16:47 17 ноября

США грозят возродить арсенал ракет, запрещенных Договором РСМД

Вашингтон закладывает основу для возрождения арсенала вооружений, запрещенных в соответствии с Договором о РСМД. Эти планы могут быть воплощены в жизнь, если Россия «продолжит нарушать» указанное соглашение, приводит ТАСС сообщение газеты The Wall Street Journal.



По данным газеты, ссылающейся на американских чиновников, Пентагон проводит «предварительное изучение и разработку, направленные на потенциальное возрождение арсенала запрещенных ракет средней и малой дальности наземного базирования на случай, если Москва продолжит нарушать пакт».


По словам источников, Вашингтон не хочет выходить из договора. Сейчас его главная цель – убедить Москву в необходимости выполнять его положения. «С этой целью Соединенные Штаты рассчитывают продемонстрировать Москве, какие ракеты появятся в их распоряжении, если нарушения договора продолжатся», – поясняет издание.

Идея заключается в том, чтобы направить послание россиянам, что они поплатятся в военном плане за (дальнейшее) нарушение этого договора. Мы позиционируем себя живущими в мире, как будто ДРСМД уже нет, если именно такого мира хочет Россия,
сказал один из собеседников газеты.

Напомним, во вторник нижняя палата Конгресса США одобрила выделение $58 млн на противодействие приписываемым Москве нарушениям ДРСМД. Данное положение закреплено в законопроекте о бюджете и политике Пентагона на 2018 год. В нем указывается, что в свете нарушений Россией Договора о РСМД Соединенные Штаты «имеют право приостановить его выполнение в целом или же отказаться от применения ряда статей».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 36

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  1. 210окв Сегодня, 14:57
    Это и ежу понятно "Холодная война 2.0" полным ходом..
    210окв
    1. Alexanast Сегодня, 14:59
      Цитата: 210окв
      Холодная война 2.0" полным ходом..


      А мы выйдем из СНВ 3
      Alexanast
      1. maxim947 Сегодня, 15:03
        Складывается впечатление, что нас пытаются втянуть в очередную гонку вооружений. Лучше конечно, как говорится в народе перебздеть, чем недобздеть, но можно и распылиться. Главное не поддаваться ненужным искушениям и делать все рационально и прагматично, чем в принципе и занимается МО.
        maxim947
        1. VALERIK_097 Сегодня, 15:23
          Что практически ,сейчас и выполняется.
          Просто вижу по покинутым ранее позициям ,тихо новые комплексы стоят и не отсвечивают.
          Уголковых отражателей напихали в сопки,тоже в духе времени.На один из них самую уловистую блесну повесил)))).
          VALERIK_097
      2. Ратуш Сегодня, 15:05
        Цитата: Alexanast
        Цитата: 210окв
        Холодная война 2.0" полным ходом..


        А мы выйдем из СНВ 3



        И что это даст?
        Ратуш
        1. Alexanast Сегодня, 15:13
          Цитата: Ратуш
          И что это даст?


          А Вы подумайте, или поищите темку здесь на форуме...почитайте.
          Alexanast
    2. Logall Сегодня, 14:59
      Цитата: 210окв
      Это и ежу понятно "Холодная война 2.0" полным ходом..

      Как в старые добрые времена: холодная война, но с горящими соприкосновениями в разных точках мира yes
      Logall
      1. Идущий Сегодня, 15:03
        Никому это не надо . Александр hi , я имею ввиду военных.
        Идущий
        1. Logall Сегодня, 15:19
          Виктор, Да и не только военным! Да вот только маятник, оружейных лоббистов, уже не остановить. По крайней мере - пока... hi
          Logall
          1. Идущий Сегодня, 15:26
            Все боятся войны , но ещё больше хотят денег , я имею ввиду западников.
            Идущий
            1. Alexanast Сегодня, 15:49
              Цитата: Идущий
              Все боятся войны , но ещё больше хотят денег


