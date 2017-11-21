14:57 21 ноября

Террористы похвастались захваченным в Сирии танком Т-90

Боевики ИГ (группировка запрещена в России) в новостном сюжете своего информагентства Amaq продемонстрировали кадры захваченного в Сирии танка T-90, передает Лента.ру сообщение Telegram-канала Directorate 4, занимающегося мониторингом деятельности террористов.

Террористы похвастались захваченным в Сирии танком Т-90
Архивное фото

После опубликованного материала эксперты предположили, что это та самая боевая машина, которая была уничтожена 16 ноября (скорее всего, самими террористами). При этом оговаривалось, что «подтвердить или опровергнуть эту информацию невозможно».




По данным канала, танк, по-прежнему, исправен и используется в боях против правительственных войск в долине Евфрата. Отмечается, что первоначально боевики приняли захваченную машину за танк Т-72.

Агентство напоминает, что в июле 2016 года боевики исламистской группировки «Харакат Нуриддин аз-Зинки» за 500 тысяч долларов продали игиловцам Т-90А, ранее захваченный у Сирийской арабской армии.

Использованы фотографии: AbuNuggie
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Комментарии 18

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  1. MoJloT Сегодня, 13:18
    Новый год вроде только через месяц, а бабахи уже подарки получают. Или мы поигрались немного, теперь ваша очередь.
    MoJloT
    1. The_Lancet Сегодня, 13:41

      С любовью моют)Как машину на заправочной станции smile
      The_Lancet
      1. MoJloT Сегодня, 13:54
        Эта что на фото, уже отъездилась,танкисты САР двумя машинами Т-72 сначала загнали бабахов в ловушку, а потом зарядили бронебойным в борт. Мойка не помогла.
        MoJloT
  2. 210окв Сегодня, 13:18
    Да они теперь с этой протухшей новостью будут носится до самого ихнего конца.А вот с какого перепугу танк оказался у бандитов-это повод разобраться.
    210окв
    1. Геркулесыч Сегодня, 13:20
      Так ведь информационную войну никто не отменял! hi
      Геркулесыч
    2. Джедай Сегодня, 13:35
      По-моему, пахнет откровенным фейком для поддержания основательно упавшего боевого духа бармалеев.
      Джедай
  3. Геркулесыч Сегодня, 13:19
    То есть, имеется у них танк в наличии или же он унечтожен, этого никто не знает? recourse
    Геркулесыч
    1. XXXIII Сегодня, 13:33
      Цитата: Геркулесыч
      То есть, имеется у них танк в наличии или же он унечтожен, этого никто не знает? recourse
      Судя по фото, там все приборы разбиты, что внутри еще целое, загадка... request Есть подозрение, что это уже памятник..... yes
      XXXIII
      1. Fregate Сегодня, 14:08
        Под фото написано, что оно архивное. Значит на нем не тот танк о котором речь идет в статье.
        Fregate
  4. Bronevick Сегодня, 13:19
    Наверное единственный случай когда желаешь ему отрыв башни в бою.
    Bronevick
  5. Моль Сегодня, 13:22
    Это же старые фотки: этот танк уже давно уничтожен, если мне не изменяет память.

    Да и вообще: писать про ИГ, а выставлять фотки от Нуредин Зинки - нехорошо.
    Моль
    1. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 13:24
      За отсутствием свежих успехов заново вспоминают о старых.
      Анкыпельгыгыргын
  6. uav80 Сегодня, 13:54
    По данным канала, танк, по-прежнему, исправен и используется в боях против правительственных войск в долине Евфрата.

    По первой фото же видно что оба прожектора "шторы" разбиты, повдеждены приборы наблюдения командира и оператора, поврежден датчик метеостанции...
    uav80
  7. Монархист Сегодня, 13:57
    Цитата: 210окв
    Да они теперь с этой протухшей новостью будут носится до самого ихнего конца.А вот с какого перепугу танк оказался у бандитов-это повод разобраться.

    Дружище ОКВ, Вы забыли,что он в сирийской армии,а арабы вояки ещё те. А может и умысел:" восток дело тонкое", если у нас комсорг эскадрильи "перепутал аэродром"помните МИГ 25?
    Монархист
  8. Монархист Сегодня, 14:04
    Цитата: Джедай
    По-моему, пахнет откровенным фейком для поддержания основательно упавшего боевого духа бармалеев.

    А Вы не исключение того,что бармалеи сейчас выложили уже"старый"факт? Помнится на сайте была информация,что правительственные войска всего потеряли 4 Т90,а на нём не указано какой это по счету трофей
    Монархист
  9. Sergey53 Сегодня, 14:15
    Как это его ещё подматрасники не перекупили?
    Sergey53
  10. donavi49 Сегодня, 14:25
    Фото в новости неверные (они относятся к танку захваченному Зинкой в Алеппо 2016 году). Вот оригинал с отжатым Т-90. Есть мнение - что башню метнула именно эта машина.
    donavi49
    1. Моль Сегодня, 14:32
      Вооот, правильное фото хоть кто-то принёс.
      Моль
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