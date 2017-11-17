США грозят возродить арсенал ракет, запрещенных Договором РСМД

Идея заключается в том, чтобы направить послание россиянам, что они поплатятся в военном плане за (дальнейшее) нарушение этого договора. Мы позиционируем себя живущими в мире, как будто ДРСМД уже нет, если именно такого мира хочет Россия,

Вашингтон закладывает основу для возрождения арсенала вооружений, запрещенных в соответствии с Договором о РСМД. Эти планы могут быть воплощены в жизнь, если Россия «продолжит нарушать» указанное соглашение, приводит ТАСС сообщение газеты The Wall Street Journal.По данным газеты, ссылающейся на американских чиновников, Пентагон проводит «предварительное изучение и разработку, направленные на потенциальное возрождение арсенала запрещенных ракет средней и малой дальности наземного базирования на случай, если Москва продолжит нарушать пакт».По словам источников, Вашингтон не хочет выходить из договора. Сейчас его главная цель – убедить Москву в необходимости выполнять его положения. «С этой целью Соединенные Штаты рассчитывают продемонстрировать Москве, какие ракеты появятся в их распоряжении, если нарушения договора продолжатся», – поясняет издание.сказал один из собеседников газеты.Напомним, во вторник нижняя палата Конгресса США одобрила выделение $58 млн на противодействие приписываемым Москве нарушениям ДРСМД. Данное положение закреплено в законопроекте о бюджете и политике Пентагона на 2018 год. В нем указывается, что в свете нарушений Россией Договора о РСМД Соединенные Штаты «имеют право приостановить его выполнение в целом или же отказаться от применения ряда статей».