10:58 21 ноября

Эстонский президент о натовских солдатах в Прибалтике: Маловато будет

По мнению президента Эстонии Керсти Кальюлайд, Североатлантический военный блок имеет недостаточное присутствие в странах Балтии. Эстонский президент отметила, что для повышения уровня безопасности на восточных границах НАТО, в штаб-квартире альянса должны подумать о возможности увеличения военного присутствия в Эстонии, Латвии и Литве.

Также Кальюлайд заявила, что в повышении уровня безопасности нуждаются и страны юга Европы.

Президент Эстонии озвучила своё видение дальнейшего развития ситуации с «усилением натовских рубежей» во время встречи в Таллине с послами Британии, Дании и Франции при НАТО.


Эстонский президент о натовских солдатах в Прибалтике: Маловато будет


Кайюлайд:
В 2018 году на саммите НАТО нам нужно найти решение по организации ввода дополнительного контингента НАТО в Балтийский регион, по усилению военного присутствия натовских союзников как на суше, так на море и в воздухе.


Керсти Кальюлайд поблагодарила послов страны Западной Европы при НАТО за «неоценимую поддержку безопасности Эстонии», но тут же дала понять, что официальный Таллин будет предпринимать меры, направленные на увеличение числа натовских солдат в стране. Одного натовского батальона, по мнению президента Эстонии, уже мало.

В НАТО не видят особых проблем в увеличении контингента в Прибалтике – главное, чтобы прибалты исправно выделяли средства из своей казны.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 28

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  1. 210окв Сегодня, 06:49
    Да сколько бы не было...Мелковато будет...Хотя если не шутить,то силы против нас они накапливают серьезные и это явная угроза..
    210окв
    1. сибиралт Сегодня, 06:55
      Эстонская баба против НАТы не попрет. Ибо, страна под оккупацией и надолго.
      сибиралт
      1. Uncle Lee Сегодня, 07:06
        увеличения военного присутствия в Эстонии, Латвии и Литве.
        Вам эти странёшки нужны ?
        Мне нет ! У этой тетки большое самомнение !
        Uncle Lee
      2. LSA57 Сегодня, 07:25
        Цитата: сибиралт
        Ибо, страна под оккупацией и надолго.

        если не навсегда. янки ещё неоткуда сами не уходили. только с пинка
        LSA57
        1. dsk Сегодня, 09:55
          Здравствуйте Сергей!
          В НАТО не видят особых проблем в увеличении контингента в Прибалтике – главное, чтобы прибалты исправно выделяли средства из своей казны.

          Системно обрабатывают наших западных соседей."Бесплатный сыр" для Эстонии заканчивается, она уже лет десять в мышеловке, и требования об оплате расходов на НАТО растут. Польша уже подписалась на 10 лярдов на закупку ПРО, типа сами выпросили.
          В западной Европе много АЭС, (во Франции 40% энергетики - АЭС.) Германия два раза подряд страну восстанавливала и делает всё, чтобы отодвинуть зону возможных боевых действий подальше на восток. Новым членам (и кандидатам) НАТО уготована участь "пушечного мяса". Как говорит мой дядя "капитан": "С кем поведёшься - так тебе и надо." hi
          dsk
      3. Соломон Кейн Сегодня, 09:46
        А это баба? Я думал транс - это у них там модно, как и в НАТО... laughing
        Соломон Кейн
  2. XII легион Сегодня, 06:52
    Конечно батальона маловато
    На час серьезного боя
    А к границам приблизились, обложили
    Это да
    XII легион
    1. Винни76 Сегодня, 10:41
      Цитата: XII легион
      Конечно батальона маловато
      На час серьезного боя

      Это скорее для врага внутреннего. Может и достаточно.
      Винни76
  3. Nix1986 Сегодня, 06:57
    Ну если речь идёт о защите эстонцев, то эти самые батальоны нужно размещать в Финляндии и Швеции, т.к. добрая часть эстонцев в погоне за зп переехало туда. А так, русофобия, экзальтированное чувство опасности от РФ и осознание своей важности это уже часть национальной культуры наверное.
    Nix1986
  4. andrewkor Сегодня, 06:57
    Своих то людишек не хватает даже для полноценной батальонной группы.Даже не сравнимо с довоенной Эстонией,после вхождения в СССР её ВС получили статус корпуса РККА! Какие из них вояки другой разговор,но масштабы не соизмеримы!
    andrewkor
  5. Александр 3 Сегодня, 07:00
    Ну что Эстония со всеми справится По аналогии как заявила одна женщина.
    Александр 3
  6. Горный стрелок Сегодня, 07:02
    Для реального противодействия там и трёх ДИВИЗИЙ не хватит. Тем более, что Прибалтику сразу ОТРЕЖУТ от Европы. По воздуху будут снабжать? Или по морю? laughing
    Но демографическую ситуацию в Эстонии кто-то должен "поправлять"?
    Горный стрелок
    1. MOSKVITYANIN Сегодня, 07:39
      Горный стрелок Прибалтику сразу ОТРЕЖУТ от Европы.

