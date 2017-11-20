16:37 20 ноября

Словакия закупит БТР Patria AMVXP

Минобороны Словакии и Финляндии заключили соглашение о реализации совместной программы разработки и поставки для словацкой армии новых БТР с колесной формулой 8х8 на основе платформы Patria AMVXP, сообщает bmpd со ссылкой на финскую группу Patria.



Помимо группы Patria, которая будет поставлять корпуса, в программе примут участие также словацкие компании Konstrukta Defence a.s. и EVPU a.s. (разработчик и поставщик боевого модуля).


В ближайшее время партнерами должен быть изготовлен прототип бронетранспортера, который пройдет интенсивную программу испытаний в Словакии и Финляндии. Всего словацкие военные планируют приобрести 81 машину в 2018-2024 годах.

Пресс-служба компании Patria сообщает также, что новый вариант БТР AMVXP для Словакии должен быть плавающим и должен оснащаться новым вариантом необитаемого боевого модуля Turra разработки EVPU (Нова Дубница). В состав вооружения модуля войдут 30-мм автоматическая пушка 2А42, спаренный 7,62-мм пулемет ПКТ и две пусковые установки ПТУР (стандартно "Конкурс"/"Фагот").

Вместе с тем, заявляется о возможности применения 30-мм пушки ATK Bushmaster II и ПТРК Rafael Spike-LR.

Использованы фотографии: Patria
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Комментарии 4

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  1. Геркулесыч Сегодня, 14:36
    А нам за наши ПТРК хоть что то платят, или это тоже сплошь политика ?
    Геркулесыч
    1. Маз Сегодня, 14:41
      Словаки и 2а42 , и пулемёт ПКТ?
      Маз
      1. д^Амир Сегодня, 15:18
        Добрый день!!! подозреваю что еще со времен Союза производят.... а вот отчисляют "процЕнт без вычету" али нет сия тайна велика есть....
        д^Амир
  2. Громобой Сегодня, 14:55
    Президент Словацкой Республики Андрей Киска, который также является главой вооруженных сил Словакии, высоко оценил, что правительство и министерство обороны рассматривают вопрос о том, как привлечь как можно больше словацких компаний в проект по закупке боевых машин для Вооруженных сил Словакии. В то же время он подчеркнул необходимость необходимой модернизации, а также прозрачность всего процесса. Об этом говорилось после сегодняшней встречи с министром обороны Словацкой Республики Петром Гайдошем и другими представителями министерства.

    На встрече министр проинформировал президента о процессе закупки боевых машин. Материал будет предметом переговоров между Советом Безопасности Словацкой Республики и правительством и будет представлен общественности министерством.«Я хотел бы подчеркнуть, что мы должны участвовать в производстве 8х8 до 70%, в производстве боевых бронированных машин 4х4 в случае благоприятного развития до 80%», - сказал глава оборонного ведомства. В то же время он подчеркнул, что Словацкая Республика будет на 100% владеть правами на эти продукты, а это значит, что они смогут также продавать их за границей.http://www.mosr.sk/40892-sk/prezident-sr
    -andrej-kiska-ocenil-zamer-zapojit-do-projektu-ob
    starania-obrnenych-vozidiel-co-najviac-slovenskyc
    h-firiem/
    Громобой
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