20:53 20 ноября

Боевики обстреляли из миномётов здание посольства РФ в Дамаске

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Боевики обстреляли из миномётов здание посольства РФ в Дамаске


Из Дамаска приходят сообщения о том, что здание российской дипмиссии подверглось очередному обстрелу. По последним данным, здание посольства Российской Федерации в столице Сирии, получили повреждения в результате миномётного огня. Отмечается, что повреждена одна из стен здания. По последним данным, пострадавших нет. Российские дипломаты обратились в Совбез ООН с предложением о необходимости дать оценку действиям боевиков, под контролем которых остаются несколько кварталов в пригородах Дамаска.

Российские дипломаты в Сирии:
20 ноября около 10:35 местного времени в результате миномётного обстрела Дамаска, который вёлся с позиций террористов, один снаряд попал во внешнее ограждение посольства России в Сирии, примыкающее к его жилому комплексу. В результате разрыва 122-миллиметровой мины, повреждения получили стена здания, линии электропередачи и система водоснабжения. Надеемся, что у наших столь активных на сирийском направлении западных коллег по Совету Безопасности ООН хватит духа, чтобы не отмолчаться, а дать соответствующую публичную оценку инциденту, когда под угрозой оказались жизни российских дипломатов. Вновь хотим подтвердить, что такого рода провокации не повлияют на решимость РФ совместно с партнерами завершить уничтожение террористического очага на территории САР, содействовать восстановлению мира и безопасности в Сирии, укреплению ее суверенитета, единства и территориальной целостности.



Это далеко не первый обстрел посольства РФ. Учитывая напряжённую обстановку, сотрудники дипломатической миссии сами создали во внутреннем дворе посольства укрепления, в которых можно укрыться в случае атаки на дипмиссию со стороны представителей террористических группировок.

Использованы фотографии: YouTube
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Комментарии 37
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      tonguewassatcryingwhatbullyangryyes
      gooddrinksfoolhinegativesoldierstop
  1. bouncyhunter Сегодня, 19:35 Новый
    Боевики обстреляли из миномётов здание посольства РФ в Дамаске

    Мстят бородатые за "успехи" свои и своих матрасных хозяев . am
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    bouncyhunter
    1. Комментарий был удален.
      1. bouncyhunter Сегодня, 19:41 Новый
        Привет , Мариша ! love Не удивительно , когда земля горит под ногами - от безысходности ещё и не такое могут отчебучить . negative
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        bouncyhunter
        1. 79807420129 Сегодня, 20:41 Новый
          Цитата: bouncyhunter
          Не удивительно , когда земля горит под ногами - от безысходности ещё и не такое могут отчебучить

          Паша drinks hi Наши в Совбезе ООН 3 раза прокатили резолюцию полосатых по Сирии,тут же обстрел посольства.Совпадение?Не думаю. hi
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          79807420129
          1. bouncyhunter Сегодня, 20:46 Новый
            Влад , приветствую категорически ! hi drinks Вот и я не верю в такие совпадения . negative На испуг думают взять . fool
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            bouncyhunter
            1. 79807420129 Сегодня, 20:49 Новый
              Цитата: bouncyhunter
              На испуг думают взять

              Вот тут не верю,как вставляли им вето в зад,так и вставляют. yes
              Надеемся, что у наших столь активных на сирийском направлении западных коллег по Совету Безопасности ООН хватит духа, чтобы не отмолчаться, а дать соответствующую публичную оценку инциденту,

              А вот тут начнут торговаться. negative
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              79807420129
    2. Геркулесыч Сегодня, 19:38 Новый
      Павел drinks hi -Привет hi , может быть, я излишне мнителен, но я уверен, что янки тут свои грязные лапы также приложили, и что боевики их заказ "отработали " , стреляя по нашему посольству! !! sad
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      Геркулесыч
      1. bouncyhunter Сегодня, 19:43 Новый
        Привет , Витальевич ! hi drinks
        Цитата: Геркулесыч
        может быть, я излишне мнителен, но я уверен, что янки тут свои грязные лапы также приложили

