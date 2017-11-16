Донецк настаивает на опубликовании Киевом приказов по «школьному перемирию»

При этом особое внимание полпред ДНР Денис Пушилин акцентировал на отсутствии опубликованных украинской стороной приказов личному составу ВСУ по поддержанию "школьного" перемирия,

К сожалению, зеркальных мер от Украины до сих пор не последовало. Полпред ДНР настоял на необходимости опубликования приказов украинской стороной. Пока такие приказы не опубликованы, у республик есть полное право сомневаться и в указаниях, данных в этих документах, и в их существовании в принципе,