10:05 16 ноября

Спираль, ведущая в пропасть: Украина и Польша всё больше походят на врагов

Украина становится врагом Польши. Это происходит на радость Кремлю, считает польское издание Newsweek.pl.



Аргументы для такого вывода издание приводит самые убедительные. Отношения двух государств ухудшаются столь стремительно, что скоро Польшу окружат чуть ли не сплошь враги — как того якобы желает Москва. Кремлёвские стратеги, говорится в материале, о таком могли лишь мечтать!


«В отношениях Варшавы с Киевом воплощается наихудший сценарий, который выглядит скопированным с кремлёвских стратегий, касающихся нашей части Европы», — цитирует сайт «ИноТВ» польское издание Newsweek.pl. «Во взаимоотношениях с Украиной мы имеем самонакручивающуюся и стягивающую нас вниз спираль и пропасть», — добавляет автор материала, журналист Михал Кацевич.

На Украине практически все СМИ говорят, что Польша «перестала быть адвокатом Киева», подчёркивает Кацевич. А в Польше говорят, что Киев их разочаровал, потому как ведёт себя нечестно. «Словом, — делает автор вывод, — историческая политика и вопросы чести преобладают в отношениях Польши и Украины. При этом герои в сценарии, ведущем к большим польско-украинским ссорам, играют свою роль с обеих сторон. В Польше. И на Украине».

Вот и доказательство с самых верхов: Витольд Ващиковский, глава польского МИД, похвастался на днях списком украинских персон нон-грата в Польше. СМИ отмечают, что в блэк-лист мог попасть глава украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович.

Ранее тот же Ващиковский намекал (и не раз), что ему не по душе историческая политика Украины, а частности, культивируемое Киевом восхваление Бандеры и УПА (организация запрещена на территории России). «Министр топнул ногой. Он подчеркнул, что нет и речи о том, чтобы мы впускали в Польшу людей, которые расхаживают в форме СС «Галичина», — приводит мнение польского министра автор статьи.

Что до господина Порошенко, то он ходит в Киеве по тонкому льду, вот потому-то ему и приходится кокетничать с националистическими обществами. Как мантру, он повторяет: мол, культ Бандеры нацелен не на Польшу, а на Россию, а также служит построению нового украинского самосознания.

Если спор Украины с Польшей не решить сейчас на уровне госчиновников, тогда хорошее отношение к полякам на Украине и к украинцам в Польше может измениться, убеждён журналист.

Очевидно, заметим, Михал Кацевич намекает на выгоды, которые от вражды Польши и Украины получит Москва. Недаром он высказывание мнение, что кремлёвские стратеги «не ошибаются». Кремль «терпеливо» работает над тем, чтобы Украина и Польша не дружили.

Мысль поистине странная: если Украина и Польша сами делают всё для того, чтобы жить в ссоре, то при чём тут Кремль? Нового национального «самосознания» нынче с избытком что в Киеве, что в Варшаве.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 25

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  1. Шура пермский Сегодня, 07:49
    они так то исторически друг друга не "любят" та же волынская резня тому пример
    Шура пермский
    1. Монос Сегодня, 08:53
      скоро Польшу окружат чуть ли не сплошь враги — как того якобы желает Москва.

      Ух, эта коварная Москва ! Подло подсунула полякам врагов в соседи !
      Монос
      1. Джедай Сегодня, 09:35
        Витя, салют! hi drinks Лучше бы эти профурсетки американские бросили состязаться в изъявлении преданности США и завоевании звания "любимой жены" в Европе, а не сваливали с больной головы на здоровую. lol
        Джедай
    2. 79807420129 Сегодня, 09:33
      Та еще парочка хрен да гагарочка laughing То пшеки чубатых сзади поимеют,то чубатые у пшеков ртом поработают,вот это любовь. laughing
      79807420129
  2. Skay Сегодня, 07:49
    Поляки и украинцы достойны друг друга.
    Skay
    1. volodya Сегодня, 08:05
      Цитата: Skay
      Поляки и украинцы достойны друг друга.

      Дурдом с обоих сторон! . При чём здесь Россия? Сами сожрут друг друга!
      volodya
      1. Чёрный Сегодня, 09:24
        Взаимоотношения между Украиной и Польшей, такие же как между жабой и гадюкой wassat
        Чёрный
    2. Stas157 Сегодня, 10:01
      Цитата: Skay
      Поляки и украинцы достойны друг друга.

