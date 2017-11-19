ВМС Аргентины: Зафиксированы сигналы предположительно с борта ПЛ "Сан-Хуан"

Это говорит о том, что экипаж, возможно, пытается установить контакт, поэтому мы работаем, чтобы найти источник сигналов.

Командование ВМС Аргентины распространило заявление о полученных сигналах предположительно с борта ранее переставшей выходить на связь дизель-электрической подводной лодки «Сан-Хуан». Заявлено, что получено семь сигналов с борта субмарины, при это добавлено, что прямого контакта с экипажем установить по-прежнему не удалось.В материале пресс-релиза говорится о том, что сигналы длительностью до 36 секунды принимались накануне от 10:52 до 15:42 по местному времени несколькими базами военно-морских сил.Из материала:В командовании ВМС Аргентины заявили о том, что нарастили поисково-спасательную группировку. Ранее сообщалось, что в операции принимаются участие самолёты и корабли не только Аргентины, но и Чили, Уругвая, Бразилии, США, Британии.В момент последнего обмена данными по каналам связи подводная лодка «Сан-Хуан», совершавшая переход из города Ушуайя на базу ВМС Мар-дель-Плата, находилась примерно в 400 км от берега. По некоторым данным, ближайшей сушей к тому месту является Мальвинский архипелаг (Фолкленды).