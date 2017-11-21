14:57 21 ноября

Ответ России на выход США из ДРСМД будет ассиметричным и мегатонным

Ответ России на выход США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) должен быть ассиметричным. Он может заключаться в развертывании нетрадиционных носителей ядерного оружия и создании сверхмощных боеголовок, считает доктор военных наук, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков. Его статью опубликовал "Военно-промышленный курьер".

Ответ России на выход США из ДРСМД будет ассиметричным и мегатонным


Напомним, конгресс США выделил 58 миллионов долларов на разработку новой ракеты средней дальности, что противоречит договору об РСМД. За отказ от соглашения выступает ряд конгрессменов. В случае выхода Америки из договора ответ будет мгновенным, предупредил президент России Владимир Путин.


После прекращения действия РСМД снимаются ограничения на стратегические крылатые ракеты наземного базирования. Россия располагает первоклассной авиационной КР Х-101. При стартовой массе в две с небольшим тонны она доставляет боевую часть весом около 500 килограммов на расстояние до 5500 километров с точностью попадания в цель в пределах 15-20 метров. У Х-101 есть ядерный двойник, Х-102. Наземная версия на основе Х-101 создается в относительно короткие сроки. Вполне реально наладить и выпуск пусковых установок
- считает Сивков.

Другой нюанс договоров о ядерных вооружениях - отсутствие ограничений на их суммарный "тоннаж", лимитировано лишь количество боеголовок. Это позволяет пойти по пути создания мегаоружия - боевых частей с тротиловым эквивалентом более ста мегатонн и ракет к ним. Применение такого боеприпаса способно инициировать на территории США катастрофические геофизические процессы - например, извержение супервулкана Йеллоустоун
- продолжил эксперт.

Носителем для сверхмощных боеголовок может стать баллистическая ракета тяжелого класса "Сармат", способная забросить 10 тонн полезной нагрузки в любую точку планеты, обманув при этом систему ПРО. Другим ответом на выход США из договора РСМД послужит разморозка прорывных советских проектов - например, ракеты-невидимки "Курьер".

Использованы фотографии: РИА Новости
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Комментарии 24

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  1. bagr69 Сегодня, 14:00
    Мы ТАК у́кнем, что больше не будешь у́кать!...
    Н.С. Хрущев
    bagr69
    1. сибиралт Сегодня, 14:21
      Хрущев поручил создать термояд до 100 мегатонн. Технологии сохранились. Если такая жахнет в атмосфере, у американцев все планшеты и айфоны сгорят. Будут общаться на азбуке Морзе.laughing
      сибиралт
      1. НасРать Сегодня, 14:35
        простите, только у американцев...свои не прятать?
        НасРать
    2. поневолебрат Сегодня, 14:32
      laughing
      Цитата: bagr69
      Мы ТАК у́кнем

      Но у автора этой фразы на поверку вышло лишь пукнуть
      поневолебрат
  2. 210окв Сегодня, 14:00
    Мегатонным? Согласен.Лишь бы не озабоченным..
    210окв
    1. Anarchist Сегодня, 14:17
      Боеголовку можно так назвать - ''сверх озабоченный''!
      Anarchist
    2. НЕКСУС Сегодня, 14:46
      Цитата: 210окв
      Мегатонным? Согласен.Лишь бы не озабоченным..

      Надо ясно понимать,что если...
      Цитата: bagr69
      Мы ТАК у́кнем, что больше не будешь у́кать!...
      Н.С. Хрущев

      и последующее извержение Йелонстоуна (про обмен ядерными ударами пока промолчу),пойдет цепная реакция извержений других супер вулканов по всему миру. И последствия ядерной войны от этого можно умножать смело в миллионы раз. То есть,ни бункер,ни убежище ни сам Господь Бог не защитит ни одного жителя земли.
      НЕКСУС
  3. Джедай Сегодня, 14:01
    Выход США из ДРСМД это очередная попытка втянуть Россию в новую гонку вооружений. negative
    Джедай
    1. Железякин Сегодня, 14:04
      hi
      Тут либо штаты почувствовали свое отставание и решили наверстать, либо одно из двух)))
      Железякин
      1. Джедай Сегодня, 14:08
        Алексей! hi
        Цитата: Железякин
        Тут либо штаты почувствовали свое отставание и решили наверстать, либо одно из двух)))

