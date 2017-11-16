13:31 16 ноября

Немецкая Wintershall приняла решение продолжить участие в «Северном потоке-2»

Немецкая компания Wintershall заявила о продолжении участия в проекте «Северный поток-2», после того как изучила новые санкции против РФ и разъяснения к ним, опубликованные Минфином США, сообщает Экспрет Online.



Мы, разумеется, видели разъяснение, которое было выпущено правительством США, и в первую очередь, я думаю, это разъяснение четко демонстрирует, что мы продолжим нашу поддержку проекта. Мы финансируем проект вместе с другими международными компаниями,
сказал глава Wintershall Марио Мерен.


Повлияет ли разъяснение, связанное с санкциями США в отношении России, на финансирование проекта "Северный поток-2", станет ясно, когда мы протестируем рынок. Имеется в виду, что банковский рынок широкий, в него входят американские, европейские, китайские, индийские банки, у них разные точки зрения, что и как финансировать. Думаю, очень рано говорить, каким будет влияние санкций на структуру финансирования проекта,
подчеркнул он.

По его словам, «следующий денежный транш проектной компании Nord Stream 2 будет перечислен, как только от нее поступит запрос».

Эксперты отмечают, что иностранные участники проекта «Северный поток-2» могут воспользоваться «юридическим нюансом, который предполагает, что, если финансирование проекта состоится уже в этом году, санкции на субъекта этих действий распространяться не будут».

Компания Wintershall является дочерним предприятием немецкого концерна BASF.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 36

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  1. Чёрный Сегодня, 10:48
    Ничего личного....просто бизнес. И пусть американские шавки из Прибалтики, Польши и Украины подавятся слюной в своей бессильной злобе. СП-2 - БЫТЬ!....да, ещё пусть Датчане поскорее выстрелят себе в ногу, запретив прокладывать трубопровод через свои территориальные воды.
    Чёрный
    1. Джедай Сегодня, 11:01
      hi Пусть политики себе в конечности стреляют в угоду США, а бизнес всегда найдёт лазейку. good
      Джедай
      1. Идущий Сегодня, 11:07
        Что сейчас начнется в стане скакунов ,... вся спина в ножах. lol
        Идущий
        1. Чёрный Сегодня, 11:09
          Цитата: Идущий
          вся спина в ножах

          да не спина у них в ножах, а задница в ...палках...
          Чёрный
          1. Джедай Сегодня, 11:11
            Цитата: Чёрный
            да не спина у них в ножах, а задница в палках...

            Дык это: одно другому не мешает. lol
            Джедай
            1. Идущий Сегодня, 11:14
              да не спина у них в ножах, а задница в ...палках...


              По моему Вы же говорили , что у них спины нет , а куда не поверни одна задница. laughing
              Идущий
              1. Смог Сегодня, 11:27
                Цитата: Идущий
                куда не поверни одна задница. laughing

                А в ней много- много палок...... Очень много ...... wassat
                Смог
              2. maxim947 Сегодня, 11:29
                Радоваться пока особо нечего, сегодня сказали нет, завтра проведут беседу и пойдут в отказную, но тем не менее решение Wintershall достойно уважения.
                maxim947
        2. 79807420129 Сегодня, 11:15
          Цитата: Идущий
          Что сейчас начнется в стане скакунов ,... вся спина в ножах

          Пускай прыгают выше,может и согреются,да у них не только спина,но и задница . laughing
          79807420129
        3. Angel_and_Demon Сегодня, 11:17
          Цитата: Идущий
          Что сейчас начнется в стане скакунов ,... вся спина в ножах. lol

          ну нельзя же так
          Angel_and_Demon
    2. Стирбьорн Сегодня, 11:56
      Цитата: Чёрный
      да, ещё пусть Датчане поскорее выстрелят себе в ногу, запретив прокладывать трубопровод через свои территориальные воды.

      это самое главное на данный момент, а вовсе не Винтершали всякие....болгары отказались, датчане тоже могут, особенно, если США нажмет
      Стирбьорн
  2. andrewkor Сегодня, 10:50
    А куда они дерутся от любви?
    andrewkor
  3. штольц Сегодня, 10:53
    Не даром Германию считают самойй экономически развитой страной Европы, иначе и быть не может, ведь не конченные фанатики, идущие на поводу у Штатов, там живут.
    штольц
    1. Чёрный Сегодня, 10:57
      Да немецкий бизнес давно понял, что американцы их тупо пытаются развести. Как ни крути - прямая поставка газа из России крайне выгодна для немцев. Как с экономической, так и с политической точки зрения. Поэтому кто бы , что ни говорил и не решал - СП-2" построят.
      Чёрный
      1. Идущий Сегодня, 11:08
        Для немцев - это уздечка , наброшенная на всю Европу и будут рулить.
        Идущий
        1. Чёрный Сегодня, 11:12
          Цитата: Идущий
          Для немцев - это уздечка , наброшенная на всю Европу и будут рулить.

          Верно.....а откажись они от проекта, то уздечка бы оказалась на их морде laughing ....
          Чёрный
          1. Идущий Сегодня, 11:26
            Им бы ещё сбросить американскую , но это сложно.
            Идущий
      2. фигвам Сегодня, 11:33
        Цитата: Чёрный
        ... Поэтому кто бы , что ни говорил и не решал - СП-2" построят.

