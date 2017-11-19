13:16 19 ноября

Климкин: Киев в обмен на оружие передаст американцам «опыт борьбы с россиянами»

Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что ВСУ получат от Вашингтона летальное оружие, а в обмен передадут американцам «опыт борьбы с россиянами», передает РИА Новости сообщение издания «Укринформ».



Нам нужно все это оборудование, логистическая поддержка и тренировки. Тем более, это взаимовыгодно: мы передаем свой опыт борьбы с россиянами. Речь идет не об одном отдельном элементе пазла, не только о Джавелинах (ракетный комплекс Javelin), а обо всем,
сказал Климкин.


Помимо противотанковых ракетных комплексов ВСУ рассчитывают получить от США «дроны, контрбатарейные системы и средства для кибервойны», – пояснил министр.

Ранее СМИ со ссылкой на источники в госдепартаменте сообщили о решении Совета нацбезопасности США рекомендовать президенту Дональду Трампу выделить Киеву грант на 47 миллионов долларов для покупки ПТРК Javelin.

Напомним, украинские власти безуспешно добиваются у Вашингтона поставок летального оружия на протяжении последних трех лет. Сейчас США оказывают военную помощь Киеву, но официально только в виде обмундирования, оборудования и обучения военнослужащих.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
7

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 82

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Trevis Сегодня, 10:45
    мы передаем свой опыт борьбы с россиянами.

    А деньги кто передаст?
    Trevis
    1. Logall Сегодня, 10:48
      Всё-таки надеются на безнал! Сомневаюсь, что прокатит! Империалистов сомнительными бусами не провести, эту схему Они же и придумали...
      Logall
      1. Чёрный Сегодня, 10:52
        Очередной упоротый перл из паралельного мира wassat
        Чёрный
        1. Тралл Сегодня, 11:14
          Климкин передаст? smile
          Тралл
          1. Monster_Fat Сегодня, 11:44
            Да, Климкин-"передаст"....причем "пассивный" "передаст". love
            Monster_Fat
            1. Татьяна Сегодня, 11:48
              Климкин: Киев в обмен на оружие передаст американцам «опыт борьбы с россиянами»
              Ха! Чего этот опыт украинцев борьбы с россиянами передавать США, если Вашингтон и так про него знает?! Да и по всей Украине он и так в виде народного анекдота ходит! laughing
              ПОЛЕ ЧУДЕС.
              Путин: Украина, вам выпал сектор Приз. А призы сегодня от спонсора - Евросоюза и США!
              Украина – Я беру приз!
              Путин – Я предлагаю не открывать черный ящик, и даю вам скидку на газ.
              Украина – Я беру приз!
              Путин – Кроме скидки на газ, мы даем вам льготы на поставки ваших товаров в Россию и страны СНГ.
              Украина – Приз!
              Путин (заглядывает в черный ящик) - Вместо содержимого этого черного ящика я предлагаю вам скидки на газ, льготы на поставки ваших товаров в Россию и СНГ, и еще 15 миллиардов долларов, без всяких условий.
              Украина – Приз!
              Путин – как хотите… (достает из черного ящика печенюшки)
              Татьяна
          2. Комментарий был удален.
      2. Ami du peuple Сегодня, 10:52
        Опыт передадут, ага..
        "Тому що збродные силы украины это самая сильная армия континента, закаленная в котлах и накормленная погонами!" (с)
        Ami du peuple
      3. 210окв Сегодня, 11:09
        Александр hi Все это мне напоминает поведение Паниковского когда тот пытался "развести"Корейко..Дай миллион!
        Цитата: Logall
        Всё-таки надеются на безнал! Сомневаюсь, что прокатит! Империалистов сомнительными бусами не провести, эту схему Они же и придумали...
        210окв
      4. 79807420129 Сегодня, 11:13
        Цитата: Logall
        Империалистов сомнительными бусами не провести, эту схему Они же и придумали...

