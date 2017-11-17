ОБСЕ: процесс разведения сил в Донбассе застопорился
Процесс разведения сил и средств в Донбассе застопорился, специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ фиксирует нарушения, сообщил в пятницу на брифинге первый замглавы СММ ОБСЕ на Украине Александр Хуг.
По его информации, на участке в Станице Луганской нет прогресса, а на двух других согласованных участках разведения огня периодически фиксируются нарушения.
Всего за неделю ОБСЕ зафиксировала более 6 тысяч случаев нарушения перемирия в Донбассе, добавил Александр Хуг.
По его словам, около 40% обстрелов были зафиксированы в районе Авдеевки (под контролем силовиков), Ясиноватой и донецкого аэропорта (подконтрольны ополченцам).
Процесс разведения сил и средств, который является одним из ключевых элементов для прекращения витка насилия, по нашим наблюдениям прошлой недели, далек от полного выполнения. На самом деле, процесс разведения давно застопорился— сказал Хуг.
По его информации, на участке в Станице Луганской нет прогресса, а на двух других согласованных участках разведения огня периодически фиксируются нарушения.
Всего за неделю ОБСЕ зафиксировала более 6 тысяч случаев нарушения перемирия в Донбассе, добавил Александр Хуг.
По его словам, около 40% обстрелов были зафиксированы в районе Авдеевки (под контролем силовиков), Ясиноватой и донецкого аэропорта (подконтрольны ополченцам).
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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