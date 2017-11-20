Генсек ОБСЕ: выполнение минских соглашений зашло в тупик

Мы в тупике в том, что касается выполнения минских договоренностей, и единственный способ выйти из него - политическая воля сторон

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер, недавно посетивший Россию, заявил, что стороны конфликта на востоке Украины должны проявить политическую волю, чтобы преодолеть кризис с реализацией минских соглашений.- заявил он в интервью "Интерфаксу".При этом, отвечая на вопрос о том, разделяют ли в ОБСЕ позицию Москвы о том, что Киев не выполняет Минские договоренности, Гремингер сказал: "Мы осуждаем все нарушения перемирия и других положений договоренностей. Все вовлеченные стороны должны сфокусироваться на их полном выполнении".Он также отметил, что тема размещения на Украине полицейской миссии ОБСЕ сейчас не стоит на повестке дня. При этом Гремингер добавил, что любое решение по новой полицейской миссии, будь она вооруженной или нет, должно приниматься консенсусом всех 57 государств - членов ОБСЕ в Вене.