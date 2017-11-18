ДНР: в Донбассе ситуация близка к «точке невозврата»
Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе близка к срыву всех договоренностей, заявил руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.
По его словам, Киев постоянно обещает соблюдать режим прекращения огня, но все эти заявления абсолютно популистские и сделаны только для Европы.
Накануне Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ предупредила о риске обострения ситуации в Донбассе и призвала стороны конфликта прекратить обстрелы. Всего за неделю ОБСЕ зафиксировала более 6 тысяч случаев нарушения перемирия в Донбассе, передает РИА Новости
По его словам, Киев постоянно обещает соблюдать режим прекращения огня, но все эти заявления абсолютно популистские и сделаны только для Европы.
Идет третий месяц перемирия, а со стороны Украины не выполнены даже базовые условия. Кроме того, украинская сторона регулярно нарушает режим тишины: в ход идут РСЗО, тяжелая артиллерия и бронетехника— заявил Якубов. Доверие к Киеву падает с каждым днем, добавил он.
Ситуация близка к срыву в "штопор". Если не вернуть диалог в политическое русло, может наступить точка невозврата— уверен представитель ДНР.
Накануне Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ предупредила о риске обострения ситуации в Донбассе и призвала стороны конфликта прекратить обстрелы. Всего за неделю ОБСЕ зафиксировала более 6 тысяч случаев нарушения перемирия в Донбассе, передает РИА Новости
Использованы фотографии: hellhead.ru
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