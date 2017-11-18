16:39 18 ноября

ДНР: в Донбассе ситуация близка к «точке невозврата»

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе близка к срыву всех договоренностей, заявил руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

По его словам, Киев постоянно обещает соблюдать режим прекращения огня, но все эти заявления абсолютно популистские и сделаны только для Европы.

ДНР: в Донбассе ситуация близка к «точке невозврата»



Идет третий месяц перемирия, а со стороны Украины не выполнены даже базовые условия. Кроме того, украинская сторона регулярно нарушает режим тишины: в ход идут РСЗО, тяжелая артиллерия и бронетехника
— заявил Якубов. Доверие к Киеву падает с каждым днем, добавил он.

Ситуация близка к срыву в "штопор". Если не вернуть диалог в политическое русло, может наступить точка невозврата
— уверен представитель ДНР.

Накануне Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ предупредила о риске обострения ситуации в Донбассе и призвала стороны конфликта прекратить обстрелы. Всего за неделю ОБСЕ зафиксировала более 6 тысяч случаев нарушения перемирия в Донбассе, передает РИА Новости

Использованы фотографии: hellhead.ru
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Комментарии 52

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  1. ОТДЕЛ-1 Сегодня, 14:09
    Да нормально все там...Стреляют !
    Держитесь мужики пока и отстреливайте свидомых..
    Помните Приказ 227 !
    ОТДЕЛ-1
    1. Метан Сегодня, 14:20
      Что да,то да.Грады укроп стал потихоньку подключать...
      Метан
    2. хрыч Сегодня, 14:28
      Уже у Витали клон появился wassat А флаг то украинский wassat
      хрыч
      1. hamkan Сегодня, 14:35
        Цитата: хрыч
        Уже у Витали клон появился wassat А флаг то украинский wassat

        неужто попу с дивана оторвал и в ДНР подался ? belay
        hamkan
        1. Василенко Владимир Сегодня, 14:45
          а аккаунт зачем поменял?!!
          скорее местные репрессии, а вход через проксю
          Василенко Владимир
        2. sabakina Сегодня, 14:49
          Цитата: hamkan
          неужто попу с дивана оторвал и в ДНР подался ? belay

          Всё, евреи напрягись! Готовьте "Железный капут"!
          sabakina
          1. stalkerwalker Сегодня, 14:56
            Цитата: sabakina
            Всё, евреи напрягись! Готовьте "Железный капут"!

            Виталя сказал - Виталя сделал!
            wassat
            stalkerwalker
      2. ОТДЕЛ-1 Сегодня, 14:50
        Цитата: хрыч
        Уже у Витали клон появился wassat А флаг то украинский wassat

        Да свой я , просто о "братьях" вспомнил и флаг поменял...(пока не банят))) хе хе
        А Донбасс выдержит уверен..!
        Но нам Киев нужен взять любыми способами мужики..
        Крым -наш и Киев будет НАШ! я генами чую soldier
        ОТДЕЛ-1
        1. антивирус Сегодня, 14:59
          да платим кровью и разорванным бетоном за санкции - своя твердая позиция, не= своему прогибу ( перед Западом)
          кроме ВВП есть и сантехник Васька. Он тож платит
          антивирус
        2. Василенко Владимир Сегодня, 15:16
          Цитата: ОТДЕЛ-1
          я генами чую

          раньше это место иначе называлось
          Василенко Владимир
        3. трассер Сегодня, 15:17
          Вот опять синдром Наполеона . Может вам от сайта направление к психиатру выписать?
          Цитата: ОТДЕЛ-1
          Цитата: хрыч
          Уже у Витали клон появился wassat А флаг то украинский wassat

          Да свой я , просто о "братьях" вспомнил и флаг поменял...(пока не банят))) хе хе
          А Донбасс выдержит уверен..!
          Но нам Киев нужен взять любыми способами мужики..
          Крым -наш и Киев будет НАШ! я генами чую soldier

          А вы какими "Генами" чуете? Крокодилами в смысле?
          трассер
        4. Pirogov Сегодня, 15:51
          Цитата: ОТДЕЛ-1
          Да свой я , просто о "братьях" вспомнил и флаг поменял...(пока не банят))) хе хе
          А Донбасс выдержит уверен..!
          Но нам Киев нужен взять любыми способами мужики..
          Крым -наш и Киев будет НАШ! я генами чую

