Гаубицы «Мста-Б» и тягачи «Медведь» в Сирии
Гаубицы «Мста Б» калибра 152 мм в настоящее время активно использует сирийская армия против боевиков террористической группировки ИГ (запрещена в РФ), пишет Вестник Мордовии.
В интернете появилось видео, на котором эти артиллерийские орудия осуществляют огневую поддержку подразделений, действующих в районе сирийско-иракской границы.
Орудия хорошо зарекомендовали себя как надежные и точные артиллерийские системы, способные поражать цели на дистанции до 28 900 м.
Кроме того, за долгое время в объектив впервые попали мощные бронированные тягачи на шасси КАМАЗ- 63501АТ «Медведь» с колесной формулой 8х8.
Эти машины были впервые замечены в Сирии осенью 2015 года. Их боевым крещением стала операция, проведенная в районе Пальмире в феврале 2016-го. Вездеходы имеют бронирование 5-го класса защиты кабин и расположенных за ними обитаемых отсеков.
«Отсек для расчета в 6 человек оборудован верхними люками и боковыми бойницами для стрельбы из личного оружия. Масса перевозимых боеприпасов может достигать 5 тонн. На машине установлен кран-манипулятор грузоподъемностью до 2 тонн и с максимальным вылетом стрелы до 6,14 м», – напоминает автор материала Лев Романов.
Двигатель в 360 л.с. дает возможность машине двигаться со скоростью до 90 км/час, запас хода «Медведя» – одна тысяча километров.
В интернете появилось видео, на котором эти артиллерийские орудия осуществляют огневую поддержку подразделений, действующих в районе сирийско-иракской границы.
Орудия хорошо зарекомендовали себя как надежные и точные артиллерийские системы, способные поражать цели на дистанции до 28 900 м.
Кроме того, за долгое время в объектив впервые попали мощные бронированные тягачи на шасси КАМАЗ- 63501АТ «Медведь» с колесной формулой 8х8.
Эти машины были впервые замечены в Сирии осенью 2015 года. Их боевым крещением стала операция, проведенная в районе Пальмире в феврале 2016-го. Вездеходы имеют бронирование 5-го класса защиты кабин и расположенных за ними обитаемых отсеков.
«Отсек для расчета в 6 человек оборудован верхними люками и боковыми бойницами для стрельбы из личного оружия. Масса перевозимых боеприпасов может достигать 5 тонн. На машине установлен кран-манипулятор грузоподъемностью до 2 тонн и с максимальным вылетом стрелы до 6,14 м», – напоминает автор материала Лев Романов.
Двигатель в 360 л.с. дает возможность машине двигаться со скоростью до 90 км/час, запас хода «Медведя» – одна тысяча километров.
Использованы фотографии: https://www.youtube.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти