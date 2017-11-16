13:33 16 ноября

Денежное довольствие солдат-срочников зафиксировали еще на два года

Проект постановления о денежном довольствии военнослужащих, проходящих военную службу по призыву в Вооружённых силах РФ в 2017-2018 году подготовлен Минобороны и размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года
- сказано в проекте документа.

Денежное довольствие солдат-срочников зафиксировали еще на два года



Постановление готовится в целях исполнения указа президента РФ от 1 ноября этого года, который продлил на 2017-2018 годы срок проведения в ВС РФ эксперимента по унификации денежного довольствия военнослужащих срочной службы.

Эксперимент начался в 2012 году и затем неоднократно продлевался.

Ранее сообщалось, что в соответствии с указом президента РФ №333 в 2016 году военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, будет выплачиваться денежное довольствие в размере двух тысяч рублей в месяц. В пояснительной записке к проекту нового постановления говорится, что данная сумма не изменится. В постановлении учтены оклад по воинской должности и дополнительные выплаты, передает "Интерфакс-АВН"

Использованы фотографии: http://fedpress.ru/
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Комментарии 32

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  1. PSih2097 Сегодня, 10:33
    Денежное довольствие солдат-срочников зафиксировали еще на два года

    С другой стороны, а зачем срочнику в армии деньги, когда он на всем готовом... wassat
    PSih2097
    1. Чёрный Сегодня, 10:34
      Цитата: PSih2097
      С другой стороны, а зачем срочнику в армии деньги, когда он на всем готовом...

      Согласен...на мороженное хватит....долг Родине за деньги не отдают... smile
      Чёрный
      1. Смог Сегодня, 11:47
        Цитата: Чёрный
        на мороженное хватит...

        А на покурить????? Я конечно понимаю, здоровый образ жизни. Но из песни слов не выкинешь.....
        Смог
        1. Чёрный Сегодня, 12:07
          Цитата: Смог
          А на покурить?????

          молодые ишшо....никотин убивает...... smile ....
          Чёрный
          1. Смог Сегодня, 13:27
            Цитата: Чёрный
            .никотин убивает..
            -
            ........лошадь.!!!
            Берегите лошадей, иначе самим пахать придется!!!!! laughing
            Смог
    2. To be or not to be Сегодня, 10:44
      ". В 1966-88 годах денежное довольствие солдат и сержантов определялось несколькими тарифными разрядами по занимаемой должности. Звание от рядового до старшины на размер денежного довольствия не влияло. Солдат получал в месяц 3 рубля (Для понимания размеров этой суммы - пачка сигарет "Прима" 14 коп., бутылка водки 2р.87коп., батон сдобного хлеба 22 коп., килограмм вареной колбасы 2р.20коп., бутылка пива 37 коп., килограмм картошки -10 коп.).

      Кроме того солдату выдавалось в месяц 80 коп. на сигареты. При службе за границей табачные деньги не выдавались (взамен выдавалось 12 пачек сигарет в месяц), а денежное довольствие увеличивалось вдвое - 6 руб. и выдавалось в местной валюте (для сравнения - в Чехословакии банка крабов 2 руб, бутылка пива 17 коп., бутылка Coca-Cola 8 коп., литр молока 10 коп.).

      Сержанты в зависимости от должности получали от 8 до 30 руб. в месяц.

      Курсанты военных училищ на первом курсе 8-50, на втором 10-80, на последующих 15-80.

      К этому денежному довольствию добавлялось вознаграждение за квалификацию (так называемая надбавка за классность). Специалисту 3 класса надбавки не было. Специалист 2 класса получал добавочно к жалованью 5 рублей, 1 класса 10 рублей.

