Спикер Рады призвал Госдеп поставить Украине летальное оружие

Провел стратегическую и конструктивную встречу с помощником госсекретаря США по вопросам Европы Уэссом Митчеллом. Этот визит является признаком большой поддержки Украины со стороны США. Призвал госдепартамент США предоставить Украине летальное оборонительное оружие,

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий на встрече с новым помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэссом Митчеллом призвал американское ведомство предоставить Украине летальное оружие, передает РИА Новости заявил Парубий.Как отмечается на сайте Рады, собеседники «также обсудили ход и прогресс реформ на Украине и вопросы усиления торгово-экономического сотрудничества между Украиной и США».Находящийся в Киеве Митчелл ранее сообщил в среду, что Вашингтон продолжает рассматривать вопрос предоставления Киеву летального оружия.Москва неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг приведет лишь к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне «не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений».