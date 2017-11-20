В Киеве неизвестные вновь залили цементом "Вечный огонь"
Неизвестные вновь залили цементом мемориал "Вечный огонь" в парке Славы в Киеве, сообщил в понедельник украинский телеканал "Эспрессо".
Отмечается, что инцидент произошел ночью, на месте работает полиция, разыскивают злоумышленников.
Седьмого ноября неизвестные уже заливали цементом мемориал "Вечный огонь" в парке Славы в Киеве. Власти города потребовали привлечь к ответственности вандалов. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту повреждения мемориала. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что осквернение мемориала "Вечный огонь" в столице Украины является неприемлемым кощунством.
В Киеве в парке Вечной Славы неизвестные второй раз залили цементом Вечный огонь— сообщается на сайте телеканала.
Отмечается, что инцидент произошел ночью, на месте работает полиция, разыскивают злоумышленников.
Седьмого ноября неизвестные уже заливали цементом мемориал "Вечный огонь" в парке Славы в Киеве. Власти города потребовали привлечь к ответственности вандалов. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту повреждения мемориала. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что осквернение мемориала "Вечный огонь" в столице Украины является неприемлемым кощунством.
Использованы фотографии: https://pbs.twimg.com
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