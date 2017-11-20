16:38 20 ноября

Конгресс США выделил средства на закупку дополнительных ракет-перехватчиков

Соединённые Штаты увеличат количество комплексов Ground-based Midcourse Defense (GMD). Как сообщил портал defensenews.com, Конгресс США одобрил выделение средств на закупку дополнительных ракет-перехватчиков межконтинентальных и баллистических ракет средней дальности.

Конгресс США выделил средства на закупку дополнительных ракет-перехватчиков

Пуск ракеты-перехватчика шахтного базирования.


В начале ноября Агентство по противоракетной обороне США (US Missile Defense Agency) сообщило о том, что на военной базе Форт-Грили (штат Аляска) установлена 44-я ракета-перехватчик шахтного базирования — планировалось, что она станет последним пополнением шахтных комплексов GMD. Однако вчера стало известно о том, что Конгресс внёс поправку в военный бюджет 2018 года, уполномочив министра обороны увеличить количество GMD ещё на 28 единиц.


Свое решение Конгресс аргументировал неконтролируемым развитием ракетных программ Северной Кореи и Ирана. Согласно отчету Агентства по противоракетной обороне США, два комплекса GMD, расположенные на Аляске и в Калифорнии, могут суммарно вместить до 104 шахт с ракетами-перехватчиками, поэтому при необходимости их число может быть увеличено.

Комплексы GMD являются частью противоракетной обороны США и предназначены для перехвата межконтинентальных и баллистических ракет средней дальности. Ракеты-перехватчики комплекса GMD уничтожают цели прямым попаданием, передает "Warspot".

Использованы фотографии: defensenews.com
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Комментарии 8

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  1. 210окв Сегодня, 15:11
    Опять КНДР виновата...Читай-Россия.Против нас эти ракеты и будут ставить.
    210окв
    1. Logall Сегодня, 15:14
      И утонуть не боятся! Сэппуку или харакири у них в крови...
      Чем больше они у себя на тыкают, тем массированнее по ним будет удар! Дети Камикадзе ...
      Logall
      1. Идущий Сегодня, 15:40
        Я так понимаю , что следующий военный бюджет зашкалит за 800 ярдов.
        Идущий
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 15:18
    Пытаются себе на пятку наступить.Кто знает ТТХ GMD ?
    ВЕРЕСК
    1. Logall Сегодня, 15:25
      Если бы только на пятку, а то и на место по интимнее!
      Здорово, дружище!
      Logall
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 15:27
        Здарова! и на место по интимнее! Я не сильно сикасуально выразился!Блюдю правила сайта! recourse
        ВЕРЕСК
  3. Геркулесыч Сегодня, 15:19
    Думаю, что это только начало. Они себя дальше еще сильнее нами запугают, и купят еще пару сотен таких ракет.Блин, забыл wassat -они себя еще Ыном запугают, и купят еще три сотни этих ракет wassat
    Геркулесыч
  4. Сибирский цирюльник Сегодня, 15:26
    Против иранских ракет,противоракеты на Аляске.. Всё "логично")
    Сибирский цирюльник
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