Бой взвода Т-26 глазами его командира

Немногие танкисты, которым довелось начинать войну на танке Т-26, дожили до возможности рассказать о пережитом в мемуарах и интервью. Самый многочисленный к началу Великой Отечественной танк РККА с броней, защищавшей танкистов лишь от пуль, с недостаточной подвижностью, не способствовал выживанию экипажа.Иосиф Ямпольский один из тех, кто в 1941 году вступил в бой на Т-26, командуя взводом этих машин. Он не был кадровым военным (сайт «Я помню»): «В 1932 году приехал в Киев и стал работать на Механическом заводе. Через пару лет поступил в Киевский индустриальный (политехнический) институт. Закончил его в марте 1939 года, получил специальность инженера-механика химического машиностроения и вернулся на родной завод уже в качестве главного механика… Я учился на военизированном факультете. После командирских сборов, длившихся несколько месяцев, нам всем были присвоены командирские звания, и мы были аттестованы на должность «командир танкового взвода»… Когда передали выступление Молотова по радио, я собрал рюкзак, простился с женой и пришел в военкомат. Согласно мобилизационному предписанию, в случае призыва я должен был прибыть в течение 24 часов в город Львов, в Стрыйский парк, где дислоцировалась моя танковая часть. В военкомате нас, человек двадцать «львовян» задержали на двое суток. Выяснилось, что наша часть разбомблена и есть указание не направлять во Львов, до особого распоряжения. Нас, группу командиров - «приписников» отправили в Лубны, а оттуда под Харьков, в 615-й запасной танковый полк. Здесь шла формировка отдельных танковых батальонов для фронта».Ни Т-34, ни КВ в формируемом танковом батальоне не было:«Танки Т-26... Экипаж три человека. Тогда, до первого настоящего боя наши «коробочки» казались нам «грозными боевыми машинами»... Почти все машины были с рациями. Было еще несколько БТ-5 и БТ-7. За редким исключением, все танкисты были призваны из запаса, так что наша подготовка была, мягко выражаясь, не очень сносной... Но кто тогда имел время основательно готовить резервы»!В первый бой Иосифу Ямпольскому и его танковому взводу пришлось вступить неподалеку от места расположения 615 запасного танкового полка – под Харьковом:«Через три месяца нас кинули в бой. Есть такое село - Килукивка, кажется. Немцы в районе этого села разместили артбатареи и обстреливали трассу, ведущую к Харькову. Засечь и подавить эти батареи наши не могли. Меня вызвал комбат и поставил моему взводу задачу - прорваться на окраину этого занятого немцами села, вызвать огонь на себя, засечь и нанести на карту расположение огневых точек противника, и передать данные по рации на КП. Это задание, по сути, было для нас смертным приговором, но приказ был получен. Я тогда уже был коммунистом, воспитан был фанатиком-патриотом, поэтому готовился к геройской смерти за Родину. Страха не было. Наоборот, какое-то наивное ощущение гордости, что сегодня я погибну за любимую страну, но совершу подвиг... Сейчас смешно вспоминать. А ведь это был мой первый бой. Днем мой взвод в составе пяти машин Т-26 вошел в село, и мы разделились. Я с тремя танками пошел по центральной улице, а мой помкомвзвода Терещенко двинулся с двумя танками по параллельной. И тут началось. Долбили нас со всех сторон. Одну машину сожгли, другую подбили, но экипаж погиб. Я еще успел добежать до танка Терещенко и забрать у него, убитого из залитых кровью рук планшетку с картой, на которую были нанесены координаты немецких орудий... Нас бог хранил, три танка вышли из села и вернулись к своим назад. Терещенко (посмертно) и меня наградили орденами Красной Звезды, остальных танкистов - медалями «За Отвагу». В октябре 41-го нашу часть разбили полностью».В 1941 году бойцов и командиров нечасто, мягко говоря, баловали наградами. А тут - за один бой командир взвода был награжден орденом, его заместитель получил орден посмертно, остальные танкисты – медали «За отвагу». Для того страшного времени – щедрые награды. И есть за что. Танковый взвод сумел выполнить поставленную перед ним задачу.В другой ситуации можно было бы уповать, например, на авиаразведку. Но… было ли на этом участке осенью сорок первого кому в воздух подняться, оставались ли еще наши боеспособные самолеты?Можно было бы попытаться не танки гнать под огонь, а пешую разведку послать – если только были там подготовленные бойцы, способные обнаружить немецкие орудия. А если их не было, оставалось лишь подставлять чрезвычайно уязвимые танки под артиллерийский огонь, уповая на мужество танкистов.Да, один Т-26 сожжен, другой подбит, но зато удалось нанести на планшетку координаты сильно досадивших немецких орудий. Да еще три танка сумели вернуться своим ходом из села. Успех, по представлениям сорок первого года…