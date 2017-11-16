16:38 16 ноября

Полторак: Швеция хочет тренировать ВСУ

Министерство обороны Швеции планирует присоединиться к процессу подготовки украинских военнослужащих. Об этом в интервью Укринформу рассказал министр обороны Украины Степан Полторак по результатам встречи с главой оборонного ведомства Швеции Петером Хультквистом.

Полторак: Швеция хочет тренировать ВСУ


Швеция выразила намерение в следующем году рассмотреть возможность участия своих военнослужащих в подготовке наших военных
- сказал Полторак.


По его словам, министр обороны Швеции совершит визит в Украину в начале следующего года для принятия окончательного решения по этому поводу.

Как сообщалось, в канадском Ванкувере на этой неделе состоялась Миротворческая конференция ООН, участниками которой стали более 40 министров обороны со всего мира.

По данным украинских СМИ, сейчас на Украине находятся 450 военных инструкторов из стран-членов НАТО.

Использованы фотографии: https://www.ukrinform.ru/
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Комментарии 42

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  1. vkl.47 Сегодня, 14:03
    Как это локонично..... Шведы.... Украина.... Полтава.... Где-то это уже было. Те ещё вояки.
    vkl.47
    1. maxim947 Сегодня, 14:04
      там у них медом, пардон, салом что-ли намазано?))) столько желающих))
      maxim947
      1. Идущий Сегодня, 14:10
        Шведы научат точно , будут искать подводные лодки. lol
        Идущий
        1. Logall Сегодня, 14:20
          Цитата: Идущий
          Шведы научат точно , будут искать подводные лодки. lol

          Ага, поменяют трезубец на гарпун! bully
          Logall
          1. Идущий Сегодня, 14:23
            Цитата: Logall
            Ага, поменяют трезубец на гарпун! bully


            И лассо ещё , вдруг они взлетят. laughing
            Идущий
          2. pjastolov Сегодня, 14:51
            славяне привет hi это очень кстати, вопрос Крыма опять на повестке и русские подлодки возле не залежной надо срочно искать
            pjastolov
        2. Джедай Сегодня, 14:23
          Цитата: Идущий
          будут искать подводные лодки.

          Уже, уже...
          Джедай
          1. Идущий Сегодня, 14:25
            Ну вот , а я думал что пошутил , оказывается на Украине может быть все.
            Идущий
            1. pjastolov Сегодня, 14:53
              Цитата: Идущий
              Ну вот , а я думал что пошутил , оказывается на Украине может быть все.


              и не только в Украине
              pjastolov
              1. Идущий Сегодня, 14:55
                Эта все могла , жалко её повысили и закрыли от аудитории.
                Идущий
                1. pjastolov Сегодня, 14:59
                  Цитата: Идущий
                  Эта все могла , жалко её повысили и закрыли от аудитории.

                  Русская диверсия, спрятали по дальше
                  pjastolov
        3. 79807420129 Сегодня, 15:34
          Цитата: Идущий
          Шведы научат точно , будут искать подводные лодки. lol

          Виктор hi Вопрос конечно интересный,шведы хохолят научат искать подводные лодки,а хохолята научат шведов обчищать чужие погреба и мародерить. laughing hi
          79807420129
          1. Идущий Сегодня, 16:04
            Влад hi , в этом деле они профи и скорее всего почистят личные вещи шведов , как это было с другими инструкторами. lol
            Идущий
      2. Монос Сегодня, 14:10
        Швеция выразила намерение в следующем году рассмотреть возможность участия своих военнослужащих в подготовке наших военных

        Даже боюсь предположить во сколько банок варенья это обойдётся украм.
        Монос
        1. Джедай Сегодня, 14:20
          С такими тенденциями скоро и Гондурас захочет поучить вояк укровермахта. belay
          Джедай
          1. Идущий Сегодня, 14:27
            Оплачивает Запад , а долг вешается на Украину , конечно Гондурас тоже захочет. lol
            Идущий
            1. Джедай Сегодня, 14:35
              А там и прочие папуасы подтянутся... wink
              Джедай
              1. Идущий Сегодня, 14:39
                Пока не перестанут кредитовать Украину так и будет.
                Идущий
      3. Чёрный Сегодня, 14:22
        Полторак: Швеция хочет тренировать ВСУ
        ...швеция просто хочет всу.. laughing
        Чёрный
        1. Идущий Сегодня, 14:30
          Принять в Шведскую семью. lol
          Идущий
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 15:32
            Цитата: Идущий
            Принять в Шведскую семью. lol

            все обоюдно - украинцы хотят шведский стол laughing
            Angel_and_Demon
      4. Ami du peuple Сегодня, 14:22
        Цитата: maxim947
        , салом что-ли намазано?))) столько желающих))

        Американцы же выделили Украине $500 млн. на 2018 год на "оборону", надо осваивать. Не на выплаты же участником АТО эти деньги тратить, в самом деле. В очередной раз перетопчутся укро-воены с обецянкой Порошенко о "тыще гривень в день", но зато дадут белым господам-инструкторам подзаработать..
        Ami du peuple
      5. Scoun Сегодня, 15:15
        Цитата: maxim947
        пардон, салом что-ли намазано?

        Слёт навозных мух на большой какашке в пчелинном камуфляже.
        Как сообщалось, в канадском Ванкувере на этой неделе состоялась Миротворческая конференция ООН, участниками которой стали более 40 министров обороны

        Холуби "мира" слёте. wassat
        Scoun
    2. штольц Сегодня, 14:12
      Чему они там научить могут, носить стринги и ходить на высоких каблуках? Трудно представить себе геев идущих цепью на пулемёты. Или там планируется, совместная с хохлами, шведская семья, рубающая за шведским столом сало с галушками.
      штольц
      1. dvina71 Сегодня, 14:21
        Цитата: штольц
        Трудно представить себе геев идущих цепью на пулемёты.

