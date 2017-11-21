Российский посол прокомментировал негативную реакцию Израиля на соглашение по Сирии
Посол РФ в Израиле Александр Шеин заявил, что удивлен негативной реакцией в стране на российско-американо-иорданский меморандум о южной зоне деэскалации в Сирии, и призвал не переоценивать значимость документа для национальной безопасности еврейского государства, передает РИА Новости.
Комментарий российского посла стал ответом на публикации в местных СМИ, отозвавшихся о меморандуме, в котором говорится о необходимости «сокращения и, в конечном счете, удаления иностранных сил и иностранных боевиков из юго-западных районов Сирии», как о «декларативном, недостаточно конкретном и жестком». Критики меморандума уверены, что он позволяет военизированным формированиям Ирана и его сателлитов оставаться в считанных километрах от израильских границ.
Он заверил, что Москва с уважением относится к обеспокоенности Израиля. При этом дипломат высказал удивление тому, как в местных СМИ были восприняты недавние слова Сергея Лаврова о легитимности нахождения иранских сил в Сирии.
Напомним, Израиль обвиняет Иран в стремлении превратить Сирию во враждебный плацдарм с десятками тысяч подконтрольных бойцов, постоянными сухопутными, морскими и воздушными базами. Израильское правительство обещает воспрепятствовать этому, в том числе, если необходимо, силовыми средствами.
Комментарий российского посла стал ответом на публикации в местных СМИ, отозвавшихся о меморандуме, в котором говорится о необходимости «сокращения и, в конечном счете, удаления иностранных сил и иностранных боевиков из юго-западных районов Сирии», как о «декларативном, недостаточно конкретном и жестком». Критики меморандума уверены, что он позволяет военизированным формированиям Ирана и его сателлитов оставаться в считанных километрах от израильских границ.
В отношении меморандума, подписанного в Аммане 8 ноября 2017 года, необходимо упомянуть, что этот документ носит, во-первых, конфиденциальный, во-вторых, технический и оперативный характер, определяя меры, которые необходимы для создания южной зоны деэскалации,говорится в комментарии российского посольства.
Я хотел бы отметить, что нет причин переоценивать значимость меморандума для интересов национальной безопасности Израиля,добавил Шеин.
Он заверил, что Москва с уважением относится к обеспокоенности Израиля. При этом дипломат высказал удивление тому, как в местных СМИ были восприняты недавние слова Сергея Лаврова о легитимности нахождения иранских сил в Сирии.
Россия последовательно действует, согласно нормам и принципам международного права, которое легитимизирует иранское присутствие в Сирии. Цель этого присутствия ограничена войной с терроризмом. Для этого Россия сотрудничает с Ираном в Сирии,пояснил Шеин.
В постконфликтный период прерогативой самих сирийцев остается договариваться об иностранном присутствии в их стране в рамках инклюзивного национального диалога. Другими словами, решение этого вопроса будет зависеть как от правительства в Дамаске, так и сил политической оппозиции. В настоящее время Россия прилагает все усилия к тому, чтобы наладить такой диалог,заключил он.
Напомним, Израиль обвиняет Иран в стремлении превратить Сирию во враждебный плацдарм с десятками тысяч подконтрольных бойцов, постоянными сухопутными, морскими и воздушными базами. Израильское правительство обещает воспрепятствовать этому, в том числе, если необходимо, силовыми средствами.
Использованы фотографии: https://israel.news911.info
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