Российский посол прокомментировал негативную реакцию Израиля на соглашение по Сирии

В отношении меморандума, подписанного в Аммане 8 ноября 2017 года, необходимо упомянуть, что этот документ носит, во-первых, конфиденциальный, во-вторых, технический и оперативный характер, определяя меры, которые необходимы для создания южной зоны деэскалации,

Я хотел бы отметить, что нет причин переоценивать значимость меморандума для интересов национальной безопасности Израиля,

Россия последовательно действует, согласно нормам и принципам международного права, которое легитимизирует иранское присутствие в Сирии. Цель этого присутствия ограничена войной с терроризмом. Для этого Россия сотрудничает с Ираном в Сирии,

В постконфликтный период прерогативой самих сирийцев остается договариваться об иностранном присутствии в их стране в рамках инклюзивного национального диалога. Другими словами, решение этого вопроса будет зависеть как от правительства в Дамаске, так и сил политической оппозиции. В настоящее время Россия прилагает все усилия к тому, чтобы наладить такой диалог,