Денежное довольствие солдат-срочников зафиксировали еще на два года

Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года

Проект постановления о денежном довольствии военнослужащих, проходящих военную службу по призыву в Вооружённых силах РФ в 2017-2018 году подготовлен Минобороны и размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.- сказано в проекте документа.Постановление готовится в целях исполнения указа президента РФ от 1 ноября этого года, который продлил на 2017-2018 годы срок проведения в ВС РФ эксперимента по унификации денежного довольствия военнослужащих срочной службы.Эксперимент начался в 2012 году и затем неоднократно продлевался.Ранее сообщалось, что в соответствии с указом президента РФ №333 в 2016 году военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, будет выплачиваться денежное довольствие в размере двух тысяч рублей в месяц. В пояснительной записке к проекту нового постановления говорится, что данная сумма не изменится. В постановлении учтены оклад по воинской должности и дополнительные выплаты, передает "Интерфакс-АВН"