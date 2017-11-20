11:37 20 ноября

В Киеве неизвестные вновь залили цементом "Вечный огонь"

Неизвестные вновь залили цементом мемориал "Вечный огонь" в парке Славы в Киеве, сообщил в понедельник украинский телеканал "Эспрессо".

В Киеве в парке Вечной Славы неизвестные второй раз залили цементом Вечный огонь
— сообщается на сайте телеканала.

В Киеве неизвестные вновь залили цементом "Вечный огонь"



Отмечается, что инцидент произошел ночью, на месте работает полиция, разыскивают злоумышленников.

Седьмого ноября неизвестные уже заливали цементом мемориал "Вечный огонь" в парке Славы в Киеве. Власти города потребовали привлечь к ответственности вандалов. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту повреждения мемориала. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что осквернение мемориала "Вечный огонь" в столице Украины является неприемлемым кощунством.

Использованы фотографии: https://pbs.twimg.com
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Комментарии 23

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  1. 210окв Сегодня, 10:40
    Я не удивлен.Да и у нас самих подобных иванов родства не помнящих хватает..Заставить бы этих ушлепков ногтями вычистить все что нагадили.
    210окв
    1. Leeds Сегодня, 10:42
      У половины жителей той страны, наверное, деды и прадеды воевали против фашистов. Но, они терпят выходки майданщиков. Видимо убеждают себя, что могилы своих дедов - это их память, а вечный огонь - нет. На деле активное меньшинство уделывает и унижает телячье большинство.
      Leeds
      1. 210окв Сегодня, 10:43
        Живут они,родители тех негодяев по принципу-моя хата с краю и как бы чего не вышло..
        Цитата: Leeds
        У половины жителей той страны, наверное, деды и прадеды воевали против фашистов. Но, они терпят выходки майданщиков. Видимо убеждают себя, что могилы своих дедов - это их память, а вечный огонь - нет. На деле активное меньшинство уделывает и унижает телячье большинство.
        210окв
        1. хрыч Сегодня, 10:58
          Цитата: 210окв
          Живут они


          хрыч
      2. Наблюдатель2014 Сегодня, 11:00
        Leeds
        У половины жителей той страны, наверное, деды и прадеды воевали против фашистов. Но, они терпят выходки майданщиков. Видимо убеждают себя, что могилы своих дедов - это их память, а вечный огонь - нет.
        Вот вы бы да!Шашку на голо и ну их всех на лево и право рубать ! Вот жеж классно советы давать.Да где бы вы там были сейчас? Это классно на баррикады пойти если тебя армия прикроет.(Как в Крыму например)А тут пойди выйди если помощь то будет ,то не будет.Вон Донбассу 3 года гадали тут, помогать не помогать.Сам чёрт ногу сломит.Что там про остальные областя говорить.Всё в последнии шансы играются.Вон месяц назад израильтяне чётко сказали что из-за друзов!!!!! wassat войну начнут.Тут над русскими издеваются под боком у России сидят "Мы не сторона конфликта" И небритый Железняк с Яровой по тв день и ночь "лечат" Ищем точки соприкосновения с американцами laughing Уже смешно если бы небыло так горько на это всё смотреть. hi
        Наблюдатель2014
      3. 79807420129 Сегодня, 11:05
        Цитата: Leeds
        На деле активное меньшинство уделывает и унижает телячье большинство.

        Они сами то себя не уважают,а думают что их все уважать будут. hi
        79807420129
    2. Джедай Сегодня, 10:43
      Отмечается, что инцидент произошел ночью, на месте работает полиция, разыскивают злоумышленников. Власти города потребовали привлечь к ответственности вандалов. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту повреждения мемориала.

      Учитывая русофобские настроения - правоохранители будут работать "для галочки" и виновных даже искать не будут. negative
      Джедай
      1. Partyzan Сегодня, 11:04
        Цитата: Джедай
        и виновных даже искать не будут.