        Негеи тоже цепью на пулеметы не ходят..уже давно..года так с 1942,с тех пор как появилась концепция артиллерийского наступления,выдвинутая ИВС. На счет остального согласен.. чему могут научить военные,не воевавшие столетия.. для меня загадка.
        dvina71
      2. Смог Сегодня, 14:21
        Цитата: штольц
        планируется, совместная с хохлами, шведская семья, рубающая за шведским столом сало с галушками.

        Боюсь шведам за этим шведским столом достанется только приправа- хрен........
        Смог
      3. rocket757 Сегодня, 14:51
        Почему эт нечему учить?
        А как правильно от русских бегать ... опыт то имеется!
        rocket757
    3. Маз Сегодня, 14:19
      Пусть под Полтавой и тренируют.
      Маз
  2. rruvim Сегодня, 14:05
    Нарываются на новую "Полтаву"...
    rruvim
  3. Наблюдатель2014 Сегодня, 14:07
    Полторак: Швеция хочет тренировать ВСУ
    Шведы лучше бабла подкиньте .Скажи людям правду Полторак. Тренируй хоть до упаду.Бесполезное дело.Толку от этих тренировок шведов.Когда оружие всё времён СССР.
    Наблюдатель2014
  4. raw174 Сегодня, 14:17
    Если мне не изменяет память, во время Крымских событий, украинские морпехи подготовленные по стандартам НАТО и прошедшие курс обучения в США, сдали свою часть без боя и вообще не сопротивлялись... Какое то своеобразное у них обучение...
    raw174
  5. Ныробский Сегодня, 14:22
    Швеция выразила намерение в следующем году рассмотреть возможность участия своих военнослужащих в подготовке наших военных
    Тюю, так жешь вонi могут и не успеть ВСУ потренировать. Это же они только собрались РАССМОТРЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ, да и то только в следующем годуlaughing
    Ныробский
  6. rruvim Сегодня, 14:25
    Этот Петер Хультквист тот ещё "крендель". Мало того, что не смог обеспечить нормальную логистику в учениях НАТО, так ещё обвинил в этом своих прибалтийских "товарищей", и само собой "злые силы" из России. Типичный швед в отдельном доме с обворожительной семьёй и Глитвейном с "комфорки". Это не шведам надо учить ВСУ, а ВСУ легко может научить шведов - как драпать из "котлов".
    rruvim
  7. БМП-2 Сегодня, 14:37
    "Хочет, хочет. Я знаю, хочет. Я точно знаю: хочет! Хочет, но молчит..." laughing Странно: устойчивое ощущение того, что Полторак у Цекало чегой то сплагиатил! laughing
    БМП-2
  8. Vladycat Сегодня, 14:39
    Не к обеду сказано. Но самое грустное что ВСУ само может выступать инструкторами НАдО и приспешникам. Не смотря но провальность своей компании они единственные, кто имеет (хоть такой) опыт борьбы с неплохо вооруженными и самое страшное - отлично мотивированными подразделениями. Ни чем подобным инструктора похвастать не могут
    Vladycat
  9. rocket757 Сегодня, 14:59
    Если внимательно так присмотреться, шведы и сами не дураки, по теме как правильно "за воротник заложить"!
    Придется им подбирать инструкторов определённого вида. эт тех которые енто дело не могут ... типо как бы и не мужиков уже или уже, но из тех которые ими не были!!!
    А иначе придётся винокурни на каждом углу ставить, что не ест конечно зрада, но ведь и клиентов на медицину, специфического профиля может статься еще больше, а вот это может статься зрада!
    rocket757
  10. Романенко Сегодня, 15:03
    Теперь то можно, много лет прошло, выбитые зубы вставили и задница подостыла.
    Хорошее дело, у шведов большой опыт противодействия русской армии, например под Полтавой, и при обороне Стокгольма.
    Так что, как минимум, оздоровительный бег на длинные дистанции и создание головой и руками гимнастической фигуры "ТРЕЗУБ" для ВСУ гарантированы при обучении.
    Романенко
  11. Злой 55 Сегодня, 15:04
    Интересно, а с кем с 1709 года эти доблестные вояки ещё воевали и где опыт боевой наработали?
    Злой 55
  12. Berkut24 Сегодня, 15:39
    Ой, шведский король Карл уже потренировал какачков Мазепы один раз. Полтава всё расставила на свои места. Карл потом по всей Европе мытарился и прятался в Турции. Шведы для себя трэша хотят?
    Berkut24
  13. anjey Сегодня, 15:43
    “Швеция выразила намерение в следующем году рассмотреть возможность участия своих военнослужащих в подготовке наших военных
    - сказал Полторак.
    ага создадут батальоны победителей "Карл 12" и "Полтава", они же всегда побеждали отсталую Россию... laughing
    anjey
  14. штольц Сегодня, 15:48
    Цитата: dvina71
    .. чему могут научить военные,не воевавшие столетия.. для меня загадка.

    Как это чему? А искать русские подводные лодки, которых на самом деле нет? В этом деле шведы лучшие специалисты НАТО.
    штольц
  15. gromoboj Сегодня, 16:01
    Шведы по Украине соскучались. В прошлый раз им надолго хватило.
    gromoboj
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