Пхеньян не сомневается в победе над США
Северная Корея нарастила свой ядерный потенциал и в случае военного противостояния одержит победу над США, приводят Известия заявление посла КНДР в Таиланде Муна Мо.
Дипломат подчеркнул, что Пхеньян не желает начинать войну, но и возможностей для переговоров с президентом США Трампом также не видит.
Напомним, ситуация на Корейском полуострове серьезно обострилась за последние несколько месяцев из-за ракетных и ядерных испытаний Пхеньяна. Дональд Трамп неоднократно заявлял, что в случае необходимости «полностью уничтожит» республику. В свою очередь, Пхеньян пригрозил нанести ракетные удары по США.
18 ноября Вашингтон заявил о готовности применить кибероружие и беспилотники, чтобы не допустить ракетного удара КНДР.
Сейчас у нас есть водородная бомба. Если будет война, то мы готовы сражаться и, несомненно, выиграем войну с Соединенными Штатами,сказал он.
Дипломат подчеркнул, что Пхеньян не желает начинать войну, но и возможностей для переговоров с президентом США Трампом также не видит.
Как мы можем вести переговоры (с Дональдом Трампом), который в своем выступлении в ООН заявил, что мог бы полностью уничтожить Северную Корею? Это значит, что он хотел бы убить 25 млн наших жителей,сказал Мун Со.
Напомним, ситуация на Корейском полуострове серьезно обострилась за последние несколько месяцев из-за ракетных и ядерных испытаний Пхеньяна. Дональд Трамп неоднократно заявлял, что в случае необходимости «полностью уничтожит» республику. В свою очередь, Пхеньян пригрозил нанести ракетные удары по США.
18 ноября Вашингтон заявил о готовности применить кибероружие и беспилотники, чтобы не допустить ракетного удара КНДР.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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