны победители в 45-м Францию записали только по настоянию Сталина, на которого до войны во всех парижских газетах рисовали карикатуры.
    И вот недомерок, женатый на бабушке, решил поучить жизни сразу двух дядек, каждый из которых в отдельности в любой момент может поставить его в позу моллюска. Жизнь лягушатников ничему не научила.
    Berkut24
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