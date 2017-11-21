Эстонский президент о натовских солдатах в Прибалтике: Маловато будет

В 2018 году на саммите НАТО нам нужно найти решение по организации ввода дополнительного контингента НАТО в Балтийский регион, по усилению военного присутствия натовских союзников как на суше, так на море и в воздухе.

По мнению президента Эстонии Керсти Кальюлайд, Североатлантический военный блок имеет недостаточное присутствие в странах Балтии. Эстонский президент отметила, что для повышения уровня безопасности на восточных границах НАТО, в штаб-квартире альянса должны подумать о возможности увеличения военного присутствия в Эстонии, Латвии и Литве.Также Кальюлайд заявила, что в повышении уровня безопасности нуждаются и страны юга Европы.Президент Эстонии озвучила своё видение дальнейшего развития ситуации с «усилением натовских рубежей» во время встречи в Таллине с послами Британии, Дании и Франции при НАТО.Кайюлайд:Керсти Кальюлайд поблагодарила послов страны Западной Европы при НАТО за «неоценимую поддержку безопасности Эстонии», но тут же дала понять, что официальный Таллин будет предпринимать меры, направленные на увеличение числа натовских солдат в стране. Одного натовского батальона, по мнению президента Эстонии, уже мало.В НАТО не видят особых проблем в увеличении контингента в Прибалтике – главное, чтобы прибалты исправно выделяли средства из своей казны.