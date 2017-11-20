11:36 20 ноября

Генсек ОБСЕ: выполнение минских соглашений зашло в тупик

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер, недавно посетивший Россию, заявил, что стороны конфликта на востоке Украины должны проявить политическую волю, чтобы преодолеть кризис с реализацией минских соглашений.

Генсек ОБСЕ: выполнение минских соглашений зашло в тупик


Мы в тупике в том, что касается выполнения минских договоренностей, и единственный способ выйти из него - политическая воля сторон
- заявил он в интервью "Интерфаксу".


При этом, отвечая на вопрос о том, разделяют ли в ОБСЕ позицию Москвы о том, что Киев не выполняет Минские договоренности, Гремингер сказал: "Мы осуждаем все нарушения перемирия и других положений договоренностей. Все вовлеченные стороны должны сфокусироваться на их полном выполнении".

Он также отметил, что тема размещения на Украине полицейской миссии ОБСЕ сейчас не стоит на повестке дня. При этом Гремингер добавил, что любое решение по новой полицейской миссии, будь она вооруженной или нет, должно приниматься консенсусом всех 57 государств - членов ОБСЕ в Вене.

Использованы фотографии: официальный сайт ОБСЕ
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Комментарии 13

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  1. 210окв Сегодня, 11:17
    А куда ещё он должен был придти?К светлому будущему?Но туда сговоры не ведут!
    210окв
    1. Partyzan Сегодня, 11:20
      "Мы осуждаем все нарушения перемирия и других положений договоренностей. Все вовлеченные стороны должны сфокусироваться на их полном выполнении".
      а гуманитарную бомбардировку не пробовали?
      Partyzan
      1. Джедай Сегодня, 11:22
        "Мы осуждаем все нарушения перемирия и других положений договоренностей. Все вовлеченные стороны должны сфокусироваться на их полном выполнении"

        Для того, чтобы выполнять - их надо сперва прочитать. А Украина этого явно не делала. negative
        Джедай
        1. Partyzan Сегодня, 11:25
          Цитата: Джедай
          тобы выполнять - их надо сперва прочитать.

          соглашения написаны не на древнеукрском языке - не могут прочитать angry
          Partyzan
          1. Джедай Сегодня, 11:33
            Цитата: Partyzan
            соглашения написаны не на древнеукрском языке - не могут прочитать

            Этим и отмазываются, хотя русским матом кроют не хуже сапожника. yes
            Джедай
      2. volodya Сегодня, 11:23
        Цитата: Partyzan
        а гуманитарную бомбардировку не пробовали?

        Они то хотят попробовать,да России боятся!
        volodya
        1. Partyzan Сегодня, 11:24
          Цитата: volodya
          Они то хотят попробовать,да России боятся!

          так я про Куев, а вы про што? laughing
          Partyzan
    2. 79807420129 Сегодня, 11:21
      Мы в тупике в том, что касается выполнения минских договоренностей, и

      Долго же ты дядя спал laughing Видно в Москве по тыкве хорошенько настучали,раз увидел то,что многим ясно. what
      79807420129
    3. майор Юрик Сегодня, 11:32
      Генсек ОБСЕ: выполнение минских соглашений зашло в тупик


      У моей собачки такие же глаза когда сам мячик под диван загонит, тупик для него полный! negative
      майор Юрик
  2. askort154 Сегодня, 11:20
    Да уж, соотношение 1 против 56 .Хотя там 14 бывших республик СССР, но они
    не в счёт. Они даже Крым бояться признать.
    askort154
    1. volodya Сегодня, 11:25
      Цитата: askort154
      Да уж, соотношение 1 против 56 .
      2 против 404
      volodya
  3. turbris Сегодня, 11:21
    Пока Украина не станет вести переговоры, непосредственно с ЛНР и ДНР - никаких сдвигов не будет, а США запрещают это делать и притягивают Россию к этому конфликту. Закончится все признанием Россией этих республик и включением их в состав РФ, визгу будет много, но санкции уже практически исчерпаны и Россия будет и дальше жить при их существовании, ничего страшного не произойдет.
    turbris
  4. rotmistr60 Сегодня, 11:23
    Мы в тупике в том, что касается выполнения минских договоренностей

    Если бы Европа не покрывала киевский режим и не требовала (почему-то) от России выполнения Минских договоренностей, а жестко потребовала этого от Киева и проконтролировала свое требование, то возможно и тупика ни какого не было.
    rotmistr60
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