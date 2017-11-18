11:36 18 ноября

Представитель США при НАТО: Турция осознаёт ответственность за приобретение С-400

Посол США в штаб-квартире НАТО прокомментировала приобретение Турцией российских зенитных ракетных комплексов С-400. Главный вопрос, который сегодня интересует членов НАТО, звучит следующим образом: введёт ли Вашингтон антитурецкие санкции за покупку Турцией российских вооружений?

На вопрос журналистов относительно введения санкций против Анкары Кэй Бейли Хатчисон (представитель США в НАТО) прямо отвечать не стала. Информационный портал DefenseNews приводит заявление Хатчисон, в котором содержатся слова о том, что «Турция осознаёт все последствия такого шага».

Представитель США при НАТО: Турция осознаёт ответственность за приобретение С-400



В очередной раз американская представительница отметила, что российские вооружения не могут быть интегрированы в единую систему противовоздушной обороны НАТО. Американские военные эксперты говорят о том, что сама попытка интеграции С-400 в систему ПВО НАТО «может позволить России выведывать детали организации системы противовоздушной безопасности альянса».

Хатчисон:
Конечно, это большая проблема (в том, что Турция покупает ЗРК у России). Но нам нужно учитывать позицию Турции, так как она ценный партнёр по НАТО. Например, она оказывает поддержку в операции в Афганистане. Любой натовский запрос Анкара не оставляет без ответа.


Напомним, что накануне Эрдоган обвинил Вашингтон в том, что тот оказывает финансовую поддержку террористам ИГИЛ (*запрещено в РФ) в Сирии.

Использованы фотографии: МО РФ
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Комментарии 30

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  1. Феликс-М Сегодня, 10:27
    США чует, что НАТО скоро развалится!
    Феликс-М
    1. Primoos Сегодня, 10:33
      Турки хорошо всё осознали. Что бы с пин.достаном дружить, надо вооружаться до зубов. И желательно не у них сброю покупать. Чтобы потом сюрпризов не было. Эрдоган уже понял, с кем дело имеет, потому и вооружается Российским оружием.
      Primoos
      1. Pirogov Сегодня, 10:51
        Цитата: Primoos
        Турки хорошо всё осознали. Что бы с пин.достаном дружить, надо вооружаться до зубов. И желательно не у них сброю покупать. Чтобы потом сюрпризов не было. Эрдоган уже понял, с кем дело имеет, потому и вооружается Российским оружием.

        Турки известные торгаши ,покупкой С400 они приобрели лишний бонус в торговле с США.
        Pirogov
      2. Монос Сегодня, 10:51
        Цитата: Primoos
        Турки хорошо всё осознали.

        "Ласковое теля двух маток сосёт". smile
        Монос
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 11:08
          Цитата: Монос
          "Ласковое теля двух маток сосёт".

          и помидоры продает good laughing
          Angel_and_Demon
    2. ksp Сегодня, 10:33
      Цитата: Феликс-М
      США чует, что НАТО скоро развалится!

      Кащей сдох ?
      Модеры за яйцо схватили и иглу сломали ?
      Михан ! wassat bully
      ksp
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 10:52
        Цитата: ksp
        Кащей сдох ?
        Модеры за яйцо схватили и иглу сломали ?
        Михан !

        а что в этом радостного? или
        Angel_and_Demon
    3. частное лицо Сегодня, 10:48
      Пока есть Россия будет и НАТО !!!!! Зря надеетесь НАТО это прежде всего противовес или страшилка для России. Чем сильнее становиться Россия тем больше денег штаты вытягивают у своих вассалов.
      частное лицо
      1. Евдоким Сегодня, 11:34
        Цитата: частное лицо
        Пока есть Россия будет и НАТО !!!!! Зря надеетесь НАТО это прежде всего противовес или страшилка для России.

        С вами согласен, но NATO прежде всего это бизнес-проект, с многими и многими миллиардами, где экономика перемешана с политикой. Так-что жить будет долго. hi
        Евдоким
    4. Pirogov Сегодня, 10:48
      Цитата: Феликс-М
      США чует, что НАТО скоро развалится!

      Виталик Вы снова сменили имидж ? )))
      Pirogov
    5. сибиралт Сегодня, 11:00
      Теперь турецкие С-400 будут влиять на выборы в США. lol
      сибиралт
  2. Zaurbek Сегодня, 10:32
    В очередной раз американская представительница отметила, что российские вооружения не могут быть интегрированы в единую систему противовоздушной обороны НАТО. Американские военные эксперты говорят о том, что сама попытка интеграции С-400 в систему ПВО НАТО

    Блин, ну давайте подключим Турецкие радары к нашей системе ПВО..
    Zaurbek
  3. Клебер Сегодня, 10:33
    Посол США в штаб-квартире НАТО заувалированно намекнула как их в извращённой форме изнасиловали за это владельцы концернов ВПК.
    Клебер
  4. Tusv Сегодня, 10:34
    А Наши осознают, что такая система стоит гигабакс, даже так сильно кастрирована?
    Это Вам не помидоры, а реально думать можно о собственной защите Неба
    Tusv
    1. Pirogov Сегодня, 10:47
      Цитата: Tusv
      А Наши осознают, что такая система стоит гигабакс, даже так сильно кастрирована?
      Это Вам не помидоры, а реально думать можно о собственной защите Неба

      Не думают ,доллар рулит.
      Pirogov
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 11:01
        Цитата: Pirogov
        Не думают ,доллар рулит.

