16:36 16 ноября

Sky News: Россия внесла свой «малый» вклад в голосование по Brexit

Журналисты телеканала Sky News заявили, что Россия попыталась оказать влияние на итоги голосования по выходу Великобритании из ЕС, правда, по их подсчетам, из 22 миллионов сообщений, сделанных, как считается, с «российских аккаунтов», к брекситу имели отношение лишь 400. Материал, представленный журналистом телеканала Томом Чеширом, приводит ИноТВ.



Том Чешир: «Так обрабатываются данные о российском вмешательстве в британские выборы».


Первое сообщение в «Твиттере»: «ЕС завозит миллионы дикарей, чтобы заменить ими европейцев. Не допустите этого в Великобритании! #Голосуй за выход!».

Второе сообщение в «Твиттере»: «Все мусульмане Великобритании молятся, чтобы #остаться (в ЕС). #Выход будет для них катастрофой».

Том Чешир: «Эти сообщения отправлялись с фейковых российских интернет-аккаунтов; их целью было повлиять на исход референдума о выходе из ЕС. Впервые это обнаружил Sky News. Все эти сообщения отправляли 20 пользователей, которые были как будто бы обычными людьми.

Однако на самом деле эти аккаунты создало российское пропагандистское подразделение в Санкт-Петербурге. Так чего же они добились? Чтобы получить ответ на этот вопрос, мы объединили усилия с этой исследовательницей».

Инь Инь Лу, исследовательница из Оксфордского института интернета: «400 сообщений в Twitter из 22 миллионов – это очень, очень малая доля, что делает выражение "российское влияние", так сказать, немного преувеличенным».

Том Чешир: «Но это всё равно российские фейковые аккаунты, которые пытались вмешаться в референдум о выходе из ЕС?».

Инь Инь Лу: «Так и есть».

Том Чешир: «Они работают вместе?».

Инь Инь Лу: «Да, здесь замешано 2700 аккаунтов, которые Twitter идентифицировал как российские. Они используют куда больше имён, чем они пишут сообщений в Twitter; они также ссылаются на другие аккаунты, в том числе и друг на друга. Они подписаны друг на друга и выкладывают гораздо больше визуального контента, чем обычные пользователи — речь идёт о притягивающих внимание картинках и видео».

Том Чешир: «Чтобы люди читали их».

Инь Инь Лу: «Да, именно для того, чтобы их читали».

Том Чешир: «Один особенно популярный аккаунт, который на первый взгляд из Теннеси, активно интересовался британской политикой.

Те теневые операции с тех пор стали ещё более туманными, так как очень многие посты в Twitter и Facebook были удалены. Тяжело понять, что именно происходило, однако журналисты и исследователи – как из Оксфорда, так и со всего мира – пытаются это выяснить.
Об этих аккаунтах в Twitter стало известно только благодаря расследованию российского вмешательства в США. Здесь у нас нет такой ясной картины российского вмешательства в референдум о выходе из ЕС или в последние всеобщие выборы. Однако теперь расследование идёт по трём разным линиям – Управления комиссариата по информации, парламентского комитета и избирательной комиссии.

Так это фейковый российский аккаунт, который притворяется, что он из Техаса, но он также пишет и о европейской политике. Подобное вас удивляет?».

Дамиан Коллинс, член британского парламента: «Шокирует, но не удивляет. Теперь мы более ясно видим картину российского вовлечения в политику других стран, включая Великобританию. Это также касается и референдума о брексите. И что нам нужно от компаний – так это настоящие данные».

Том Чешир: «Twitter заявил нам следующее: "Twitter признаёт, что чистота избирательного процесса – это неотъемлемый элемент здоровой демократии. Поэтому мы продолжаем поддерживать официальные расследования правительственных структур по поводу вмешательства в выборы в случае необходимости".

Российское же посольство ответило нам так: "Эти утверждения не новы, однако в основном все они строятся на безответственных и бездоказательных обвинениях против России".

