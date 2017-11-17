В РВСН поступили 10 тренажёров БПДМ "Тайфун-М"

В учебном корпусе, имитирующем боевую стартовую позицию подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) «Ярс», военнослужащие учатся устанавливать разведывательно-сигнализационные устройства, с помощью которых условные диверсанты будут обнаружены в любых метеоусловиях вне зависимости от времени суток. Тренажёр боевой противодиверсионной машины (БПДМ) «Тайфун-М» способен поражать условного противника в трёхмерной визуальной обстановке. Этот симулятор позволяет моделировать в виртуальном пространстве динамику перемещения агрегата в любых экстремальных условиях с учётом рельефа местности, различных дорожных покрытий, других препятствий.

Министерство обороны РФ сообщает о поступление в РВСН (Ракетные войска стратегического назначения) более 10 новейших тренажёрных систем машины «Тайфун-М». Это боевая противодиверсионная машина для ВС РФ. Тренажёр предназначен для отработки навыков военнослужащих подразделений охранения и разведки по обнаружению диверсионных групп. Для этого используются комплексы электронных и электронно-оптических средств.В материале пресс-службы отмечается, что к 2020 году число тренажёров БПДМ «Тайфун-М» должно вырасти до 20 единиц.Из материала:Сообщается о том, что с помощью новейшего тренажёра осуществляется подготовка всех без исключения членов экипажа машины, включая стрелка и механика-водителя. Система способна моделировать обстановку на местности – вводить объекты, «генерировать» состав условного противника.Важно отметить, что в реальном времени осуществляется фиксация ошибок, допускаемых военнослужащими, отрабатывающими навыки действий на тренажёре. С помощью специальной телесистемы руководство занятия дистанционно контролирует действия членов экипажа противодиверсионной машины.Всего за последние 5 лет РВСН получили около 500 различных тренажёров.