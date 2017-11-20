Главный советник Эрдогана призвал пересмотреть членство Турции в НАТО
Главный советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана предложил пересмотреть вопрос о членстве страны в НАТО в связи с враждебной политикой Североатлантического альянса по отношению к Анкаре.
Как считает советник Эрдогана, «пришло время пересмотреть наше членство в НАТО».
По его словам, Турция подвергается давлению и атакам с той стороны, "откуда это невозможно было ожидать", причиной чему является её геополитическое положение.
Он добавил, что НАТО является не только военным альянсом, но и "новой формой колониализма, политической и экономической зависимости" и выразил надежду, что турецкая нация сумеет сорвать с себя "колониальную рубашку, которую ныне пытается надеть на неё НАТО".
Турция входит в НАТО с 1952 года, передает РИА Новости
В отношении нашей страны и избранного президента звучит предательски враждебный тон, речь идет о низости, подлости и позоре, продемонстрированном во время учений НАТО, где с враждебными намерениями использовалась фотография Ататюрка и имя Эрдогана– заявил Ялчын Топчу
Как считает советник Эрдогана, «пришло время пересмотреть наше членство в НАТО».
По его словам, Турция подвергается давлению и атакам с той стороны, "откуда это невозможно было ожидать", причиной чему является её геополитическое положение.
Такое низкое и бесчестное поведение говорит о намерении НАТО еще больше ужесточить свою позицию по отношению к нашей стране. Пришло время, чтобы турецкий народ задался вопросом о необходимости членства в этой организации. Речь идет о 2019 годе (когда в Турции пройдут президентские и парламентские выборы – ред.)… За всеми переворотами и зависимостью в области оборонной промышленности стоит НАТО— заявил советник Эрдогана.
Он добавил, что НАТО является не только военным альянсом, но и "новой формой колониализма, политической и экономической зависимости" и выразил надежду, что турецкая нация сумеет сорвать с себя "колониальную рубашку, которую ныне пытается надеть на неё НАТО".
Турция входит в НАТО с 1952 года, передает РИА Новости
Использованы фотографии: http://gazeta-margust.ru/
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