Пхеньян не сомневается в победе над США

Сейчас у нас есть водородная бомба. Если будет война, то мы готовы сражаться и, несомненно, выиграем войну с Соединенными Штатами,

Как мы можем вести переговоры (с Дональдом Трампом), который в своем выступлении в ООН заявил, что мог бы полностью уничтожить Северную Корею? Это значит, что он хотел бы убить 25 млн наших жителей,