        Здрав Будь Санчо! drinks hi Вот холопов бусами и приманивают(Джавелинами).А те и рады и какой интересно опыт чубатые в борьбе с Россией могут предложить клоуны. laughing Наверное вот такой.
        79807420129
        1. Svarog51 Сегодня, 12:04
          Володя, моё почтение hi
          Такого "добра" что в Евросоюзе, что в Америке - своего навалом. Там другое "направление" набирает обороты, придётся Укрорейху потрудиться, чтоб заинтересовать исключительных. lol drinks
          Svarog51
          1. 79807420129 Сегодня, 12:10
            Цитата: Svarog51
            Там другое "направление" набирает обороты, придётся Укрорейху потрудиться,

            Сережа Здрав Будь! drinks hi Это какое же "направление" laughing неужели Климу Чугункину придется самим задом становится. laughing hi
            79807420129
            1. Svarog51 Сегодня, 12:35
              Ага, я там ниже по ветке про это изложил. Володь, а что там за хам и матершинник с нацистскими наклонностями нарисовался? Причём откровенный трёхэтажный мат совершенно не заинтересовал модеров. Это как?
              Svarog51
              1. 79807420129 Сегодня, 12:38
                Цитата: Svarog51
                а что там за хам и матершинник с нацистскими наклонностями нарисовался? Причём откровенный трёхэтажный мат совершенно не заинтересовал модеров. Это как?

                Ну работу модеров обсуждать не будем,некий стивен сенегал баненный,раза три за это уже,ему не привыкать.не обращай внимания,не стоит это тело того.hi
                79807420129
                1. Svarog51 Сегодня, 12:48
                  Понял, спасибо, что предупредил. hi drinks
                  Svarog51
    2. volodya Сегодня, 10:53
      Цитата: Trevis
      мы передаем свой опыт борьбы с россиянами.

      Передадут опыт,попадания в котлы? Полосатые и сами это умеют!
      volodya
      1. stalkerwalker Сегодня, 11:02
        Клим Чугункин - это безответственный микрофонщик мыслей Госдепа. Слушать и верить его заявам - только для прикола...
        stalkerwalker
        1. Джедай Сегодня, 11:10
          Привет, Ильич! hi drinks Я смотрю, Чугункин от тоски по Саманте Пауэр люто запил... lol
          Джедай
          1. stalkerwalker Сегодня, 11:20
            Цитата: Джедай
            Привет, Ильич!

            Приветствую, Максим!
            hi
            О себе надо иногда напоминать.... Хотя бы такой дурью.... Когда в Госдепе выходные...
            Цитата: Джедай
            Чугункин от тоски по Саманте Пауэр люто запил...

            Любовь зла..... wassat
            stalkerwalker
            1. Джедай Сегодня, 11:26
              Я бы столько не выпил, чтобы позариться на ЭТО! belay
              Джедай
              1. stalkerwalker Сегодня, 11:29
                Дык.... Климка - то же не Ален Делон....Кто знает, какие у него наклонности.... lol
                stalkerwalker
                1. Джедай Сегодня, 11:38
                  Цитата: stalkerwalker
                  Климка - то же не Ален Делон....Кто знает, какие у него наклонности....

                  Тройной одеколон глушит? drinks
                  Джедай
                  1. stalkerwalker Сегодня, 11:44
                    Цитата: Джедай
                    Тройной одеколон глушит?

                    Свекольный самогон, так распространённый в Курской области в пору отрочества Клима, мало чем отличается от одеколона....
                    lol
                    stalkerwalker
                    1. Svarog51 Сегодня, 12:08
                      Ильич, Макс доброго Вам здоровья hi
                      Тройной одеколон глушит?

                      Не только. Он ещё штаны ширинкой назад носит. good wink
                      Svarog51
                      1. stalkerwalker Сегодня, 12:17
                        Цитата: Svarog51
                        Он ещё штаны ширинкой назад носит.

                        Это его Мишико научил....

                        Симпозиум у них был, наверно... Или как это у них называется? lol
                        stalkerwalker
                  2. Logall Сегодня, 12:13
                    Цитата: Svarog51
                    . Он ещё штаны ширинкой назад носит.

                    Всё правильно, чтобы перед хозяином можно было распахнуться, побыстрее!
                    Сергей, привет!
                    Logall
                    1. Svarog51 Сегодня, 12:49
                      Привет, Саня hi Вот-вот и я о том же. laughing
                      Svarog51
                2. Pirogov Сегодня, 12:14
                  Цитата: stalkerwalker
                  Дык.... Климка - то же не Ален Делон....Кто знает, какие у него наклонности....

