13:39 16 ноября

Гаубицы «Мста-Б» и тягачи «Медведь» в Сирии

Гаубицы «Мста Б» калибра 152 мм в настоящее время активно использует сирийская армия против боевиков террористической группировки ИГ (запрещена в РФ), пишет Вестник Мордовии.

Гаубицы «Мста-Б» и тягачи «Медведь» в Сирии


В интернете появилось видео, на котором эти артиллерийские орудия осуществляют огневую поддержку подразделений, действующих в районе сирийско-иракской границы.


Орудия хорошо зарекомендовали себя как надежные и точные артиллерийские системы, способные поражать цели на дистанции до 28 900 м.



Кроме того, за долгое время в объектив впервые попали мощные бронированные тягачи на шасси КАМАЗ- 63501АТ «Медведь» с колесной формулой 8х8.

Эти машины были впервые замечены в Сирии осенью 2015 года. Их боевым крещением стала операция, проведенная в районе Пальмире в феврале 2016-го. Вездеходы имеют бронирование 5-го класса защиты кабин и расположенных за ними обитаемых отсеков.

«Отсек для расчета в 6 человек оборудован верхними люками и боковыми бойницами для стрельбы из личного оружия. Масса перевозимых боеприпасов может достигать 5 тонн. На машине установлен кран-манипулятор грузоподъемностью до 2 тонн и с максимальным вылетом стрелы до 6,14 м», – напоминает автор материала Лев Романов.

Двигатель в 360 л.с. дает возможность машине двигаться со скоростью до 90 км/час, запас хода «Медведя» – одна тысяча километров.

Использованы фотографии: https://www.youtube.com
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Комментарии 14

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  1. Чёрный Сегодня, 12:15
    Сдаётся мне , что там ( возможно) не только наши ВКС, но и артиллеристы smile ...проводят "учения" с боевой стрельбой smile
    Чёрный
    1. фигвам Сегодня, 12:31
      А тем временем выкатка нового ТУ-160М2!
      фигвам
    2. seregatara1969 Сегодня, 13:36
      а кто ж их научил ручки то крутить?
      seregatara1969
  2. штольц Сегодня, 12:19
    Цитата: Чёрный
    Сдаётся мне , что там ( возможно) не только наши ВКС, но и артиллеристы smile ...проводят "учения" с боевой стрельбой smile

    Скажем дружно - на хрен нужно?
    штольц
  3. zzdimk Сегодня, 12:21
    Что-то мало богинь войны там обкатывается. Есть же много всего полезного и точного, что требует рекламы.
    zzdimk
    1. dvina71 Сегодня, 12:42
      Цитата: zzdimk
      Есть же много всего полезного и точного, что требует рекламы.

      Далеко не все требует рекламы..,но опыт нужен.
      dvina71
  4. Влад5307 Сегодня, 12:41
    Цитата: Чёрный
    Сдаётся мне , что там ( возможно) не только наши ВКС, но и артиллеристы smile ...проводят "учения" с боевой стрельбой smile

    Да-да-да, конечно присутствуют, но как "инструкторы", обучающие эффективному использованию орудий! soldier
    Влад5307
  5. Siegen Сегодня, 12:44


    Артиллерийский тягач «Медведь» на базе шасси КамАЗ-63501, предназначен для транспортировки 152-мм гаубиц-пушек 2А65 «Мста-Б», 152-мм пушек 2А36 «Гиацинт-Б», других буксируемых артиллерийских орудий и систем массой до 12 тонн, с размещением и транспортировкой расчёта и боеприпасов.
    Рассчитан на перевозку, кроме водителя, еще 7 человек (в кабине — 1, в обитаемом отсеке — 6). Кабина водителя, обитаемый отсек, аккумуляторные батареи, топливные баки и днище силового агрегата бронированы (5-й класс защиты).
    Обитаемый отсек, фургонного типа, с термоизоляцией из «сэндвич-панелей», оснащён унифицированными с люком кабины автомобиля двумя бронированными люками в крыше отсека, обеспечивающими возможность экстренного выхода личного состава через них, а также ведения огня из личного оружия по воздушным и наземным целям, и двумя дверями. В боковых стенках предусмотрены по две герметично закрывающиеся бойницы с каждой стороны, с бронестеклами над ними. На тягаче установлены автономная отопительно-вентиляционная и фильтровентиляционная установки. Есть приспособления для крепления личного оружия, для универсального зарядного устройства с питанием от бортовой сети и две розетки на 24 В. Имеется переговорное устройство между кабиной и обитаемым отсеком. Также, оборудованы 4 откидных лежака, размещенных в 2 яруса, столик и два дополнительных сидения, имеется бак для питьевой воды ёмкостью не менее 10 л.
    Siegen
    1. x.andvlad Сегодня, 12:54
      Да, неплохую специализированную машину сделали для артиллерии. Не маловажно и то, что она оборудована стрелой-манипулятором, что очень облегчает процесс погрузки-разгрузки боеприпасов и другой матчасти.
      x.andvlad
      1. Лопатов Сегодня, 13:25
        Цитата: x.andvlad
        очень облегчает процесс погрузки-разгрузки боеприпасов и другой матчасти.

        Ну, "другую матчасть" там можно одной рукой переносить, там всего лишь панорама, прицел, коллиматор и тренога коллиматора.
        А вот с боеприпасами... Я что-то не наблюдаю сдвижного тента. Наши как обычно, ничего до конца не доводят
        Лопатов
  6. Esoteric Сегодня, 12:52
    Меня волнует только один аспект: почему в Сирии не видно работы САУ "Коалиция-СВ"? Неужели для неё не нашлось работы? Такие ТТХ и парадный проезд по Красной площади? Или для артиллеристов в Сирии целей нет? what
    Esoteric
    1. Лопатов Сегодня, 13:15
      Цитата: Esoteric
      не видно работы САУ "Коалиция-СВ"

      На данный момент это абсолютно бессмысленно.

      Цитата: Esoteric
      Или для артиллеристов в Сирии целей нет?

      Есть. Но применение даже 2С19 в войне такого рода- избыточное удовольствие.
      А вот если дополнить этот вариант, 2А65 + бронированный тягач, хорошей системой автоматизированного управления огнём, от чего МО РФ почему-то отбрыкивается и руками и ногами, то получится отличный вариант для локальных войн.
      Лопатов
      1. Esoteric Сегодня, 13:19
        Цитата: Лопатов
        Но применение даже 2С19 в войне такого рода- избыточное удовольствие.

        Есть колёсный вариант "Коалиции", и я не думаю, что самолёто-вылеты Ту-22м3 обходятся дешевле залпов из этой установки. И кто сказал, что из неё должны стрелять именно сирийцы?
        https://topwar.ru/86619-prohodit-ispytaniya-koles
        nyy-variant-koalicii.html
        Esoteric
        1. Лопатов Сегодня, 13:30
          Цитата: Esoteric
          Есть колёсный вариант "Коалиции"

          Только в чертежах
          Цитата: Esoteric
          я не думаю, что самолёто-вылеты Ту-22м3 обходятся дешевле

          Дело не в деньгах. Просто на данном этапе это бессмысленно. Стрельба где-нибудь на полигоне в Луге даст намного больше информации по сравнению с боевым использованием в Сирии.
          Лопатов
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