16:34 20 ноября

Пхеньян не сомневается в победе над США

Северная Корея нарастила свой ядерный потенциал и в случае военного противостояния одержит победу над США, приводят Известия заявление посла КНДР в Таиланде Муна Мо.



Сейчас у нас есть водородная бомба. Если будет война, то мы готовы сражаться и, несомненно, выиграем войну с Соединенными Штатами,
сказал он.


Дипломат подчеркнул, что Пхеньян не желает начинать войну, но и возможностей для переговоров с президентом США Трампом также не видит.

Как мы можем вести переговоры (с Дональдом Трампом), который в своем выступлении в ООН заявил, что мог бы полностью уничтожить Северную Корею? Это значит, что он хотел бы убить 25 млн наших жителей,
сказал Мун Со.

Напомним, ситуация на Корейском полуострове серьезно обострилась за последние несколько месяцев из-за ракетных и ядерных испытаний Пхеньяна. Дональд Трамп неоднократно заявлял, что в случае необходимости «полностью уничтожит» республику. В свою очередь, Пхеньян пригрозил нанести ракетные удары по США.

18 ноября Вашингтон заявил о готовности применить кибероружие и беспилотники, чтобы не допустить ракетного удара КНДР.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 19

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  1. 210окв Сегодня, 16:04
    Если они собираются побеждать в ядерном конфликте,то они точно бессмертные. sad
    210окв
    1. Angel_and_Demon Сегодня, 16:07
      Цитата: 210окв
      то они точно бессмертные.

      25 млн. маклаудов? ну это уже слишком recourse
      Angel_and_Demon
      1. Идущий Сегодня, 16:17
        Цитата: 210окв
        Если они собираются побеждать в ядерном конфликте,то они точно бессмертные. sad


        Да издеваются они над США по полной , как говорит молодежь - троллят.
        Идущий
        1. Logall Сегодня, 16:24
          Виктор, Но это всяко лучше чем паниковать! Но правда и орденов на себя навешивать заранее не стоит...
          Logall
    2. сибиралт Сегодня, 16:23
      Ын показал пример. Если есть хоть какое-то "ядро", американцев можно смело посылать куда подальше.
      сибиралт
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 16:06
    Однако шокирует.
    ВЕРЕСК
    1. solzh Сегодня, 16:17
      Перевод песни:
      Ой, как интересно! Детская книжка с картинками!
      Детская книжка с картинками,
      Которую послал Полководец-Отец!
      Хахаха, хахаха, хахаха

      Эй, ты, маленький мишка-жадина,
      Чего урчишь? Наелся?

      Ой, как интересно! Детская книжка с картинками!
      Детская книжка с картинками,
      Которую послал Полководец-Отец!
      Хахаха, хахаха, хахаха

      Слон, да ты известный актер – поднял переднюю лапу,
      Некрасивый малыш ищет маму. Кря-кря!

      Ой, как интересно! Детская книжка с картинками!
      Детская книжка с картинками,
      Которую послал Полководец-Отец!
      Хахаха, хахаха, хахаха

      Кря-кря, хрю-хрю! Слон!
      Хохо, детская книжка с картинками
      solzh
    2. Deadушка Сегодня, 16:21
      Цитата: ВЕРЕСК
      Однако шокирует.

      меня на днях, за более приличное на "лицокниге" заблокировали на неделю...
      за подобное наверное вообще расстреляли бы laughing
      hi
      вспомнилось и наше славное время:
      Deadушка
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 16:26
        .меня на днях, за более приличное на "лицокниге" заблокировали на неделю... belay Что-ж!Прощайте,робяты!Не поминайте лихом! recourse
        ВЕРЕСК
        1. Deadушка Сегодня, 16:31
          да там "фильтрация" отжигает по полной...
          Россию и русских можно ругать, а других нет... особенно в ответку request
          иногда даже пожаловаться нельзя.... только занести в черный список laughing
          Давно уже пора нашим "надлежайшим органам" ими заняться.
          Deadушка
        2. Владимир16 Сегодня, 16:32
          Цитата: Deadушка
          меня на днях, за более приличное на "лицокниге" заблокировали на неделю...

          За более приличное враньё? Это как?
          Владимир16
    3. Ami du peuple Сегодня, 16:23
      Зтому фейку сто лет в обед. На самом деле детишки поют об интересной книжке, которую им подарил любимый лидер и в которой есть красивые картинки разных животных. Где-то в сети есть полный подстрочник. Короче, учите корейский! wink
      Ami du peuple
  3. solzh Сегодня, 16:07
    Если будет война, то мы готовы сражаться и, несомненно, выиграем войну с Соединенными Штатами

    Не сомневаюсь в возможной победе КНДР над США в случае войны. Другое дело какими жертвами возможная война обернется?
    Как мы можем вести переговоры (с Дональдом Трампом), который в своем выступлении в ООН заявил, что мог бы полностью уничтожить Северную Корею? Это значит, что он хотел бы убить 25 млн наших жителей

    Амерам все равно сколько убить людей для достижения своих корыстных целей.
    solzh
  4. Волька Сегодня, 16:07
    янки, не стоит будить лихо, пока оно тихо...
    Волька
  5. Azkii339 Сегодня, 16:15
    Не приходится сомневаться в том, что Штаты первыми не ударят. Однако, в случае первого шага со стороны КНДР ей гарантирована полная аннигиляция. И частичная - РК.
    Azkii339
  6. Геркулесыч Сегодня, 16:19
    Что то мне так сильно кажется, что на фото в начале статьи южнокорейцы! !! belay
    Геркулесыч
  7. Югра Сегодня, 16:26
    Мы многого не знаем о Сев.Корее.Не знаем их разработок.Может,что-то им Китай подкинул.Как они атаковать будут,чем берега матрасии.Уверенно говорят,значит,может и есть что-то такое,что снесёт пол-матрасии...
    Югра
  8. Евродав Сегодня, 16:31
    Цитата: 210окв
    Если они собираются побеждать в ядерном конфликте,то они точно бессмертные. sad

    Они тролят долбоящеров, только и всего. Они ни чем от других не отличаются, так что понимают, что в Ядреной войне победителей нет... Но, к сожалению с заокеанскими недолюдьми по-другому нельзя...
    Евродав
  9. Евродав Сегодня, 16:33
    Цитата: Геркулесыч
    Что то мне так сильно кажется, что на фото в начале статьи южнокорейцы! !! belay

    Вам кажется, спец по корейцам! Ын сам то их путает, но вы его видать превзошли!
    Евродав
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