                  Так в статье прямо написано ,что климкин ПЕРЕДАСТ !
                  Pirogov
                3. Svarog51 Сегодня, 12:52
                  Ильич hi
                  Симпозиум у них был, наверно

                  Этот "позиум", скорее, сходкой извращенцев назвать можно. belay
                  Svarog51
                  1. stalkerwalker Сегодня, 12:59
                    Сергей, взаимно
                    hi
                    Сам факт напряги бандеровцев и поляков говорит о том, что первые, как минимум, не правы.
                    А если американцы грошей пообещали, то пукан бандеровский напрочь снесёт.
                    lol
                    stalkerwalker
      2. Ныробский Сегодня, 11:12
        Цитата: volodya
        Передадут опыт,попадания в котлы? Полосатые и сами это умеют!
        Ну не скажите))) Так как умеют это делать великие полководцы уркаины, больше никто не может....Так что пусть обучат и матрасное воинство.
        Ныробский
    3. Спецчасть-М Сегодня, 11:00
      Ну наш опыт огромный и деньги их не спасут ! Спасибо новым технологиям..ВСЕХ поймаем..
      Спецчасть-М
      1. Arbeit macht frei Сегодня, 11:02
        кого ты там все ловишь, клоун? галлюцинации? может к врачу, или уже поздно?
        Arbeit macht frei
        1. Спецчасть-М Сегодня, 11:10
          Цитата: Arbeit macht frei
          кого ты там все ловишь, клоун? галлюцинации? может к врачу, или уже поздно?

          Не твое дело .. soldier
          Спецчасть-М
          1. Arbeit macht frei Сегодня, 11:16
            Ой д у рак...(с) х/ф "Иван Васильевич меняет профессию".
            Arbeit macht frei
          2. Burbon Сегодня, 12:14
            Цитата: Спецчасть-М
            Ну наш опыт огромный

            У тебя Виталька, опыт просто гигантский по возрождению под разными никами.... laughing feel научи.....
            Burbon
        2. 79807420129 Сегодня, 11:22
          Цитата: Arbeit macht frei
          может к врачу, или уже поздно?

          А может вам обратиться к врачу,например в ФСБ а?
          79807420129
          1. Комментарий был удален.
          2. Arbeit macht frei Сегодня, 11:27
            Цитата: 79807420129
            Цитата: Arbeit macht frei
            может к врачу, или уже поздно?

            А может вам обратиться к врачу,например в ФСБ а?

            а-а, х у й на)
            Arbeit macht frei
            1. Комментарий был удален.
              1. Комментарий был удален.
            2. 79807420129 Сегодня, 11:37
              Цитата: Arbeit macht frei
              на)

              В школу иди двоечник. laughing
              79807420129
              1. Arbeit macht frei Сегодня, 11:38
                Цитата: 79807420129
                Цитата: Arbeit macht frei
                на)

                В школу иди двоечник. laughing

                х у й на 2
                Arbeit macht frei
                1. 79807420129 Сегодня, 11:40
                  Цитата: Arbeit macht frei
                  на 2

                  В школу двоечник и бегом,после школы не забудь психиатра навестить.И всего хорошего. laughing tongue
                  79807420129
                  1. Arbeit macht frei Сегодня, 11:41
                    Цитата: 79807420129
                    Цитата: Arbeit macht frei
                    на 2

                    В школу двоечник и бегом,после школы не забудь психитра навестить.И всего хорошего. laughing tongue

                    Х у й на 3, даун) и в очередь за пенсией, гульнем, ты угощаешь) ахах)
                    Arbeit macht frei
                    1. Комментарий был удален.
                      1. Arbeit macht frei Сегодня, 11:45
                        ты еще и читать не умеешь)? у тебя во рту давно за сотню побывало, самому не воняет, клоун?) ахах) ушлепок пенсионный)
                        Arbeit macht frei
                    2. 79807420129 Сегодня, 11:54
                      Цитата: Arbeit macht frei
                      ты еще и читать не умеешь

                      Браво laughing Тут даже и психиатр не поможет сочувствую болезный. request
                      79807420129
                      1. Arbeit macht frei Сегодня, 11:55
                        себе посочувствуй) таким дауном как ты родиться - врагу не пожелаешь..
                        Arbeit macht frei
                      2. Svarog51 Сегодня, 12:27
                        Володя hi Откуда у такого враги могут быть? Только коллеги... по палате. wassat
                        Svarog51
                  2. sabakina Сегодня, 11:58
                    Володь, hi , не обращай внимания на него. Я жалобу уже послал. Только время тратить на него.
                    sabakina
                    1. Arbeit macht frei Сегодня, 11:59
                      Ахах)) собачиха уже жалуется, да?) а что ты еще можешь, ущербное ч м о?
                      Arbeit macht frei
                      1. Pirogov Сегодня, 12:10
                        Цитата: Arbeit macht frei
                        Ахах)) собачиха уже жалуется, да?) а что ты еще можешь, ущербное ч м о?

