В коалиции США назвали число уничтоженных боевиков ИГ* за три года
Около 40-60 тысяч боевиков террористической группировки "Исламское государство"* были уничтожены в Сирии и Ираке за три года, сообщил представитель международной коалиции во главе с США по борьбе с ИГ* полковник Райан Диллон.
На вопрос об общем количестве ликвидированных боевиков ИГ* за последние три года Диллон ответил, что "не думает, что у коалиции есть хорошее полное число".
Коалиция США проводит в Сирии операцию против ИГ* с августа 2014 года без разрешения официального Дамаска. Россия с сентября 2015 года проводит операцию по просьбе властей Сирии. Коалиция во главе с США проводит операцию против ИГ* и на территории Ирака, передает РИА Новости
ИГ* - террористическая организация, запрещенная в России
На вопрос об общем количестве ликвидированных боевиков ИГ* за последние три года Диллон ответил, что "не думает, что у коалиции есть хорошее полное число".
Может быть, у иракцев есть, или у "Сирийских демократических сил" есть (информация)… Около 40-60 тысяч боевиков ИГ* были убиты— заявил Диллон.
Коалиция США проводит в Сирии операцию против ИГ* с августа 2014 года без разрешения официального Дамаска. Россия с сентября 2015 года проводит операцию по просьбе властей Сирии. Коалиция во главе с США проводит операцию против ИГ* и на территории Ирака, передает РИА Новости
ИГ* - террористическая организация, запрещенная в России
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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