Террористы похвастались захваченным в Сирии танком Т-90
Боевики ИГ (группировка запрещена в России) в новостном сюжете своего информагентства Amaq продемонстрировали кадры захваченного в Сирии танка T-90, передает Лента.ру сообщение Telegram-канала Directorate 4, занимающегося мониторингом деятельности террористов.
После опубликованного материала эксперты предположили, что это та самая боевая машина, которая была уничтожена 16 ноября (скорее всего, самими террористами). При этом оговаривалось, что «подтвердить или опровергнуть эту информацию невозможно».
По данным канала, танк, по-прежнему, исправен и используется в боях против правительственных войск в долине Евфрата. Отмечается, что первоначально боевики приняли захваченную машину за танк Т-72.
Агентство напоминает, что в июле 2016 года боевики исламистской группировки «Харакат Нуриддин аз-Зинки» за 500 тысяч долларов продали игиловцам Т-90А, ранее захваченный у Сирийской арабской армии.
Архивное фото
После опубликованного материала эксперты предположили, что это та самая боевая машина, которая была уничтожена 16 ноября (скорее всего, самими террористами). При этом оговаривалось, что «подтвердить или опровергнуть эту информацию невозможно».
По данным канала, танк, по-прежнему, исправен и используется в боях против правительственных войск в долине Евфрата. Отмечается, что первоначально боевики приняли захваченную машину за танк Т-72.
Агентство напоминает, что в июле 2016 года боевики исламистской группировки «Харакат Нуриддин аз-Зинки» за 500 тысяч долларов продали игиловцам Т-90А, ранее захваченный у Сирийской арабской армии.
Использованы фотографии: AbuNuggie
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