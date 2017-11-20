Конгресс США выделил средства на закупку дополнительных ракет-перехватчиков
Соединённые Штаты увеличат количество комплексов Ground-based Midcourse Defense (GMD). Как сообщил портал defensenews.com, Конгресс США одобрил выделение средств на закупку дополнительных ракет-перехватчиков межконтинентальных и баллистических ракет средней дальности.
В начале ноября Агентство по противоракетной обороне США (US Missile Defense Agency) сообщило о том, что на военной базе Форт-Грили (штат Аляска) установлена 44-я ракета-перехватчик шахтного базирования — планировалось, что она станет последним пополнением шахтных комплексов GMD. Однако вчера стало известно о том, что Конгресс внёс поправку в военный бюджет 2018 года, уполномочив министра обороны увеличить количество GMD ещё на 28 единиц.
Свое решение Конгресс аргументировал неконтролируемым развитием ракетных программ Северной Кореи и Ирана. Согласно отчету Агентства по противоракетной обороне США, два комплекса GMD, расположенные на Аляске и в Калифорнии, могут суммарно вместить до 104 шахт с ракетами-перехватчиками, поэтому при необходимости их число может быть увеличено.
Комплексы GMD являются частью противоракетной обороны США и предназначены для перехвата межконтинентальных и баллистических ракет средней дальности. Ракеты-перехватчики комплекса GMD уничтожают цели прямым попаданием, передает "Warspot".
Пуск ракеты-перехватчика шахтного базирования.
В начале ноября Агентство по противоракетной обороне США (US Missile Defense Agency) сообщило о том, что на военной базе Форт-Грили (штат Аляска) установлена 44-я ракета-перехватчик шахтного базирования — планировалось, что она станет последним пополнением шахтных комплексов GMD. Однако вчера стало известно о том, что Конгресс внёс поправку в военный бюджет 2018 года, уполномочив министра обороны увеличить количество GMD ещё на 28 единиц.
Свое решение Конгресс аргументировал неконтролируемым развитием ракетных программ Северной Кореи и Ирана. Согласно отчету Агентства по противоракетной обороне США, два комплекса GMD, расположенные на Аляске и в Калифорнии, могут суммарно вместить до 104 шахт с ракетами-перехватчиками, поэтому при необходимости их число может быть увеличено.
Комплексы GMD являются частью противоракетной обороны США и предназначены для перехвата межконтинентальных и баллистических ракет средней дальности. Ракеты-перехватчики комплекса GMD уничтожают цели прямым попаданием, передает "Warspot".
Использованы фотографии: defensenews.com
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