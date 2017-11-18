ДНР: в Донбассе ситуация близка к «точке невозврата»

Идет третий месяц перемирия, а со стороны Украины не выполнены даже базовые условия. Кроме того, украинская сторона регулярно нарушает режим тишины: в ход идут РСЗО, тяжелая артиллерия и бронетехника

Ситуация близка к срыву в "штопор". Если не вернуть диалог в политическое русло, может наступить точка невозврата