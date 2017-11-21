Насрулла рассказал, когда «Хезболлах» покинет Ирак

В свете развития ситуации в Ираке и в ожидании объявления окончательной победы над ИГ, мы с нашими братьями изучим обстановку и если поймем, что наша задача выполнена и нет нужды в присутствии там, то конечно они (члены движения) вернутся для того, чтобы приступить к новым заданиям,

Ливанское движение «Хезболлах» может вывести свои подразделения из Ирака после окончательного поражения в нем террористов ИГ (группировка запрещена в РФ), передает РИА Новости заявление лидера организации Хасана Насруллы.По его словам, в Ираке присутствует большое количество представителей движения. Все они занимают «исключительно командирские должности, либо служат инструкторами», пояснил лидер движения.сказал Насрулла в эфире телеканала «Аль-Маядин».Напомним, в минувшую пятницу командование иракской армии объявило о полном освобождении от боевиков города Рава на западе иракской провинции Анбар, являвшегося последним оплотом ИГ.