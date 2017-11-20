Франция представит Египту новые предложения по самолетам Rafale
Франция продолжит переговоры с Египтом по поводу поставок 12-ти истребителей Dassault Rafale, ранее эта сделка была заблокирована Минфином Франции, сообщает bmpd со ссылкой на La Tribune.
«В ходе трехдневного визита египетского президента аль Сиси в октябре, Эммануэль Макрон объяснил своему гостю, что будет продолжать следовать политики доверительных отношений между Египтом и Франции в рамках стратегического партнерства между двумя странами, которое реализуется 2015 года. Именно за этим и приехал египтянин в Париж. На протяжении двух лет Египет приступил к модернизации своих вооруженных сил при поддержке Франции. Франция будет поставлять новые вооружения, в первую очередь, для ВВС (24 истребителя Rafale, военный спутник связи) и для ВМС (четыре корветы Gowind, фрегат FREMM и два универсальных десантных корабля). Общая сумма контрактов, заключенных в 2014-2016 гг., составляет 6,83 млрд евро», – пишет французская газета.
В результате администрация президента обратилась в минфин с просьбой больше не блокировать продажу истребителей Rafale. По данным газеты именно Ле Дриан должен передать новое предложение Каиру. «Между ним и Сиси установились доверительные отношения», – отмечает издание.
Согласно информации, разморозка кредитов минфином «не является синонимом того, что контракт будет подписан завтра, однако переговоры примут более спокойный характер». Вместе с тем источники полагают, что шансы на подписание контракта в ближайшие недели чрезвычайно велики.
Сделка была блокирована в связи с тем, что лимит выданных экспортному агентству Bpifrance средств был выбран, и минфин не хотел увеличивать потолок из-за страновых рисков, которые могут только ухудшиться. Тем не менее, Египет не допустил дефолта по платежам.
«В ходе трехдневного визита египетского президента аль Сиси в октябре, Эммануэль Макрон объяснил своему гостю, что будет продолжать следовать политики доверительных отношений между Египтом и Франции в рамках стратегического партнерства между двумя странами, которое реализуется 2015 года. Именно за этим и приехал египтянин в Париж. На протяжении двух лет Египет приступил к модернизации своих вооруженных сил при поддержке Франции. Франция будет поставлять новые вооружения, в первую очередь, для ВВС (24 истребителя Rafale, военный спутник связи) и для ВМС (четыре корветы Gowind, фрегат FREMM и два универсальных десантных корабля). Общая сумма контрактов, заключенных в 2014-2016 гг., составляет 6,83 млрд евро», – пишет французская газета.
В результате администрация президента обратилась в минфин с просьбой больше не блокировать продажу истребителей Rafale. По данным газеты именно Ле Дриан должен передать новое предложение Каиру. «Между ним и Сиси установились доверительные отношения», – отмечает издание.
Согласно информации, разморозка кредитов минфином «не является синонимом того, что контракт будет подписан завтра, однако переговоры примут более спокойный характер». Вместе с тем источники полагают, что шансы на подписание контракта в ближайшие недели чрезвычайно велики.
Сделка была блокирована в связи с тем, что лимит выданных экспортному агентству Bpifrance средств был выбран, и минфин не хотел увеличивать потолок из-за страновых рисков, которые могут только ухудшиться. Тем не менее, Египет не допустил дефолта по платежам.
Использованы фотографии: Swingwing / www.defens-aero.com
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