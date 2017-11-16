Спираль, ведущая в пропасть: Украина и Польша всё больше походят на врагов
Украина становится врагом Польши. Это происходит на радость Кремлю, считает польское издание Newsweek.pl.
Аргументы для такого вывода издание приводит самые убедительные. Отношения двух государств ухудшаются столь стремительно, что скоро Польшу окружат чуть ли не сплошь враги — как того якобы желает Москва. Кремлёвские стратеги, говорится в материале, о таком могли лишь мечтать!
«В отношениях Варшавы с Киевом воплощается наихудший сценарий, который выглядит скопированным с кремлёвских стратегий, касающихся нашей части Европы», — цитирует сайт «ИноТВ» польское издание Newsweek.pl. «Во взаимоотношениях с Украиной мы имеем самонакручивающуюся и стягивающую нас вниз спираль и пропасть», — добавляет автор материала, журналист Михал Кацевич.
На Украине практически все СМИ говорят, что Польша «перестала быть адвокатом Киева», подчёркивает Кацевич. А в Польше говорят, что Киев их разочаровал, потому как ведёт себя нечестно. «Словом, — делает автор вывод, — историческая политика и вопросы чести преобладают в отношениях Польши и Украины. При этом герои в сценарии, ведущем к большим польско-украинским ссорам, играют свою роль с обеих сторон. В Польше. И на Украине».
Вот и доказательство с самых верхов: Витольд Ващиковский, глава польского МИД, похвастался на днях списком украинских персон нон-грата в Польше. СМИ отмечают, что в блэк-лист мог попасть глава украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович.
Ранее тот же Ващиковский намекал (и не раз), что ему не по душе историческая политика Украины, а частности, культивируемое Киевом восхваление Бандеры и УПА (организация запрещена на территории России). «Министр топнул ногой. Он подчеркнул, что нет и речи о том, чтобы мы впускали в Польшу людей, которые расхаживают в форме СС «Галичина», — приводит мнение польского министра автор статьи.
Что до господина Порошенко, то он ходит в Киеве по тонкому льду, вот потому-то ему и приходится кокетничать с националистическими обществами. Как мантру, он повторяет: мол, культ Бандеры нацелен не на Польшу, а на Россию, а также служит построению нового украинского самосознания.
Если спор Украины с Польшей не решить сейчас на уровне госчиновников, тогда хорошее отношение к полякам на Украине и к украинцам в Польше может измениться, убеждён журналист.
Очевидно, заметим, Михал Кацевич намекает на выгоды, которые от вражды Польши и Украины получит Москва. Недаром он высказывание мнение, что кремлёвские стратеги «не ошибаются». Кремль «терпеливо» работает над тем, чтобы Украина и Польша не дружили.
Мысль поистине странная: если Украина и Польша сами делают всё для того, чтобы жить в ссоре, то при чём тут Кремль? Нового национального «самосознания» нынче с избытком что в Киеве, что в Варшаве.
Аргументы для такого вывода издание приводит самые убедительные. Отношения двух государств ухудшаются столь стремительно, что скоро Польшу окружат чуть ли не сплошь враги — как того якобы желает Москва. Кремлёвские стратеги, говорится в материале, о таком могли лишь мечтать!
«В отношениях Варшавы с Киевом воплощается наихудший сценарий, который выглядит скопированным с кремлёвских стратегий, касающихся нашей части Европы», — цитирует сайт «ИноТВ» польское издание Newsweek.pl. «Во взаимоотношениях с Украиной мы имеем самонакручивающуюся и стягивающую нас вниз спираль и пропасть», — добавляет автор материала, журналист Михал Кацевич.
На Украине практически все СМИ говорят, что Польша «перестала быть адвокатом Киева», подчёркивает Кацевич. А в Польше говорят, что Киев их разочаровал, потому как ведёт себя нечестно. «Словом, — делает автор вывод, — историческая политика и вопросы чести преобладают в отношениях Польши и Украины. При этом герои в сценарии, ведущем к большим польско-украинским ссорам, играют свою роль с обеих сторон. В Польше. И на Украине».
Вот и доказательство с самых верхов: Витольд Ващиковский, глава польского МИД, похвастался на днях списком украинских персон нон-грата в Польше. СМИ отмечают, что в блэк-лист мог попасть глава украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович.
Ранее тот же Ващиковский намекал (и не раз), что ему не по душе историческая политика Украины, а частности, культивируемое Киевом восхваление Бандеры и УПА (организация запрещена на территории России). «Министр топнул ногой. Он подчеркнул, что нет и речи о том, чтобы мы впускали в Польшу людей, которые расхаживают в форме СС «Галичина», — приводит мнение польского министра автор статьи.
Что до господина Порошенко, то он ходит в Киеве по тонкому льду, вот потому-то ему и приходится кокетничать с националистическими обществами. Как мантру, он повторяет: мол, культ Бандеры нацелен не на Польшу, а на Россию, а также служит построению нового украинского самосознания.
Если спор Украины с Польшей не решить сейчас на уровне госчиновников, тогда хорошее отношение к полякам на Украине и к украинцам в Польше может измениться, убеждён журналист.
Очевидно, заметим, Михал Кацевич намекает на выгоды, которые от вражды Польши и Украины получит Москва. Недаром он высказывание мнение, что кремлёвские стратеги «не ошибаются». Кремль «терпеливо» работает над тем, чтобы Украина и Польша не дружили.
Мысль поистине странная: если Украина и Польша сами делают всё для того, чтобы жить в ссоре, то при чём тут Кремль? Нового национального «самосознания» нынче с избытком что в Киеве, что в Варшаве.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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