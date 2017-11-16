13:31 16 ноября

Донецк настаивает на опубликовании Киевом приказов по «школьному перемирию»

Полпред ДНР в контактной группе Денис Пушилин настаивает на публикации Киевом приказов о поддержании режима прекращения огня в Донбассе, известного как «школьное перемирие», передает РИА Новости сообщение пресс-секретаря полпреда Виктории Талакиной.

Донецк настаивает на опубликовании Киевом приказов по «школьному перемирию»


По ее словам, представители ДНР и ЛНР на встрече в Минске «поддержали решение контактной группы и подтвердили приверженность "школьному" перемирию и выполнению дополнительных мероприятий, направленных на обеспечение всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня».


При этом особое внимание полпред ДНР Денис Пушилин акцентировал на отсутствии опубликованных украинской стороной приказов личному составу ВСУ по поддержанию "школьного" перемирия,
отметил Талакина.

Она напомнила, что соответствующие приказы Донецк опубликовал еще в начале осени.

К сожалению, зеркальных мер от Украины до сих пор не последовало. Полпред ДНР настоял на необходимости опубликования приказов украинской стороной. Пока такие приказы не опубликованы, у республик есть полное право сомневаться и в указаниях, данных в этих документах, и в их существовании в принципе,
добавила пресс-секретарь.

Напомним, контактная группа по урегулированию в Донбассе с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта, однако ни одно из них выполнено не было.

Использованы фотографии: РИА Новости / Ирина Геращенко
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Комментарии 10

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  1. Чёрный Сегодня, 11:07
    Полпред ДНР в контактной группе Денис Пушилин настаивает на публикации Киевом приказов о поддержании режима прекращения огня в Донбассе
    А смысл?....Нацисты и есть нацисты.. Есть приказ - нет приказа , это ничего не меняет.По факту ведь никакого перемирия не было. И все это знают. Все!. И в США и в ЕС и у нас, и в Украине. Просто на западе предпочитают на это закрывать глаза.
    Чёрный
    1. Идущий Сегодня, 11:16
      Да все все знают , но когда есть бумага в неё можно рылом потыкать.
      Идущий
      1. Чёрный Сегодня, 11:18
        Цитата: Идущий
        Да все все знают , но когда есть бумага в неё можно рылом потыкать.

        Да свинью куда рылом не тычь - везде корм laughing
        Чёрный
        1. Идущий Сегодня, 11:23
          Вот и пусть пережёвывает свои приказы.
          Идущий
      2. Джедай Сегодня, 11:26
        Минские договорённости тоже на бумаге зафиксированы. И что, соблюдает их Киев? am
        Джедай
        1. Идущий Сегодня, 11:33
          Конечно нет , но морду есть чем чистить , а когда на словах сложнее и забывается со временем , а бумажка она в истории навсегда , можно вернуться к ней в удобный момент , а он обязательно наступит.
          Идущий
      3. Сепар ДНР Сегодня, 13:02
        Цитата: Идущий
        когда есть бумага в неё можно рылом потыкать.

        Тыкать можно,но лишь на суде. Чтоб привлекаемые к ответственности военные преступники не отвертелись от петли.
        Сепар ДНР
    2. сибиралт Сегодня, 11:24
      Порошенко как - то объявил, что дети Донбасса будут сидеть в подвалах и слово свое держит! И какие еще нужны приказы? belay
      сибиралт
  2. Лелёк Сегодня, 11:28
    Врать и нарушать договорённости - любимая забава киевских "гетьманов". Это было понятно руководствам ЛНР и ДНР в момент подписания этих соглашений. В связи с "договоронеспособностью" президента бывшей Украины и его окружения надо отозвать признание Россией легитимности выборов этих фигурантов. Тем более, что Янукович до сих пор не сложил полномочий законно избранного президента Украины. Надо бить по самому больному киевских упырей. Мира на земле "404" не будет пока во властных структурах будут мрази вроде Турчинова, Гройсмана, Геращенков, Луценко, Авакова, Мосийчука и пр..
    Лелёк
  3. rotmistr60 Сегодня, 11:41
    Я еще бы понял если публикация этих приказов могла спасти жизни мирного населения. А так, как стреляли, так и стреляют. Контактная группа из пустого в порожнее переливает не понятно что, но явно не воду.
    rotmistr60
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