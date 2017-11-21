10:50 21 ноября

Российский посол прокомментировал негативную реакцию Израиля на соглашение по Сирии

Посол РФ в Израиле Александр Шеин заявил, что удивлен негативной реакцией в стране на российско-американо-иорданский меморандум о южной зоне деэскалации в Сирии, и призвал не переоценивать значимость документа для национальной безопасности еврейского государства, передает РИА Новости.

Российский посол прокомментировал негативную реакцию Израиля на соглашение по Сирии


Комментарий российского посла стал ответом на публикации в местных СМИ, отозвавшихся о меморандуме, в котором говорится о необходимости «сокращения и, в конечном счете, удаления иностранных сил и иностранных боевиков из юго-западных районов Сирии», как о «декларативном, недостаточно конкретном и жестком». Критики меморандума уверены, что он позволяет военизированным формированиям Ирана и его сателлитов оставаться в считанных километрах от израильских границ.


В отношении меморандума, подписанного в Аммане 8 ноября 2017 года, необходимо упомянуть, что этот документ носит, во-первых, конфиденциальный, во-вторых, технический и оперативный характер, определяя меры, которые необходимы для создания южной зоны деэскалации,
говорится в комментарии российского посольства.

Я хотел бы отметить, что нет причин переоценивать значимость меморандума для интересов национальной безопасности Израиля,
добавил Шеин.

Он заверил, что Москва с уважением относится к обеспокоенности Израиля. При этом дипломат высказал удивление тому, как в местных СМИ были восприняты недавние слова Сергея Лаврова о легитимности нахождения иранских сил в Сирии.

Россия последовательно действует, согласно нормам и принципам международного права, которое легитимизирует иранское присутствие в Сирии. Цель этого присутствия ограничена войной с терроризмом. Для этого Россия сотрудничает с Ираном в Сирии,
пояснил Шеин.

В постконфликтный период прерогативой самих сирийцев остается договариваться об иностранном присутствии в их стране в рамках инклюзивного национального диалога. Другими словами, решение этого вопроса будет зависеть как от правительства в Дамаске, так и сил политической оппозиции. В настоящее время Россия прилагает все усилия к тому, чтобы наладить такой диалог,
заключил он.

Напомним, Израиль обвиняет Иран в стремлении превратить Сирию во враждебный плацдарм с десятками тысяч подконтрольных бойцов, постоянными сухопутными, морскими и воздушными базами. Израильское правительство обещает воспрепятствовать этому, в том числе, если необходимо, силовыми средствами.

Использованы фотографии: https://israel.news911.info
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Комментарии 39

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  1. федоров Сегодня, 08:30
    Ничего не имею особо против Государства Израиль. Довольно сильная страна,хотя без штатов...кто его знает
    Но как-то даже жалко их,"избранных".. sad Наплодили врагов за свою историю по всему миру, теперь даже собственной тени боятся. Да и дыма без огня не бывает...
    федоров
    1. Сепар ДНР Сегодня, 08:44
      Российский посол прокомментировал негативную реакцию Израиля на соглашение по Сирии

      Какое собачье дело Израиля к соглашению по Сирии ? Ведь Израиль,ПОЧЕМУ ТО(ПОЧЕМУ ???) не борется с ИГИЛ ни самостоятельно,ни примкнув ни к одной из коалиций...
      Сепар ДНР
      1. Сепар ДНР Сегодня, 08:54
        Цитата: Сепар ДНР
        Израиль,ПОЧЕМУ ТО(ПОЧЕМУ ???) не борется с ИГИЛ ни самостоятельно,ни примкнув ни к одной из коалиций

        Этот вопрос нужно бы задать посетителям сайта с израильскими флажками. Но они,почему то игнорируют эту статью. Хотя в других ветках они присутствуют.
        Сепар ДНР
      2. Viktorfi Сегодня, 09:12
        Цитата: Сепар ДНР
        Какое собачье дело Израиля к соглашению по Сирии ?


        Потому что Израиль с Сирией в состоянии войны и Асад помогает террористам Хизбалла вооружаться против Израиля и осесть террористам Хизбалла около границ с Израилем.


        Цитата: Сепар ДНР
        Ведь Израиль,ПОЧЕМУ ТО(ПОЧЕМУ ???) не борется с ИГИЛ ни самостоятельно


        Вранье.
        Израиль борется с игил и у себя в стране - постоянно арестовывают террористов, помогают Египту в борьбе с игил,помогает и другим странам.
        Когда игил ударили из Сирии по Израилю - Израиль их уничтожил.

        Цитата: Сепар ДНР
        ни примкнув ни к одной из коалиций...


        Ну то бред вообще.

        Во первых Израиль не принимает участия в войне, а защищает свою безопасность.

        Во вторых вам не смешно от того, что вы удивляетесь, что Израиль не примыкает к Иран-сирийской коалиции, где Иран и Сирия мечтают уничтожить Израиль и помогают террористам Хизбалла, или к американской коалиции, где арабские страны, которые на официальном уровне не контактируют с Израилем?

        Если игил полезут с Сирии на Израиль - получат по полной, как получили уже мёртвые террористы игил, что в прошлый раз обстреляли Израиль из Сирии.
        Viktorfi
        1. Сепар ДНР Сегодня, 09:24
          Вот,объявился один из потомков семени Израилева. wink

          Цитата: Viktorfi
          Во первых Израиль не принимает участия в войне, а защищает свою безопасность.

          Ну так и Россия,не принимает участия в войне(по крайней мере юридически),а ровно также защищает свои интересы,НО,НО при этом является участником контр ИГИЛовской коалиции.
          Цитата: Viktorfi
          Израиль борется с игил и у себя в стране - постоянно арестовывают террористов, помогают Египту в борьбе с игил,помогает и другим странам.

          Поделитесь успехами yes Если таковые есть.
          Сепар ДНР
          1. Viktorfi Сегодня, 10:06
            Цитата: Сепар ДНР
            Ну так и Россия,не принимает участия в войне(по крайней мере юридически),а ровно также защищает свои интересы,НО,НО при этом является участником контр ИГИЛовской коалиции


            Россия принимает прямое участие по юридическому приглашению Асада.

            Цитата: Сепар ДНР
            Поделитесь успехами Если таковые есть


            Служба общей безопасности Израиля (ШАБАК) в сотрудничестве с израильской полицией арестовала 17 сентября 2017 года троих израильских арабов, жителей города Умм-аль-Фахм, сторонников террористической группировки "Исламское государство".

            Двое из арестованных планировали организовать на Храмовой горе в Иерусалиме теракт с применением огнестрельного оружия, подобный тому, который был совершен 14 июля 2017 года.



            Окружной суд Хайфы приговорил к 70 месяцам тюрьмы и 14,000 шекелей штрафа 42-летнего жителя Сахнина Висама Забидата, вступившего в террористическую организацию ИГИЛ и ездившего с женой в Ирак и Сирию.
            Забидат, арестованный по возвращении из поездки, признался, что вступил в ИГИЛ, ездил в Ирак и Сирию и проходил там военную подготовку.



            Согласно информации телеканала "Аль-Джазира", беспилотник ВВС Израиля нанес ракетный удар по территории Синайского полуострова сразу после вчерашнего обстрела Израиля, произведенного боевиками ИГИЛ.
            По данным арабских СМИ, с борта БПЛА было выпущено две ракеты, которые поразили автомобиль и жилой дом в южной части Рафиаха. В результате налета были уничтожены террористы, осуществившие обстрел Израиля.
            Лондонское издание "Аль-арави аль-джадид", выходящее в свет в Лондоне, подтвердило информацию об убитых и раненых в Синае.


            Итд
            Viktorfi
            1. Сепар ДНР Сегодня, 10:09
              Цитата: Viktorfi
              Итд

              Да-а-а , ВЕСОМЕЙШИЙ ВКЛАД в победу над ИГИЛ yes .

              Потом,уцелевшие ИГИЛовцы,будут недоумённо спрашивать : ЭТИ,что,тоже нас победили ? belay belay belay
              Сепар ДНР
              1. Viktorfi Сегодня, 10:25
                Цитата: Сепар ДНР
                Да-а-а , ВЕСОМЕЙШИЙ ВКЛАД в победу над ИГИЛ


                А Израиль и не принимает участия в войне и поэтому ваша ирония тут не уместна.

