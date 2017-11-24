Секира в руках императора. Боевой путь Варанги. Часть 3

Варяжская гвардия прошла через горнило войн в течение почти полутысячелетия.С 989 по 1265 гг. она сражалась в 29 известных нам крупных сражениях (войнах) с внешним противником. Кратко посмотрим на их хронологию.1) 999 г. - антиохийская кампания Василия II, сражение под Эмесой. Противник – арабы. Результат - победа, Эмеса взята.2) 1000 г. – 1-я грузинская кампания Василия II. Противник – грузино-абхазы. Результат - победа.3) 1014 г. – болгаро-византийская война, сражение при Клейдоне. Противник – болгары. Результат – победа. На 150 лет Болгария вошла в состав Византийской империи.4) 1016 г. – хазаро-византийская война, комбинированная наземно-морская операция. Противник – хазары. Результат - победа, к империи присоединены закавказские и хазарские территории.5) 1018 г. - сицилийский поход. Противник – арабы. Результат - победа, взят г. Мессины.6) 1018-1019 гг. – 2-я кампания против Бари, битва при Каннах. Противник – норманны. Результат – победа.7) 1021-1022 гг. – 2-я грузинская кампания Василия II, битва при Шегфе. Противник – грузино-абхазы. Результат - победа.8) 1030 г. - восточная кампания Романа III, битва у Халепа (Алеппо). Противник – арабы. Результат – поражение.9) 1032 г. - антиохийская кампания Георгия Маниака. Противник – арабы. Результат - победа, взята Эдесса.10) 1035 г. - кампания Николая Пегонита. Противник – армяне. Результат - победа, взят Беркри.11) 1038-1041 гг. - сицилийская кампания Георгия Маниака. Противник – арабы. Результат - победа, отвоевана почти вся Сицилия, разгромлена объединенная арабская армия.12) 1041 г. - апулийская кампания, битва у Монтемаджоре. Противник – норманны. Результат – поражение.13) 1045 г. - закавказская кампания, битва у Сасирета. Противник – армяне. Результат – победа.14) 1050 г. – печенежская кампания, сражение у Каласирты. Противник – печенеги. Результат – победа.15) 1053 г. - печенежская кампания, сражение у Преслава. Противник – печенеги. Результат – поражение.16) 1054 г. - операция против турок-сельджуков, бой у Баберда. Противник – турки-сельджуки. Результат - победа, погиб вражеский полководец.17) 1068 г. – 1-я восточная кампания Романа Диогена. Противник – турки-сельджуки. Результат - победа, взятие Мембиджа.18) 1071 г. – 2-я восточная кампания Романа Диогена, битва при Манцикерте. Противник – турки-сельджуки. Результат - поражение с тяжелыми последствиями для Византии.19) 1081 г. - сражение при Диррахии. Противник – норманны. Результат – поражение.20) 1085 г. - сражение при Силистрии. Противник – печенеги. Результат – поражение.21) 1090 г. сражение у Драстара. Противник – печенеги. Результат – поражение.22) 1091 г. сражение у Левиниума. Противник – печенеги. Результат – победа.23) 1122 г. сражение у Эски-Загра. Противник – печенеги. Результат – победа.24) 1156 г. - кипрская кампания Мануила Комнина. Противник – франки. Результат – победа.25) 1167 г. - венгерская кампания Мануила Комнина, сражение при Сирмии. Противник – венгры. Результат - решительная победа, к Византии присоединены Хорватия и Далмация.26) 1176 г. - восточная кампания Мануила Комнина, сражение при Мириокефале. Противник – турки-сельджуки. Результат - поражение с тяжелыми последствиями для Византии.27) 1179 г. - сражение у Клаудиополиса. Противник – турки-сельджуки. Результат – победа.28) 1233 г. - поход против Латинской империи. Противник – франки. Результат - победа, взятие Фессалоник.29) 1264 г. - бой при Макриплаге. Противник – франки. Результат – поражение.Т. о., из 29-ти известных нам крупных сражений (кампаний) с участием Варяжской гвардии, выиграно 20 – или почти 69%.Если говорить об эффективности применительно к противникам, получается такая картина.В сражениях с закавказскими государствами (Абхазия, Грузия, Армения) – 100%, с арабами - 80% эффективность (на 4 победы - 1 поражение), а с норманнами, печенегами, турками-сельджуками и франками сражения протекали с переменным успехом – успешность в процентах 50, 33, 50 и 60. Причины различной результативности кроются в специфике систем вооружения (норманны и франки применяли рыцарскую конницу), тактике (печенеги и турки-сельджуки)либо в комплексе других факторов. Действия императорской армии в рассмотренный период привели к ликвидации Болгарского царства и Печенежской орды.Наконец, Варяжская гвардия непосредственно оказала решающее влияние на ход таких важнейших битв как - при Шегфе, Эмесе, Каннах, Эски-Загре, Левиниуме, Сирмии, а также в ходе кипрской кампании Мануила. Варяжская гвардия отличилась, принеся себя в жертву ради победы в битвы при Диррахии, и ради спасения императора в битвах у Халепа (Алеппо), Манцикерта и Мириокефала.Самые славные периоды в истории Варяжской гвардии.1) Легендарная эпоха Василия II - серия непрерывных побед над грузинами, болгарами, армянами. 2) Кампании «византийского Суворова» - Георгия Маниака (30-40 гг. XI вв.) - серия побед над норманнами и арабами. 