12:56 17 ноября

Экипажи МиГ-29СМТ осуществили сверхдолгие перелёты

Пресс-служба Западного военного округа сообщает о том, что осуществлены сверхдальние и сверхдолгие перелёты экипажами истребителей ВКС РФ. Речь идёт об экипажах самолётов МиГ-29СМТ истребительного полка, дислоцированного на территории Курской области. Отрабатывалось выполнение тренировочных полётов, максимально допустимых как по дальности, так и по времени.

Из сообщения пресс-службы ЗВО:
Каждый экипаж провёл в воздухе более 3,5 часов. В общей сложности в ходе учебно-тренировочных полётов истребители преодолели расстояние около 31 тыс. километров. Полёты совершались смешанными экипажами, состоящими из опытных и молодых лётчиков, что позволило отработать в воздухе более 15 вводных нештатных ситуаций с пожаротушением двигателя, отказом навигационного оборудования и приборов наведения.В ходе полётов экипажи выполняли задачи при различных погодных условиях, ландшафте местности и расположении запасных аэродромов. Все действия лётчиков контролировались центром управления полётов.


Отмечено, что лётчики получили навыки сверхдолгих перелётов над центральными регионами Российской Федерации. В общей сложности учебно-боевые задачи были выполнены более чем десятью экипажами ВКС РФ.


Экипажи МиГ-29СМТ осуществили сверхдолгие перелёты


Для справки: МиГ-29СМТ - многоцелевой истребитель поколения «4+», имеющий ряд усовершенствованных параметров и характеристик. Это как дальность полёта, так и максимальная взлётная масса, масса боевой нагрузки. На борту МиГ-29СМТ используется современный комплекс бортового и радиоэлектронного оборудования, применяется расширенный спектр авиационных средств поражения, включая управляемые ракеты класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность».

Использованы фотографии: https://function.mil.ru
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Комментарии 11

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  1. Magic Archer Сегодня, 12:08
    Не много не догоняю.А зачем им это?Миг это же фронтовой истребитель!Как говорят америкосы-револьвер!Ему не надо далеко летать...Или я чего то не понимаю?Ну если только перегонка с одного аэродрома на другой...
    Magic Archer
    1. Донской Сегодня, 12:17
      Цитата: Magic Archer
      А зачем им это?

      На случай, если понадобится сконцентрировать все силы на одном конкретном направлении в сжатые сроки. До этого в Сирию они видимо тоже добирались своим ходом, хотя это и не так далеко. В любом случае, даже если это и не понадобится, но надо быть готовыми к любому сценарию, поэтому и отрабатывают
      Донской
      1. ochakow703 Сегодня, 12:22
        Вполне. Но думаю, что любая необычная тренировка, важна как для экипажа так и для машины. И все остальное не суть...
        ochakow703
    2. Vita VKO Сегодня, 12:19
      Как вариант, это выполнение задач по сопровождению бомбардировщиков или дежурство в воздухе в угрожаемый период. Все таки территория огромная и принятая концепция
      Цитата: Magic Archer
      америкосы-револьвер.
      для нашей страны не подойдет ни с точки зрения географии, ни сточки зрения эффективности расходования средств.
      Vita VKO
    3. zhekazs Сегодня, 12:36
      Отмечено, что лётчики получили навыки сверхдолгих перелётов над центральными регионами Российской Федерации.

      Должны грамотно ориентироваться в своем воздушном пространстве, мне так думается. Пусть тренируются, мало ли где еще могут пригодиться их навыки. Чистого им неба!
      zhekazs
  2. Стив57 Сегодня, 12:27
    К сведению; Амениканцы систематически производять воздушную заправку , штурмовиков А-10 "Тандерболт" а замыкает список самолетов замыкает С-5 "Галакси".
    Стив57
    1. Magic Archer Сегодня, 12:30
      Так у американцев система заправки в воздухе даже на вертолётах некоторых стоит!А у нас это к сожалению редкость
      Magic Archer
      1. zhekazs Сегодня, 12:39
        Вернули бы еще дозаправку для Ту-22.
        zhekazs
        1. Magic Archer Сегодня, 12:43
          По договору СНВ-2 нельзя...Америкосам можно ПРО в Польше и Прибалтике ставить,а нам систему дозаправки на Тушку нельзя...
          Magic Archer
          1. zhekazs Сегодня, 12:54
            О чем и речь. И уже в открытую говорится о двойном назначении этого ПРО. Хотя бы как-то скрытно у нас готовили ответные шаги, как те же штанги для ТУ-шек и новые РСМД. Хотя может и делается это все, но нам знать не положено.
            zhekazs
  3. Монархист Сегодня, 12:39
    Цитата: Vita VKO
    Как вариант, это выполнение задач по сопровождению бомбардировщиков или дежурство в воздухе в угрожаемый период. Все таки территория огромная и принятая концепция
    Цитата: Magic Archer
    америкосы-револьвер.
    для нашей страны не подойдет ни с точки зрения географии, ни сточки зрения эффективности расходования средств.

    Положем револьвер тоже оружие эффективное, особенно в умелых руках,,но современный,а не капсульный .
    Монархист
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