                        Тролль залезь от куда вылез.
                        Pirogov
                    2. 79807420129 Сегодня, 12:04
                      Цитата: sabakina
                      Володь, hi , не обращай внимания на него. Я жалобу уже послал. Только время тратить на него.

                      Слава здрав будь,да не обращаю на это тело,веселюсь маленько,почту открой,там тебе письмо послал,поймешь что к чему.
                      79807420129
                      1. sabakina Сегодня, 12:05
                        Володь, принял.
                        sabakina
                      2. Arbeit macht frei Сегодня, 12:11
                        Цитата: 79807420129
                        Цитата: sabakina
                        Володь, hi , не обращай внимания на него. Я жалобу уже послал. Только время тратить на него.

                        Слава здрав будь,да не обращаю на это тело,веселюсь маленько,почту открой,там тебе письмо послал,поймешь что к чему.

                        Два гомика нашли друг друга) интимными фотками по почте обмениваются)) ахах) так это х у й собачихи у тебя во рту получается, ущерб?
                        Arbeit macht frei
  2. Primoos Сегодня, 10:45
    Климкин передаст! Кто передаст!? Сам ты передаст!!!
    Primoos
  3. Вождь краснокожих Сегодня, 10:54
    Да эти способа и я знаю! laughing Водка, балалайка и бочка меда медведей приманивать! lol
    Вождь краснокожих
  4. Наблюдатель2014 Сегодня, 10:56
    Климкин: Киев в обмен на оружие передаст американцам «опыт борьбы с россиянами»
    Из опыта борьбы с россиянами.
    -Когда увидите медведя мажьтесь гуано и бегите!!!
    -А где гуано взять?
    -Когда увидите медведя гуано будет очень много .Поэтому мажьтесь и бегите!! laughing
    Наблюдатель2014
  5. Не либероид Русский Сегодня, 10:59
    как попасть в котлы ? или как уничтожить экономику, нарушив устоявшиеся связи ? или как уничтожить высокотехнологичные секторы промышленности ? такой опыт ?
    Не либероид Русский
  6. rotmistr60 Сегодня, 10:59
    передаст американцам «опыт борьбы с россиянами»

    Ни дня не воевав с российскими ВС умудрились набраться опыта. Сказали бы честно, что передадут опыт получать в зубы от ополчения.
    rotmistr60
  7. Dart2027 Сегодня, 11:00
    У АТО-шника спросили:
    - А почему вы не отвоюете Крым, а только кричите, что Крым - Украина?
    Он отвечает:
    - Так потому шо там российские войска стоят!
    Его опять спрашивают:
    - Так вы же говорите, что на Донбассе тоже российские войска, но вы же воюете!
    - Так то шо на Донбассе российские войска, то ж мы говорим! А в Крыму они стоят!
    Dart2027
  8. askort154 Сегодня, 11:00
    Климкин : Киев в обмен на оружие передаст американцам "опыт борьбы с россиянами".

