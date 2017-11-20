МИД Украины направил в Москву очередную ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
Министерство иностранных дел Украины выразило очередной протест России, в этот раз из-за поездки президента РФ Владимира Путина в Крым 18 ноября 2017 года, говорится в официальном заявлении МИД Украины, опубликованном на сайте ведомства в понедельник.
МИД Украины в очередной раз подчеркнул, что Киев считает Крым и Севастополь неотъемлемой частью Украины "в ее международно признанных границах".
Поездки российских официальных лиц в Крым, как и политиков из других стран, с 2014 года приобрели регулярный характер. В каждом случае МИД Украины выражает протест данным действиям. Власти России неоднократно заявляли, что Крым - это российская территория и вопрос о ее принадлежности обсуждению не подлежит. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно", передает РИА Новости
Украинская сторона считает упомянутый "визит", как другие поездки российских чиновников, к временно оккупированным Автономной Республике Крым и г. Севастополь грубым нарушением Россией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными нормами международного права- говорится в заявлении.
МИД Украины в очередной раз подчеркнул, что Киев считает Крым и Севастополь неотъемлемой частью Украины "в ее международно признанных границах".
Министерству иностранных дел РФ направлено соответствующую ноту протеста- добавили в МИД Украины.
Поездки российских официальных лиц в Крым, как и политиков из других стран, с 2014 года приобрели регулярный характер. В каждом случае МИД Украины выражает протест данным действиям. Власти России неоднократно заявляли, что Крым - это российская территория и вопрос о ее принадлежности обсуждению не подлежит. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно", передает РИА Новости
Использованы фотографии: www.kremlin.ru
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