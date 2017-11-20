11:34 20 ноября

Бельгийские F-16 проведут тренировки в воздушном пространстве Эстонии

Базирующиеся в Эстонии на авиабазе Эмари (Amari) истребители F-16 ВВС Бельгии проведут на будущей неделе тренировочные полеты на низкой высоте. Как сообщили в пресс-службе Сил обороны Эстонии, самолеты будут совершать бреющие полеты на высоте не ниже 500 футов (152 метра) и будут держаться вдали от населенных пунктов.

Бельгийские F-16 проведут тренировки в воздушном пространстве Эстонии


Как пояснили в главном штабе Сил обороны, государства НАТО выделяют для учений и тренировок, в том числе и для полетов на низкой высоте, определенные части своего воздушного пространства. В Эстонии полеты совершаются по согласованию с департаментом авиации и АО "Обслуживание авиационного сообщения".


Четыре истребителя ВВС Бельгии F-16 прибыли в Эстонию 5-го сентября на четыре месяца в порядке ротации для охраны воздушного пространства стран Балтии. Они сменили авиаотряд ВВС Испании, пилоты которого летали на F-18 Hornet.

Согласно решению Совета НАТО, ВВС стран альянса с 29 марта 2004 года приступили к охране воздушного пространства Латвии, Литвы и Эстонии, не имеющих своих истребителей.

Кроме размещенных на авиационной базе Эмари (Amari) самолетов Бельгии, на литовской авиабазе Шауляй размещен с 30 августа и отряд истребителей США F-15, передает "Интерфакс"

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 5

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  1. майор Юрик Сегодня, 11:25
    Забавно! Как в старом мультфильме " Барбос в гостях у Бобика" yes
    майор Юрик
    1. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 11:28
      Ага, даже песенку оттуда можно в тему переделать...
      Человек эстонцу друг,
      Это знают все вокруг! laughing
      Анкыпельгыгыргын
      1. 210окв Сегодня, 11:31
        Ну,пусть пролетают вокруг аэродрома..Дальше нельзя,ибо...нельзя. yes
        210окв
  2. rotmistr60 Сегодня, 11:27
    тренировочные полеты на низкой высоте

    Так только на низкой (и на небольшой скорости) и надо, а то пока высоту наберешь можешь оказаться в другой стране.
    rotmistr60
    1. Александр 3 Сегодня, 11:31
      На бельевой верёвке вокруг аэродрома.
      Александр 3
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