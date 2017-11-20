16:39 20 ноября

В коалиции США назвали число уничтоженных боевиков ИГ* за три года

Около 40-60 тысяч боевиков террористической группировки "Исламское государство"* были уничтожены в Сирии и Ираке за три года, сообщил представитель международной коалиции во главе с США по борьбе с ИГ* полковник Райан Диллон.

В коалиции США назвали число уничтоженных боевиков ИГ* за три года


На вопрос об общем количестве ликвидированных боевиков ИГ* за последние три года Диллон ответил, что "не думает, что у коалиции есть хорошее полное число".


Может быть, у иракцев есть, или у "Сирийских демократических сил" есть (информация)… Около 40-60 тысяч боевиков ИГ* были убиты
— заявил Диллон.

Коалиция США проводит в Сирии операцию против ИГ* с августа 2014 года без разрешения официального Дамаска. Россия с сентября 2015 года проводит операцию по просьбе властей Сирии. Коалиция во главе с США проводит операцию против ИГ* и на территории Ирака, передает РИА Новости

ИГ* - террористическая организация, запрещенная в России

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 20

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  1. 210окв Сегодня, 15:19
    Наверное "наших"ушлепков себе приписали.Да,и кстати где там свадьбы,больницы и остальное?
    210окв
    1. Железякин Сегодня, 15:20
      А у меня такое впечатление сложилось от прочитанного, что это всего...
      Железякин
      1. volodya Сегодня, 15:30
        Это он загнул конечно! Это если сосчитать вместе со свадьбами,похоронами,школами и то столько не будет!Да,ещё мечети забыл!
        volodya
        1. Logall Сегодня, 15:52
          Он туда все смерти приписал и от старости тоже, от болезней и так далее и тому подобное...
          Logall
          1. Deadушка Сегодня, 16:34
            Цитата: Logall
            Он туда все смерти приписал и от старости тоже, от болезней и так далее и тому подобное...

            hi
            они те еще сказочники...
            почти как:
            Deadушка
        2. Vlad.by Сегодня, 15:56
          А мирнокопающие экскаваторы????
          Vlad.by
    2. verner1967 Сегодня, 15:43
      Цитата: 210окв
      Наверное "наших"ушлепков себе приписали.

      "....и награждение не причастных" что то вспомнилось как то...
      verner1967
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 15:22
    Около 40-60 тысяч боевиков Т.е.-ни одного.
    ВЕРЕСК
    1. voyaka uh Сегодня, 15:45
      Мало...
      ВКС одних штабов уничтожили больше 100,000. Не говоря уж
      о рядовых боевиках. Один Ту-22 бросает 8 ФАБов. Каждая бомба
      попадает точно в свою цель (в свою воронку) и убивает там до 20 боевиков. Уже 160...
      А сколько убивает Калибр? Мощная ракета. 50 как минимум. Умножим на число
      пущенных Калибров. Явно превышены американские потуги. fellow
      voyaka uh
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 15:47
        ВКС одних штабов уничтожили больше 100,000. Да нам чё!Надо будет-ещё тысяч 100 нарисуем!Сами в непонятках.
        ВЕРЕСК
        1. Идущий Сегодня, 15:56
          Цитата: voyaka uh
          Мало...
          . fellow


          А если серьезно , по Вашим данным сколько ?
          Идущий
      2. Deadушка Сегодня, 16:35
        Цитата: voyaka uh
        ВКС одних штабов уничтожили больше 100,000

        не точно...
        точнее 100500 yes
        Deadушка
  3. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 15:27
    все же пoгиблo! 3 магнитoфoна, 3 кинoкамеры заграничных, 3 пoртсигара отечественных, куртка замшевая - три куртки...
    Анкыпельгыгыргын
  4. Sauron80 Сегодня, 15:29
    Да они чтобы наверняка попасть прям на свадьбах мочили боевиков, а потом выживших в больницах, а чтобы новые боевики не подрастали - прям в детских садах их того самого. Масштабно мыслят наши "партнеры", в будущее глядят, не все могут это делать!
    Sauron80
  5. Идущий Сегодня, 15:35
    “Может быть, у иракцев есть, или у "Сирийских демократических сил" есть (информация)… Около 40-60 тысяч боевиков ИГ* были убиты
    — заявил Диллон.


    Полный бред , но они считают себя победителями.
    Идущий
    1. Angel_and_Demon Сегодня, 15:42
      Цитата: Идущий
      Полный бред , но они считают себя победителями.

      разница в тридцать процентов - это же не существенно
      Angel_and_Demon
      1. Идущий Сегодня, 15:54
        Так они же "исключительные" , им можно не понимать того что говоришь. lol
        Идущий
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 16:02
          Цитата: Идущий
          Так они же "исключительные" , им можно не понимать того что говоришь. lol

          а они по другому никак request
          Angel_and_Demon
  6. Sasha_Sar Сегодня, 15:57
    Экскаваторы забыл и трактора
    Sasha_Sar
  7. Геркулесыч Сегодня, 16:09
    Сейчас они в базе данных покопаются, и точно будут знать сколько "своих террористов "которых сами же и готовили, "убили " , точнее, вывезли из Сирии в другие страны.
    Геркулесыч
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