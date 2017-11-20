Словакия закупит БТР Patria AMVXP
Минобороны Словакии и Финляндии заключили соглашение о реализации совместной программы разработки и поставки для словацкой армии новых БТР с колесной формулой 8х8 на основе платформы Patria AMVXP, сообщает bmpd со ссылкой на финскую группу Patria.
Помимо группы Patria, которая будет поставлять корпуса, в программе примут участие также словацкие компании Konstrukta Defence a.s. и EVPU a.s. (разработчик и поставщик боевого модуля).
В ближайшее время партнерами должен быть изготовлен прототип бронетранспортера, который пройдет интенсивную программу испытаний в Словакии и Финляндии. Всего словацкие военные планируют приобрести 81 машину в 2018-2024 годах.
Пресс-служба компании Patria сообщает также, что новый вариант БТР AMVXP для Словакии должен быть плавающим и должен оснащаться новым вариантом необитаемого боевого модуля Turra разработки EVPU (Нова Дубница). В состав вооружения модуля войдут 30-мм автоматическая пушка 2А42, спаренный 7,62-мм пулемет ПКТ и две пусковые установки ПТУР (стандартно "Конкурс"/"Фагот").
Вместе с тем, заявляется о возможности применения 30-мм пушки ATK Bushmaster II и ПТРК Rafael Spike-LR.
Помимо группы Patria, которая будет поставлять корпуса, в программе примут участие также словацкие компании Konstrukta Defence a.s. и EVPU a.s. (разработчик и поставщик боевого модуля).
В ближайшее время партнерами должен быть изготовлен прототип бронетранспортера, который пройдет интенсивную программу испытаний в Словакии и Финляндии. Всего словацкие военные планируют приобрести 81 машину в 2018-2024 годах.
Пресс-служба компании Patria сообщает также, что новый вариант БТР AMVXP для Словакии должен быть плавающим и должен оснащаться новым вариантом необитаемого боевого модуля Turra разработки EVPU (Нова Дубница). В состав вооружения модуля войдут 30-мм автоматическая пушка 2А42, спаренный 7,62-мм пулемет ПКТ и две пусковые установки ПТУР (стандартно "Конкурс"/"Фагот").
Вместе с тем, заявляется о возможности применения 30-мм пушки ATK Bushmaster II и ПТРК Rafael Spike-LR.
Использованы фотографии: Patria
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