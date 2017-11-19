Каша с тараканами и червями: в Харьковском университете ВВС прошла проверка

Понимаю, что после следующих фото будет бешеный шквал критики, но с этим невозможно мириться. Оказывается, так питаются будущие военные летчики,

В ходе проверки курсантской столовой в Харьковском национального университета Воздушных Сил им. Кожедуба в пище были обнаружены черви и тараканы, передает РИА Новости сообщение главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса.написал Матиос в своем «Фейсбуке».Он сообщил, что «проверка проводилась в рамках расследования хищений в ВУЗе». Генерал-майор, руководивший университетом, и его заместитель задержаны по подозрению в растрате 2,4 млн. грн.Прокурор добавил, что его ведомство получило «17 рапортов от курсантов с жалобами на насекомых в продуктах питания».Ранее, в сентябре, солдаты ВСУ пожаловались на низкое качество провианта после того, как в банках с консервами нашли посторонние предметы, в том числе резиновые перчатки. После проведения проверки оборонное ведомство признало, что продукция сразу нескольких производителей армейского питания не отвечает нормам.