      При следовании в отпуск и обратно, в командировку, и других поездках взамен продовольственного пайка выдавались так называемые прод путевые деньги в размере 1 руб.30 коп. на сутки. При нахождении вне части (где невозможно питание из войсковой кухни) взамен пайка выдавалась его стоимость в размере 87 коп. в сутки."
      To be or not to be
      1. Комментарий был удален.
      2. NN52 Сегодня, 12:35
        Курсанты военных училищ в 1989 получали стипендию 22 рубля.
        Хорошисты 27, отличники 32 рубля.
        NN52
    3. сибиралт Сегодня, 11:03
      Помню, у нас денежного довольствия хватало на самую дешевую бутылку водки "Московская", когда она стоила 2 руб.87 коп. Но вскоре на неё цену повысили до 3 руб. 62 коп. И она стала не по зубам для рядового, но ефрейтору еще хватало. А так, рубль уходил на подшивку и баночку крема для сапог. Оставалось 2 рэ 70 коп. Еще 50 коп. уходило на школьную тетрадь, шариковую ручку и почтовые конверты. В день получки в солдатской чайной покупали бутылку лимонада и грамм 200 пряников, а это еще 50 коп. На самые дешевые сигареты или папиросы до конца месяца денег уже не хватало. Приходилось "стрелять".
      сибиралт
      1. Кот Всапогах Сегодня, 11:08
        я , когда служил, получал 21 р 50 копеек))), ещё по советским нормативам, при стоимости сигарет( которых уже не выдавали) 6рублей good
        Кот Всапогах
        1. сибиралт Сегодня, 11:18
          В1970-м уже и махарку не выдавали, не то что сигареты. lol
          сибиралт
          1. Кот Всапогах Сегодня, 11:30
            у меня шурин служил в 84-86гг, у них выдавали сигареты или сахар (шоколад, конфеты) на выбор hi
            Кот Всапогах
    4. Маз Сегодня, 11:08
      О чем статья? Сколько составляет денежное довольствие рядового? Конкретно в рублях
      Маз
      1. мыслитель Сегодня, 11:49
        Да маловато конкретики. Есть ещё дембельский двойной оклад. В последний месяц службы получится 2000+4000=6000 рублей. fellow
        мыслитель
    5. Китобой Сегодня, 11:59
      Не служили, потому и не знаете )) в увалы на что ходить ? подшива, мыльно - рыльные, печенюхи - сигареты.... soldier
      Китобой
    6. ID90 Сегодня, 12:14
      а стипендия в техникуме 400 рублей.
      а раньше (конец восьмидесятых) солдат получал меньше 10 рублей, а стипендия простая была 30 рублей.
      и какое у нас государство?
      ID90
  2. andrewkor Сегодня, 10:46
    Эх, было времчяко:3,8р.рядовому,4,8р.ефрейтору,16р.старшин
    е!0,8р. за то ,что отменили табачок!
    andrewkor
    1. Игорь В Сегодня, 11:13
      У нас, в 83-85 году, рядовой получал 7р, ефрейтор - 8р, ком.отд. - 12р, замкомвзвод - 15р. Потом поменяли штат и отделения стали экипажами, а замкомвзводов ликвидировали, они стали командирами 1 экипажа и стали получать 12р, а обязанности остались.
      Здесь что-то не так пишут о табачных деньгах. 3 с лишним рубля была компенсация, потому 7р и получалось.
      Игорь В
  3. Sige Сегодня, 10:54
    Унификация это равноправие.
    Потому для достижения этого равноправия необходимо и главнокомандующему и его министру, и их генералам, и уж тем более их офицерам также зафиксировать их оклад размером в две тысячи рублей.
    Sige
    1. Лопатов Сегодня, 11:07
      Цитата: Sige
      Потому для достижения этого равноправия необходимо и главнокомандующему и его министру, и их генералам, и уж тем более их офицерам также зафиксировать их оклад размером в две тысячи рублей.

