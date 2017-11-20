Боевики обстреляли из миномётов здание посольства РФ в Дамаске

20 ноября около 10:35 местного времени в результате миномётного обстрела Дамаска, который вёлся с позиций террористов, один снаряд попал во внешнее ограждение посольства России в Сирии, примыкающее к его жилому комплексу. В результате разрыва 122-миллиметровой мины, повреждения получили стена здания, линии электропередачи и система водоснабжения. Надеемся, что у наших столь активных на сирийском направлении западных коллег по Совету Безопасности ООН хватит духа, чтобы не отмолчаться, а дать соответствующую публичную оценку инциденту, когда под угрозой оказались жизни российских дипломатов. Вновь хотим подтвердить, что такого рода провокации не повлияют на решимость РФ совместно с партнерами завершить уничтожение террористического очага на территории САР, содействовать восстановлению мира и безопасности в Сирии, укреплению ее суверенитета, единства и территориальной целостности.

Из Дамаска приходят сообщения о том, что здание российской дипмиссии подверглось очередному обстрелу. По последним данным, здание посольства Российской Федерации в столице Сирии, получили повреждения в результате миномётного огня. Отмечается, что повреждена одна из стен здания. По последним данным, пострадавших нет. Российские дипломаты обратились в Совбез ООН с предложением о необходимости дать оценку действиям боевиков, под контролем которых остаются несколько кварталов в пригородах Дамаска.Российские дипломаты в Сирии:Это далеко не первый обстрел посольства РФ. Учитывая напряжённую обстановку, сотрудники дипломатической миссии сами создали во внутреннем дворе посольства укрепления, в которых можно укрыться в случае атаки на дипмиссию со стороны представителей террористических группировок.