13:35 16 ноября

Спикер Рады призвал Госдеп поставить Украине летальное оружие

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий на встрече с новым помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэссом Митчеллом призвал американское ведомство предоставить Украине летальное оружие, передает РИА Новости.



Провел стратегическую и конструктивную встречу с помощником госсекретаря США по вопросам Европы Уэссом Митчеллом. Этот визит является признаком большой поддержки Украины со стороны США. Призвал госдепартамент США предоставить Украине летальное оборонительное оружие,
заявил Парубий.


Как отмечается на сайте Рады, собеседники «также обсудили ход и прогресс реформ на Украине и вопросы усиления торгово-экономического сотрудничества между Украиной и США».

Находящийся в Киеве Митчелл ранее сообщил в среду, что Вашингтон продолжает рассматривать вопрос предоставления Киеву летального оружия.

Москва неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг приведет лишь к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне «не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений».

Использованы фотографии: https://twitter.com/AndriyParubiy
4

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 24

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Чёрный Сегодня, 11:22
    Тлебуем смелтельное олузые, категолически тлебуем laughing....Парубий призвал Госдеп........и для солидности показал справку, на случай отказа....
    Чёрный
    1. сибиралт Сегодня, 11:27
      Пусть этот даун-спикер еще Трампа к себе на ковер вызовет. Медицине известны случаи и покруче.laughing
      сибиралт
      1. Чёрный Сегодня, 11:28
        Цитата: сибиралт
        Пусть этот спикер еще и Трампа к себе на ковер вызовет.

        ну этот может.... wassat ....он со справкой всё может! laughing
        Чёрный
        1. фигвам Сегодня, 11:42
          Если обезьяне дадут гранату, у России будут развязаны руки.
          фигвам
          1. Siegen Сегодня, 13:13
            Вашингтон. Встреча президентов Украины и США.
            Порошенко: "Господин президент, ещё прошу Вас оказать помощь Украине
            летальным оружием".
            Трамп: "Разумеется, Рекс - дайте ему свой Кольт и один патрон..." laughing
            Siegen
    2. pvv113 Сегодня, 11:42
      Вот именно - справку! У нас от таких спички прячут, а он еще оружие выпрашивает! wassat
      pvv113
      1. Джедай Сегодня, 11:45
        Да дайте им оружие! Только с красной кнопкой самоликвидации и надписью "не нажимать!" - ведь проверят, как пить дать! lol
        Джедай
        1. pvv113 Сегодня, 12:01
          Если так, то с красной кнопкой два экземпляра. Второй - для проведения следственного эксперимента wink
          pvv113
          1. Джедай Сегодня, 12:06
            Хорошее дополнение к моему предложению по летальному оружию, дружище! good drinks
            Джедай
            1. pvv113 Сегодня, 12:42
              Пущай тренируются wink
              pvv113
        2. Монос Сегодня, 12:43
          Цитата: Джедай
          Да дайте им оружие! Только с красной кнопкой самоликвидации и надписью "не нажимать!" - ведь проверят, как пить дать! lol

          Не пугайте человека со справкой! У него реактивный психоз может начаться. smile
          Монос
          1. Джедай Сегодня, 12:51
            Цитата: Монос
            реактивный психоз может начаться.

            А разве он там уже не бушует? lol
            Джедай
            1. Монос Сегодня, 13:22
              Цитата: Джедай
              А разве он там уже не бушует?

              Твоя правда, Макс. Ему уже не страшно. smile
              Монос
              1. Джедай Сегодня, 13:29
                Хуже им от самоликвидации точно не станет. bully
                Джедай
  2. rotmistr60 Сегодня, 11:36
    Да подарите вы (Сша) наконец этой кучке пистолет, чтобы могли по очереди застрелиться. Вопят, что у них лучшее новейшее оружие, но при этом постоянно с протянутой рукой - подайте нищим летальное оружие.
    rotmistr60
    1. Чёрный Сегодня, 11:43
      Цитата: rotmistr60
      Да подарите вы (Сша) наконец этой кучке пистолет,

      И логопедов,логопедов побольше. laughing
      Чёрный
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 11:55
        Чёрный Сегодня, 11:43 И логопедов,логопедов побольше. laughing

        ... и лучше в экипировке "Ратник"... laughing
        a.s.zzz888
    2. a.s.zzz888 Сегодня, 11:52
      rotmistr60 Сегодня, 11:36 ... Вопят, что у них лучшее новейшее оружие,

      ... лжегосударство со лжеоружием(новейшим),... и на паперти с протянутой рукой.. bully
      a.s.zzz888
      1. Джедай Сегодня, 12:08
        Привет! hi
        Цитата: a.s.zzz888
        .. лжегосударство со лжеоружием(новейшим),... и на паперти с протянутой рукой..

        И надпись под этой картиной: "Самая сильная и независимая страна Европы". wassat
        Джедай
  3. уже москвич Сегодня, 11:38
    Всё требуют кожаные джавелины... laughing ни как не угомонятся....
    уже москвич
  4. Вежливый Лось Сегодня, 11:39
    А вот интересно, если п-сы предложат хохлам на выбор: оружие или его эквивалент, выраженный в убитых енотах. Что хохлы выберут?
    Хотя, сдается мне, что вопрос этот чисто риторический.
    Вежливый Лось
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 11:48
    Призвал госдепартамент США предоставить Украине летальное оборонительное оружие,
    заявил Парубий.
    ... оно ещё и "призывает"... laughing
    a.s.zzz888
  6. Ныробский Сегодня, 11:57
    Получить летальное оружие, сосредоточить его на одном складе и взорвать - новая забава МО ВСУ. Пущай полетает...
    Ныробский
  7. Сибирский цирюльник Сегодня, 12:30
    ...Провел стратегическую и конструктивную встречу..
    Даже комментировать не хочется. - что с него взять? Только,вот,бед наделал и ещё наделает,уйму
    Сибирский цирюльник
Картина дня