              Можно я Вас не много перефразирую... feel
              Все хотят в рай, но никто не хочет умирать... recourse
              Alexanast
              1. Идущий Сегодня, 15:55
                Да и деньгами рай не купишь , а наоборот.
                Идущий
                1. Alexanast Сегодня, 16:14
                  Цитата: Идущий
                  Да и деньгами рай не купишь


                  Правильно! 30 серебряников еще никого до добра не доводили.
                  Alexanast
      2. Deadушка Сегодня, 15:12
        Цитата: Logall
        холодная война, но с горящими соприкосновениями в разных точках мира

        hi
        в наше время с ними лучше не соприкасаться... как и с гейропой...
        заразу еще какую подцепим... тем более горячо и разными точками laughing
        Deadушка
      3. Ратник с пулеметом Сегодня, 15:13
        хорошо бы они остались "старыми и добрыми",заокеаныши никак в толк не возьмут,что отсидеться,за лужей и отделаться легким испугом,а потом примазаться к победе в главной роли уже не получится,будут гореть вместе со всеми остальными,только это их до сих пор и сдерживает,сами то супермены подыхать не хотят))
        Ратник с пулеметом
      4. Partyzan Сегодня, 15:25
        Цитата: Logall
        Как в старые добрые времена: холодная война, но с горящими соприкосновениями в разных точках мира

        да, но надо нам просто перестать стеснятся
        Partyzan
    3. iouris Сегодня, 15:01
      Цитата: 210окв
      "Холодная война 2.0" полным ходом.

      "Холодная война" есть способ мирного сосуществования двух антагонистических общественных систем: мира социализма и мира капитализма. Докажите, что РФ - "мир социализма", или объясните суть происходящего иначе.
      iouris
      1. Идущий Сегодня, 15:05
        А может просто будем жить , так как мы хотим и не будем ничего никому доказывать.
        Идущий
        1. Partyzan Сегодня, 15:26
          Цитата: Идущий
          А может просто будем жить , так как мы хотим и не будем ничего никому доказывать.

          good drinks
          Partyzan
          1. Идущий Сегодня, 15:29
            Приветствую hi drinks сегодня пятница вполне можно.
            Идущий
    4. антивирус Сегодня, 15:26
      из всех договоров можно выйти
      ГЛАВНОЕ -РЕШИМОСТЬ РУКОВ-ВА ИДТИ К СВОЕЙ ЦЕЛИ, а не общечеловеческой .
      неопределенность как в 41 г потребует жесткости и жестокости высшего руководства.
      ЧЕРНУЮ ИКРУ НЕКОГДА ЕСТЬ БУДЕТ. ПРИДЕТСЯ РАБОТАТЬ.
      главные в той работе будут доярки и сенокосники.с обходчиками ж\д путей( и может дальнобойщики)
      антивирус
    5. 79807420129 Сегодня, 15:55
      чтобы направить послание россиянам, что они поплатятся в военном плане за

      Ушлепище полосатое ты уже войной впрямую угрожаешь. belay ну ну много видели угрожальщиков,которые стали плакальщиками. angry
      79807420129
  2. Livonetc Сегодня, 14:59
    Им же боком выйдет.
    Livonetc
  3. Астория Сегодня, 15:00
    продемонстрировать Москве, какие ракеты появятся в их распоряжении
    - что Вы продемонстрируете - макет ракеты на который распили 58 миллионов или саму ракету лет через ...цать, клоуны...
    Астория
  4. Геркулесыч Сегодня, 15:11
    Я больше чем уверен, что и янки и наши давно уже мысленно этот договор похоронили, и поэтому тайно строят ракеты, которые пока еще этим как бы договором запрещены .
    Геркулесыч
  5. Deadушка Сегодня, 15:14
    Самое интересное им то что?!...
    Мы вроде как не граничим с ними... за других беспокоятся? request
    Хотя "выпад" понятен, хотят спровоцировать или как всегда свалить все на другого.
    Deadушка
  6. Hariton Laptev Сегодня, 15:28
    да не зачем их слушать а тем более верить, они давным давно вышли из это го договора только преподносят этот факт под разными углами. А нам все эти предупреждения шлют в надежде что мы опять поверим и как лохи поведемся.
    Hariton Laptev
  7. Kurare Сегодня, 15:36
    Цель выхода из договора - узаконить установку РСМД (например Томагавков) на базах системы ПРО в Польше и Румынии. Об этом много раз говорил и ВВП. Система ПРО - это ширма, прикрытие для РСМД.
    Kurare
  8. pvv113 Сегодня, 15:43
    Вашингтон не хочет выходить из договора

