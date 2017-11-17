Первая партия модернизированных огнеметных систем ТОС-1А готова к передаче Минобороны РФ

Омский завод транспортного машиностроения по заказу Минобороны модернизировал тяжелые огнеметные системы ТОС-1А. Изменения коснулись как внешнего вида, так и внутреннего оборудования боевых машин. Первая партия модернизированных ТОС-1А будет отправлена заказчику до конца месяца

Омский завод транспортного машиностроения ("Омсктрансмаш", в составе АО "Уралвагонзавод" входит в госкорпорацию "Ростех") по заказу Министерства обороны РФ модернизировал тяжелые огнеметные системы ТОС-1А, первая их партия будет передана военным до конца месяца. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба предприятия.- говорится в сообщении.В пресс-службе уточнили, что сам огнемет получил новую пусковую установку, а транспортно-заряжающая машина комплекса - крановую установку. Опытный капитальный ремонт ТОС-1А "Омсктрансмаш" выполнил в прошлом году и в результате получил от Министерства обороны разрешение на проведение капитального ремонта боевых машин.ТОС-1А - самая мобильная, защищенная и мощная огнеметная система в мире на базе шасси танка Т-72, предназначенная для вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники, поджога и разрушения сооружений и зданий, уничтожения живой силы противника, передает ТАСС