ОБСЕ: процесс разведения сил в Донбассе застопорился

Процесс разведения сил и средств, который является одним из ключевых элементов для прекращения витка насилия, по нашим наблюдениям прошлой недели, далек от полного выполнения. На самом деле, процесс разведения давно застопорился

Процесс разведения сил и средств в Донбассе застопорился, специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ фиксирует нарушения, сообщил в пятницу на брифинге первый замглавы СММ ОБСЕ на Украине Александр Хуг.— сказал Хуг.По его информации, на участке в Станице Луганской нет прогресса, а на двух других согласованных участках разведения огня периодически фиксируются нарушения.Всего за неделю ОБСЕ зафиксировала более 6 тысяч случаев нарушения перемирия в Донбассе, добавил Александр Хуг.По его словам, около 40% обстрелов были зафиксированы в районе Авдеевки (под контролем силовиков), Ясиноватой и донецкого аэропорта (подконтрольны ополченцам).