          Виталик за что под репрессии попал ?
          Pirogov
    3. 79807420129 Сегодня, 14:38
      Доверие к Киеву падает с каждым днем, добавил он

      А когда оно было то доверие. request
      79807420129
    4. штольц Сегодня, 14:47
      Тут не "точка", а тупик: одни не могут, другие не хотят. И те и другие упёртые, никто на уступки не идёт, ибо хохлы. Трудно предположить дальейшее развитие событий, но ясно одно, что кто-то должен проявить инициативу и добрую волю, чтобы положить конец этой бойне.
      штольц
      1. уралец Сегодня, 15:45
        Или твердой рукой отшлепать и тех и других, и поставить в угол.. Вычистить квартиру после бидлама и погрома, всех тараканов на помойку, и провести после с ними наставление, о мирной жизни, с показом что будет с теми кто не слушается старших)))
        уралец
      2. Pirogov Сегодня, 15:50
        Цитата: штольц
        Тут не "точка", а тупик: одни не могут, другие не хотят. И те и другие упёртые, никто на уступки не идёт, ибо хохлы. Трудно предположить дальейшее развитие событий, но ясно одно, что кто-то должен проявить инициативу и добрую волю, чтобы положить конец этой бойне.

        Инициативу проявит Сша и всей доброй воли придёт конец ,пока Сша будет влазить в конфликт на Донбассе война не закончится.
        Pirogov
    5. п-к Опарышев Сегодня, 14:52
      Мужики там давно потеряли работоспособность.Спят по ночам на передке,в блиндажам по ночам,уже не боятся,что их там перережут.И только мы их подбодряем со своих диванов.
      п-к Опарышев
    6. трассер Сегодня, 15:12
      Витек.....давно тебя небыло...Дня два небось...
      Ну конечно спасибо что посоветовал. Так бы ге разобрались без тебя то.
      трассер
  2. Logall Сегодня, 14:12
    может наступить точка невозврат]

    По моему, она уже была! И подобные заявления тоже...
    Стройте укрепления, янки сунулись с разведкой! А не бла-бла-бла...
    Logall
    1. poquello Сегодня, 14:34
      Цитата: Logall
      Стройте укрепления, янки сунулись с разведкой! А не бла-бла-бла...

      ИМХО третья мировая начнётся не с полёта ракет, а с проникновения ДРГ на стратегические объекты, к чему это я ?
      poquello
      1. sabakina Сегодня, 14:54
        Цитата: poquello
        ИМХО третья мировая начнётся не с полёта ракет, а с проникновения ДРГ на стратегические объекты, к чему это я ?

        К дождю видимо... feel
        sabakina
  3. 210окв Сегодня, 14:13
    Какая точка невозврата?Она давно уже пройдена с времени сожжение беркутовцев в Киеве.
    210окв
    1. антивирус Сегодня, 15:02
      что будет если Днепр повернуть через Донбасс в Волгу и далее к казахам?
      Херои тоже за "своей" водицей уйдут в предгорья Алтая( прародину всех скакунов)?
      антивирус
      1. 210окв Сегодня, 15:20
        "Табор" в таком случае отправится в небо.. crying
        Цитата: антивирус
        что будет если Днепр повернуть через Донбасс в Волгу и далее к казахам?
        Херои тоже за "своей" водицей уйдут в предгорья Алтая( прародину всех скакунов)?
        210окв
  4. Sonet Сегодня, 14:17
    Давить надо было это бандеровское отребье еще в 2014 году.Но нет,Кремль решил остановить ополчение и придумал Минск-1.А потом и Минск-2,наивно полагая что хохлы в 3 раз не попрут.А они скорее всего попрут.Так-что вся затея Кремля с Минсками-это просто провал.Дипломатический,политический и военный.Невозможно избежать драки с тем,кто сам настроен подраться.
    Но я безусловно не прав ибо ,,там в Кремле ни дураки сидят лучши тебя знают,,.
    Sonet
    1. трассер Сегодня, 14:22
      А ты сам то пойдеш. Давить? Вот сам лично залезеш в грязный окоп, а в танке поджарится хочеш? Прежде чем шашкой махать подумай а потом тренди. Вояки блин.
      трассер
      1. SCHWERIN Сегодня, 15:00
        Давить надо было это бандеровское отребье еще в 2014 году