Как интернет-компаниям, так и России выгодно, чтобы в открытый доступ попадало как можно меньше информации. Однако фрагмент за фрагментом это дело проясняется».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 22

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  1. Sergey53 Сегодня, 14:32
    Непонятно как мы этому помогли. Но если они так считают то приятно.
    Sergey53
    1. Грэг Миллер Сегодня, 14:37
      Этот фейк рассчитан исключительно на внутреннее потребление...
      Грэг Миллер
      1. Чёрный Сегодня, 14:56
        400 сообщений?....да за такую работу надо головы хакерам поотрывать...пустили всё на самотёк, понадеялись на русский "авось"....чуть не провалили задание wassat
        Чёрный
    2. Svarog Сегодня, 14:38
      А мне не понятно, зачем так акцентирует на этом внимание наша пресса. Оказали не оказали, на нашем благополучие это не отразиться. А вот реальные проблемы, как то замалчивают и пишут об этом крайне мало.
      Svarog
      1. Sergey53 Сегодня, 16:22
        А как отвлечь ещё наше внимание? Не про повышение же пенсий и зарплат писать?
        Sergey53
    3. pjastolov Сегодня, 14:48
      Цитата: Sergey53
      Непонятно как мы этому помогли. Но если они так считают то приятно.

      русские хакеры совместно с ботами решили судьбу брексита, это достойно уважения - ведь их было всего
      лишь 400
      laughing
      pjastolov
      1. Alex_59 Сегодня, 15:04
        Цитата: pjastolov
        русские хакеры совместно с ботами решили судьбу брексита, это достойно уважения - ведь их было всего
        лишь 400

        Впору снимать "400 санкт-петербуржцев". Остросюжетный художественный фильм. laughing
        Alex_59
        1. pjastolov Сегодня, 15:06
          Цитата: Alex_59
          Остросюжетный художественный фильм.

          а сюжет 300 спартанцев, только они теперь будут хакерами laughing
          pjastolov
      2. КАРЛСОН Сегодня, 15:06
        Голливуду можно прям фильм снять, "400 БОТОВ: Миссия выполнима"
        КАРЛСОН
        1. pjastolov Сегодня, 15:08
          Цитата: КАРЛСОН
          Голливуду можно прям фильм снять, "400 БОТОВ: Миссия выполнима"

          то же хорошее название
          pjastolov
    4. Чёрный Сегодня, 14:55
      Цитата: Sergey53
      Непонятно как мы этому помогли. Но если они так считают то приятно.

      цЫвилизованый мир сказал "помогли", значит помогли laughing и не смейте думать иначе - иначе вы агент Кремля... laughing
      Чёрный
    5. stalkerwalker Сегодня, 15:01
      Цитата: Sergey53
      Но если они так считают то приятно.

      Всё просто...
      Sky News, Al Jazeera и Russia Today находятся бок-о-бок в списке ТВ-каналов на аглицком ТВ. Банальная брехня в борьбе за рейтинг.
      И это особо заметно, когда сравниваешь новости, которые освещают разнонаправленно Sky News, Al Jazeera и Russia Today. laughing
      stalkerwalker
      1. pjastolov Сегодня, 15:18
        Цитата: stalkerwalker
        Sky News, Al Jazeera и Russia Today находятся бок-о-бок в списке ТВ-каналов на аглицком ТВ. Банальная брехня в борьбе за рейтинг.

        это их профессия
        pjastolov
    6. сибиралт Сегодня, 15:16
      Пусть весь мир дрожит! Россия вышла делать историю. wassat
      сибиралт
  2. Alex_59 Сегодня, 14:36
    400 из 22 миллионов? Т.е. 0,0018 процента?
    Alex_59
    1. Hoc vince Сегодня, 14:42
      400 сообщений из 22 миллионов. Русские умеют убеждать!
      Hoc vince
  3. Наблюдатель2014 Сегодня, 14:38
    Да!!! Мы всемогущие!!!! wassat laughing
    Наблюдатель2014
    1. Angel_and_Demon Сегодня, 15:14
      Цитата: Наблюдатель2014
      Да!!! Мы всемогущие!!!! wassat laughing

      и вездесущие laughing
      Angel_and_Demon
  4. rruvim Сегодня, 14:52
    Наша молодёжь что по англицки писать не может? Почему не 40 000? Зачем я своим детям нетбуки покупал??? и преподавателей английского нанимал? Опозорили!!! angry
    rruvim
  5. Shaitan_by Сегодня, 15:12
    400 сообщений на 65 миллионов островитян.... Это круче, чем 300 спартанцев против 200 тысяч персов.
    Shaitan_by
  6. Egorovich Сегодня, 15:17
    Очередной бред какой-то, не стоящий никакого внимания.
    Egorovich
  7. Berkut24 Сегодня, 15:36
    В общем бриты ошиблись с расчетами по Брэкситу и вместо большой прибыли вырисовывается проблемка... теперь ищут виноватого в том, что "Британия не ЕС". Ну а кто во всех бедах по всему миру виноват? Конечно, опять Путин.
    Berkut24
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