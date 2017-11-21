10:55 21 ноября

Насрулла рассказал, когда «Хезболлах» покинет Ирак

Ливанское движение «Хезболлах» может вывести свои подразделения из Ирака после окончательного поражения в нем террористов ИГ (группировка запрещена в РФ), передает РИА Новости заявление лидера организации Хасана Насруллы.



По его словам, в Ираке присутствует большое количество представителей движения. Все они занимают «исключительно командирские должности, либо служат инструкторами», пояснил лидер движения.


В свете развития ситуации в Ираке и в ожидании объявления окончательной победы над ИГ, мы с нашими братьями изучим обстановку и если поймем, что наша задача выполнена и нет нужды в присутствии там, то конечно они (члены движения) вернутся для того, чтобы приступить к новым заданиям,
сказал Насрулла в эфире телеканала «Аль-Маядин».

Напомним, в минувшую пятницу командование иракской армии объявило о полном освобождении от боевиков города Рава на западе иракской провинции Анбар, являвшегося последним оплотом ИГ.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 8

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  1. 210окв Сегодня, 10:38
    Освободители...Ети их...Выдавили террористов в соседнюю страну.
    210окв
    1. Angel_and_Demon Сегодня, 10:51
      Цитата: 210окв
      .Выдавили террористов в соседнюю страну.

      почему выдавили? отправили домой, к хозяевам hi
      Angel_and_Demon
      1. 210окв Сегодня, 10:53
        В Сирии что ли хозяева?Разговор в статье про Ирак.. hi
        Цитата: Angel_and_Demon
        Цитата: 210окв
        .Выдавили террористов в соседнюю страну.

        почему выдавили? отправили домой, к хозяевам hi
        210окв
    2. Джедай Сегодня, 10:53
      Цитата: 210окв
      Выдавили террористов в соседнюю страну.

      Справедливости ради: из Сирии "Хезболла" не уходит, как бы того не хотел Израиль.
      Джедай
  2. Berkut24 Сегодня, 10:43
    Насрулла рассказал, когда «Хезболлах» покинет Ирак

    В общем то фамилия товарища уже говорит многое об отношении к мнению США и их союзников.
    Berkut24
  3. Клебер Сегодня, 10:46
    Напомним, в минувшую пятницу командование иракской армии объявило о полном освобождении от боевиков города Рава на западе иракской провинции Анбар, являвшегося последним оплотом ИГ.


    Очередной последний оплот ИГИЛ. Сколько их уже было и сколько ещё будет этих последних оплотов.
    Клебер
  4. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 10:48
    В принципе и раньше Хезболла была серьёзной структурой, а уж теперь, после такого "тренинга" в Сирии и Ираке...
    Анкыпельгыгыргын
  5. rotmistr60 Сегодня, 10:54
    в Ираке присутствует большое количество представителей движения. Все они занимают «исключительно командирские должности, либо служат инструкторами»

    Учитывая, что иракская армия находится под контролем американцев значит последние сотрудничают с этим движением. Но, что-то не слышно претензий со стороны Израиля к американцам или они их высказывают шёпотом?
    rotmistr60
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