3) Столетняя эпоха троих Великих Комнинов (Алексея, Иоанна и Мануила) (1080 – 1180 гг.) – период знаменателен полной победой над венграми и печенегами, а также упорной борьбой с турками-сельджуками. И даже поражение при Диррахии обессмертило Варангу.Периоды правления императоров-воинов были наиболее благотворными для Варанги – гвардия приобретала боевой опыт, армии уделялось повышенное внимание, а военные кампании тщательно планировались и реализовывались.Византийская императорская армия, возможно, являлась лучшей армией мира в течение многих веков, вбирая в себя лучшие элементы воинской культуры дальних и ближних соседей при сохранении лучших античных традиций. Варанга же была уникальной частью Византии - как по боевым качествам, так и по продолжительности своего существования. Преданность василевсам ставит варангов в один ряд с русскими рындами и швейцарской гвардией. Помимо прочего, это объяснялось местом варангов в социальной структуре империи, их оторванностью от окружающего общества, интриг и клановых интересов – это изначально предполагало верность тому единственному, от которого к тому же они зависели материально – василевсу.Изменение вооружения и экипировки отражало как региональные особенности, выходцы которых пополняли Варяжскую гвардию, европейские заимствования, так и тенденции в изменении собственно византийского оружия и снаряжения.В отличие от некоторых других гвардейских частей, Варанга выполняла важнейшие боевые задачи. В ее составе собирались лучшие воины Европы, северяне (традиционно сильные бойцы), она отличалась повышенными мотивацией и боевым духом.Немаловажными обстоятельствами были высококачественные и современные вооружение и экипировка, постоянное внимание государства к вооружению и снаряжению гвардии.Как ранее отмечалось в наших статьях по данной теме, щит, шлем и доспех в рассматриваемую эпоху стоили целое состояние. В европейских странах на одного полностью экипированного латного воина приходилось несколько слабо экипированных или бездоспешных. Бойцы Варанги могли позволить себе самое высококачественное вооружение – тем более что в ее составе присутствовали представители элиты ряда государств Европы.Охарактеризовав элитный характер Варанги, стоит сказать и об универсальности гвардии, что проявлялась в ее многофункциональности. Варяжская гвардия решала широкий круг боевых задач – вела полевые и осадные боевые действия, несла морскую и гарнизонную службу. Бойцы Варанги выполняли функции связных. В качестве ездящей пехоты варанги предвосхитили драгунские полки Нового времени – и в силу присущей ей мобильности Варанга была важным средством оперативного маневра.Реализовывала гвардия и важные внутригосударственные задачи. Часто варанги выполняли в городе полицейские функции, находились в оцеплении (осаживали толпу) и императорском конвое, решали пенитенциарные задачи, производили задержание и аресты высших лиц империи (например, Патриарха), производили дознание и следствие. Как лейб-гвардия действующего монарха Варанга обеспечивала ключевые вопросы государственной безопасности. Представители Варяжской гвардии занимали разнообразные посты в государстве и армии – от главнокомандующего действующей армией (Сирия 1030-х гг. - Великий Этериарх Феоктист) до денщика императора Алексея I - Федота.Таким образом, византийская Варяжская гвардия – это универсальное воинское формирование повышенной надежности. Если охарактеризовать последнее обстоятельство (помимо того, что варангам вверялась охрана первых лиц империи) то стоит отметить: Варанга охраняла государственное Казначейство, отвечала за оборону важнейшего сектора константинопольской крепостной стены и, в лице своего командира, была хранительницей ключей от столичных ворот.Присутствие в составе византийской армии Варяжской гвардии - безусловно положительный момент как для государства, которому она служила, так и для элит государств, причастных к формированию Варанги. К эпохе великих Комнинов Варяжская гвардия превратилась в профессиональное наследственное воинское сообщество с богатым боевым опытом, уникальными традициями, профессиональной честью и воинским эпосом.Варанга являлась важным элементом сближения элит ряда государств. Так, в 1047 г., когда Харальд занял норвежский трон, Киевская Русь вновь была в мире и дружбе с Византийской империей - а Ярослав Мудрый был сватом Константина IX (благодаря браку сына Всеволода и дочери императора), а также тестем Харальда (брак дочери Елизаветы). Русская, норвежская и византийская правящие династии оказались последовательно связаны родственными узами. Династические и дружественные контакты продолжились и в более поздние времена. Например, претендент на трон (будущий василевс) Андроник I Комнин в 1164 г. был радушно принят галицким князем Ярославом Осмомыслом, своим двоюродным братом. И не просто гостил на Руси, но и участвовал в заседаниях княжеского совета. Как минимум в течение столетия наблюдался союз трех империй – и Варанга была немаловажным связующим звеном.Воины Варанги являлись и религиозно-культурным связующим звеном между народами Восточной и Северной Европы с Византией - воспринимая высокие достижения империи в духовной и материальной культуре, являясь носителями христианских ценностей.