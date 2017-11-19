09:06 19 ноября

ВМС Аргентины: Зафиксированы сигналы предположительно с борта ПЛ "Сан-Хуан"

Командование ВМС Аргентины распространило заявление о полученных сигналах предположительно с борта ранее переставшей выходить на связь дизель-электрической подводной лодки «Сан-Хуан». Заявлено, что получено семь сигналов с борта субмарины, при это добавлено, что прямого контакта с экипажем установить по-прежнему не удалось.

ВМС Аргентины: Зафиксированы сигналы предположительно с борта ПЛ "Сан-Хуан"


В материале пресс-релиза говорится о том, что сигналы длительностью до 36 секунды принимались накануне от 10:52 до 15:42 по местному времени несколькими базами военно-морских сил.


Из материала:
Это говорит о том, что экипаж, возможно, пытается установить контакт, поэтому мы работаем, чтобы найти источник сигналов.


В командовании ВМС Аргентины заявили о том, что нарастили поисково-спасательную группировку. Ранее сообщалось, что в операции принимаются участие самолёты и корабли не только Аргентины, но и Чили, Уругвая, Бразилии, США, Британии.

В момент последнего обмена данными по каналам связи подводная лодка «Сан-Хуан», совершавшая переход из города Ушуайя на базу ВМС Мар-дель-Плата, находилась примерно в 400 км от берега. По некоторым данным, ближайшей сушей к тому месту является Мальвинский архипелаг (Фолкленды).

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 16

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  1. 210окв Сегодня, 07:20
    Дай Бог что бы у них все обошлось..Всякое бывает.Даже чудо.
    210окв
    1. oleg-gr Сегодня, 07:22
      Чудеса, конечно, бывают. Но не на глубине, когда запас кислорода ограничен по времени.
      oleg-gr
      1. 210окв Сегодня, 07:47
        Согласен.Просто может быть ложное сообщение для поддержания надежды.Но что потом?
        Цитата: oleg-gr
        Чудеса, конечно, бывают. Но не на глубине, когда запас кислорода ограничен по времени.
        210окв
        1. 79807420129 Сегодня, 08:16
          Цитата: 210окв
          Согласен.Просто может быть ложное сообщение для поддержания надежды.Но что потом

          Могут так же как и с "Курском"-"мы установили связь с подводниками,передаем сигналы".Результат вы знаете.Но надеемся на чудо,все в жизни бывает.Дай Бог аргентинцам мужества. hi
          79807420129
      2. котэ119 Сегодня, 09:05
        если находятся в надводном положении то воздуха хоть отбавляй, если лодка затонула им уже никто не поможет.
        котэ119
    2. Mavrikiy Сегодня, 07:54
      Цитата: 210окв
      Дай Бог что бы у них все обошлось..Всякое бывает.Даже чудо.

      Вот кого дейсвительно жалко. Аргентинцев.
      А амеровские летчики пусть грохаются каждый день в лепешку!
      Mavrikiy
  2. anjey Сегодня, 07:25
    ранее сообщалось, что в операции принимаются участие самолёты и корабли не только Аргентины, но и Чили, Уругвая, Бразилии, США, Британии.
    последних двух зря привлекли ,у них паранойя- они везде русский след находят....,где сами нагадят....
    anjey
    1. MadCat Сегодня, 07:31
      Цитата: anjey
      у них паранойя- они везде русский след находят....,где сами нагадят....

      да это не у них паранойя, это у вас недержание при любом упоминании о США.
      MadCat
      1. 210окв Сегодня, 07:50
        Это не недержание.А обыкновенная реакция при упоминании наших врагов.Да и врагов всего остального мира.Только многие этого не понимают..
        Цитата: MadCat
        Цитата: anjey
        у них паранойя- они везде русский след находят....,где сами нагадят....

        да это не у них паранойя, это у вас недержание при любом упоминании о США.
        210окв
  3. MadCat Сегодня, 07:29
    Надеюсь что все же это только проблемы с связью.
    MadCat
  4. Александр War Сегодня, 07:53
    Не по теме,ко вчерашнему видео
    Александр War
  5. федоров Сегодня, 07:56
    Третьи сутки связи нет. Пофиг чья она, искать спасать мореходов надо !
    Иначе реквием Моцарта..
    федоров
  6. Сибирский цирюльник Сегодня, 07:58
    ..Спасите наши души!
    Мы бредим от удушья.
    Спасите наши души,
    Спешите к нам!
    Услышьте нас на суше -
    Наш SOS все глуше, глуше,
    И ужас режет души
    напополам!..( В.Высоцкий)
    Сибирский цирюльник
  7. rotmistr60 Сегодня, 08:07
    С каждым днем шансы на спасение падают, а это очень плохо и горестно.
    rotmistr60
  8. Александр War Сегодня, 08:09
    К поисковой операции, в которой участвуют ВМС, самолеты и вертолеты Аргентины, уже подключились самолеты Р-8А ВМС США, а также самолет Р-3, принадлежащий американскому аэрокосмическому агентству НАСА. На его борту — сенсоры для измерения толщины льда, инфракрасные камеры, магнитометр. Самолет способен обнаружить субмарину, даже если она затонула. В зону поисков направляется британское судно.
    Александр War
  9. Геркулесыч Сегодня, 08:24
    Мне эти сигналы что-то напоминают! am Лодка названная в честь города название из пяти букв, там тоже "шли сигналы, с ними перестукивались, экипаж жив " , а потом зачем то ей отрезали носовой отсек, и взорвали его! sad Посмотрим, для чего туда еще и бриташки плывут! !!!
    Геркулесыч
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