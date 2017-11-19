Климкин : Киев в обмен на оружие передаст американцам "опыт борьбы с россиянами".

Нам нужно все это оборудование, логистическая поддержка и тренировки. Тем более, это взаимовыгодно: мы передаем свой опыт борьбы с россиянами. Речь идет не об одном отдельном элементе пазла, не только о Джавелинах (ракетный комплекс Javelin), а обо всем,

Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что ВСУ получат от Вашингтона летальное оружие, а в обмен передадут американцам «опыт борьбы с россиянами», передает РИА Новости сообщение издания «Укринформ».сказал Климкин.Помимо противотанковых ракетных комплексов ВСУ рассчитывают получить от США «дроны, контрбатарейные системы и средства для кибервойны», – пояснил министр.Ранее СМИ со ссылкой на источники в госдепартаменте сообщили о решении Совета нацбезопасности США рекомендовать президенту Дональду Трампу выделить Киеву грант на 47 миллионов долларов для покупки ПТРК Javelin.Напомним, украинские власти безуспешно добиваются у Вашингтона поставок летального оружия на протяжении последних трех лет. Сейчас США оказывают военную помощь Киеву, но официально только в виде обмундирования, оборудования и обучения военнослужащих.