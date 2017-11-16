16:33 16 ноября

СМИ Украины: Россия и США близки к согласованию резолюции по миротворцам на Донбассе

Украинское издание «Апостроф» публикует материал, в котором утверждается, что на самом деле Россия и США «близки к согласованию» вопросов, связанны[ с размещением миротворческой миссии на Донбассе. Напомним, что после встречи с американским спецпредставителем по Украине в Белграде Владислав Сурков заявил, что российская сторона готова одобрить лишь 3 предложенные американской стороной пункта документа из 29-ти.

«Апостроф», ссылаясь на неназванного представителя официальных властей Украины, пишет о возможном проекте резолюции, который якобы выглядит следующим образом:
пункт первый: контроль над линией соприкосновения сторон;
пункт второй: принятие ВРУ закона о выборах и деоккупации Донбасса;
пункт третий: мандат миссии ООН на всю территорию Донбасса;

пункт четвёртый: признание Киевом легитимности местных властей на основании одобрения особого порядка самоуправления;
пункт пятый: допуск украинских войск к границе с РФ и распространение украинских законов на всю территорию Донбасса.



Ранее в пресс-службе Кремля заявили о том, что все заявления, сделанные по поводу якобы согласования миссии миротворцев на Донбассе, не соответствуют действительности. В Киеве продолжают настаивать на том, что «компромиссное решение фактически найдено».

Использованы фотографии: time-ua.com
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Комментарии 28

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  1. Владыка Ситх Сегодня, 13:59
    А пупок не развяжется?
    Владыка Ситх
    1. Джедай Сегодня, 14:01
      hi Вот именно! Украина кем себя возомнила что такие заявления делает?
      Джедай
      1. Идущий Сегодня, 14:44
        Пусть себе мриют и так им не сладко , со всех сторон одни зрады , уже вся задница в палках.
        Идущий
        1. Джедай Сегодня, 14:53
          Это уже не мрии, это уже борзометр зашкаливает. negative
          Джедай
          1. Идущий Сегодня, 14:57
            Значит им надо подарить борзомер , а то они не знают и берегов не чувствуют.
            Идущий
      2. 79807420129 Сегодня, 15:39
        Цитата: Джедай
        Вот именно! Украина кем себя возомнила что такие заявления делает?

        Да Макс hi просто все,полосатые устами своих холопов,прощупыввют нашу реакцию на свой вариант. hi
        79807420129
        1. Джедай Сегодня, 15:43
          Влад hi Так пусть они друг с другом в больничку играют и прощупывают на предмет новообразований, терапевты из Кукуево. lol
          Джедай
    2. Logall Сегодня, 14:02
      По-моему, подобный сговор мы уже проходили! Минск-2 называется... А этот как назовем? ООН один?
      Наши политики хорошо шепчут, посмотрим как на деле...
      Logall
    3. андрей юрьевич Сегодня, 14:02
      СМИ Украины: Россия и США
      а штаты не попутали? может на свой остров свалить,и заткнуться?
      андрей юрьевич
      1. Чёрный Сегодня, 14:31
        А я вот думаю, что американцам Украина уже нафиг не нужна. Но и признавать своё поражение они ещё морально не готовы....пока не готовы smile....думаю держат её в качестве разменной монеты...
        Чёрный
    4. stalkerwalker Сегодня, 14:30
      Цитата: Владыка Ситх
      А пупок не развяжется?

      Это с пунктом 5 ? wassat
      Ну.... Эти шустрики ужжо Минские соглашения на свой лад переиначили, где главным и единственным пунктом, по их бандеровскому мнению, является
      пункт пятый: допуск украинских войск к границе с РФ и распространение украинских законов на всю территорию Донбасса.
      ... laughing
      stalkerwalker
      1. Сепар ДНР Сегодня, 14:38
        Цитата: stalkerwalker
        Это с пунктом 5 ?

        По сути,ключевыми в этом заявлении есть пункты :
        пункт первый: контроль над линией соприкосновения сторон( т.е ,блокирование и уничтожение ВС ДНР);

        пункт третий: мандат миссии ООН на всю территорию Донбасса(т.е, расчёт на США и иных союзников укропии);

        пункт пятый: допуск украинских войск к границе с РФ и распространение украинских законов на всю территорию Донбасса(полная оккупация).
        ДОПУСТИМ и ПРОПУСТИМ, два раза.
        Первый - до своих позиций ;

        Второй - до момента где нас застигнет очередной "минск"...
        А "минска",как раз и не хотелось бы.

        ПОРА СТАВИТЬ ТОЧКУ !
        Сепар ДНР
        1. stalkerwalker Сегодня, 14:44
          Цитата: Сепар ДНР
          ПОРА СТАВИТЬ ТОЧКУ !

          Спору нет.....
          Я только хотел акцентировать бандеровский подход к решению проблем Донбасса. Те спят и видят, как входят туда в форме СС под прикрытием современных панцерваффен с люфтваффен.
          stalkerwalker
          1. Сепар ДНР Сегодня, 14:50
            Цитата: stalkerwalker
            Спору нет.....
            Я только хотел акцентировать бандеровский подход к решению проблем Донбасса. Те спят и видят, как входят туда в форме СС по прикрытием современных панцерваффен с люфтваффен.

