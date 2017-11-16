Немецкая Wintershall приняла решение продолжить участие в «Северном потоке-2»
Немецкая компания Wintershall заявила о продолжении участия в проекте «Северный поток-2», после того как изучила новые санкции против РФ и разъяснения к ним, опубликованные Минфином США, сообщает Экспрет Online.
По его словам, «следующий денежный транш проектной компании Nord Stream 2 будет перечислен, как только от нее поступит запрос».
Эксперты отмечают, что иностранные участники проекта «Северный поток-2» могут воспользоваться «юридическим нюансом, который предполагает, что, если финансирование проекта состоится уже в этом году, санкции на субъекта этих действий распространяться не будут».
Компания Wintershall является дочерним предприятием немецкого концерна BASF.
Мы, разумеется, видели разъяснение, которое было выпущено правительством США, и в первую очередь, я думаю, это разъяснение четко демонстрирует, что мы продолжим нашу поддержку проекта. Мы финансируем проект вместе с другими международными компаниями,сказал глава Wintershall Марио Мерен.
Повлияет ли разъяснение, связанное с санкциями США в отношении России, на финансирование проекта "Северный поток-2", станет ясно, когда мы протестируем рынок. Имеется в виду, что банковский рынок широкий, в него входят американские, европейские, китайские, индийские банки, у них разные точки зрения, что и как финансировать. Думаю, очень рано говорить, каким будет влияние санкций на структуру финансирования проекта,подчеркнул он.
По его словам, «следующий денежный транш проектной компании Nord Stream 2 будет перечислен, как только от нее поступит запрос».
Эксперты отмечают, что иностранные участники проекта «Северный поток-2» могут воспользоваться «юридическим нюансом, который предполагает, что, если финансирование проекта состоится уже в этом году, санкции на субъекта этих действий распространяться не будут».
Компания Wintershall является дочерним предприятием немецкого концерна BASF.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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