        Уважаемый! Чел вообще то не предлагал кому то шашкой махать. Высказал свое мнение о том, что надо это было делать раньше в 14 году. С тактической точки это понятно. Ибо сейчас многим придется в танке жариться. А в то время был шанс военной силой отвоевать хотя бы границы республик. Проблема в том, что киев не хочет отпустить ДЛНР мирно. А другого пути как размежеваться похоже нет. Поэтому увы, ПОХОЖЕ только солдаты могут решить этот вопрос
        SCHWERIN
      2. sabakina Сегодня, 15:06
        Кленовые отписались. Ждём с Северной Кореи рекомендации...
        sabakina
        1. трассер Сегодня, 15:24
          Да красавица, мы тут как тут.
          трассер
      3. Лелёк Сегодня, 16:03
        Цитата: трассер
        Вот сам лично залезеш в грязный окоп, а в танке поджарится хочеш?


        Уважаемый, а Вы сами из грязного окопа уже "ВЫЛЕЗЕШ" или в таночке "ПОДЖАРИТСЯ ХОЧЕШ" продолжаете. Следите за эмоциями и правописанием, боевой Вы наш. Здесь, на ВО более 80% при погонах и что такое АК не по наслышке знают. fool
        Лелёк
    2. п-к Опарышев Сегодня, 14:55
      А кем давить,много раненных больных.После Дебалей,оставалось мало относительно здоровых.Ранее думаю такая же картина была.
      п-к Опарышев
      1. трассер Сегодня, 15:44
        А это им похрен, они этого не понимают. Думаю что в основном , те кто дает советы "давить" немедля способны давить только нечистоты китайскими тапками.
        трассер
      2. уралец Сегодня, 15:55
        Надо было Российские ВС ввести на Донбасс и успокоить всех своим присутствием.. Кто не послушает, всыпать по первое число.... Ведь в начале по Донецку, Луганску, Харькову, народ бегал с Российскими флагами ( других не было, не было никаких ни ДНР и ЛНР), Кричали Россия приди к нам на помощь, и стремились создать НОВОРОССИЮ... Однако Россия решила делать все в юридически точных международных рамках , установленными Западными правительствами.. Что получили? Кровь, уничтожение людей на Украине, как воевавших, так и мирных.. Разорение страны, экономики, городов и поселков, расцвет нацизма и шовинизма в Украине.. Сами западные страны никогда и нигде не соблюдют законы ими же созданные.. Эти законы для дураков , таких как мы.Вот и результат.)))))))
        уралец
  5. Zomanus Сегодня, 14:24
    Ну в общем то все объяснимо.
    Америка обхезалась в Сирии и сейчас силы и средства перекинула на Украину.
    Так что не удивлюсь, если укровермахт двинет в наступление весной.
    А что на счет "украинцы не выполняли и не выполняют условий",
    так это с самого начала было.
    И с самого начала были обещания, со стороны ДНР в основном,
    вот буквально в ближайшее время дать ответку и перейти в наступление.
    Zomanus
    1. трассер Сегодня, 14:43
      Кому то очень не терпится вторую войну затеять. Размазывание сил на два фронта очень нехорошо. Время иногда очень много делает. Погибающие но сдерживающие врага срветские войска под Москвой погибая выйграли.....ВРЕМЯ...У нас в штабах не дураки сидят вот что я вам скажу. И если кому то лично начальник ГШ в ухо планы нашептывпет, то ему к врачу надо..срочно
      трассер
      1. Молодой_Коммунист Сегодня, 15:12
        Цитата: трассер
        У нас в штабах не дураки сидят вот что я вам скажу.Погибающие но сдерживающие врага срветские войска под Москвой погибая выйграли.....ВРЕМЯ...