                Ну попросите помощь Израиля, если не справляетесь wink

                Цитата: Сепар ДНР
                Потом,уцелевшие ИГИЛовцы,будут недоумённо спрашивать : ЭТИ,что,тоже нас победили ?


                Вы думаете они читают ваши посты, чтобы задаваться подобными вопросами? belay
                Viktorfi
        2. solzh Сегодня, 09:39
          Иран и Сирия мечтают уничтожить Израиль

          Ага, а Израиль мечтает уничтожить Иран и Сирию, заодно построить государство Великий Израиль.
          solzh
          1. Viktorfi Сегодня, 09:45
            Цитата: solzh
            Ага, а Израиль мечтает уничтожить Иран и Сирию, заодно построить государство Великий Израиль.


            В ваших фантазиях наверное.
            Viktorfi
        3. гурт Сегодня, 09:57
          Цитата: Viktorfi
          Потому что Израиль с Сирией в состоянии войны и Асад помогает террористам Хизбалла вооружаться против Израиля и осесть террористам Хизбалла около границ с Израилем.

          и именно поэтому израиль влез на чужую территорию(голанские высоты) и вопит ,-моё
          гурт
          1. Viktorfi Сегодня, 10:12
            Цитата: гурт
            и именно поэтому израиль влез на чужую территорию(голанские высоты) и вопит ,-моё


            Влез, вопит ? Что за чушь?
            На Израиль напала Сирия. В ответ на нападение, Израиль забрал Голанские высоты. Надеюсь урок Сирия выучила hi
            Viktorfi
    2. Viktorfi Сегодня, 09:05
      Цитата: федоров
      Наплодили врагов за свою историю по всему миру...


      Про Россию можно сказать тоже самое. Кто сейчас в санкциях? Количество врагов у России все растёт и растёт...
      Viktorfi
      1. solzh Сегодня, 09:41
        Все наши враги искусственно созданы. А основных наших врагов 5. Польша, Германия, Швеция, США, Англия.
        solzh
        1. Viktorfi Сегодня, 09:45
          Цитата: solzh
          Все наши враги искусственно созданы. А основных наших врагов 5. Польша, Германия, Швеция, США, Англия.



          Как там заметил товарищ выше? Нет дыма без огня? Его вроде слова.. wink
          Viktorfi
    3. гурт Сегодня, 09:54
      Цитата: федоров
      Но как-то даже жалко их,"избранных"..

      у евреев крышу сносит от страха,скоро от тени будут прятаться.......
      гурт
  2. Горный стрелок Сегодня, 08:32
    А ИГИЛ на границе с Израилем лучше? Понятно, что "Хезболла" в Сирии - ничего приятного Израилю не сулит, но из двух зол надо выбирать меньшее...
    Горный стрелок
    1. Viktorfi Сегодня, 09:16
      Цитата: Горный стрелок
      А ИГИЛ на границе с Израилем лучше? Понятно, что "Хезболла" в Сирии - ничего приятного Израилю не сулит, но из двух зол надо выбирать меньшее...


      На границе с Израилем почти нет игил, там как раз таки военная оппозиция сирийская по большей части
      Израиль хочет оставить в конечном итоге буферную зону из сирийской оппозиции, которую поддерживает США. Таким образом обеспечив отсутствие и игил и террористов Хизбалла.
      Viktorfi
      1. sogdy Сегодня, 09:57
        Цитата: Viktorfi
        Израиль хочет оставить в конечном итоге буферную зону из сирийской оппозиции, которую поддерживает США.

        На территории ДРУГОЙ страны?
        Или это поддержка интервенции - или вынос мозга.
        И да, "сирийская оппозиция, которую поддерживает США" - там что-нибудь осталось, что не признано террористами?
        sogdy
        1. Viktorfi Сегодня, 10:18
          Цитата: sogdy
          На территории ДРУГОЙ страны?


          Хочет в смысле желает. Не свои же силы Израиль там оставить собирается.

          Цитата: sogdy
          И да, "сирийская оппозиция, которую поддерживает США" - там что-нибудь осталось, что не признано террористами?


