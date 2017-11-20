16:37 20 ноября

Главный советник Эрдогана призвал пересмотреть членство Турции в НАТО

Главный советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана предложил пересмотреть вопрос о членстве страны в НАТО в связи с враждебной политикой Североатлантического альянса по отношению к Анкаре.

В отношении нашей страны и избранного президента звучит предательски враждебный тон, речь идет о низости, подлости и позоре, продемонстрированном во время учений НАТО, где с враждебными намерениями использовалась фотография Ататюрка и имя Эрдогана
– заявил Ялчын Топчу

Главный советник Эрдогана призвал пересмотреть членство Турции в НАТО



Как считает советник Эрдогана, «пришло время пересмотреть наше членство в НАТО».

По его словам, Турция подвергается давлению и атакам с той стороны, "откуда это невозможно было ожидать", причиной чему является её геополитическое положение.

Такое низкое и бесчестное поведение говорит о намерении НАТО еще больше ужесточить свою позицию по отношению к нашей стране. Пришло время, чтобы турецкий народ задался вопросом о необходимости членства в этой организации. Речь идет о 2019 годе (когда в Турции пройдут президентские и парламентские выборы – ред.)… За всеми переворотами и зависимостью в области оборонной промышленности стоит НАТО
— заявил советник Эрдогана.

Он добавил, что НАТО является не только военным альянсом, но и "новой формой колониализма, политической и экономической зависимости" и выразил надежду, что турецкая нация сумеет сорвать с себя "колониальную рубашку, которую ныне пытается надеть на неё НАТО".

Турция входит в НАТО с 1952 года, передает РИА Новости

Использованы фотографии: http://gazeta-margust.ru/
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Комментарии 12

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  1. solzh Сегодня, 16:28
    Начинается. Первая страна на выход из НАТО уже готова.
    solzh
    1. svp67 Сегодня, 16:31
      Цитата: solzh
      Начинается. Первая страна на выход из НАТО уже готова.

      Ну вообще то первой была Франция, при де Голе. А Турция, просто накаляет обстановку, что бы поднять цену, за "прощение". Вот увидите, что Эрдоган у них все жилы выкрутит, получит, все что хочет и оставит страну в НАТО
      svp67
      1. Logall Сегодня, 16:34
        Цитата: svp67
        Вот увидите, что Эрдоган у них все жилы выкрутит, получит, все что хочет и оставит страну в НАТО

        Осталось только ворону вылететь из Пентагона с криками - ''рано радуешься Вован царевич, рано радуешься!''.
        Logall
    2. Ami du peuple Сегодня, 16:33
      Цитата: solzh
      Начинается
      Продолжается! Торгуется Эрдоган. Элементы восточного базара во внешней политике демонстрирует.. И такой козырь, как косяк, который упороли партнеры Турции на натовских учениях, он разыграет по полной.
      Ami du peuple
  2. Logall Сегодня, 16:28
    Вот такого поворота Я давно уже ожидал! Правда сомневаться начал, что это произойдет. Ну вот теперь...
    А может каких-то привилегий или других вкусняшек ожидают... Турки уже столько раз переобувались!
    Logall
  3. Клебер Сегодня, 16:29
    Если Турция выйдет из НАТО .... амеров из шока психиатры выводить будут.
    Клебер
    1. Burbon Сегодня, 16:33
      не выйдет....это политшантаж
      Burbon
      1. Клебер Сегодня, 16:35
        Да понятное дело .... американцы скорее переворот в Турции устроят, чем дадут им выйти из блока.
        Клебер
      2. Железякин Сегодня, 16:37
        Цитата: Burbon
        это политшантаж

        Причем, такой не прикрытй и наглый! Не уж-то это все Туркам с рук сойдет. Вот уж кто точно не упустит возможность подоить старушку Европу, если в их руках газовый вентель окажется)))
        Железякин
  4. ВЕРЕСК Сегодня, 16:30
    ................
    ВЕРЕСК
  5. Железякин Сегодня, 16:33
    А Янычары-то продолжают использовать свою излюбленную тактику ))) Еще с незапамятных времен, всевозможные паши использовали тонкий восточный троллинг Европы. Правда, к чести Старого света стоит отметить, что тот отвечал взаимностью, разгребая горячие угли в войнах с Российской Империей руками Турков.
    Железякин
  6. татарин 174 Сегодня, 16:36
    Правильно сказано, что
    ...что НАТО является не только военным альянсом, но и "новой формой колониализма, политической и экономической зависимости"

    Остальные пока бояться посмотреть правде в глаза и тем более высказать её открыто.
    Остальные пока бояться посмотреть США в глаза и открыто высказать правду об их бизнес-проекте под названием "НАТО".
    Ай да турки!
    татарин 174
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