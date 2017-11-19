Находящимся в ЛНР военнопленным разрешили поговорить с родственниками

Я хочу подчеркнуть, что это очередной жест доброй воли со стороны руководства республики (ЛНР). И этим жестом доброй воли мы в очередной раз подчеркнули готовность к проведению освобождения удерживаемых лиц,

Я надеюсь, что с учетом того, какие люди были подключены (к переговорному процессу) сейчас, высказали определенные гарантии, этот обмен все-таки до Нового года состоится. По крайней мере, с нашей стороны мы делаем все,

Думаю, в конце концов, мы выйдем на цифры (количество военнопленных), которые устроят как украинскую сторону, так и нас,