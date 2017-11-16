Донецк настаивает на опубликовании Киевом приказов по «школьному перемирию»
Полпред ДНР в контактной группе Денис Пушилин настаивает на публикации Киевом приказов о поддержании режима прекращения огня в Донбассе, известного как «школьное перемирие», передает РИА Новости сообщение пресс-секретаря полпреда Виктории Талакиной.
По ее словам, представители ДНР и ЛНР на встрече в Минске «поддержали решение контактной группы и подтвердили приверженность "школьному" перемирию и выполнению дополнительных мероприятий, направленных на обеспечение всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня».
Она напомнила, что соответствующие приказы Донецк опубликовал еще в начале осени.
Напомним, контактная группа по урегулированию в Донбассе с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта, однако ни одно из них выполнено не было.
По ее словам, представители ДНР и ЛНР на встрече в Минске «поддержали решение контактной группы и подтвердили приверженность "школьному" перемирию и выполнению дополнительных мероприятий, направленных на обеспечение всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня».
При этом особое внимание полпред ДНР Денис Пушилин акцентировал на отсутствии опубликованных украинской стороной приказов личному составу ВСУ по поддержанию "школьного" перемирия,отметил Талакина.
Она напомнила, что соответствующие приказы Донецк опубликовал еще в начале осени.
К сожалению, зеркальных мер от Украины до сих пор не последовало. Полпред ДНР настоял на необходимости опубликования приказов украинской стороной. Пока такие приказы не опубликованы, у республик есть полное право сомневаться и в указаниях, данных в этих документах, и в их существовании в принципе,добавила пресс-секретарь.
Напомним, контактная группа по урегулированию в Донбассе с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта, однако ни одно из них выполнено не было.
Использованы фотографии: РИА Новости / Ирина Геращенко
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