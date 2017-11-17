Экипажи МиГ-29СМТ осуществили сверхдолгие перелёты

Каждый экипаж провёл в воздухе более 3,5 часов. В общей сложности в ходе учебно-тренировочных полётов истребители преодолели расстояние около 31 тыс. километров. Полёты совершались смешанными экипажами, состоящими из опытных и молодых лётчиков, что позволило отработать в воздухе более 15 вводных нештатных ситуаций с пожаротушением двигателя, отказом навигационного оборудования и приборов наведения.В ходе полётов экипажи выполняли задачи при различных погодных условиях, ландшафте местности и расположении запасных аэродромов. Все действия лётчиков контролировались центром управления полётов.

Пресс-служба Западного военного округа сообщает о том, что осуществлены сверхдальние и сверхдолгие перелёты экипажами истребителей ВКС РФ. Речь идёт об экипажах самолётов МиГ-29СМТ истребительного полка, дислоцированного на территории Курской области. Отрабатывалось выполнение тренировочных полётов, максимально допустимых как по дальности, так и по времени.Из сообщения пресс-службы ЗВО Отмечено, что лётчики получили навыки сверхдолгих перелётов над центральными регионами Российской Федерации. В общей сложности учебно-боевые задачи были выполнены более чем десятью экипажами ВКС РФ.Для справки: МиГ-29СМТ - многоцелевой истребитель поколения «4+», имеющий ряд усовершенствованных параметров и характеристик. Это как дальность полёта, так и максимальная взлётная масса, масса боевой нагрузки. На борту МиГ-29СМТ используется современный комплекс бортового и радиоэлектронного оборудования, применяется расширенный спектр авиационных средств поражения, включая управляемые ракеты класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность».