20:53 20 ноября

МИД Украины направил в Москву очередную ноту протеста из-за поездки Путина в Крым

Министерство иностранных дел Украины выразило очередной протест России, в этот раз из-за поездки президента РФ Владимира Путина в Крым 18 ноября 2017 года, говорится в официальном заявлении МИД Украины, опубликованном на сайте ведомства в понедельник.

Украинская сторона считает упомянутый "визит", как другие поездки российских чиновников, к временно оккупированным Автономной Республике Крым и г. Севастополь грубым нарушением Россией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными нормами международного права
- говорится в заявлении.

МИД Украины направил в Москву очередную ноту протеста из-за поездки Путина в Крым



МИД Украины в очередной раз подчеркнул, что Киев считает Крым и Севастополь неотъемлемой частью Украины "в ее международно признанных границах".

Министерству иностранных дел РФ направлено соответствующую ноту протеста
- добавили в МИД Украины.

Поездки российских официальных лиц в Крым, как и политиков из других стран, с 2014 года приобрели регулярный характер. В каждом случае МИД Украины выражает протест данным действиям. Власти России неоднократно заявляли, что Крым - это российская территория и вопрос о ее принадлежности обсуждению не подлежит. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно", передает РИА Новости

Использованы фотографии: www.kremlin.ru
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Комментарии 53

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  1. 210окв Сегодня, 17:01
    На Смоленской площади надо ставить бооольшой контейнер для этого пипифакса.
    210окв
    1. svp67 Сегодня, 17:04
      Цитата: 210окв
      На Смоленской площади надо ставить бооольшой контейнер для этого пипифакса.

      Согласен, покрасить его под почтовый ящик и написать "Только для протестов МИД Украины"
      svp67
      1. Logall Сегодня, 17:05
        Нужно Путину на пару месяцев в Крым переехать! Пусть на бумаге разорятся...!
        Logall
        1. svp67 Сегодня, 17:07
          Цитата: Logall
          Нужно Путину на пару месяцев в Крым переехать! Пусть на бумаге разорятся...!

          Какой Вы коварный. Они же у нас её покупают, а значить и тут мы могли бы выгоду получить... Коварный, ох коварный...
          svp67
          1. Идущий Сегодня, 17:08
            Цитата: Logall
            Нужно Путину на пару месяцев в Крым переехать! Пусть на бумаге разорятся...!


            Это будет удар ниже пояса. lol
            Идущий
            1. svp67 Сегодня, 17:20
              Цитата: Идущий
              Это будет удар ниже пояса.

              Можно короче....:"Зрада"
              svp67
              1. словак Сегодня, 19:19
                Собрал все украинские ноты протеста, получился похоронный марш. Такую страну похоронили сами!
                словак
                1. Котище Сегодня, 19:44
                  Ну я за Лаврова спокен, пока такая зарада продолжается - "баньку растапливать чем всегда будет"!
                  Котище
        2. 79807420129 Сегодня, 17:53
          Цитата: Logall
          Нужно Путину на пару месяцев в Крым переехать! Пусть на бумаге разорятся

          Не разорятся Саша!Наоборот может поумнеют. fellow
          79807420129
        3. Стропорез Сегодня, 18:41
          Цитата: Logall
          Нужно Путину на пару месяцев в Крым переехать! Пусть на бумаге разорятся...!

          они видно там всей шоблой гуляюд, д.р гундяева отмечают на даче у медведчука.
          Каклы знают, а наши сми.шарики малчат.Забавно
          Стропорез
      2. Клебер Сегодня, 17:22
        Цитата: svp67
        Цитата: 210окв
        На Смоленской площади надо ставить бооольшой контейнер для этого пипифакса.

        Согласен, покрасить его под почтовый ящик и написать "Только для протестов МИД Украины"


        Обычный мусорный контейнер с надписью: "Протесты Украины". А рядом парочку таких же набитых бытовыми отходами. И фото во все СМИ.
        Клебер
        1. svp67 Сегодня, 17:30
          Цитата: Клебер
          Обычный мусорный контейнер с надписью: "Протесты Украины".

          Обычный НЕЛЬЗЯ. Его же коммунальщики каждый день вывозить будут должны. Нам еще за это деньги платить... а тут раз в год...а то и вообще можно не вывозить...пусть народ на макулатуру разбирает.
          svp67
          1. Клебер Сегодня, 17:36
            Да? Ну тогда все протесты ложить в лоток для туалетной бумаги в общественных туалетах. Пускай по прямому назначению идут. Но СМИ обязательно!
            Клебер
          2. Angel_and_Demon Сегодня, 17:46
            Цитата: svp67
            усть народ на макулатуру разбирает.

            а бумажка мягкая? feel
            Angel_and_Demon
            1. svp67 Сегодня, 18:33
              Цитата: Angel_and_Demon
              а бумажка мягкая ?

              А когда это нашему народу мешало? Методика "смягчения" давно отработанна. fellow Главное, что бы бумага не оказалась наждачной... belay
              svp67
        2. ul_vitalii Сегодня, 17:34
          А из протестов Украины напечатать книжки "Крым наш" и так далее , пока неуспокоются.
          ul_vitalii
          1. Orionvit Сегодня, 19:18
            Украинская сторона считает упомянутый "визит", в Крым и г. Севастополь грубым нарушением Россией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины
            А украинская сторона не считает, что само существование, такого "государства", как украина, грубо нарушает территориальную целостность России?
            Orionvit
      3. Шура пермский Сегодня, 17:32
        Их мнение никому неинтересно, не видать небратьям Крым
        Шура пермский
        1. svp67 Сегодня, 17:42
          Цитата: Шура пермский
          не видать небратьям Крым

          Да почему. Милости просим отдыхать в русский Крым.
          svp67
          1. cniza Сегодня, 17:51
            Вот здесь дверь всегда открыта , только хунта делает все , что бы не пускать людей в Крым.
            cniza
    2. Orel Сегодня, 17:50
      Цитата: 210окв
      На Смоленской площади надо ставить бооольшой контейнер для этого пипифакса.


      У них уже шаблон давно заготовлен, только даты и фамилии меняются. Возражали и протестовали уже))) Уже даже не смешно)))
      Orel
    3. Николай Грек Сегодня, 18:54
      Говорят, что, если сложить все ноты МИДа Украины, посвященные визитам наших первых лиц в Крым, то получится мелодия юмористического сериала «Страна дураков».

      laughing laughing laughing laughing laughing laughing
      Николай Грек
  2. DEZINTO Сегодня, 17:02
    Ну этим они могут каждый день заниматься....
    В принципе Украина теперь может всё что угодно.
    Как в том анекдоте:
    -Пациент после осмотра спрашивает врача, доктор а мне курить можно?
    -Вам теперь всё можно.
    DEZINTO
    1. svp67 Сегодня, 17:04
      Цитата: DEZINTO
      Ну этим они могут каждый день заниматься....

      Что они и делают... А вот наш МИД какой то стеснительный, хотя у нашей то стороны КО МНОГИМ можно было бы претензии предъявить...
      svp67
    2. Pirogov Сегодня, 17:05
      Цитата: DEZINTO
      Ну этим они могут каждый день заниматься..

      Так они только этим и попрошайничеством и занимаются .
      Pirogov
      1. Лелёк Сегодня, 18:45
        Цитата: Pirogov
        Так они только этим и попрошайничеством и занимаются .


        Привет. Попрошайничество - хороший бизнес и приносит менеджерам не хилые доход и очень недвижимую недвижимость. "Народная правда" и канал "2+2" обнародовали недвижимость мэра Кукуева под рубрикой "Как тебе живётся, Виталик?".
        Лелёк
  3. Геркулесыч Сегодня, 17:03
    Нужно в ответ их просто посылать, и как можно подальше! А по поводу нот, этим квазимузыкантам wassat выразить протест wassat -что бумага у них в миде черезчур жесткая. .... wassat
    Геркулесыч
  4. pvv113 Сегодня, 17:04
    В каждом случае МИД Украины выражает протест данным действиям.

    Интересно, на сколько лет вперед они заготовили бланки протестов по данному поводу?
    pvv113
    1. HAM Сегодня, 17:21
      Скоро им придётся универсальные бланки печатать-название страны вписывать от руки(Венгрия,Польша,Румыния,Молдавия,Россия..),ли
      шь бы бумаги хватило.
      HAM
      1. pvv113 Сегодня, 17:41
        Цитата: HAM
        вписывать от руки

        Лишь бы руки не отсохли wink
        pvv113
  5. solzh Сегодня, 17:06
    Украинская сторона считает упомянутый "визит", как другие поездки российских чиновников, к временно оккупированным Автономной Республике Крым и г. Севастополь грубым нарушением Россией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными нормами международного права

    А мы считаем само существование двух независимых государств незаконным и циничным. Два братских народа должны жить в единой стране.
    solzh
  6. Михаил м Сегодня, 17:12
    Нота за нотой - глядишь, опера получится. Ну или гопак, на худой конец.
    Михаил м
    1. LSA57 Сегодня, 17:17
      Цитата: Михаил м
      Ну или гопак, на худой конец.

      только не дай Бог боевой. ведь калеками останутся. хотя... куда уж хуже
      LSA57
  7. Mavrikiy Сегодня, 17:15
    В каждом случае МИД Украины выражает протест данным действиям.
    Ну и?
    Собака тявкнула, косточку получила, пендель прошел мимо. Жизнь удалась.
    Mavrikiy
  8. ОТДЕЛ-М3 Сегодня, 17:19
    Пора бы уже забыть им про Крым..На западе уже все меньше и меньше вспоминают , что Крым цэ Украина..хе хе
    ОТДЕЛ-М3
  9. dzvero Сегодня, 17:26
    "в ее международно признанных границах"

    Может я и ошибаюсь, но по моему, вроде граница с РФ все еще считается "административной" т.к. нет соответствующего договора.
    dzvero
    1. Балу Сегодня, 17:33
      Надо скорее отгородиться от этой мощной комической державы, может даже пролив выкопать между Крымом и Украиной. belay А то Балицкий с Ярошем уже танки ищут, напасть хотят.Я боюсь, боюсь... crying
      Балу
      1. LSA57 Сегодня, 18:45
        Цитата: Балу
        Надо скорее отгородиться от этой мощной комической державы

        она теперь великая космическая. у них теперь свой день космонавтики lol
        LSA57
    2. Слава Беркуту Сегодня, 17:47
      Может я и ошибаюсь, но по моему, вроде граница с РФ все еще считается "административной" т.к. нет соответствующего договора.

      Ага! Со времен развала СССР, Украина не провела и не зарегистрировала должным образом в ООН демаркацию своих границ как государства... Они остаются по границам административным округом СССР, согласно обычному договору в рамках СНГ, который в ООН не имеет законную силу.

      Поскольку у страны нет её официальной границы в рамках международного права, то говорить о её нарушении кем-либо нет оснований.
      Слава Беркуту
      1. Не либероид Русский Сегодня, 17:50
        попробуй это рагулькам сказать :) удивишься реакции
        Не либероид Русский
        1. Слава Беркуту Сегодня, 17:54
          Цитата: Не либероид Русский
          попробуй это рагулькам сказать :) удивишься реакции

          Отнюдь. Свидомиты - моя любимая пища с 2004 года laughing
          Слава Беркуту
      2. zhekazs Сегодня, 18:07
        Так значит можно и военную технику посуху в Крым перегонять? Устраивать танковые марши туда и обратно хоть раз в неделю )))
        Надо в штаб Сухопутных Войск МО РФ сообщить, а то мужики-то и не знают...
        zhekazs
  10. Masya Masya Сегодня, 17:30
    Украинская сторона считает упомянутый "визит", как другие поездки российских чиновников

    Надо нашим расписание установить, что бы поездки в Крым были регулярными lol
    Masya Masya
  11. Langf Сегодня, 17:42
    Подобное можно не опубликовывать: информация из разряда «знаете ли вы, что вода мокрая, а масло масляное?» Этот заунывный вой давно уже не имеет ни осмысленного, ни художественного звучания. Как у волка — потому-что Луна, потому и воет.
    Langf
  12. Не либероид Русский Сегодня, 17:49
    бедные... они до сих пор не поняли, что их ноты используют в клозетах вместо пипифакса
    Не либероид Русский
  13. Евродав Сегодня, 17:52
    Цитата: svp67
    Цитата: 210окв
    На Смоленской площади надо ставить бооольшой контейнер для этого пипифакса.

    Согласен, покрасить его под почтовый ящик и написать "Только для протестов МИД Украины"

    Как наполнится, с гастарбайтерами-свиноводами в Куев отправлять, пусть вместо покрышек жгут!
    Евродав
  14. частное лицо Сегодня, 18:18
    А слабо хохлам выплачивать пенсии пенсионерам Крыма? Если они считают его своим.
    частное лицо
  15. LPD17 Сегодня, 18:19
    .... а на кой её приняли?...
    LPD17
  16. Piramidon Сегодня, 18:43
    Ну и чо теперь делать, и чо с нами будет?
    Piramidon
  17. ОТДЕЛ-М4 Сегодня, 18:45
    Бедный наш глава государства, сколько у него уже в архиве канцелярии этих "протестов" накопилось..?
    А Васька слушает, да есть! Так держать Владимир Владимирович..
    ОТДЕЛ-М4
  18. Комментарий был удален.
  19. Михаил Зубков Сегодня, 19:06
    Делом надо отвечать на такие "ноты", а не только "нотно аргументировать" - вызывать главнюков их посольства в МИД РФ и вручать списки по 100 "невъездных" укрочиновников ПО КАЖДОЙ ТАКОЙ ГНУСНОЙ НОТЕ.
    Михаил Зубков
  20. злой партизан Сегодня, 19:42
    В нашем МИДе нет столько жоп, чтобы все укропские протесты использовать по назначению. yes
    злой партизан
  21. ЦУС-ВВС Сегодня, 20:37
    а то что на нашей земле стоит наша армия вы нам ничего не хотите предъявить? ГЫ ГЫ laughing
    ЦУС-ВВС
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