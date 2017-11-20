МИД Украины направил в Москву очередную ноту протеста из-за поездки Путина в Крым

Украинская сторона считает упомянутый "визит", как другие поездки российских чиновников, к временно оккупированным Автономной Республике Крым и г. Севастополь грубым нарушением Россией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными нормами международного права

Министерству иностранных дел РФ направлено соответствующую ноту протеста