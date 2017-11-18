Представитель США при НАТО: Турция осознаёт ответственность за приобретение С-400

Конечно, это большая проблема (в том, что Турция покупает ЗРК у России). Но нам нужно учитывать позицию Турции, так как она ценный партнёр по НАТО. Например, она оказывает поддержку в операции в Афганистане. Любой натовский запрос Анкара не оставляет без ответа.

Посол США в штаб-квартире НАТО прокомментировала приобретение Турцией российских зенитных ракетных комплексов С-400. Главный вопрос, который сегодня интересует членов НАТО, звучит следующим образом: введёт ли Вашингтон антитурецкие санкции за покупку Турцией российских вооружений?На вопрос журналистов относительно введения санкций против Анкары Кэй Бейли Хатчисон (представитель США в НАТО) прямо отвечать не стала. Информационный портал DefenseNews приводит заявление Хатчисон, в котором содержатся слова о том, что «Турция осознаёт все последствия такого шага».В очередной раз американская представительница отметила, что российские вооружения не могут быть интегрированы в единую систему противовоздушной обороны НАТО. Американские военные эксперты говорят о том, что сама попытка интеграции С-400 в систему ПВО НАТО «может позволить России выведывать детали организации системы противовоздушной безопасности альянса».Хатчисон:Напомним, что накануне Эрдоган обвинил Вашингтон в том, что тот оказывает финансовую поддержку террористам ИГИЛ (*запрещено в РФ) в Сирии.