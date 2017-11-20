Главный советник Эрдогана призвал пересмотреть членство Турции в НАТО

В отношении нашей страны и избранного президента звучит предательски враждебный тон, речь идет о низости, подлости и позоре, продемонстрированном во время учений НАТО, где с враждебными намерениями использовалась фотография Ататюрка и имя Эрдогана

Такое низкое и бесчестное поведение говорит о намерении НАТО еще больше ужесточить свою позицию по отношению к нашей стране. Пришло время, чтобы турецкий народ задался вопросом о необходимости членства в этой организации. Речь идет о 2019 годе (когда в Турции пройдут президентские и парламентские выборы – ред.)… За всеми переворотами и зависимостью в области оборонной промышленности стоит НАТО