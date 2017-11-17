16:46 17 ноября

ОБСЕ: процесс разведения сил в Донбассе застопорился

Процесс разведения сил и средств в Донбассе застопорился, специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ фиксирует нарушения, сообщил в пятницу на брифинге первый замглавы СММ ОБСЕ на Украине Александр Хуг.

ОБСЕ: процесс разведения сил в Донбассе застопорился


Процесс разведения сил и средств, который является одним из ключевых элементов для прекращения витка насилия, по нашим наблюдениям прошлой недели, далек от полного выполнения. На самом деле, процесс разведения давно застопорился
— сказал Хуг.


По его информации, на участке в Станице Луганской нет прогресса, а на двух других согласованных участках разведения огня периодически фиксируются нарушения.

Всего за неделю ОБСЕ зафиксировала более 6 тысяч случаев нарушения перемирия в Донбассе, добавил Александр Хуг.

По его словам, около 40% обстрелов были зафиксированы в районе Авдеевки (под контролем силовиков), Ясиноватой и донецкого аэропорта (подконтрольны ополченцам).

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 9

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  1. Серый брат Сегодня, 16:07
    Позднее зажигание у обсе, с тотальной слепотой в комплекте.
    Серый брат
    1. DEZINTO Сегодня, 16:11
      О! ОБСЕ слегка проснулись, споткнулись об мину что-ли?

      DEZINTO
    2. 79807420129 Сегодня, 16:17
      Ну ты скажи,никак кому то в бошку прилетело,проснулись. fellow
      79807420129
      1. Серый брат Сегодня, 16:20
        Цитата: 79807420129
        Ну ты скажи,никак кому то в бошку прилетело,проснулись.

        Трупов нету, среди обсешников, вроде. Просто там Путин объявился, вот они и сцыкают на всякий случай - не знают чего ждать.
        Серый брат
  2. Sergei75 Сегодня, 16:11
    Да он и не начинался, все потуги с стороны ЛНР и ДНР оперативно купировались нацистами.
    Sergei75
  3. pvv113 Сегодня, 16:11
    Всего за неделю ОБСЕ зафиксировала более 6 тысяч случаев нарушения перемирия в Донбассе, добавил Александр Хуг

    Что же они не фиксируют инициаторов нарушений, фиксаторы Хуговы?
    pvv113
    1. Серый брат Сегодня, 16:45
      Цитата: pvv113
      Что же они не фиксируют инициаторов нарушений, фиксаторы Хуговы?

      Потому что это неправильные инициаторы.
      Я думаю что наблюдатели собирают и передают информацию как и положено, выше по инстанции, просто она там нафиг никому не нужна.
      Серый брат
  4. 210окв Сегодня, 16:11
    Да!И более того.Он фактически не начинался.Покуда в Киеве будет нынешняя власть-мира не будет..
    210окв
  5. Геркулесыч Сегодня, 16:17
    Обсе как Вий "-подымите мне веки, не вижу "! !! fool Выдворить их оттуда нужно, без права возврата! !!! fool
    Геркулесыч
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