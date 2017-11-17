16:49 17 ноября

Первая партия модернизированных огнеметных систем ТОС-1А готова к передаче Минобороны РФ

Омский завод транспортного машиностроения ("Омсктрансмаш", в составе АО "Уралвагонзавод" входит в госкорпорацию "Ростех") по заказу Министерства обороны РФ модернизировал тяжелые огнеметные системы ТОС-1А, первая их партия будет передана военным до конца месяца. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба предприятия.

Первая партия модернизированных огнеметных систем ТОС-1А готова к передаче Минобороны РФ


Омский завод транспортного машиностроения по заказу Минобороны модернизировал тяжелые огнеметные системы ТОС-1А. Изменения коснулись как внешнего вида, так и внутреннего оборудования боевых машин. Первая партия модернизированных ТОС-1А будет отправлена заказчику до конца месяца
- говорится в сообщении.


В пресс-службе уточнили, что сам огнемет получил новую пусковую установку, а транспортно-заряжающая машина комплекса - крановую установку. Опытный капитальный ремонт ТОС-1А "Омсктрансмаш" выполнил в прошлом году и в результате получил от Министерства обороны разрешение на проведение капитального ремонта боевых машин.

ТОС-1А - самая мобильная, защищенная и мощная огнеметная система в мире на базе шасси танка Т-72, предназначенная для вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники, поджога и разрушения сооружений и зданий, уничтожения живой силы противника, передает ТАСС

Использованы фотографии: РИА Новости
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Комментарии 17

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  1. Bronevick Сегодня, 14:14
    Потрясающее оружие.
    Bronevick
  2. esaul Сегодня, 14:17
    "Меня терзают смутные сомнения"(с) - неужели полосатики, вкупе со всеми натовскими мозгами, не в состоянии "передрать" ТОСы? Ведь имеют же на вооружении термобарические снаряды! Спецы, коротко разъясните. Китайцы, ведь и более технологичные наши образцы успешно передирают и не парятся.
    esaul
    1. destination Сегодня, 14:28
      Значит,не считают нужным.Ведь это оружие ближнего боя,в котором любой крестьянин,вроде меня,например,по-задам огородов подберётся и сожжёт эту вундервафлю.
      destination
      1. хрыч Сегодня, 14:43
        Цитата: destination
        любой крестьянин

        Превратится в жареное мясо wassat Есть тактика применения оружейных систем, мало того, скажу вам по секрету, что им вооружены части РХБЗ, т.е. выжечь зараженное место от всякой плесени, решать вопросы разминирования и пр. Т.е. подразумевает, что крестьянин уже околел от иприта wassat А также дальность таки увеличили, немного так, но ПТУРС превысили, дабы к подъезду на дальность пуска базуки, крестьянин разжижился и смешался с пластиковой трубой wassat Также доктрина СССР, подразумевала танковый удар танков Т-72, ПВО на базе Т-72, ТОС на базе Т-72 ибо это лучшее средство защиты, от всех паражающих факторов оружия массового поражения, ну и гусеничный вездеход. Повторюсь, защита не от огня противника, а от химии, бактерий, радиации, светового излучения и пр. А жечь бармалеев, как бы неожиданный бонус. good
        хрыч
        1. destination Сегодня, 14:49
          smile Ты сам в это веришь?Я все складки местности своей знаю,я так к тебе подберусь-не услышит никто.Уснёте все тихо-мирно,как и не было вас никого и никогда... wink Пластуны мы...
          destination
          1. хрыч Сегодня, 14:58
            Цитата: destination
            Я все складки местности своей знаю,

            Вот иприт по складкам и пойдет wassat
            Цитата: destination
            Пластуны мы...

            Супротив ядрёной бонбы конечно тяжело, но если подучиться маненько, то можно ... wassat drinks
            хрыч
            1. destination Сегодня, 15:30
              1-1.Против атомной бомбы не попрёшь. drinks hi
              destination
              1. Идущий Сегодня, 15:52
                Цитата: esaul
                "Меня терзают смутные сомнения"(с) - неужели полосатики, вкупе со всеми натовскими мозгами, не в состоянии "передрать" ТОСы? Ведь имеют же на вооружении термобарические снаряды! Спецы, коротко разъясните. Китайцы, ведь и более технологичные наши образцы успешно передирают и не парятся.


                Я не спец. , но стрелялку легко скопировать , вся суть в снаряде , а он не копируется.
                Идущий
                1. svp67 Сегодня, 15:58
                  Цитата: Идущий
                  Я не спец. , но стрелялку легко скопировать , вся суть в снаряде , а он не копируется.

                  Я Вас умоляю. В его конструкции нет ничего такого, что не знают спецы. Тут вопрос в ином. Как данная система, я имею ввиду наши ТОСы будут применяться. По большому счету их надо делать беспилотными, так как из-за больших геометрических размеров и демаскирующих факторов, а так же из-за не очень большой дальности стрельбы, эти системы ОЧЕНЬ уязвимы.
                  Каждое их удачное боевое применение, это целая войсковая операция с привлечением большого количества иных подразделение сухопутных и специальных войск
                  svp67
    2. JD1979 Сегодня, 15:08
      Слишком просто, слишком дешево, слишком быстро можно сделать. Ни какого сравнения с F-35 по масштабам финансирования и длительности разработки.
      JD1979
  3. Джедай Сегодня, 14:18
    ТОС-1А - самая мобильная, защищенная и мощная огнеметная система в мире на базе шасси танка Т-72, предназначенная для вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники, поджога и разрушения сооружений и зданий, уничтожения живой силы противника, передает ТАСС

    Что-то я сильно сомневаюсь что танк, попавший под термобарический боеприпас ТОС-1А уцелеет. По крайней мере, его экипаж. Кто в теме - подскажите.
    Джедай
    1. esaul Сегодня, 14:26
      Цитата: Джедай
      ТОС-1А - самая мобильная, защищенная и мощная огнеметная система в мире на базе шасси танка Т-72, предназначенная для вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники, поджога и разрушения сооружений и зданий, уничтожения живой силы противника, передает ТАСС

      Что-то я сильно сомневаюсь что танк, попавший под термобарический боеприпас ТОС-1А уцелеет. По крайней мере, его экипаж. Кто в теме - подскажите.

      Судя по тому, что в информации, ранее попадавшейся в источниках, о предназначении ТОСов, говорилось, что предназначен для уничтожения противника "...в защищённых укрытиях" аналогично будет и с танками.
      esaul
    2. Владыка Ситх Сегодня, 15:15
      Меня тоже этот момент удивляет!
      Владыка Ситх
  4. Геркулесыч Сегодня, 14:18
    Во как, давно ли их приняли на вооружение, а тут уже и модернизация !!! hi Кстати, выглядит в реальности более впечатляюще чем на фото или видео! !!!!! good
    Геркулесыч
  5. словак Сегодня, 15:01
    В качестве гуманитарной помощи, надо подарить их ДНР и ЛНР. В хозяйстве ой как пригодятся!
    словак
  6. Deadушка Сегодня, 15:18
    Следующий этап модернизации - установить в каждую ракету ядерный минизаряд. winked
    Deadушка
    1. rruvim Сегодня, 15:46
      Лучше установить в каждую ракету-носитель разматываемые трубки, подключенные к "Силе Сибири". Гореть будет долго, лет 50-т... fellow
      rruvim
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