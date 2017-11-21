Ситуация в Сирии
САА при поддержке ВКС РФ уничтожила десятки террористов в Хаме, боевики продолжают обстрел Дамаска, в Алеппо развивается конфликт между SDF и протурецкими группировками, сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
На территории оазиса Восточная Гута в течение дня продолжалось противостояние между Сирийской арабской армией (САА) и группировками вооруженной оппозиции. Артиллерия правительственных войск вела обстрел зон дислокации незаконных вооруженных формирований в районе Харасты, Мадиры и Арбина. Между тем Дамаск вновь оказался под минометным огнем боевиков. Погиб один мирный житель столицы.
В провинции Алеппо фиксировались перестрелки между турецкой армией и подконтрольными Анкаре боевиками с одной стороны, и курдскими отрядами ополчения – с другой. Командование SDF заявило, что около 150 боевиков ССА перешли на сторону курдов. ВКС РФ совместно с сирийскими ВВС нанесли удары по зонам дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры» (группировка запрещена в РФ) в окрестностях деревни Ас-Сеяла на юге провинции Алеппо.
Террористы группировки ИГ (запрещена в РФ) провели контратаку на расположения Сирийской арабской армии (САА) к северу и западу от Абу Кемаля (провинция Дейр-эз-Зор). Нападение было отбито. Сирийские правительственные силы полностью зачистили город Абу Кемаль от террористов. Сейчас войска выявляют спящие ячейки ИГ в окрестностях населенного пункта. Кроме того, под контроль САА перешло поселение Вади Али на восточном побережье Евфрата.
В провинции Идлиб подразделение Демократических сил Сирии (SDF) напало на контрольно-пропускной пункт турецкой армии. Чем закончилась атака, не сообщается.
Сирийская армия под прикрытием ВКС РФ продвинулась еще дальше на востоке провинции Хама. Исламисты попытались контратаковать позиции правительственных сил у деревни Аль-Шакусия. В результате столкновения САА при поддержке российской авиации ликвидировала несколько десятков боевиков «ан-Нусры». Также контратаке со стороны террористов подверглись расположения САА в освобожденной накануне деревне Шухейтар. Атака была отбита, боевики понесли потери. Российская авиация нанесла удары по укрепрайонам «ан-Нусры» в окрестностях населенного пункта Рахаджан.
На территории оазиса Восточная Гута в течение дня продолжалось противостояние между Сирийской арабской армией (САА) и группировками вооруженной оппозиции. Артиллерия правительственных войск вела обстрел зон дислокации незаконных вооруженных формирований в районе Харасты, Мадиры и Арбина. Между тем Дамаск вновь оказался под минометным огнем боевиков. Погиб один мирный житель столицы.
В провинции Алеппо фиксировались перестрелки между турецкой армией и подконтрольными Анкаре боевиками с одной стороны, и курдскими отрядами ополчения – с другой. Командование SDF заявило, что около 150 боевиков ССА перешли на сторону курдов. ВКС РФ совместно с сирийскими ВВС нанесли удары по зонам дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры» (группировка запрещена в РФ) в окрестностях деревни Ас-Сеяла на юге провинции Алеппо.
Террористы группировки ИГ (запрещена в РФ) провели контратаку на расположения Сирийской арабской армии (САА) к северу и западу от Абу Кемаля (провинция Дейр-эз-Зор). Нападение было отбито. Сирийские правительственные силы полностью зачистили город Абу Кемаль от террористов. Сейчас войска выявляют спящие ячейки ИГ в окрестностях населенного пункта. Кроме того, под контроль САА перешло поселение Вади Али на восточном побережье Евфрата.
В провинции Идлиб подразделение Демократических сил Сирии (SDF) напало на контрольно-пропускной пункт турецкой армии. Чем закончилась атака, не сообщается.
Сирийская армия под прикрытием ВКС РФ продвинулась еще дальше на востоке провинции Хама. Исламисты попытались контратаковать позиции правительственных сил у деревни Аль-Шакусия. В результате столкновения САА при поддержке российской авиации ликвидировала несколько десятков боевиков «ан-Нусры». Также контратаке со стороны террористов подверглись расположения САА в освобожденной накануне деревне Шухейтар. Атака была отбита, боевики понесли потери. Российская авиация нанесла удары по укрепрайонам «ан-Нусры» в окрестностях населенного пункта Рахаджан.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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