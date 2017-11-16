Украинский депутат призвал проводить диверсии в Белоруссии

Мы должны делать все для того, чтобы вырвать Белоруссию из горизонта, из сферы влияния России. Дипломаты должны делать это на своем уровне разными способами, но должны четко понимать, что без, и я это откровенно и серьезно говорю, без создания серьезных диверсионно-разведывательных групп и проведения диверсий, в том числе информационных, на территории Белоруссии, России, мы этого не добьемся

Поскольку Белоруссия сегодня практически имеет общую границу и совместные военные интересы с Россией, то, говоря о том, что надо применять визовый режим с Россией, мы должны говорить о том же и по отношению к Белоруссии