    Сказки для умственно отсталых
    pvv113
    1. BAI Сегодня, 15:49
      Этот договор выгоден США. СССР по нему уничтожил больше носителей и ЯБП, чем США.
      BAI
      1. pvv113 Сегодня, 15:56
        Естественно! Горбачев не подписал ни одного документа на благо страны. Все его действия, а следом и Ельцина, шли на благо США
        pvv113
  9. pafegosoff Сегодня, 15:48
    А может опять разместить на Кубе?
    Кстати, те же Калибры можно легко запрятать в контейнерах... Ну и Камчатка с Чукоткой: до Сиэтла и Сан-Франциско долетит...
    pafegosoff
  10. К-50 Сегодня, 16:04
    Вашингтон закладывает основу для возрождения арсенала вооружений, запрещенных в соответствии с Договором о РСМД.

    Пин до ссы ищут "легитимный" повод, чтобы выйти из Договора не "потеряв лица".
    Как в поговорке: и хочется и колется. Но, походу. всё равно найдут, чем аргументировать разрыв Договора. Так что России надо иметь это ввиду, чтобы время после такого случая, до получения "ответки", было минимальным.
    Они же всё равно не успокоятся. Захотели из Договора по ПРО выйти, вышли. есть у них желание из Договора РСМД выйти, думаю вопрос только во времени и в предлоге.
    К-50
  11. хмурый лис Сегодня, 16:18
    [/quote]Идея заключается в том, чтобы направить послание россиянам, что они поплатятся в военном плане за (дальнейшее) нарушение этого договора.[quote]
    За собой следите ,послание они направить хотят ! послать бы вам послание что бы письмо турецкому султану показалось детской сказкой .РФ ответит вам не переживайте на ваше послание .голуби мира елки палки fool
    хмурый лис
  12. Лена Петрова Сегодня, 16:28
    Цитата: iouris
    Цитата: 210окв
    "Холодная война 2.0" полным ходом.

    "Холодная война" есть способ мирного сосуществования двух антагонистических общественных систем: мира социализма и мира капитализма. Докажите, что РФ - "мир социализма", или объясните суть происходящего иначе.

    Холодная война, в современной трактовке, - это потенциальное невоенное противостояние США с любой другой страной мира, не соответствующее их представлениям о миропорядке. Слабые страны просто съедаются и дербанятся, а с сильными ведётся холодная война.
    Лена Петрова
  13. Бывший комбат Сегодня, 16:33
    Еще одно подтверждение, что запад принял решение о вооруженном нападении на Россию. Угодничество вплоть до лизоблюдства перед западом российского руковожства дорого обойдутся славянской цивилизации. Вплоть до ее исчезновения ... Слабость ленивость бестолковость безынициативность российского руководства НАПРЯМУЮ подталкивают запад к очередному "дранг нах остен". Чем озабочено ныне "российское" руководство? Чемпионатом мира по футболу, (!?) олимпийскими играми (!?) на, которые их не пускают, прокладкой газовых труб к РЕАЛЬНОМУ военному противнику, судами за свои же профуканные деньги, "санациями" (спасением за счет людей) воровских общаков (якобы российских банков)... Картина приближающейся и повидимому неизбежной катастрофы ...
    Бывший комбат
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