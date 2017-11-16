СМИ Украины: Россия и США близки к согласованию резолюции по миротворцам на Донбассе
Украинское издание «Апостроф» публикует материал, в котором утверждается, что на самом деле Россия и США «близки к согласованию» вопросов, связанны[ с размещением миротворческой миссии на Донбассе. Напомним, что после встречи с американским спецпредставителем по Украине в Белграде Владислав Сурков заявил, что российская сторона готова одобрить лишь 3 предложенные американской стороной пункта документа из 29-ти.
«Апостроф», ссылаясь на неназванного представителя официальных властей Украины, пишет о возможном проекте резолюции, который якобы выглядит следующим образом:
пункт первый: контроль над линией соприкосновения сторон;
пункт второй: принятие ВРУ закона о выборах и деоккупации Донбасса;
пункт третий: мандат миссии ООН на всю территорию Донбасса;
пункт четвёртый: признание Киевом легитимности местных властей на основании одобрения особого порядка самоуправления;
пункт пятый: допуск украинских войск к границе с РФ и распространение украинских законов на всю территорию Донбасса.
Ранее в пресс-службе Кремля заявили о том, что все заявления, сделанные по поводу якобы согласования миссии миротворцев на Донбассе, не соответствуют действительности. В Киеве продолжают настаивать на том, что «компромиссное решение фактически найдено».
«Апостроф», ссылаясь на неназванного представителя официальных властей Украины, пишет о возможном проекте резолюции, который якобы выглядит следующим образом:
пункт первый: контроль над линией соприкосновения сторон;
пункт второй: принятие ВРУ закона о выборах и деоккупации Донбасса;
пункт третий: мандат миссии ООН на всю территорию Донбасса;
пункт четвёртый: признание Киевом легитимности местных властей на основании одобрения особого порядка самоуправления;
пункт пятый: допуск украинских войск к границе с РФ и распространение украинских законов на всю территорию Донбасса.
Ранее в пресс-службе Кремля заявили о том, что все заявления, сделанные по поводу якобы согласования миссии миротворцев на Донбассе, не соответствуют действительности. В Киеве продолжают настаивать на том, что «компромиссное решение фактически найдено».
Использованы фотографии: time-ua.com
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