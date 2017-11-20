20:55 20 ноября

Путин: армия и флот России должны обладать самым современным оружием

Армия и флот России должны обладать превосходящим зарубежные аналоги оружием, заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин: армия и флот России должны обладать самым современным оружием


Наши армия и флот должны обладать самым современным оружием, военной и специальной техникой, которые учитывают, в том числе, вероятные изменения в стратегии и тактике вооруженной борьбы в будущем и по своим характеристикам находятся на уровне, а лучше всего превосходят зарубежные аналоги. Потому что если мы хотим быть впереди, если мы хотим побеждать, мы должны быть лучшими. Ключевые показатели программы (госпрограммы вооружений — ред.) должны прежде всего обеспечить гарантированное стратегическое сдерживание, а в случае потенциальной внешней угрозы — ее эффективную нейтрализацию
— сказал Путин, открывая в понедельник серию совещаний по развитию оборонно-промышленного комплекса РФ.


Президент подчеркнул, что выполнение новой госпрограммы вооружений будет зависеть от возможностей оборонных предприятий страны, а также научных и исследовательских центров.

Важно не только разрабатывать перспективные технологии, образцы вооружений, соответствующие требованиям Минобороны, но и быть готовым без задержек, срывов запускать их в серию
— добавил он, передает РИА Новости


Использованы фотографии: РИА Новости / Алексей Дружинин
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Комментарии 38

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  1. Logall Сегодня, 19:45
    Такое Все говорят, даже на Украине! Лучше бы сказал как всего этого достичь!
    А еще, что собирается делать, когда нашу дип собственность изымают... Но кроме озабоченности, конечно... Стыдно смотреть, что, как у детей, у нас конфету отбирают, Когда мы имеем армию и флот..!
    Logall
    1. Монос Сегодня, 19:50
      Цитата: Logall
      Лучше бы сказал как всего этого достичь!

      Да, в общем, просто - работать. Честно выполнять свою работу. Всем, без исключений.
      Монос
      1. Идущий Сегодня, 19:54
        Поддерживаю , велосипед изобретать не надо , надо вкалывать и не кивать на одного Президента.
        Идущий
    2. хрыч Сегодня, 19:53
      Цитата: Logall
      Лучше бы сказал как всего этого достичь!

      Главное, что не говорит, а делает, а именно четвертый Борей, сотый Ярс, ГЛОНАСС, новый Ту-160, Калибр, Оникс, Искандер, Х-102, Су-35, Су-34, Су-30, Крым, Большой Кавказский хребет, уничтоженный Халифат, подводные хребты Ломоносова и Менделеева, первые по экспорту пшена и углеводородам и т.п. wassat drinks
      хрыч
      1. Logall Сегодня, 19:55
        И Москва на первом месте по количеству миллиардеров!
        Logall
      2. Tusv Сегодня, 20:54
        Цитата: хрыч
        Главное, что не говорит, а делает, а именно четвертый Борей, сотый Ярс, ГЛОНАСС, новый Ту-160, Калибр, Оникс, Искандер, Х-102, Су-35, Су-34, Су-30, Крым, Большой Кавказский хребет, уничтоженный Халифат, подводные хребты Ломоносова и Менделеева, первые по экспорту пшена и углеводородам и т.п. ￼ ￼

        И Лучшие в мире мишени.: Арли Берк, Б-2, Ф-35 итд drinks
        Tusv
    3. RASKAT Сегодня, 19:55
      Вот в качестве подтверждения всего этого пафоса, могли бы заложить несколько новых кораблей. Например 22350, а то один несчастный никак допилить не можем, что с ГТУ и с РЛС ЗРК Редута тоже не ясно. Да и вообще при таких больших сроках постройки кораблей (по 10 лет) стоило бы уже сегодня заложить парочку каких нибудь 8000-10000 тонников. Флагманы ТОФ и ЧФ крейсера 1164 не вечны, как раз через лет 10-15 их либо списывать либо на глубокую и длительную модернизацию ставить. Кто их заменит? Как бы не получился провал в составе флотов request .
      RASKAT
      1. Монос Сегодня, 20:09
        Цитата: RASKAT
        Как бы не получился провал в составе флотов