      А, россияне? Ведь когда то, мы все жили вместе, в одной большой стране. Теперь той страны уже нет. А ее осколки люто ненавидят друг друга. Поляки - украинцев и россиян. Украинцы, в свою очередь поляков и россиян. Россияне же - и украинцев, и поляков. Все друг друга стоят. Со стороны выглядит это совершенно глупо. На Западе просто ухахатываются с нас!
      Конечно, всего этого добивался, и добился Запад. Но, винить в этом стоит, только самих себя, и прежде всего, неумелое руководство!
      И при Царе, и при СССР решали подобные проблемы, исключительно в свою пользу. Яркий пример - Сталин! Поляки воевали против нас даже, но Иосиф Виссарионович добился дружбы и расположения от Польши. Поляки не могли даже пикнуть в сторону России, и никакую Катынь не предявляли! А сейчас?
      Stas157
  3. pvv113 Сегодня, 07:57
    Украина становится врагом Польши.

    Если у них дойдет до мордобоя, то я нисколько не расстроюсь
    pvv113
    1. К0щей Сегодня, 08:08
      Цитата: pvv113
      Если у них дойдет до мордобоя, то я нисколько не расстроюсь

      не дойдет, у них один спонсор. просто на мелкую грызню внимания не обращают, а как что - топнут ножкой и они быстро по будкам разбегутся.
      К0щей
      1. pvv113 Сегодня, 09:04
        Спонсор-то один, но вдруг ему захочется петушиные бои посмотреть wink
        pvv113
        1. den3080 Сегодня, 09:52
          ”петушиные бои» laughing вот прямо по Фрейду оговорочка
          спонсор и радетель бардака, то есть ругани между «милыми» в частности Польшей и Украиной, это США.
          разделяй и властвуй. пусть петушиные бои, но сапоги-то и пятую точку они вылизывают хозяину исправно, толкаются в очереди, отпихивая друг дружку.
          и кидаются на россию по щелчку пальцев.
          вот пока это так - всё супер.
          а если кто-то из «петухов» очухается и начнет мыслить своей куриной башкой - самое время науськать другого ещё сильнее - нефиг думать, ибо господин уже всё продумал и определил.
          схема работает безотказно, во всём мире.
          den3080
    2. Хагалаз Сегодня, 08:13
      Так то да. Но скорее всего мордобоя хозяин не допустит...
      Хагалаз
      1. Клебер Сегодня, 08:31
        Цитата: Хагалаз
        Так то да. Но скорее всего мордобоя хозяин не допустит...


        Между структурами власти хозяин ещё сможет что то сделать, а между народами уже нет.
        Клебер
  4. Masya Masya Сегодня, 08:13
    Кремль «терпеливо» работает над тем, чтобы Украина и Польша не дружили.

    Кремлю и работать не надо, постоит в сторонке посмотрит как...
    Сами, сами, сами... lol
    Masya Masya
  5. afrikanez Сегодня, 08:16
    Да скорее бы они там друг друга сожрали. Нам бы дышать легче стало.
    afrikanez
    1. Клебер Сегодня, 08:39
      И спорная Галиция им в помощь.
      Клебер
  6. Комментарий был удален.
  7. a.s.zzz888 Сегодня, 08:34
    ... таки цветочки начинают вылезать, а там и ягодки не за горами...вскоре будут непримиримыми врагами, Усё впереди ... laughing
    a.s.zzz888
  8. DenZ Сегодня, 08:36
    Я еще года 2 назад писал что эти двое (Украина и Польша) обязательно сцепятся. Ибо это у них в крови. В независимости от взаимных реверансов и улыбок ( поначалу) это обязательно произойдет. А учитывая кол-во вооружений в Польше произойдет это не случайно. У Польши вполне конкретный интерес к Украине ( к ее территориям).
    DenZ
    1. faiver Сегодня, 08:46
      замутят референдум во львове?
      faiver
    2. винторез Сегодня, 08:50
      А если это и есть план,стравить две страны в центре Европы,если не Россию с Украиной,то хотя бы с Польшей?Россия ведь на войну так и не пришла.
      винторез
  9. Клебер Сегодня, 08:42
    На Украине практически все СМИ говорят, что Польша «перестала быть адвокатом Киева»


    Любому адвокату нужно платить, чтоб он защищал интересы подзащитного.
    Клебер
  10. Satum Сегодня, 08:53
    Польша раздувает этот конфликт а по сути хочет обьявить войну украине ,что бы оттяпать ее территории. Украина по военной мощи уже слаба. Не удивлюсь ,что за этим стоит сша
    Satum
  11. Moskovit Сегодня, 09:14
    Смешно слушать про "оттяпать Львов". Никаких войн при нынешнем миропорядке у Польши с Украиной не будет. Другое дело, что охлаждение отношений может привести к блокированию военно-технической и финансовой помощи Киеву. Так же Польша может значительно затруднить попытки Украины вползти или точнее сблизиться с ЕС и Нато. Что нам и надо)
    Moskovit
  12. aba Сегодня, 09:35
    Цитата: К0щей

    не дойдет, у них один спонсор. просто на мелкую грызню внимания не обращают, а как что - топнут ножкой и они быстро по будкам разбегутся.

    Разбегутся то разбегутся, но морды бить друг другу не перестанут.
    aba
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