        думаю это отличная реклама - если натовцы начали покупать hi
        Angel_and_Demon
      2. Tusv Сегодня, 11:16
        Цитата: Pirogov
        Не думают ,доллар рулит.

        Да Они уже придумали - 200 Хармов на Дивизион. То есть в денежном эквиаленте я стою пол лярда зелени. В каком банкомате мне получать свои денежки?
        Tusv
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 11:23
          Цитата: Tusv
          В каком банкомате мне получать свои денежки?

          принесут в чемодане, в банкомат столько не влезет laughing
          Angel_and_Demon
  5. Sergey53 Сегодня, 10:39
    С-300 в Греции интегрировали без всяких проблем. Они за коды переживают, и за то что не у подматрасников покупают.
    Sergey53
    1. Ратуш Сегодня, 10:44
      Цитата: Sergey53
      С-300 в Греции интегрировали без всяких проблем. Они за коды переживают, и за то что не у подматрасников покупают.



      Да?...расскажите поподробнее как С-300 охраняют мирное небо Греции...и как интегрированы.Весьма веселый трактат может получиться..
      Ратуш
      1. Tusv Сегодня, 11:36
        Да?...расскажите поподробнее как С-300 охраняют мирное небо Греции.

        Чиста по военному, задвинули на Крит. А тут двояко. Толи созников не валить, толи Кипр отдать на половину
        Tusv
  6. Голован Джек Сегодня, 10:44
    В свете прочитанного очень забавляют местные (и не только) "увы-патриоты" (это не ура-патриоты, это которые наоборот совсем), которые, не уставая, хают все, что бы ни делало руководство РФ во главе с Путиным.
    Организовать такой "скандал в благородном семействе" (НАТО) - это очень дорогого стоит.
    Запасаемся семечками (или попкорном - кому что ближе) и продолжаем с интересом наблюдать...
    Голован Джек
    1. Angel_and_Demon Сегодня, 11:10
      Цитата: Голован Джек
      Организовать такой "скандал в благородном семействе" (НАТО) - это очень дорогого стоит.

      а когда за это еще и платят...... good
      Angel_and_Demon
  7. keeper03 Сегодня, 11:00
    ...Например, она оказывает поддержку в операции в Афганистане...

    Значит мак они выращивают вместе ! Мафия ! am
    keeper03
  8. SCHNIFER Сегодня, 11:07
    Чем больше членов НАТО лично сумеет убедиться, что у русских, как заявил Клинцевич, в два раза дешевле и в два раза эффективнее, тем сложнее будет втюхивать своим адептам по баснословным ценам амеровские шедевры.
    SCHNIFER
  9. БВС Сегодня, 11:19
    Цитата: Ратуш
    Цитата: Sergey53
    С-300 в Греции интегрировали без всяких проблем. Они за коды переживают, и за то что не у подматрасников покупают.



    Да?...расскажите поподробнее как С-300 охраняют мирное небо Греции...и как интегрированы.Весьма веселый трактат может получиться..

    Отличная заметка. Ведь "как С-300 охраняют мирное небо Греции", скажу следующее. Система используется как элемент системы ПВО "условного" противник а, на ней отрабатывают тактику прорыва рубежа ПВО все ВВС НАТО, и даже ВВС Израиля (не входящая в НАТО). Вопрос - а не будет ли С-400 в Турции еще одним полигоном НАТО? Ведь С-300 Греции довольно устарела.
    БВС
  10. rotmistr60 Сегодня, 11:19
    «Турция осознаёт все последствия такого шага».

    Этакая скрытая угроза. Но и Эрдоган пошел ва-банк посоветовав штатам выметаться из Сирии и обвинив в поддержке ИГИЛ. Все же интересно чем закончится это "милые бранятся - только тешутся".
    rotmistr60
    1. Angel_and_Demon Сегодня, 11:25
      Цитата: rotmistr60
      Но и Эрдоган пошел ва-банк посоветовав штатам

      так если коалиция тренирует курдов в открытую - пердогаша же ни камикадзе
      Angel_and_Demon
  11. askort154 Сегодня, 11:21
    [b]"... Но нам нужно учитывать позицию Турции, так как она ценный партнёр по НАТО. Например, она оказывает поддержку в операции в Афганистане.."


    Ваша ложь, наживка для ваших союзников лохов. Весь нормальный мир знает, что США вовлекли Турцию в НАТО, исключительно против СССР. Уверен, что число "международных лохов" , медленно но принципиально, начнут тянутся за справедливостью в международных отношениях. По русски - за справедливость. По международному - за суверенитет. yes
    askort154
  12. q75agent Сегодня, 11:26
    Цитата: Феликс-М
    США чует, что НАТО скоро развалится!

    а где хе хе laughing
    q75agent
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