09:02 19 ноября

Каша с тараканами и червями: в Харьковском университете ВВС прошла проверка

В ходе проверки курсантской столовой в Харьковском национального университета Воздушных Сил им. Кожедуба в пище были обнаружены черви и тараканы, передает РИА Новости сообщение главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса.

Каша с тараканами и червями: в Харьковском университете ВВС прошла проверка


Понимаю, что после следующих фото будет бешеный шквал критики, но с этим невозможно мириться. Оказывается, так питаются будущие военные летчики,
написал Матиос в своем «Фейсбуке».




Он сообщил, что «проверка проводилась в рамках расследования хищений в ВУЗе». Генерал-майор, руководивший университетом, и его заместитель задержаны по подозрению в растрате 2,4 млн. грн.

Прокурор добавил, что его ведомство получило «17 рапортов от курсантов с жалобами на насекомых в продуктах питания».

Ранее, в сентябре, солдаты ВСУ пожаловались на низкое качество провианта после того, как в банках с консервами нашли посторонние предметы, в том числе резиновые перчатки. После проведения проверки оборонное ведомство признало, что продукция сразу нескольких производителей армейского питания не отвечает нормам.


Использованы фотографии: https://www.facebook.com/MatiosAnatolii
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Комментарии 4

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  1. 210окв Сегодня, 08:42
    Давайте честно.Такое было и у нас.Просто подобная новость ну как то не комильфо..
    210окв
    1. 79807420129 Сегодня, 08:53
      Цитата: 210окв
      Давайте честно.Такое было и у нас.Просто подобная новость ну как то не комильфо..

      Всякое бывало Дмитрий и везде такое,только вот не жаль их,наши 90-е проходят,вот и пускай черпают полной ложкой,может и до мозгов дойдет. hi
      79807420129
    2. volodya Сегодня, 08:57
      Цитата: 210окв
      Давайте честно.Такое было и у нас.Просто подобная новость ну как то не комильфо..

      Так случается со всеми,кто продаётся за пачку печенья и бочку варенья!
      volodya
  2. andrewkor Сегодня, 08:53
    Бог с ними с тараканами,меня больше интересует учебный процесс в этом училище.Есть хоть на чем реально летать?
    andrewkor
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