          Вы бы чаще слушали своего президента. Он же все объяснил вроде :


          Вот слова Путина, которые ясно объясняют, где террористы и где оппозиция
          https://iz.ru/660745/2017-10-19/putin-zaiavil-o-s
          koroi-pobede-nad-terroristami-v-sirii
          Путин заявил о скорой победе над террористами в Сирии
          «Есть все основания полагать — скажу осторожно, — что террористов мы там (в Сирии ) в ближайшее время добьем», — сказал российский лидер на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».
          ....
          Российский лидер добавил, что следующим этапом после после запуска зон деэскалации, может стать созыв конгресса народов Сирии «с тем, чтобы в нем приняли участие все этнические религиозные группы, и правительство, и оппозиция».
          Viktorfi
          1. sogdy Сегодня, 10:31
            Цитата: Viktorfi
            Не свои же силы Израиль там оставить собирается.

            Вы решили полностью опарафинить Израиль?
            Цитата: Viktorfi
            Вы бы чаще слушали своего президента.

            Слушали. Вся оппа, поддерживаемая (и формируемая) США, в результате переговоров и прямой фиксации действий, признана террористами. Таки да, Астана.
            Не террористами признается лишь та часть, которая добровольно сложила оружие, и милиция, вошедшая в САА.
            sogdy
            1. Viktorfi Сегодня, 10:36
              Цитата: sogdy
              Вся оппа, поддерживаемая (и формируемая) США, в результате переговоров и прямой фиксации действий, признана террористами


              Откуда информация?

              Цитата: sogdy
              Не террористами признается лишь та часть, которая добровольно сложила оружие, и милиция, вошедшая в САА.


              А об этом кроме вас, кто-то в курсе? lol
              Viktorfi
      2. Сепар ДНР Сегодня, 10:03
        Цитата: Viktorfi
        На границе с Израилем почти нет игил

        А ведь не вмешайся Россия,всё шло к тому,что ВСЯ территория Сирии могла стать сплошным ИГИЛ...
        Но вы и при этой угрозе не чесались.
        Сепар ДНР
        1. Viktorfi Сегодня, 10:20
          Цитата: Сепар ДНР
          А ведь не вмешайся Россия,всё шло к тому,что ВСЯ территория Сирии могла стать сплошным ИГИЛ...


          Могла стать, а могла и не стать.

          Россия вмешалась не ради Асада или сирийского народа, а ради своих интересов. Точно также как и США.

          Цитата: Сепар ДНР
          Но вы и при этой угрозе не чесались.


          А по вашему Израилю надо было помогать государству с которым мы в состоянии войны и, которое желает уничтожения Израиля, или может Асаду, который помогает террористам Хизбалла и Ирану в борьбе с Израилем?
          Вы издеваетесь?
          Viktorfi
          1. Сепар ДНР Сегодня, 10:33
            Цитата: Viktorfi
            А по вашему Израилю надо было помогать государству с которым мы в состоянии войны и, которое желает уничтожения Израиля, или может Асаду, который помогает террористам Хизбалла и Ирану в борьбе с Израилем?
            Вы издеваетесь?


            Издёвкой выглядит позиция Израиля. Не более не менее.
            Если ваш пост отображает позицию официального Тель-Авива,то выходит,что светский строй в Сирии,для вас в частности и региона в целом более опасен,чем ИГИЛ ?
            Сепар ДНР
            1. Viktorfi Сегодня, 10:46
              Цитата: Сепар ДНР
              Если ваш пост отображает позицию официального Тель-Авива


              Не Тель Авива, а Иерусалима.

              Я не представитель официального Иерусалима, как и вы, судя, по всему, не представитель официальной Москвы.


              Цитата: Сепар ДНР
              то выходит,что светский строй в Сирии,для вас в частности и региона в целом более опасен,чем ИГИЛ ?


              Позиция официального Иерусалима такова - не хотелось, чтобы радикальный ислам, суннитский террор был бы сменен радикальным исламским шиитским террором под руководством Ирана.

              Поэтому официальному Иерусалиму важно избавиться от игил, но при этом не дать осесть шиитскому террору вместо игил. Нужно уничтожить и игил и шиитский террор.

              Поэтому, если Асад останется у власти, Израиль будет и дальше ударять по шиитскому террору, которым руководит Иран. России, как мы знаем, удары Израиля не мешают особо и Россия не мешает ударам понимая, что Израиль защищает свою безопасность.
              Viktorfi
  3. Джедай Сегодня, 08:33
    Напомним, Израиль обвиняет Иран в стремлении превратить Сирию во враждебный плацдарм с десятками тысяч подконтрольных бойцов, постоянными сухопутными, морскими и воздушными базами.