        Ну, вы же прекрасно знаете, что флот никогда не был в приоритете. Издержки географии - мы континентальная держава. И заморские территории нас никогда не интересовали.
        Монос
        1. RASKAT Сегодня, 20:45
          Мы континентальная держава. И заморские территории нас никогда не интересовали.
          Ну не знаю не знаю, вот только почти в каждую дырку пытаемся залезть, Кореи, Ближний восток, Африка, Латинская Америка и т д.
          Что не говорите а львиную долю налоговых отчислений нам сейчас приносит добыча углеводородов. А в виду нашей экспансии на чужих территориях мы просто вынуждены будем защищать свои интересы. Вот возьмем к примеру наших гигантов Газпром и Роснефть. Да где только они уже не бурят и добывают, Вьетнам, Ирак и Иран, Венесуэла и т д. А так же планируется Боливия, Африка, Малайзия и т д. А так же к ним ( к компаниям) подтягиваются Росатом и Рособоронэкспорт и их рынки сбыта мы тоже вынуждены будем защищать.
          А как такую защиту обеспечить если нет достойного флота? Вот в например в Венесуэле объявиться какой нибудь Игил или иное детище ЦРУ и что тогда? Сливаться, сдавать интересы своих компаний?
          Нет я конечно рад, что у нас такое руководство страны и что про армию в последние годы не забывают. Но мне кажется что в следующей программе перевооружения 18-25 надводному флоту нужно уделить слегка больше внимания. Ну будем надеяться что так и будет.
          Мне так кажется. hi
          RASKAT
      2. Александр War Сегодня, 20:49
        Флот надо срочно обновлять,новые корветы ,фрегаты ,подводные лодки и уже закладывать Эсминцы для Северного и Тихоокеанского флотов!
        Александр War
    4. Комментарий был удален.
    5. okko077 Сегодня, 20:39
      Такое Все говорят, даже на Украине! Лучше бы сказал как всего этого достичь!
      Президент всё сказал грамотно и выверено... Про стратегическое сдерживание и нейтрализацию..
      А вот с обычным вооружением , а точнее с его применением у нашего ГШ полный бедлам...Приоритеты не расставлены и основные задачи не уточнены...Такое впечатление, что воевать в современной войне с применением обычных СП у нас никто не готовится, мы ничего не умеем и не знаем , что делать... Зачем создавать новые системы вооружения если у нас нет систем , которые управляют этим оружием, обеспечивают целеуказание в реальном времени с использованием новейших технических систем , а не разведчиков-корректировщиков по-старинке... Зачем "Коалиции" новый снаряд летящий на 70 км, если она не знает куда стрелять? Зачем нам системы "Торнадо-С" с дальностью свыше 200 км, если для них нет целеуказания ? Зачем нам самолёт 5-го поколения, если нет систем в которые он может передавать свою информацию, пользуясь своими уникальными свойствами?..Зачем нам "Армата", если она не видит дальше себя на 7 км и ей некому помочь и она будет уничтожена при наступлении в 1-ом эшелоне? Зачем нам высокоточное оружие если для определения координат цели нужно посылать вперёд людей, которые ценной своей жизни будут искать эту цель и передавать координаты по радио, как во второю Мировую ?
      Хватит ! Нам нужны информационные боевые разведовательные системы,в состав которых входит оружие и наводится и стреляет по сигналам БПЛА, самолётов- разведчиков, спутников и других технических устройств....в реальном времени без использования людей в первом эшелоне... Таких систем у нас НЕТ... Надо бросить всё и создавать такие системы, создавать продуманно, поэтапно, на общих принципах и подходах... Это первостепенная главная задача на долгие годы... Всё мы можем и элементы таких систем и результаты их работы появятся сразу... Дело за малым ! Объяснить это тупому руководству, и в первую очередь ГШ с Герасимовым... Хотя может это и самое трудно! Или убрать этих старпёров и недоумков...
      okko077
  2. DEZINTO Сегодня, 19:46
    Надо пресечь возможности тырить деньги, это главное!
    Вот эти все фамилии.....вспоминать противно, они что о судьбе обороноспособности заботились? Они кормушку нашли и сели над ней! А потом все удивляются что у нас крейсера годами строятся.

    Так что да я конечно рад заявлением, но даже в Китае с такими ихними методами с трудом борятся.
    Это неискоренимо.
    Пессимист я сегодня

    Вот и остаётся что сказать "успехов-удачи".
    DEZINTO
    1. alexhol Сегодня, 19:51
      В 1917году Россию сгубила коррупция.
      alexhol
      1. To be or not to be Сегодня, 20:42
        Россию всегда губят чиновники!
        Про армию.Перевооружение армии чувствуется .Впечатляет!
        Но .В.И.Ленина «Победа в конечном итоге обуславливается состоянием духа тех масс, которые на поле брани проливают свою кровь».
        Тут будет посложнее. Особенно в свете последних событий .с детьми и провокацией в бундестаге
        To be or not to be
    2. Наблюдатель2014 Сегодня, 20:00
      DEZINTO hi
      Надо пресечь возможности тырить деньги, это главное!
      Золотые слова ! good
      Наблюдатель2014
    3. Комментарий был удален.
  3. Клебер Сегодня, 19:46
    Слова к бюджету не пришьёшь.
    Клебер
    1. weksha50 Сегодня, 19:53
      Цитата: Клебер
      Слова к бюджету не пришьёшь.