        У меня в этом нет ни малейшего сомнения - вспомни их гоповский захват российской дипсобственности в Матрасии .
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        bouncyhunter
      2. Masya Masya Сегодня, 19:45 Новый
        Уши то, уши чьи? Полосатые!!!
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        Masya Masya
    3. 210окв Сегодня, 19:43 Новый
      Добрый вечер,Паша. hi Полет мины-максимум шесть километров.И это напрягает.Значит в столице не все гладко.
      Цитата: bouncyhunter
      Боевики обстреляли из миномётов здание посольства РФ в Дамаске

      Мстят бородатые за "успехи" свои и своих матрасных хозяев . am
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      210окв
      1. bouncyhunter Сегодня, 19:45 Новый
        Здравствуй , Дима ! hi
        Цитата: 210окв
        Полет мины-максимум шесть километров.И это напрягает.Значит в столице не все гладко.

        Именно поэтому последовало :
        Российские дипломаты обратились в Совбез ООН с предложением о необходимости дать оценку действиям боевиков, под контролем которых остаются несколько кварталов в пригородах Дамаска.
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        bouncyhunter
    4. Ин100грамм Сегодня, 19:48 Новый
      Цитата: bouncyhunter
      Мстят бородатые за "успехи" свои и своих матрасных хозяев

      Координаты и целенаведение наверняка их грязных ручёнок дело. Надеюсь не долго им там хозяйничать осталось. (Привет Паша!)
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      Ин100грамм
      1. bouncyhunter Сегодня, 19:52 Новый
        hi
        Цитата: Ин100грамм
        Надеюсь не долго им там хозяйничать осталось.

        Я тоже надеюсь , но этих "исключительных" не так просто будет из Сирии вышвырнуть ...
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        bouncyhunter
        1. Ин100грамм Сегодня, 19:58 Новый
          Цитата: bouncyhunter
          этих "исключительных" не так просто будет из Сирии вышвырнуть

          Надеюсь в скором времени выдавят. Правда бардак на границе с Ираком будет ещё долго. Мы не знаем какие "сюрпризы" там еще заготовлены для "партнеров". А они, надеюсь, есть. bully
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          Ин100грамм
          1. bouncyhunter Сегодня, 20:05 Новый
            Не сомневаюсь что и у "партнёров" сурпрызы для нас имеются ... negative
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            bouncyhunter
    5. Masya Masya Сегодня, 19:57 Новый
      Вот, блин заработала... и все равно, эти простигосподи, огрызаются...
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      Masya Masya
      1. bouncyhunter Сегодня, 20:02 Новый
        Ты аккуратнее - не стоят эти ушлёпки предупреждений , ити их бабушку вперехлёст и через клюз .
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        bouncyhunter
        1. Masya Masya Сегодня, 20:19 Новый
          Цитата: bouncyhunter
          Ты аккуратнее

          Так я стараюсь, эмоции наверно... вылетело не поймаешь... laughing
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          Masya Masya
          1. sabakina Сегодня, 20:28 Новый
            Мариш, hi love , ты это, сдерживайся, у меня их 8. Да и связываться надоело, смотрю на них, как на пустое место.
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            sabakina
            1. Masya Masya Сегодня, 20:38 Новый
              Приветик, Вячеслав! wink доброй ночки! love
              Цитата: sabakina
              смотрю на них, как на пустое место.


              wink я недалеко от тебя, у меня их теперь 7...
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              Masya Masya
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 19:35 Новый
    Российские дипломаты обратились в Совбез ООН с предложением о необходимости дать оценку действиям боевиков, под контролем которых остаются несколько кварталов в пригородах Дамаска.


    Не глупите мидовцы...
    обращение должно быть совсем к другим людям ...
    к тем кто умеет находить ...обезвреживать и уничтожать эти диверсионно-террористические группы ежедневно обстреливающие жилые кварталы Дамаска и нашего посольства.
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    Тот же ЛЕХА
  3. Вадим237 Сегодня, 19:35 Новый
    Эти кварталы под Дамаском, уже третий год не могут отчистить от боевиков.
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    Вадим237
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 19:42 Новый
      Эти кварталы под Дамаском, уже третий год не могут отчистить от боевиков.


