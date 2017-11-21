Ответ России на выход США из ДРСМД будет ассиметричным и мегатонным

После прекращения действия РСМД снимаются ограничения на стратегические крылатые ракеты наземного базирования. Россия располагает первоклассной авиационной КР Х-101. При стартовой массе в две с небольшим тонны она доставляет боевую часть весом около 500 килограммов на расстояние до 5500 километров с точностью попадания в цель в пределах 15-20 метров. У Х-101 есть ядерный двойник, Х-102. Наземная версия на основе Х-101 создается в относительно короткие сроки. Вполне реально наладить и выпуск пусковых установок

Другой нюанс договоров о ядерных вооружениях - отсутствие ограничений на их суммарный "тоннаж", лимитировано лишь количество боеголовок. Это позволяет пойти по пути создания мегаоружия - боевых частей с тротиловым эквивалентом более ста мегатонн и ракет к ним. Применение такого боеприпаса способно инициировать на территории США катастрофические геофизические процессы - например, извержение супервулкана Йеллоустоун