        Кажется, единственное, на что штабам бужно ВРЕМЯ, дак это на подборку менее палевных скриншотов из игр.
        Молодой_Коммунист
      2. sabakina Сегодня, 15:12
        трассер, судя по тому, что я читал в книгах, видел в фильмах, дураков у нас в штабах всегда хватало. Что самое интересное, у нас всегда находились Суворовы, Ушаковы, Кутузовы, Жуковы...
        sabakina
        1. трассер Сегодня, 15:40
          Историю вы исключительнл по фильмаи изучаете ? Тогда Михалкова с железной лапой вспомните этот ваще всех порвет.
          трассер
      3. уралец Сегодня, 16:04
        Это тебе из Канады так видится? Да, славные советы летят из Канады.. А что в ЛДНР и РОССИИ, совсем тупые, не знают , что делать? Все самые современные созданные и перевооруженные силы ВС РФ, Сконцентрированы на ЗВО, и ЮВО, к чему бы это.? Весь современнейший Авиапарк, ПВО РСЗО, МФ ( оснащенный передовыми наступательными ракетами) Сконцентрировался в Черном море, Средиземном море, и на Каспии, к чему бы это? В ЮВО создана дополнительно новая Армия, с приданием ей новых дивизий и бригад- к чему бы это? Ах, да мы ждем советов из Канады , как нам поступать, в случае, если зарвавшиеся войска Великой Украины, двинут свои Орду на Русские земли Донбасса.)))
        уралец
    2. антивирус Сегодня, 15:04
      могут начать и по холодку- Дебальцево 2
      антивирус
      1. трассер Сегодня, 15:47
        Логично, земля "встанет" а без тяжелой техники они не попрут.
        трассер
  6. штольц Сегодня, 14:57
    Цитата: Logall

    Стройте укрепления, янки сунулись с разведкой! А не бла-бла-бла...

    Ну, блин, Наполеон не иначе, советы здесь раздаёт.
    штольц
  7. Moskovit Сегодня, 14:59
    Всем причастным силы и терпения. Всем непричастным - помогайте чем можете.
    Moskovit
  8. Молодой_Коммунист Сегодня, 15:08
    ДНР: в Донбассе ситуация близка к «точке невозврата»

    Точка невозврата пройдена в 2014-м, когда надо было доварить укроп в котлах и выходить на Днепр.
    Молодой_Коммунист
  9. Геркулесыч Сегодня, 15:22
    Это что, неудачная шутка? recourse Там все соглашения давно уже "пофигованы " , скажем так, вежливо fool
    Геркулесыч
  10. Леонид Дымов Сегодня, 15:35
    Война с Украиной неизбежна. В этом никто не сомневается. Но для военных действий нужен удобный момент, как при освобождении Крыма от бандеровцев.
    Пока на Донбассе - ни мира, ни войны. В этих условиях нецелесообразно содержать большую регулярную армию. Нужны только вооруженные силы, способные отразить первый удар.
    В контрактной армии РФ должно быть много военнослужащих с украинским гражданством. Нужно формировать украинские подразделения контрактников РФ, которые в случае необходимости станут частью регулярной армии ЛДНР.
    Леонид Дымов
    1. L10n77 Сегодня, 15:58
      Что за бред? В армии РФ вообще нет военнослужащих с гражданством отличным от РФ, это вам не французский иностранный легион. Пока еще есть с местом рождения Донецк, Ворошиловград (Луганск) и т.д., призванные в армию еще во времена СССР, но и таких остаются единицы.
      L10n77
    2. komvap Сегодня, 16:16
      Никакой войны с украиной и быть не может - если бы была политическая воля и не власть компрадоров в кремле , то повторился бы абсолютно бескровный крымский сценарий...Но кому-то страшно не выгодно объединение русского народа , и они пытаются всеми силами его разделить и столкнуть
      komvap
  11. андрон-30 Сегодня, 16:09
    пасе что обсе на мой взгляд не нужные структуры по краиной
    Цитата: штольц
    Тут не "точка", а тупик: одни не могут, другие не хотят. И те и другие упёртые, никто на уступки не идёт, ибо хохлы. Трудно предположить дальейшее развитие событий, но ясно одно, что кто-то должен проявить инициативу и добрую волю, чтобы положить конец этой бойне.
    андрон-30
  12. tchoni Сегодня, 16:25
    А что будет, если ситуация сорвется в штопор?
    tchoni
    1. Николай Фёдоров Сегодня, 16:35
      Цитата: tchoni
      А что будет, если ситуация сорвется в штопор?

      Погибнет много людей на радость Западу.
      Николай Фёдоров
  13. Николай Фёдоров Сегодня, 16:32
    Идет третий месяц перемирия, а со стороны Украины не выполнены даже базовые условия. Кроме того, украинская сторона регулярно нарушает режим тишины: в ход идут РСЗО, тяжелая артиллерия и бронетехника
    — заявил Якубов. Доверие к Киеву падает с каждым днем, добавил он.

    Кажется, Якубов начал что-то подозревать... Для ускорения мыслительных процессов Якубова его-бы на промку в Авдеевку...
    Николай Фёдоров
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