        Имеет место "2-в-1". И свои ядрёные дела поправят, и Россию заставят раскошелиться. yes
        З.Ы. Приятно видеть с правильным флагом! good
        Джедай
        1. Железякин Сегодня, 14:10
          До конца все равно поправить не получается))) Российский триколор мне почему-то не доступен. Только стяг моих предков, страны которой уже увы нет)))
          Железякин
          1. Джедай Сегодня, 14:20
            Я знаю в чём дело: флаг определяется по IP-адресу, а у Вас сервер явно аглицкого роду-племени. Флаг СССР это флаг и моей Родины . drinks
            Джедай
            1. Железякин Сегодня, 14:36
              Работодатели - Индусы, банчат сервера в ГБритани)))
              Железякин
    2. dauria Сегодня, 14:19
      Выход США из ДРСМД это очередная попытка втянуть Россию в новую гонку вооружений.


      Выход очень выгоден америке - подлетное время от Польши до Москвы 5-7 минут. Бить надо Америку, а не опустевшие пусковые в Европе. Ответить нечем - Кубы нет. Остаются лодки, но это значит, что никаких договоров не останется. Захотят жить в таком мире "на грани" - их выбор.
      dauria
      1. Джедай Сегодня, 14:41
        Цитата: dauria
        Остаются лодки, но это значит, что никаких договоров не останется. Захотят жить в таком мире "на грани" - их выбор.

        Вот это и тревожит. В своей слепой ненависти к России США совсем утратили здравый смысл и чувство самосохранения.
        Джедай
  4. MoJloT Сегодня, 14:02
    Тема слишком глобальная, что бы так все однобоко выставлять. Но по сути нас вынуждают взять европу на постоянный прицел, амерам на нее все равно. Принять в таком случае решения о встречном ударе надо будет за 10-15 минут. Это резко снижает уровень безопасности в мире.
    MoJloT
  5. Клебер Сегодня, 14:02
    А советских проектов много .... если при ЕБН не подарили "друзьям".
    Клебер
  6. Виктор-М Сегодня, 14:03
    конгресс США выделил 58 миллионов долларов на разработку новой ракеты средней дальности, что противоречит договору об РСМД. За отказ от соглашения выступает ряд конгрессменов. В случае выхода Америки из договора ответ будет мгновенным,

    носителем для сверхмощных боеголовок может стать баллистическая ракета тяжелого класса "Сармат", способная забросить 10 тонн полезной нагрузки wink laughing
    Виктор-М
  7. ul_vitalii Сегодня, 14:06
    Как они надоели.Опять Куба виднеется на горизонте, а они уже у наших границ.
    ul_vitalii
  8. ВЕРЕСК Сегодня, 14:06
    Про "Сармат " пока рано говорить.ракеты-невидимки "Курьер". Не такие они "невидимки".Но "почту"по назначению доставить смогут.
    ВЕРЕСК
  9. Esoteric Сегодня, 14:08
    Чтобы отрезвлять горячечные головы надо оказывать противодействие непосредственно на них, а не лить воду в эфир. Никто нас не воспринимает ни на каком уровне, просто игнорируют во всех вопросах. Почему нам ежедневно вдалбливают в головы образы врагов? Негодяев полно и в своём Отечестве. Негодяев и лицемерных лжецов... yes
    Это мы можем "укнуть", нет у нас ни недвижимости, ни счетов в зарубежных банках. А те, у кого права "укать" совсем из другого теста вылеплены... belay
    Esoteric
  10. polkovnik manuch Сегодня, 14:11
    Приятно читать такое ! Пусть супостаты задумаются прежде чем размахивать дубиной у границ России , думаю в случае чего , в Иелонстоун гостинец отправим ,не промажем .
    polkovnik manuch
  11. Геркулесыч Сегодня, 14:30
    Назовем новую ракету "башмак " , чтобы можно было ее в сша запустить wassat
    Геркулесыч
  12. Житель Урала Сегодня, 14:34
    Межконтинентальные ракеты не ответ. Они нас с территории европы минизарядами закидают - надо в латинской америке кольца нибелунгов строить - только это их успокоит.
    Житель Урала
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