            В процессе "додумывания",я внёс некоторые свои мысли-комментарии относительно укропских "пунктиков".
            В итоге,практически 100%е совпадение с вашей оценкой мечтаний недонезалежной yes .
            Сепар ДНР
    5. Siegen Сегодня, 14:40
      А пупок не развяжется?


      Подарите Украине кисточку для чистки пупка.
      Поверьте, ей будет приятно smile

      Siegen
  2. Сибирский цирюльник Сегодня, 14:02
    Где-то писали 3 из 29??
    Далеко как близко!))
    Сибирский цирюльник
  3. БМП-2 Сегодня, 14:24
    М-да, странноватая логика у небратьев по разуму из "Апострфа". what От "российской агрессии" страдают где? В Киеве! Значит, миротворцев именно туда и надо вводить! yes Желательно прямо в Верховную Раду: чтоб предотвратить распространение, так сказать. laughing
    БМП-2
  4. штольц Сегодня, 14:26
    Цитата: Logall

    Наши политики хорошо шепчут, посмотрим как на деле...

    Если, что и будет, то будет, как всегда: Россия останется в дураках, утрётся и потом будет долго и нудно возмущаться, принимать ответные "зеркальные" меры и кого-то осуждать.
    штольц
    1. Сепар ДНР Сегодня, 15:00
      Цитата: штольц
      Если, что и будет, то будет, как всегда: Россия останется в дураках, утрётся и потом будет долго и нудно возмущаться, принимать ответные "зеркальные" меры и кого-то осуждать.


      Ну,если так считать,то ключи от Первопристольной пора выносить на блюде.
      Вы,в начале прочувствуйте цену вопроса для России,затем рассуждайте...
      Сепар ДНР
  5. Sergey53 Сегодня, 14:37
    Ну как они хотят выдать желаемое за действительное.У них и политика вся на лжи построена.
    Sergey53
  6. Чёрная вода Сегодня, 14:39
    Цитата: Чёрный
    А я вот думаю, что американцам Украина уже нафиг не нужна. Но и признавать своё поражение они ещё морально не готовы....пока не готовы smile....думаю держат её в качестве разменной монеты...

    поддерживаю, основная задача была база на чёрном море на крымском полуострове. а теперь от украины пытаются избавиться....
    Чёрная вода
    1. Хагалаз Сегодня, 14:51
      Цитата: Чёрная вода
      Цитата: Чёрный
      А я вот думаю, что американцам Украина уже нафиг не нужна. Но и признавать своё поражение они ещё морально не готовы....пока не готовы smile....думаю держат её в качестве разменной монеты...

      поддерживаю, основная задача была база на чёрном море на крымском полуострове. а теперь от украины пытаются избавиться....

      Я вот не соглашусь. Основная задача была и остаётся наличие пушечного мяса, которое худо бедно готово будет воевать с Россией. И эта задача успешно выполнена, с переспективой на обозримое будущее. А база в Крыму это так, сопутствующий ништяк.
      Хагалаз
    2. Сепар ДНР Сегодня, 14:55
      Цитата: Чёрная вода
      поддерживаю, основная задача была база на чёрном море на крымском полуострове. а теперь от украины пытаются избавиться....

      Без базы в Крыму,американцам конечно же не очень.
      Но и России, с американцами в Украине,нужно понимать,тоже не того...

      Напрасно вы думаете,что американцы вот так просто откажутся от такого плацдарма и тарана.
      Сепар ДНР
      1. Хагалаз Сегодня, 15:12
        Отсюда делаем вывод, что в таком полуголодном, озлобленном виде, более-менее не плохо вооружонную, Украину и будут поддерживать ещё долгое время.
        Хагалаз
        1. Сепар ДНР Сегодня, 15:19
          Цитата: Хагалаз
          Отсюда делаем вывод, что в таком полуголодном, озлобленном виде, более-менее не плохо вооружонную, Украину и будут поддерживать ещё долгое время.

          Согласен на : полуголодную,в озлобленном виде,даже более менее не плохо вооружённую Украину(если такое её состояние устроит Россию). НО без нас !

          То есть,ДНР и ЛНР в начале должны вернуть себе ранее утраченные территории,выйдя на ранее административные,а ныне государственные границы,а уж затем...

          Пускай Украина себе голодает,озлобляется,"не плохо вооружается",но без нас.
          Сепар ДНР
          1. Хагалаз Сегодня, 15:25
            Однозначно. Даже не обсуждается.
            Хагалаз
  7. galan Сегодня, 15:01
    "Ранее в пресс-службе Кремля заявили о том, что все заявления, сделанные по поводу якобы согласования миссии миротворцев на Донбассе, не соответствуют действительности."
    Пани розмовляють, а чого украiнськi холопи лiзуть у розмову.
    galan
  8. штольц Сегодня, 16:25
    Цитата: Сепар ДНР

    То есть,ДНР и ЛНР в начале должны вернуть себе ранее утраченные территории,выйдя на ранее административные,а ныне государственные границы,

    Не знаю, как ДНР, а ЛНР уже пытается определится с границами:
    В начале ноября исполняющий обязанности министра иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего официально заявил, что руководство республики решает вопрос о возможности реинтеграции региона в состав Украины. Обосновал он это тем, что международное сообщество всё равно никогда не признает республики Донбасса, а замороженный конфликт с Киевом будет ещё очень долго собирать свой урожай смерти.
    штольц
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