        Макс привет hi даже дело не заведут - экономия бумаги am
        Partyzan
        1. Джедай Сегодня, 11:07
          Привет! hi
          Цитата: Partyzan
          даже дело не заведут - экономия бумаги

          Такое мало кого удивит.
          Джедай
          1. Partyzan Сегодня, 11:10
            Цитата: Джедай
            Такое мало кого удивит.

            это недогосударство меня уже давно ни чем не может удивить, у меня даже фантазии не хватает что-то придумать, что бы они этого не смогли сделать request
            Partyzan
      2. антивирус Сегодня, 11:20
        был даавно анекдот " летят брежнев с картером в самолете" вдруг на крыло черт сел и начал его пилить
        картер приложил записку к иллюминатору-- черт отрицательно покачал головой, Брежнев приложил свою записку -- черт в одно мгновение улетел.
        Ты что написал? -"я: дам 1 млн долл и жить в Лас Вегасе".
        а ты? -" Хорошо пилишь, на БАМ пошлю"
        я много раз предлагал показывать кохлам док фильмы о красотах Колымы!!!
        антивирус
    3. сибиралт Сегодня, 10:54
      Теперь этому вна Украине никого не удивить.
      сибиралт
    4. Ныробский Сегодня, 11:03
      Цитата: 210окв
      Заставить бы этих ушлепков ногтями вычистить все что нагадили.

      А лучше обрубить ручонки поганые по самые плечики, и пусть подаяние просят. Интересно сколько народа им подаст, зная за что им руки укоротили?
      Ныробский
  2. Golddigger 96 Сегодня, 10:41
    Ну что сказать. Горбатого могила исправит.
    Golddigger 96
    1. 210окв Сегодня, 10:47
      Но перед тем как закопать горб следовало бы выправить без наркоза..
      Цитата: Golddigger 96
      Ну что сказать. Горбатого могила исправит.
      210окв
  3. Наблюдатель2014 Сегодня, 10:42
    Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что осквернение мемориала "Вечный огонь" в столице Украины является неприемлемым кощунством.
    Там прям у всех от этих слов дрожь по коже наверное пошла.
    Наблюдатель2014
    1. Геркулесыч Сегодня, 11:01
      Значит, бывает и приемлемое кощунство? ?? belay
      Геркулесыч
  4. rotmistr60 Сегодня, 10:45
    Неполноценность ни только власти, правоохранительных органов, но и ума ярко проявляется в нынешней Украине. И кто-то еще ждет, что с украинцами можно найти общий язык? Уже второе антироссийское поколение подрастает. Дальше будет только хуже.
    rotmistr60
  5. Ретвизан 8 Сегодня, 11:00
    Какие же "Жабы конченные " живут на Украине!
    Ретвизан 8
  6. AlexVas44 Сегодня, 11:05
    Цитата: Leeds
    У половины жителей той страны, наверное, деды и прадеды воевали против фашистов

    Вторая половина, надо полагать, произошла от бандеровцев и им подобных.

    Цитата: rotmistr60
    ...Уже второе антироссийское поколение подрастает. Дальше будет только хуже.

    Ну а здесь уже без разделения на половинки, а на две очень-очень неровные части.А когда будет еще хуже, то это,наверное, и будет одно враждебное целое. am am am
    AlexVas44
  7. Mahma Сегодня, 11:05
    Цитата: Ретвизан 8
    "Жабы конченные "
    Почему жабы? четырёхлапные животные женского рода на русском языке, 4 буквы.
    Mahma
  8. egor-kz Сегодня, 11:22
    Неизвестные вновь залили цементом мемориал "Вечный огонь" в парке Славы в Киеве,

    Да какие ж это неизвестные?! Бандеровское отродье! Одни выродки (бандеровские) вылизывали всё возможное другим выродкам (фашистским), сами на деле мало чем от них отличаясь, а теперь можно "героическим" прошлым своих дедов бравировать! Пока безнаказанно. Надеюсь, что пока...
    egor-kz
  9. КОТ БАЮН Сегодня, 11:25
    Только и умеют что гадить на памятники.... Не тех в войну поубивало.. Ой, не тех....
    КОТ БАЮН
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