      Какими силами отрезать собрался, ты бы хоть посмотрел состав 6-й ОА ЗВО?
      MOSKVITYANIN
  7. Геркулесыч Сегодня, 07:17
    Эстония, и прочие как бы страны прибалтийского региона тихо и незаметно скончались как государства, остались только поднатовские территории. ..
    Геркулесыч
  8. rotmistr60 Сегодня, 07:18
    за «неоценимую поддержку безопасности Эстонии»

    Поддержка действительно "неоценимая". Раньше жили похрюкивая на Россию из своего угла, но спокойно. Теперь страны прибалтики в реестре нанесения ударов в случае конфликта. Вот и благодарите друг друга за это.
    rotmistr60
  9. farik68 Сегодня, 07:20
    ребята да неправильно вы их понимаете им вовсе не защита нужна А улучшение демографической ситуации в Прибалтике и в Эстонии в частности только они почему-то не хотят понимать того что от трансгендеров никто не рождается Ну в крайнем случае такой же мягко выражаясь трансгендер.....
    Надеюсь Модераторы простят меня....)
    farik68
  10. Джунгар Сегодня, 07:30
    А этот министр раньше не был мужчиной....? У них же бывает такое....
    Джунгар
    1. kuznec Сегодня, 09:57
      Андрей, судя по кислому лицу мужика в беретке на заднем плане, Ваше предположение не лишено оснований))
      kuznec
  11. farik68 Сегодня, 07:30
    Мужики А вам не кажется что президент Эстонии Очень напоминает Комбата Анастасию,...?))))
    farik68
  12. anjey Сегодня, 07:30
    ну да ,если натовские военнослужащие не будут оставлять львинную долю от довольствия в барах,пабах и публичных домах прибалтики то вся ее экономика просто рухнет...,это как доза для наркомана-надо все больше и больше...
    anjey
  13. MOSKVITYANIN Сегодня, 07:36
    Есть такая традиция у Правительств Прибалтийских гос-в, раз в сто лет приглашать на свою землю иностранные армии.....
    В последний раз "Волю трудящихся масс" удовлетворяла РККА...в 1940-м...
    MOSKVITYANIN
  14. ALEA IACTA EST Сегодня, 07:40
    Если они сами не готовы драться за независимость и право на будущее, то они их не заслуживают.
    ALEA IACTA EST
  15. turcom Сегодня, 07:55
    Одного натовского батальона, по мнению президента Эстонии, уже мало

    Конечно мало, минимум бригада. А то в батальоне четверть геи, четверть трансы, еще четверть хрен знает кто. Из бригады может и наберут батальон нормальных мужиков для заполнения демографической дыры.
    turcom
  16. Идущий Сегодня, 08:15
    В НАТО не видят особых проблем в увеличении контингента в Прибалтике – главное, чтобы прибалты исправно выделяли средства из своей казны.


    Ломают спектакль , это называется ползучая политика наращивания сил и средств НАТО на наших границах , вроде это не мы , это " по просьбе трудящихся". am
    Идущий
  17. pvv113 Сегодня, 08:38
    В НАТО не видят особых проблем в увеличении контингента в Прибалтике – главное, чтобы прибалты исправно выделяли средства из своей казны

    Пока до эстонцев дойдет, что НАТО в стране слишком много, будет поздно
    pvv113
  18. Сибирский цирюльник Сегодня, 09:29
    Господь, всемогущий! И где же,они таких баб,нарядных, находят то???
    Все,как на подбор,одна к одной,страшные как жизнь без денег!!
    Сибирский цирюльник
  19. a.s.zzz888 Сегодня, 09:47
    но тут же дала понять, что официальный Таллин будет предпринимать меры, направленные на увеличение числа натовских солдат в стране.
    ... койки и танки в три яруса ставить будут?.... bully
    a.s.zzz888
  20. pexotinec Сегодня, 09:53
    Это она решила демографии решила повысить таким образом laughing
    pexotinec
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