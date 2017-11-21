В понтонно-мостовое соединение инженерных войск поступил новейший комплект понтонного парка ПП-2005М

В понтонно-мостовую бригаду инженерных войск центрального подчинения, дислоцированную во Владимирской области, поступило более 50 единиц специальной техники, входящей в состав понтонного парка ПП-2005М, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФОтмечается, что понтонный парк ПП-2005М является последней разработкой в области понтонного мостостроения, пришедший на смену понтонных парков ППС-84, ПП-91 и ПП-91М. Комплект парка состоит из 54 автомобилей на базе автомобиля КамАЗ-63501 со сбрасываемыми речными и береговыми звеньями, буксирно-моторными катерами БМК-МТ.Понтонный парк предназначен для устройства и содержания мостовых и паромных переправ через водные преграды на путях движения войск. Уникальность комплекта заключается в возможности сборки восьми паромов грузоподъемностью 90 тонн, четырех — грузоподъемностью 190 тонн или двух — грузоподъемностью 380 тонн.