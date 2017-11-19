Находящимся в ЛНР военнопленным разрешили поговорить с родственниками
Находящимся на территории ЛНР украинским военнопленным дали возможность поговорить по телефону со своими родственниками, передает РИА Новости.
Она уточнила, что «разрешение на звонок было дано и с той целью, чтобы родственники могли лично узнать о состоянии задержанных и о том, в каких условиях они находятся».
По словам Кобцевой, в Луганске надеются, что обмен пленными с украинской стороной произойдет до конца текущего года.
Представитель ЛНР уточнила, что республика была готова к обмену еще год назад, однако Киев находила «различные предлоги, чтобы этот процесс не состоялся».
Напомним, в среду Владимир Путин по телефону обсудил с руководителями ЛНР и ДНР инициативу лидера общественного движения «Украинский выбор – право народа» Виктора Медведчука по обмену пленными между враждующими сторонами; главы республик в целом поддержали идею. Медведчук заявил, что Киев готов освободить 306 человек в рамках обмена пленными в Донбассе, и ждет от ополченцев освобождения более 70 человек до Нового года.
Военнопленные в луганском СИЗО
Я хочу подчеркнуть, что это очередной жест доброй воли со стороны руководства республики (ЛНР). И этим жестом доброй воли мы в очередной раз подчеркнули готовность к проведению освобождения удерживаемых лиц,сказала журналистам руководитель рабочей группы по обмену военнопленных Ольга Кобцева.
Она уточнила, что «разрешение на звонок было дано и с той целью, чтобы родственники могли лично узнать о состоянии задержанных и о том, в каких условиях они находятся».
По словам Кобцевой, в Луганске надеются, что обмен пленными с украинской стороной произойдет до конца текущего года.
Я надеюсь, что с учетом того, какие люди были подключены (к переговорному процессу) сейчас, высказали определенные гарантии, этот обмен все-таки до Нового года состоится. По крайней мере, с нашей стороны мы делаем все,добавила она.
Представитель ЛНР уточнила, что республика была готова к обмену еще год назад, однако Киев находила «различные предлоги, чтобы этот процесс не состоялся».
Думаю, в конце концов, мы выйдем на цифры (количество военнопленных), которые устроят как украинскую сторону, так и нас,сказала Кобцева.
Напомним, в среду Владимир Путин по телефону обсудил с руководителями ЛНР и ДНР инициативу лидера общественного движения «Украинский выбор – право народа» Виктора Медведчука по обмену пленными между враждующими сторонами; главы республик в целом поддержали идею. Медведчук заявил, что Киев готов освободить 306 человек в рамках обмена пленными в Донбассе, и ждет от ополченцев освобождения более 70 человек до Нового года.
Использованы фотографии: РИА Новости
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