      Я уж тысячу раз долдонил: вернуть в госсобственность производство и продажу табачных и ликероводочных изделий... Та маржа, которая получается от разницы в ценах, с лихвой накормит даже самые расходные статьи бюджета...
      Ничего не надо выдумывать... Нужно просто сделать... soldier
      weksha50
      1. Клебер Сегодня, 20:06
        Вернуть в госсобственность? А каким образом?
        Клебер
        1. Dashout Сегодня, 20:13
          Ну это-то просто: ввести афигенные пошлины на импорт, и афигенные акцизы на отечественных поставщиков. Госпредприятия освободить от акцизов, затем выкупить нужные активы у отечественных поставщиков.
          Dashout
          1. Клебер Сегодня, 20:27
            Это было бы просто, ести табачные фабрики в РФ принадлежали гражданам РФ, а попробуйте купить пачку сигарет, прочитать кто производитель и пробить через интернет что там за "моська " нам сигареты производит.
            Клебер
            1. Dashout Сегодня, 20:29
              Зачем нам переживать за их прибыль - у нас свои национальные интересы. Что выше? Если рассусоливать, то так и будем плестись ...
              Dashout
              1. Клебер Сегодня, 20:32
                Выше национальные интересы. И именно они не позволят национализировать табачную промышленность.
                Клебер
                1. Dashout Сегодня, 20:34
                  Цитата: Клебер
                  И именно они не позволят национализировать табачную промышленность.

                  Что вы имеете в виду? Обиды инвесторов? Я же предложил - выкупить!
                  Dashout
                  1. Клебер Сегодня, 20:50
                    Ага. А они продадут? Это же самый доходный бизнес.
                    Клебер
  4. Котище Сегодня, 19:47
    Хотя идея и несвежая, но очень здравая!
    Дай бог!
    Котище
  5. weksha50 Сегодня, 19:50
    "Президент подчеркнул, что выполнение новой госпрограммы вооружений будет зависеть от возможностей оборонных предприятий страны, а также научных и исследовательских центров"...

    И, прежде всего, от финансирования, постановки задач и контроля за их выполнением... Невзирая на ранги и чины, строго наказывать за любые срывы...
    weksha50
  6. Сибирский цирюльник Сегодня, 20:18
    Цитата: weksha50
    "Президент подчеркнул, что выполнение новой госпрограммы вооружений будет зависеть от возможностей оборонных предприятий страны, а также научных и исследовательских центров"...

    И, прежде всего, от финансирования, постановки задач и контроля за их выполнением... Невзирая на ранги и чины, строго наказывать за любые срывы...

    С Вашего позволения, осмелюсь дополнить Ваш пост)
    ... И всё это имеет мало смысла,без бережного отношения к главному богатству этой земли- простым людям.( Извините за пафос)
    Сибирский цирюльник
  7. Гардамир Сегодня, 20:18
    Президент подчеркнул, что выполнение новой госпрограммы вооружений будет зависеть от возможностей оборонных предприятий страны, а также научных и исследовательских центров.
    Как мы видим и как нам сегодня объяснили президент здесь не при чём, всё зависит от возхможностей
    Гардамир
  8. Altona Сегодня, 20:19
    Цитата: RASKAT
    Вот в качестве подтверждения всего этого пафоса, могли бы заложить несколько новых кораблей. Например 22350, а то один несчастный никак допилить не можем

    ----------------------------
    Да, на военно-морском параде наш новый надводный флот выглядел очень скромно на фоне нового китайского эсминца.
    Altona
    1. Dashout Сегодня, 20:20
      Цитата: Altona
      на военно-морском параде наш новый надводный флот выглядел очень скромно на фоне нового китайского эсминца.

      Да, полностью согласен...
      Dashout
  9. Sergey53 Сегодня, 20:24
    Правильно. Сколько мозгов пудрили не принимая на вооружение БМПТ ,ТОС-1...
    Sergey53
  10. Федя2017 Сегодня, 20:28
    Забавный он человек... Свою роль играет неплохо. Но спектакль сильно затянулся, и зрители уже устали...
    Федя2017
  11. Геркулесыч Сегодня, 20:29
    Так что, у нас оказывается, даже есть флот? Это не про частный из яхт наших "денежных мешков " , речь идет а то о военном я не могу найти приличных слов, разве что на Каспии есть нечто флотообразное, а так старики, просятся на иголки, или современные "долгострои " , либо же без движков корпуса. ...
    Геркулесыч
  12. Александр War Сегодня, 20:29
    Смотрим и размышляем
    Александр War
  13. Bronevick Сегодня, 20:29
    Путин верит в российскую армию, а Обама вафлот.
    Bronevick
  14. Antidote Сегодня, 20:44
    Что это тут на ВО, пчёлы против меда? Не раскачивайте лодку, Аве Утину!
    Antidote
  15. kefan Сегодня, 20:49
    Только вот эту программу частенько срывают, особенно достало слушать про перенос срока вправо сдачи флоту кораблей.
    kefan
  16. Machete Сегодня, 20:50
    незачем такие очевидные вещи говорить.Это и так должно быть в любой нормальной сильной стране.
    Надо организовать производство всего этого без сбоев.
    Machete
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