        Согласен, но только если фша не пойдут на крайний вариант, развязывание войны в Прибалтике. После чего поставки газа по трубе будут не возможны, соответственно цена на газ в Европе резко возрастёт и тут как раз сжиженный газ из фша пойдёт косяками.
        фигвам
        1. Чёрный Сегодня, 11:52
          Цитата: фигвам
          Согласен, но только если фша не пойдут на крайний вариант, развязывание войны в Прибалтике.
          ...соответственно цена на газ в Европе резко возрастёт
          Часа на три... smile
          Чёрный
        2. Heinrich Ruppert Сегодня, 12:33
          Цитата: фигвам
          и тут как раз сжиженный газ из фша пойдёт косяками.


          Это как из Усть луги. smile
          Heinrich Ruppert
  4. Симон Сегодня, 11:01
    Немецкая компания Wintershall заявила о продолжении участия в проекте «Северный поток-2» - поняли, что Российский проект гораздо лучше, чем американское навязывание своего сжиженного газа, который гораздо дороже.
    Симон
  5. askort154 Сегодня, 11:11
    Кот Васька слушает, да ест !
    askort154
    1. Чёрный Сегодня, 11:14
      Цитата: askort154
      Кот Васька слушает, да ест !

      Почему это он Васька? Он Вольдемар! laughing
      Чёрный
      1. askort154 Сегодня, 11:22
        Чёрный.....Почему это он Васька? Он Вольдемар!


        Кот Васька - Wintershall. yes
        Вольдемар - Котяра ! wink
        askort154
  6. weksha50 Сегодня, 11:12
    " банковский рынок широкий, в него входят американские, европейские, китайские, индийские банки, у них разные точки зрения, что и как финансировать"...
    Правильно акцент сделал... Американцы считают себя богами на Олимпе (с малой буквы и во множественном числе), вершащими свою власть в мире...
    Уж азиатским (и не только) банкам будет только на пользу профинансировать такой крупный проект с целью максимизации получаемой прибыли, что и является их основной целью...
    weksha50
  7. Александр War Сегодня, 11:13
    Немцам выгоден Северный поток-2,если по плану то должны запустить в 2019 ,там как раз и транзит закроют через Украину . laughing Украина будет закупать уже у Германии чисто европейский газ laughing
    Александр War
    1. Чёрный Сегодня, 11:16
      Цитата: Александр War
      Украина будет закупать уже у Германии чисто европейский газ

      Будет.....но попомните моё слово парни, трубу через Украину не распилят.... winked
      Чёрный
      1. с-т Petrov Сегодня, 11:22
        но и чинить ее врятли будут за счет РФ
        с-т Petrov
        1. Чёрный Сегодня, 11:26
          Цитата: с-т Petrov
          но и чинить ее врятли будут за счет РФ

          Как знать, как знать.....всё течёт - всё изменяется...хотя лучше бы ты оказался прав!
          Чёрный
    2. bk316 Сегодня, 11:21
      Украина будет закупать уже у Германии чисто европейский газ laughing

      И что характерно все будут довольны.
      Газпром потому что у него перестанут тырить газ.

      Немцы потому что станут продавцом газа и наварятся.

      404 потому что откажется от русского газа и будет жечь "настоящий еуропейский", а он как известно лучше по любым параметрам wassat

      население 404 потому что распилит и сдаст на металлолом никому теперь не нужную трубу

      посетители ВО потому что здоровый смех идет человеку на пользу
      bk316
  8. Симон Сегодня, 11:17
    Цитата: Чёрный
    Ничего личного....просто бизнес. И пусть американские шавки из Прибалтики, Польши и Украины подавятся слюной в своей бессильной злобе. СП-2 - БЫТЬ!....да, ещё пусть Датчане поскорее выстрелят себе в ногу, запретив прокладывать трубопровод через свои территориальные воды.

    Труба будет проходить по нейтральным водам, вот они все и психопадно орут! Если труба пойдет по ихним прибрежным водам, то тогда придется им платить газом или зеленым "рублем"
    Симон
  9. Наблюдатель2014 Сегодня, 11:18
    провести подготовительные работы по прекращению транзита газа через В/НА.Трубу подвезти меньшего диаметра.Чтобы все поняли что никакого транзита там больше не будет никогда.Для личного пользования пусть покупают.После исполнения всех предыдущих договоров.
    Наблюдатель2014
  10. Zaurbek Сегодня, 11:21
    Американцы , думаю, понимают, что прекратить работы они не в силах. Просто делают нам работу более сложной , а финансирование более дорогим в итоге. Когда есть дефицит на финансовом рынке (пусть искусственный) проценты за кредит увеличиваются.
    Zaurbek
  11. rotmistr60 Сегодня, 11:48
    Немецкий бизнес решился сказать громко американцам - "это наша корова и доить ее будем мы!" Немцы понимают какие хорошие перспективы маячат у них впереди после запуска трубопровода.
    rotmistr60
  12. Zomanus Сегодня, 12:04
    Пока больше разговоров про этот СП-2. Уже надоедает читать про эту грызню.
    Когда трубу укладывать то начнут?
    Zomanus
  13. turbris Сегодня, 12:37
    Вот интересно, а что выгоднее для Газпрома, поставлять газ в Европу по трубопроводу или поставлять СПГ газ судами по севморпути? Конечно объемы все равно разные, но и цена другая с учетом доставки. Просто надоела эта борьба за Северный поток-2, кто кем манипулирует не понятно, складывается впечатление, что они нами. Необходимо на законодательном уровне закрепить положение о том, что после 2019 года, газ через Украину поставляться не будет, без всяких оговорок. Может тогда начнут быстрее шевелиться и поймут свою выгоду, без попыток заставить нас финансировать Украину.
    turbris
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