    Тут всё понятно: Израиль и сам не прочь закрепиться в Сирии. Поэтому
    Израильское правительство обещает воспрепятствовать этому, в том числе, если необходимо, силовыми средствами.
    Джедай
    1. Идущий Сегодня, 08:36
      Доброе утро Максим! Израиль войдет в Сирию , а вернее его спец. службы уже там , но рассматривается вопрос о вводе армии.
      Идущий
      1. Джедай Сегодня, 08:39
        Привет, Виктор! hi О том и речь веду: хотят выдавить Иран из Сирии и занять освободившееся место. Ещё одни "миротворцы" и "демократизаторы" на БВ. negative
        Джедай
        1. Идущий Сегодня, 08:44
          Там все сложнее , я не большой знаток ближневосточных проблем , но это уходит в глубину веков точно.
          Идущий
          1. Джедай Сегодня, 09:02
            Я не помню кто и в какой теме выкладывал интересную картинку на тему "почему ИГИЛ провёл столько терактов в разных странах, а в Израиле - ни одного".
            Джедай
            1. Идущий Сегодня, 09:05
              Таких вопросов можно задавать много , например , где они лечатся.
              Идущий
              1. Джедай Сегодня, 09:27
                Вот, нашёл:
                Джедай
            2. Viktorfi Сегодня, 09:37
              Цитата: Джедай
              почему ИГИЛ провёл столько терактов в разных странах, а в Израиле - ни одного".


              Лживую картинку.
              В Израиле много уже арестовали террористов игил, которые планировали теракты.

              В Израиле другая специфика - в Израиле планируют теракты в основном террористы Хамас, у которых своя террористическая сеть и пройти мимо нее игил достаточно сложно. Они обычно работают вместе или игил с разрешения террористов Хамас.
              Ирил стреляли из Газы в Израиль, из Сирии в Израиль, из Египта в Израиль.

              Обычно Израилю удаётся поймать террористов игил до совершения теракта.
              Каждый месяц израильские спецслужбы предотвращают десятки терактов.
              Viktorfi
        2. гурт Сегодня, 10:03
          Цитата: Джедай
          хотят выдавить Иран из Сирии и занять освободившееся место. Ещё одни "миротворцы" и "демократизаторы" на БВ.

          Асад -алавит,это народность которая умудряется примирять сунитов с шиитами в рамках одного государства не давая превалировать ни одному из них:война кончится и он начнет выдавливать влияние ирана из страны
          гурт
      2. Viktorfi Сегодня, 09:17
        Цитата: Идущий
        службы уже там , но рассматривается вопрос о вводе армии


        Да что вы говорите? laughing
        Viktorfi
    2. pjastolov Сегодня, 08:39
      Цитата: Джедай
      Тут всё понятно: Израиль и сам не прочь закрепиться в Сирии.

      ох, как они уже надоели, лезут во все дыры, лучше бы бармалеев перестали лечить
      pjastolov
      1. Viktorfi Сегодня, 09:44
        Цитата: pjastolov
        ох, как они уже надоели, лезут во все дыры


        Как надоели те, у кого не хватает мозгов, чтобы понять, что Израиль находится в состоянии войны с Сирией и Асад с Ираном помогают террористам Хизбалла осесть около границ с Израилем и помогают им оружием в противостоянии с Израилем.

        Россия это понимает, когда не лезет во время ударов Израиля по Сирии.

        А есть те, кто не способен это понять и это печально.

        Цитата: pjastolov
        лучше бы бармалеев перестали лечить


        Вам не надоела эта ложь?
        Viktorfi
  4. rotmistr60 Сегодня, 10:09
    Цитата: Viktorfi
    Асад помогает террористам Хизбалла вооружаться против Израиля

    Как уже эта ваша заунывная песня надоела. Не лезьте в дела Ирана, а тем более Сирии и будете намного спокойнее себя чувствовать. Ваша навязчивая идея переросшая в паранойю в отношении Ирана сравнима американской -угроза КНДР нац безопасности Сша. Одного поля ягодки.
    rotmistr60
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