    Читаю заголовок, а мысли опережают зрение. В итоге получилось:Климкин, американский передаст, просит оружия для борьбы с россиянами. winked
    askort154
  9. Egorovich Сегодня, 11:06
    Куев в обмен на оружие передаст матрасникам горький "опыт попадания в котлы" в Донбассе.
    Egorovich
  10. БМП-2 Сегодня, 11:17
    Насколько понимаю, вместилищем всего "борцовского" украинского опыта является сам Климкин. А менять будут по формуле "Всё на всего", или американцы удовлетворятся лишь какой-то его частью? laughing lol
    БМП-2
  11. лысова Сегодня, 11:18
    Извините, но у него фамилия (не придираюсь к фамилиям), не Климкинг - а Климакс.
    лысова
  12. ODERVIT Сегодня, 11:22
    Подобные бряканья языком кем-то воспринимается в всерьёз? Это скверно и удручает, но кричать: "Опомнитесь" уже поздно.
    ODERVIT
  13. частное лицо Сегодня, 11:23
    Со стороны америкосов это бизнес и только." Джевалины" по цене космических кораблей ? Климкин договориться а расплачиваться будут простые хохлы ,бесплатный сыр бывает только мышеловке. Даже если теоретически допустить присутствие ВС РФ в ЛДНР хвастать хохлам не чем.
    частное лицо
  14. Комментарий был удален.
  15. Комментарий был удален.
  16. Леонид Хар Сегодня, 11:37
    Украинцы денег не увидят. Американцы сами себе заплатят. Так украинцы передадут им свои земли, еще и в долгу останутся.
    Леонид Хар
  17. Esoteric Сегодня, 11:43
    Чистое любопытство. В каком-нибудь российском ведомстве фиксируются все подобные высказывания. Они ведь тянут на определённые статьи УК РФ. Может пригодится, не вечно этому гномику в министрах ходить.
    В России пора бы уже и повысить безопасность и ввести мораторий на отмену смертной казни.
    Esoteric
    1. PPD Сегодня, 12:05
      Соседнее государство-статьи РФ не при делах.
      PPD
  18. BARHAN Сегодня, 11:52
    Уж скорее бы американцы взяли на вооружение опыт борьбы украинцев с Российской армией)))
    BARHAN
  19. polpot Сегодня, 12:03
    Настойка из мухоморов ваш путь в иную реальность проверено на Климкине - покупайте во всех аптеках украины и магазинах рашен
    polpot
  20. Монархист Сегодня, 12:03
    "опыт борьбы с россиянами" видимо, "что-то с памятью моей" : я не помню, КОГДА НАШИ ВОЙСКА ВОЕВАЛИ с ВСУ? Буду признателен если напомните.
    Я не могу решить за Совет Безопасности США, что им нужно,но если им нужна фантастика, пущай почитают: Азимова,Бредбери( правда в фантастику не читаю и всех авторов не знаю) или пусть "Звездные войны" посмотрят. Я так думаю,а правильно или нет.
    По поводу"Джавадов",они деньги немеренной стоят и ещё обученные расчеты,а есть всё это в Киеве?
    Монархист
  21. PPD Сегодня, 12:04
    Уезжать в Росиию на стройки и по приезду обратно во весь голос орать о "загнивающей"...
    Интересно, зачем США такой "опыт".
    PPD
  22. tchoni Сегодня, 12:05
    Правильное название статьи "В обмен на оружие Киев передаст"../
    tchoni
  23. Монархист Сегодня, 12:07
    Цитата: лысова
    Извините, но у него фамилия (не придираюсь к фамилиям), не Климкинг - а Климакс.

    Вы верный диагноз поставили" климакс головного мозга". Если мне скажут : нет такой болезни, а возражаю" в 404 всё возможно"
    Монархист
  24. Комментарий был удален.
  25. Комментарий был удален.
  26. Летучая Мышь Сегодня, 12:14
    Сколько жмуриков на фото.
    Летучая Мышь
  27. mamont5 Сегодня, 12:18
    Цитата: Trevis
    мы передаем свой опыт борьбы с россиянами.

    А деньги кто передаст?

    Кто что может, тот то и передает. Опыта у укров, правда, тоже нет. Весь их опыт борьбы - это драп из котлов, устроенных ополченцами. Вот такой ценный опыт украинцы вполне могут передать своим хозяевам.
    mamont5
  28. Sergey53 Сегодня, 12:19
    Всё что они могли продать или передать уже закончилось. Остался один опыт.
    Sergey53
  29. bratchanin3 Сегодня, 12:20
    Такой опыт американцам и бесплатно не нужен, они и без хохлов постоянно проигрывают.
    bratchanin3
  30. Геркулесыч Сегодня, 12:20
    Да пусть янки подарят укроине пару линкоров, и старый авианосец, времен Второй мировой войны! !! wassat
    Геркулесыч
  31. Altona Сегодня, 12:22
    Можно оставить два комментария на эту тему.
    Черносотенный патриот напишет:"Какие хохлы мудрые,хотят всучить американцам пустышку,методичку по попаданию в котлы".
    Я оставлю другой комментарий.
    Altona
  32. Идущий Сегодня, 12:30
    мы передаем свой опыт борьбы с россиянами


    Только в печатном виде примут , ну или хронику... lol
    Идущий
  33. ASG7 Сегодня, 12:44
    Самое трудное в борьбе с россиянами - это их найти.
    ASG7
  34. pvv113 Сегодня, 12:59
    Климкин: Киев в обмен на оружие передаст

    Я давно подозревал, что Климкин передаст laughing
    pvv113
  35. Стройбат запаса Сегодня, 13:06
    Киев? Киев да-а-а! Киев передаст! Таких передастов еще поискать!
    Стройбат запаса
  36. Mavrikiy Сегодня, 13:10
    Климкин: Киев в обмен на оружие передаст американцам «опыт борьбы с россиянами»
    Россия приветствует эту инициативу. Учитывая накорленный опыт борьбы (нуль), Америку возьмем голыми руками. Только как заставить Америку воевать опытом Руины?
    Mavrikiy
Картина дня