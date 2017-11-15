"Макрон не будет изолировать Путина и Трампа..."

Хотя Дональд Трамп и Владимир Путин сегодня представляют своими действиями угрозу демократическим ценностям, миру толерантности и транспарентности, мы здесь в Европе не должны говорить о необходимости изолировать этих президентов.

Если вы решите просто вытолкнуть их из Европы, сказать: "Вы предаете наши ценности, это плохо!" - вы потеряете их.