      Тогда какой смысл тысяча первый раз обращаться в СОВБЕЗ ООН...это же бесмысленно. smile
      Здесь должна быть совсем другая политика с учетом местного колорита.
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      Тот же ЛЕХА
  4. Тралл Сегодня, 19:36 Новый
    Изловить бармалеев, вставить им их же минометы в то, чем они думают и отпустить на все четыре стороны.
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    Тралл
    1. bouncyhunter Сегодня, 19:47 Новый
      hi
      Цитата: Тралл
      Изловить бармалеев, вставить им их же минометы в то, чем они думают и отпустить на все четыре стороны.

      не забыв бахнуть из вставленных миномётов . bully
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      bouncyhunter
      1. Смог Сегодня, 19:57 Новый
        Цитата: bouncyhunter
        не забыв бахнуть из вставленных миномётов .

        Бабахнуть конечно можно и даже нужно. Но эти су...., редиски, мирными жителями прикрываются.
        Здравы будьте, бояре. drinks soldier
        А если по жилому кварталу огонь открыть...,ууууууу......,Гольфстрим от воплей всего сильно"цивилизованного" мира вспять потечет.,
        Хреновато, короче.
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        Смог
        1. bouncyhunter Сегодня, 20:00 Новый
          Привет , Костик ! soldier drinks Именно наличие мирного населения и мешает . Матрасы бы по этому поводу не заморачивались - сравняли всё с землёй и промямлили "а мы ошиблись ...".
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          bouncyhunter
          1. Смог Сегодня, 20:10 Новый
            Цитата: bouncyhunter
            Матрасы бы по этому поводу не заморачивались

            Чет они в последнее время даже оправдываться перестали. И из Сирии не собираются уматывать. Ох хлебнем еще горя с этими "избранными" Погадют они нам, погадют.
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            Смог
            1. bouncyhunter Сегодня, 20:14 Новый
              Цитата: Смог
              Ох хлебнем еще горя с этими "избранными" Погадют они нам, погадют.

              А когда иначе было ? В том их подленькая сущность : сам не гам - и другому не дам . yes
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              bouncyhunter
          2. sabakina Сегодня, 20:33 Новый
            Паш, прЮветствую! Я воспитан на Советских победах, и не понимаю, как можно держать под боком врага? Я понимаю, разные религии, традиции и прочее, но все же?
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            sabakina
            1. bouncyhunter Сегодня, 20:38 Новый
              Слава , привет ! hi Я такого тоже не понимаю , так что вопрос такой надо не мне задавать . request
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              bouncyhunter
    2. Ин100грамм Сегодня, 19:50 Новый
      Цитата: Тралл
      вставить им их же минометы в то, чем они думают и отпустить на все четыре стороны.

      Лучше запустить, am с закрытыми глазами на все стороны
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      Ин100грамм
  5. Геркулесыч Сегодня, 19:41 Новый
    Редкий случай, когда я хочу чтобы боевики могли получить оружие wassat -минометы "молот " из укроины, и чтобы они все там повзрывались на их погибель! !!!!!!
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    Геркулесыч
  6. DEZINTO Сегодня, 19:45 Новый
    А как вообще можно было допустить их на расстояние выстрела?
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    DEZINTO
    1. Идущий Сегодня, 19:57 Новый
      К сожалению , там все рядом и боевики тоже.
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      Идущий
  7. Sergey53 Сегодня, 20:26 Новый
    Зачищать их уже пора. Силы потихоньку высвобождаются. Пора и их давить.
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    Sergey53
  8. Федя2017 Сегодня, 20:33 Новый
    Обратились в Совет Безопасности... А бармалеи знают, что это такое ?!
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    Федя2017
  9. Mavrikiy Сегодня, 20:39 Новый
    Боевики обстреляли из миномётов здание посольства РФ в Дамаске
    Блин, похоже они обиделись. Интересно на что? Может им чупачупс послать. Ну Ту22 должен дотянуть.
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    Mavrikiy
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