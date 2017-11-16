10:11 16 ноября

Украинский депутат призвал проводить диверсии в Белоруссии

Депутат Киевского городского совета, бывший депутат Верховной Рады Украины Игорь Мирошниченко в эфире телеканала «112 Украина» призвал к созданию диверсионно-разведывательных групп на территории Белоруссии. Видео фрагмента доступно на YouTube.

Украинский депутат призвал проводить диверсии в Белоруссии


Мы должны делать все для того, чтобы вырвать Белоруссию из горизонта, из сферы влияния России. Дипломаты должны делать это на своем уровне разными способами, но должны четко понимать, что без, и я это откровенно и серьезно говорю, без создания серьезных диверсионно-разведывательных групп и проведения диверсий, в том числе информационных, на территории Белоруссии, России, мы этого не добьемся
— сказал он.


Также Мирошниченко призвал ввести визовый режим между Украиной и Белоруссией.

Поскольку Белоруссия сегодня практически имеет общую границу и совместные военные интересы с Россией, то, говоря о том, что надо применять визовый режим с Россией, мы должны говорить о том же и по отношению к Белоруссии
— заявил Мирошниченко.

Ранее в среду вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко назвала голосование Белоруссии в ООН против резолюции Киева о ситуации с правами человека в Крыму «ножом в спину», передает "Лента.ru"

Использованы фотографии: https://112.ua/
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Комментарии 9

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  1. Чёрный Сегодня, 10:05
    Очередной дэбил дорвался до микрофона...осень на закате, а обострения на укурине не затухают....Вообще то после таких заявлений нужно действовать на упреждение - уничтожать, как террористов.
    Чёрный
  2. Венд Сегодня, 10:08
    Вот и Белоруссии досталось. Зависть Украины к Белоруссии это весьма показательно. Значит свидомые сильно пожалели о разрыве с Россией. Но наладить отношения им запад не позволит, а нагадить тем кому хорошо в дружбе с Россией это любимое свимомое занятие.
    Венд
  3. Евгений РС Сегодня, 10:08
    Батька может прекратить пускать украинцев в Белоруссию после такого заявления.
    Евгений РС
  4. штольц Сегодня, 10:09
    Может у Лукашенко глаза откроются после подобных заявлений? И он наконец перестанет заигрывать с Киевом?
    штольц
  5. datur Сегодня, 10:09
    у бандерлогов окончательно сносит крышу!!!! wink
    datur
  6. Вождь краснокожих Сегодня, 10:09
    Мало ему глаз набили пару лет назад!...
    Вождь краснокожих
  7. rocket757 Сегодня, 10:11
    Под ельфа светлого косит ... ну как же ему против мордора не бороться.
    Короче палата №6 на каникулах! Впрочем он в свою родную среду попал - признаем честно, что это так и есть!
    rocket757
  8. Балу Сегодня, 10:11
    Плохо, плохо с психиатрической помощью в Украине. Бедные больные так страдают от происходящего вокруг, что уже призывают к немедленным диверсиям против соседей.
    Опять во всем виноваты кто? Все психиатры уехали в Израиль отсюда и беды Украины.
    Балу
  9. Masya Masya Сегодня, 10:11
    Вот так вот во всеуслышанье заявил, что краина- гос-во терорист!!!
    Masya Masya
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