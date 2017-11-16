Sky News: Россия внесла свой «малый» вклад в голосование по Brexit
Журналисты телеканала Sky News заявили, что Россия попыталась оказать влияние на итоги голосования по выходу Великобритании из ЕС, правда, по их подсчетам, из 22 миллионов сообщений, сделанных, как считается, с «российских аккаунтов», к брекситу имели отношение лишь 400. Материал, представленный журналистом телеканала Томом Чеширом, приводит ИноТВ.
Том Чешир: «Так обрабатываются данные о российском вмешательстве в британские выборы».
Первое сообщение в «Твиттере»: «ЕС завозит миллионы дикарей, чтобы заменить ими европейцев. Не допустите этого в Великобритании! #Голосуй за выход!».
Второе сообщение в «Твиттере»: «Все мусульмане Великобритании молятся, чтобы #остаться (в ЕС). #Выход будет для них катастрофой».
Том Чешир: «Эти сообщения отправлялись с фейковых российских интернет-аккаунтов; их целью было повлиять на исход референдума о выходе из ЕС. Впервые это обнаружил Sky News. Все эти сообщения отправляли 20 пользователей, которые были как будто бы обычными людьми.
Однако на самом деле эти аккаунты создало российское пропагандистское подразделение в Санкт-Петербурге. Так чего же они добились? Чтобы получить ответ на этот вопрос, мы объединили усилия с этой исследовательницей».
Инь Инь Лу, исследовательница из Оксфордского института интернета: «400 сообщений в Twitter из 22 миллионов – это очень, очень малая доля, что делает выражение "российское влияние", так сказать, немного преувеличенным».
Том Чешир: «Но это всё равно российские фейковые аккаунты, которые пытались вмешаться в референдум о выходе из ЕС?».
Инь Инь Лу: «Так и есть».
Том Чешир: «Они работают вместе?».
Инь Инь Лу: «Да, здесь замешано 2700 аккаунтов, которые Twitter идентифицировал как российские. Они используют куда больше имён, чем они пишут сообщений в Twitter; они также ссылаются на другие аккаунты, в том числе и друг на друга. Они подписаны друг на друга и выкладывают гораздо больше визуального контента, чем обычные пользователи — речь идёт о притягивающих внимание картинках и видео».
Том Чешир: «Чтобы люди читали их».
Инь Инь Лу: «Да, именно для того, чтобы их читали».
Том Чешир: «Один особенно популярный аккаунт, который на первый взгляд из Теннеси, активно интересовался британской политикой.
Те теневые операции с тех пор стали ещё более туманными, так как очень многие посты в Twitter и Facebook были удалены. Тяжело понять, что именно происходило, однако журналисты и исследователи – как из Оксфорда, так и со всего мира – пытаются это выяснить.
Об этих аккаунтах в Twitter стало известно только благодаря расследованию российского вмешательства в США. Здесь у нас нет такой ясной картины российского вмешательства в референдум о выходе из ЕС или в последние всеобщие выборы. Однако теперь расследование идёт по трём разным линиям – Управления комиссариата по информации, парламентского комитета и избирательной комиссии.
Так это фейковый российский аккаунт, который притворяется, что он из Техаса, но он также пишет и о европейской политике. Подобное вас удивляет?».
Дамиан Коллинс, член британского парламента: «Шокирует, но не удивляет. Теперь мы более ясно видим картину российского вовлечения в политику других стран, включая Великобританию. Это также касается и референдума о брексите. И что нам нужно от компаний – так это настоящие данные».
Том Чешир: «Twitter заявил нам следующее: "Twitter признаёт, что чистота избирательного процесса – это неотъемлемый элемент здоровой демократии. Поэтому мы продолжаем поддерживать официальные расследования правительственных структур по поводу вмешательства в выборы в случае необходимости".
Российское же посольство ответило нам так: "Эти утверждения не новы, однако в основном все они строятся на безответственных и бездоказательных обвинениях против России".
Как интернет-компаниям, так и России выгодно, чтобы в открытый доступ попадало как можно меньше информации. Однако фрагмент за фрагментом это дело проясняется».
Том Чешир: «Так обрабатываются данные о российском вмешательстве в британские выборы».
Первое сообщение в «Твиттере»: «ЕС завозит миллионы дикарей, чтобы заменить ими европейцев. Не допустите этого в Великобритании! #Голосуй за выход!».
Второе сообщение в «Твиттере»: «Все мусульмане Великобритании молятся, чтобы #остаться (в ЕС). #Выход будет для них катастрофой».
Том Чешир: «Эти сообщения отправлялись с фейковых российских интернет-аккаунтов; их целью было повлиять на исход референдума о выходе из ЕС. Впервые это обнаружил Sky News. Все эти сообщения отправляли 20 пользователей, которые были как будто бы обычными людьми.
Однако на самом деле эти аккаунты создало российское пропагандистское подразделение в Санкт-Петербурге. Так чего же они добились? Чтобы получить ответ на этот вопрос, мы объединили усилия с этой исследовательницей».
Инь Инь Лу, исследовательница из Оксфордского института интернета: «400 сообщений в Twitter из 22 миллионов – это очень, очень малая доля, что делает выражение "российское влияние", так сказать, немного преувеличенным».
Том Чешир: «Но это всё равно российские фейковые аккаунты, которые пытались вмешаться в референдум о выходе из ЕС?».
Инь Инь Лу: «Так и есть».
Том Чешир: «Они работают вместе?».
Инь Инь Лу: «Да, здесь замешано 2700 аккаунтов, которые Twitter идентифицировал как российские. Они используют куда больше имён, чем они пишут сообщений в Twitter; они также ссылаются на другие аккаунты, в том числе и друг на друга. Они подписаны друг на друга и выкладывают гораздо больше визуального контента, чем обычные пользователи — речь идёт о притягивающих внимание картинках и видео».
Том Чешир: «Чтобы люди читали их».
Инь Инь Лу: «Да, именно для того, чтобы их читали».
Том Чешир: «Один особенно популярный аккаунт, который на первый взгляд из Теннеси, активно интересовался британской политикой.
Те теневые операции с тех пор стали ещё более туманными, так как очень многие посты в Twitter и Facebook были удалены. Тяжело понять, что именно происходило, однако журналисты и исследователи – как из Оксфорда, так и со всего мира – пытаются это выяснить.
Об этих аккаунтах в Twitter стало известно только благодаря расследованию российского вмешательства в США. Здесь у нас нет такой ясной картины российского вмешательства в референдум о выходе из ЕС или в последние всеобщие выборы. Однако теперь расследование идёт по трём разным линиям – Управления комиссариата по информации, парламентского комитета и избирательной комиссии.
Так это фейковый российский аккаунт, который притворяется, что он из Техаса, но он также пишет и о европейской политике. Подобное вас удивляет?».
Дамиан Коллинс, член британского парламента: «Шокирует, но не удивляет. Теперь мы более ясно видим картину российского вовлечения в политику других стран, включая Великобританию. Это также касается и референдума о брексите. И что нам нужно от компаний – так это настоящие данные».
Том Чешир: «Twitter заявил нам следующее: "Twitter признаёт, что чистота избирательного процесса – это неотъемлемый элемент здоровой демократии. Поэтому мы продолжаем поддерживать официальные расследования правительственных структур по поводу вмешательства в выборы в случае необходимости".
Российское же посольство ответило нам так: "Эти утверждения не новы, однако в основном все они строятся на безответственных и бездоказательных обвинениях против России".
Как интернет-компаниям, так и России выгодно, чтобы в открытый доступ попадало как можно меньше информации. Однако фрагмент за фрагментом это дело проясняется».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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