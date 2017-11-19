13:15 19 ноября

Находящимся в ЛНР военнопленным разрешили поговорить с родственниками

Находящимся на территории ЛНР украинским военнопленным дали возможность поговорить по телефону со своими родственниками, передает РИА Новости.

Находящимся в ЛНР военнопленным разрешили поговорить с родственниками
Военнопленные в луганском СИЗО

Я хочу подчеркнуть, что это очередной жест доброй воли со стороны руководства республики (ЛНР). И этим жестом доброй воли мы в очередной раз подчеркнули готовность к проведению освобождения удерживаемых лиц,
сказала журналистам руководитель рабочей группы по обмену военнопленных Ольга Кобцева.


Она уточнила, что «разрешение на звонок было дано и с той целью, чтобы родственники могли лично узнать о состоянии задержанных и о том, в каких условиях они находятся».

По словам Кобцевой, в Луганске надеются, что обмен пленными с украинской стороной произойдет до конца текущего года.

Я надеюсь, что с учетом того, какие люди были подключены (к переговорному процессу) сейчас, высказали определенные гарантии, этот обмен все-таки до Нового года состоится. По крайней мере, с нашей стороны мы делаем все,
добавила она.

Представитель ЛНР уточнила, что республика была готова к обмену еще год назад, однако Киев находила «различные предлоги, чтобы этот процесс не состоялся».

Думаю, в конце концов, мы выйдем на цифры (количество военнопленных), которые устроят как украинскую сторону, так и нас,
сказала Кобцева.

Напомним, в среду Владимир Путин по телефону обсудил с руководителями ЛНР и ДНР инициативу лидера общественного движения «Украинский выбор – право народа» Виктора Медведчука по обмену пленными между враждующими сторонами; главы республик в целом поддержали идею. Медведчук заявил, что Киев готов освободить 306 человек в рамках обмена пленными в Донбассе, и ждет от ополченцев освобождения более 70 человек до Нового года.

Использованы фотографии: РИА Новости
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Комментарии 16

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  1. Вождь краснокожих Сегодня, 12:37
    Вот что звонок животворящий делает!!! wassat
    Вождь краснокожих
    1. Спецчасть-М Сегодня, 12:49
      Что то Киев не особо желание имеет их обменять..
      В Сибирь отправим , военные точки строить..Хоть какой то толк будет! А там может и останутся на поселении.!
      Ну анекдот в тему...(почти..)))
      Спецчасть-М
      1. Тралл Сегодня, 12:53
        Цитата: Спецчасть-М
        В Сибирь отправим , военные точки строить..Хоть какой то толк будет! А там может и останутся на поселении.!

        По правилам секретности, военнопленные строители спецобъектов остаются в земле под самими спецобъектами. yes
        Тралл
        1. Спецчасть-М Сегодня, 13:02
          Цитата: Тралл
          По правилам секретности, военнопленные строители спецобъектов остаются в земле под самими спецобъектами.

          Само сабой , но некоторые будут безвыездными ..Кругом тайга , воздух чистый, медведи , волки..КРАСОТА!
          Спецчасть-М
  2. штольц Сегодня, 12:42
    Лучше пояснили в какую сумму обходиться содержание этих пленных и их телефонные звонки. Для чего вообще нужны эти игры в гуманное государство и всё,что с этим связано?
    штольц
    1. Тралл Сегодня, 12:45
      А если бы там(не дай Бог, конечно) оказались ваши родственники?
      Тралл
      1. Генерал Краснов Сегодня, 12:50
        Родственникам ополченцев в хох лятском плену не позавидуешь.. А этих кормят, кровати поставили.. Лучше бы провод оголенный в задницу.
        Генерал Краснов
      2. Идущий Сегодня, 12:50
        Цитата: штольц
        Лучше пояснили в какую сумму обходиться содержание этих пленных и их телефонные звонки. Для чего вообще нужны эти игры в гуманное государство и всё,что с этим связано?


        А если подумать и без эмоций , ЛДНР - не фашисты.
        Идущий
        1. Генерал Краснов Сегодня, 12:56
          Цитата: Идущий
          Цитата: штольц
          Лучше пояснили в какую сумму обходиться содержание этих пленных и их телефонные звонки. Для чего вообще нужны эти игры в гуманное государство и всё,что с этим связано?


          А если подумать и без эмоций , ЛДНР - не фашисты.

          Зато у них в плену считай фашисты. А с них пылинки сдувают, родственникам дали позвонить. Со своей стороны могу посоветовать родственникам хохлов отправлять пальцы пленных - будет весело)
          Генерал Краснов
          1. Тралл Сегодня, 12:59
            Цитата: Генерал Краснов
            Со своей стороны могу посоветовать родственникам хохлов отправлять пальцы пленных - будет весело)

            Заказывайте с острой пищей натощак
            Тралл
            1. alex13-61 Сегодня, 13:15
              Похож на провокатора....Даже, не стоит вступать в полемику.
              alex13-61
  3. solzh Сегодня, 12:46
    Находящимся на территории ЛНР украинским военнопленным дали возможность поговорить по телефону со своими родственниками

    А Украина такой жест доброй воли делает?

    Представитель ЛНР уточнила, что республика была готова к обмену еще год назад, однако Киев находила «различные предлоги, чтобы этот процесс не состоялся».

    И в этот раз Киев найдёт предлог для срыва обмена военнопленными.
    solzh
  4. штольц Сегодня, 12:47
    Цитата: Тралл
    А если бы там(не дай Бог, конечно) оказались ваши родственники?

    Да и хрен с ними, нефиг в плен сдаваться!
    штольц
  5. cniza Сегодня, 12:48
    “Я хочу подчеркнуть, что это очередной жест доброй воли со стороны руководства республики (ЛНР). И этим жестом доброй воли мы в очередной раз подчеркнули готовность к проведению освобождения удерживаемых лиц,


    Это правильный жест.
    cniza
  6. ВадимЖивов Сегодня, 12:51
    А какого х... хохлы постоянно эти обмены срывают ? Маркетанят со списками и т.д. и т.п...Им просто выгоден конфликт с республиками... Без этого кто такие хохлы на западе уже давно забыли бы.. Да и сейчас уже вспоминают все реже... Я так думаю.... hi
    ВадимЖивов
  7. Mavrikiy Сегодня, 13:06
    АВТОР Я хочу подчеркнуть, что это очередной жест доброй воли со стороны руководства республики (ЛНР). И этим жестом доброй воли мы в очередной раз подчеркнули готовность к проведению освобождения удерживаемых лиц,
    Так и понятно, в ДЛНР русские люди.
    Mavrikiy
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