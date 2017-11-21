10:55 21 ноября

Ситуация в Сирии

САА при поддержке ВКС РФ уничтожила десятки террористов в Хаме, боевики продолжают обстрел Дамаска, в Алеппо развивается конфликт между SDF и протурецкими группировками, сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.



На территории оазиса Восточная Гута в течение дня продолжалось противостояние между Сирийской арабской армией (САА) и группировками вооруженной оппозиции. Артиллерия правительственных войск вела обстрел зон дислокации незаконных вооруженных формирований в районе Харасты, Мадиры и Арбина. Между тем Дамаск вновь оказался под минометным огнем боевиков. Погиб один мирный житель столицы.


В провинции Алеппо фиксировались перестрелки между турецкой армией и подконтрольными Анкаре боевиками с одной стороны, и курдскими отрядами ополчения – с другой. Командование SDF заявило, что около 150 боевиков ССА перешли на сторону курдов. ВКС РФ совместно с сирийскими ВВС нанесли удары по зонам дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры» (группировка запрещена в РФ) в окрестностях деревни Ас-Сеяла на юге провинции Алеппо.

Террористы группировки ИГ (запрещена в РФ) провели контратаку на расположения Сирийской арабской армии (САА) к северу и западу от Абу Кемаля (провинция Дейр-эз-Зор). Нападение было отбито. Сирийские правительственные силы полностью зачистили город Абу Кемаль от террористов. Сейчас войска выявляют спящие ячейки ИГ в окрестностях населенного пункта. Кроме того, под контроль САА перешло поселение Вади Али на восточном побережье Евфрата.

В провинции Идлиб подразделение Демократических сил Сирии (SDF) напало на контрольно-пропускной пункт турецкой армии. Чем закончилась атака, не сообщается.

Сирийская армия под прикрытием ВКС РФ продвинулась еще дальше на востоке провинции Хама. Исламисты попытались контратаковать позиции правительственных сил у деревни Аль-Шакусия. В результате столкновения САА при поддержке российской авиации ликвидировала несколько десятков боевиков «ан-Нусры». Также контратаке со стороны террористов подверглись расположения САА в освобожденной накануне деревне Шухейтар. Атака была отбита, боевики понесли потери. Российская авиация нанесла удары по укрепрайонам «ан-Нусры» в окрестностях населенного пункта Рахаджан.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 12

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  1. Logall Сегодня, 09:11
    150 боевиков ССА перешли на сторону курдов

    А вот это зря! Лишь больше врагов на живут... Они бы ещё джебхат ан-нусра спереди взяли, Хотя свободная сирийская армия не сильно от них отличается...
    Logall
    1. Джедай Сегодня, 09:35
      Цитата: Logall
      свободная сирийская армия не сильно от них отличается...

      Саша, привет! hi Бармалеи всякие бывают lol
      Джедай
  2. 210окв Сегодня, 09:11
    Вопрос.Чем наши ответили на обстрел посольства?Что то про амерзское представительство не слышно..
    210окв
    1. Logall Сегодня, 09:16
      Дмитрий, доброе утро!
      , Зачем им по американскому шмалять, эти же их не убивают...?
      Logall
      1. 210окв Сегодня, 09:19
        Доброе утро Саш.Так я не про бородатых..А тех кто с нами.Дипломатически не хотите,а как насчёт ..гранаты..
        Цитата: Logall
        Дмитрий, доброе утро!
        , Зачем им по американскому шмалять, эти же их не убивают...?
        210окв
        1. Logall Сегодня, 09:23
          Дим, они америкоса залить не хотят потому, что мы их не защищаем! Небо перекрывать не хотим и т.д. и т.п.
          Logall
      2. Дрюня2 Сегодня, 09:23
        https://ria.ru/politics/20171121/1509204806.html?
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        МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Владимир Путин в Сочи встретился с сирийским коллегой Башаром Асадом. Он посетил Россию с рабочим визитом, сообщается на сайте Кремля.
        Российский лидер поздравил Асада с успешной борьбой с терроризмом. По его словам, сирийский народ проходит через очень тяжелые испытания и приближается к разгрому боевиков
        Как заявил сирийский президент, за два года очевидны успехи, которые удалось достичь благодаря совместным действиям ВКС и правительственных войск. Он отметил, что благодаря России Сирия спасена как государство. По его словам, операция российской авиации позволила также продвигать политическое урегулирование. Асад добавил, что удалось отстоять территориальную целостность и независимость страны.
        "За этот период достигнуты большие успехи, как непосредственно на поле сражения, так и в политическом плане. Многие районы Сирии освобождены от террористов, и в эти районы смогли вернуться сирийцы, которые вынуждены были их покинуть ранее", — отметил он.

        В свою очередь, российский президент выразил надежду, что скоро будет поставлена окончательная точка в борьбе с терроризмом в Сирии. Он отметил, что несмотря на успехи, очаги еще будут возникать.

        "Так что проблем с терроризмом еще хватает и в мире, и на Ближнем Востоке, и в Сирии в том числе. Но основная задача уже близка к завершению, и можно будет сказать в самое ближайшее время, что мы ее решили", — сказал Путин.
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        https://ria.ru/politics/20171121/1509204806.html?
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        Дрюня2
        1. Deniska999 Сегодня, 09:26
          Все, уже победили?
          Deniska999
    2. donavi49 Сегодня, 09:26
      А чем можно ответить? Прилетело скорей всего из этого анклава бабахов. Там их около 10к + более 100к мирняка, который поддерживает бабахов (ну оттуда весь мирняк который против бабахов убежал еще 13-14, а с других частей Дамаска мирняк и семьи бабахов (не только этих) перебежал в Думу и восточные районы Дамаска. Поэтому там полная и искренняя поддержка бабахов.

      donavi49
  3. Чёрная вода Сегодня, 09:23
    а мне бы карту посмотреть.....я с утра не соображаю кто - кого - куда и где...

    Цитата: 210окв
    Вопрос.Чем наши ответили на обстрел посольства?Что то про амерзское представительство не слышно..


    надо ответить 50 км демилитаризованной зоной вокруг нашего представительства.....
    Чёрная вода
  4. федоров Сегодня, 09:24
    САА при поддержке ВКС РФ уничтожила десятки террористов в Хаме, боевики продолжают обстрел Дамаска

    Я вроде немного понимаю всю сложность этого бардака - шииты.курды,турки,хезболла ,Иран...Израиль ,куда же без него.
    Но порывшись чуток по старым новостям - там по численности армия Паульса за год бармалеев полегла. Вроде и Конашенкову верю, но что-то не сходится.
    У них там что, метро подземное скоростное по поставкам террористов и техники ?
    И если все так прекрасно - наступаем,долбим, то почему Дамаск обстреливают ? Мина 120 мм ну километров на 8-мь залететь может..
    федоров
    1. Silkway0026 Сегодня, 10:27
      Что то наши новости напоминают мне - "все хорошо, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо...."


      А дома у нас - так еще лучше, наши пенсионеры ездят на курорты, бездомные получают квартиры за счет государства, бедные - дотации.... ну и так далее. А олигархи все извелись, кому бы еще оказать гуманитарную помощь, куда бы раздать свои миллиарды.
      Silkway0026
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