      "Унификация" это значит, что все срочники получают одинаковое ден. довольствие.
      Так как потребности срочника, которые государство не может удовлетворить "вещественно" (то есть выдать, как форму или обед в столовой) не зависят от должности, которую они занимают.
      Лопатов
  4. Piramidon Сегодня, 10:57
    Ну и о чем тут слезы льют? В мое время срочнику платили столько, что на бутылку водки не хватало, а только на курево. Я на первом курсе училища получал 10 р. и не умер. Нафига срочнику бабло, при полном гособеспечении?
    Piramidon
    1. To be or not to be Сегодня, 11:30
      ".на первом курсе училища .." и каша была вкусная . ..дробь 16...
      To be or not to be
  5. Krasnodar Сегодня, 10:59
    На сигареты хватит
    Если куришь двадцать пачек в месяц
    Krasnodar
  6. ydjin Сегодня, 11:12
    1990 г. В Германии нам выдавали 18 пачек сигарет типа Прима без фильтра, и уже не помню сколько коробков спичек.
    ydjin
    1. Лопатов Сегодня, 11:30
      Просто раньше было табачное довольствие, которое можно было взять сахаром (зачастую выдавали конфетами). Сейчас его отменили. И деньги эти срочникам выдают не на сигареты.
      Лопатов
    2. Svarog51 Сегодня, 12:04
      В Германии нам выдавали 18 пачек сигарет типа Прима без фильтра
      good
      Гуцульские, Донские, Северные, четвёртые запамятовал, но тоже "термоядерные". 83-85гг. hi drinks
      Svarog51
      1. y-yz Сегодня, 12:18
        Охотничьи еще были, но они только офицерам доставались
        y-yz
        1. Svarog51 Сегодня, 12:23
          Точно, только у нас офицеры с фильтром курили, а свои пайки сигаретные нам отдавали.
          Svarog51
  7. weksha50 Сегодня, 11:22
    "в соответствии с указом президента РФ №333 в 2016 году военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, будет выплачиваться денежное довольствие в размере двух тысяч рублей в месяц"...

    Вот я солдатом получал 3 руб. 80 копеек, а курсантом - 8 руб. 20 копеек...
    Попытался сейчас сравнить ТЕ 3,80 и ЭТИ 2000 - что можно БЫЛО купить и что можно - сейчас...
    Сравнение - далеко не в пользу нынешнего положения... Даже, по уму, на курево не хватит... А подшивка, нитки-иголки, ваксы-шмаксы ? А "чепок", хотя бы раз в месяц ?
    Вот комменты от PSih2097 и Чёрного: " а зачем срочнику в армии деньги, когда он на всем готовом.."..."на мороженное хватит....долг Родине за деньги не отдают..."...
    Ребят, Вы - прикалываетесь или как ? Или ИМ, срочникам, сейчас ВСЁ, вплоть до ваксы-шмаксы - выдают ?
    Или я настолько уже отстал, что дальше - некуда... recourse
    weksha50
    1. ydjin Сегодня, 11:40
      В учебке Печи 1990г. денежное довольствие рядового курсанта 7 руб. в месяц, не хватало! Родители переводы прислылали! Пачка примы стоила 16 коп. на чепок, увал, ваксы-шмаксы реально не хватало. Да ещё попробуй сигарет купи, дефецит по тем временам! Благо местные подгоняли, попросишь у гражданского закурить, так пачку достаёт и говорит забирай всю! Говоришь нет не надо(неудобно же), в ответ бери, сам служил, знаю! Эх молодость моя, -Белоруссия...
      ydjin
  8. Комментарий был удален.
  9. Тёртый калач Сегодня, 11:45
    Только плохо, что на эти несчастные 2000 старшина руку протягивает...
    Тёртый калач
  10. Geisenberg Сегодня, 11:53
    И то верно ... зачем птицам деньги ... Сумма только не понятная. Хоть бы 3000 в месяц положили, по 100р на день ...
    Geisenberg
  11. Китобой Сегодня, 12:06
    Раньше помнится ( в середине 80х) рядовой срок получал довольствие 7 руб. ... так что нынешние 2 тыс. очень даже не плохо и по индексу колбасы и по кондитерке, а по индексу водовки, так аще песня bully
    Китобой
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