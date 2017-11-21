Ответ России на выход США из ДРСМД будет ассиметричным и мегатонным
Ответ России на выход США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) должен быть ассиметричным. Он может заключаться в развертывании нетрадиционных носителей ядерного оружия и создании сверхмощных боеголовок, считает доктор военных наук, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков. Его статью опубликовал "Военно-промышленный курьер".
Напомним, конгресс США выделил 58 миллионов долларов на разработку новой ракеты средней дальности, что противоречит договору об РСМД. За отказ от соглашения выступает ряд конгрессменов. В случае выхода Америки из договора ответ будет мгновенным, предупредил президент России Владимир Путин.
Носителем для сверхмощных боеголовок может стать баллистическая ракета тяжелого класса "Сармат", способная забросить 10 тонн полезной нагрузки в любую точку планеты, обманув при этом систему ПРО. Другим ответом на выход США из договора РСМД послужит разморозка прорывных советских проектов - например, ракеты-невидимки "Курьер".
Напомним, конгресс США выделил 58 миллионов долларов на разработку новой ракеты средней дальности, что противоречит договору об РСМД. За отказ от соглашения выступает ряд конгрессменов. В случае выхода Америки из договора ответ будет мгновенным, предупредил президент России Владимир Путин.
После прекращения действия РСМД снимаются ограничения на стратегические крылатые ракеты наземного базирования. Россия располагает первоклассной авиационной КР Х-101. При стартовой массе в две с небольшим тонны она доставляет боевую часть весом около 500 килограммов на расстояние до 5500 километров с точностью попадания в цель в пределах 15-20 метров. У Х-101 есть ядерный двойник, Х-102. Наземная версия на основе Х-101 создается в относительно короткие сроки. Вполне реально наладить и выпуск пусковых установок- считает Сивков.
Другой нюанс договоров о ядерных вооружениях - отсутствие ограничений на их суммарный "тоннаж", лимитировано лишь количество боеголовок. Это позволяет пойти по пути создания мегаоружия - боевых частей с тротиловым эквивалентом более ста мегатонн и ракет к ним. Применение такого боеприпаса способно инициировать на территории США катастрофические геофизические процессы - например, извержение супервулкана Йеллоустоун- продолжил эксперт.
Носителем для сверхмощных боеголовок может стать баллистическая ракета тяжелого класса "Сармат", способная забросить 10 тонн полезной нагрузки в любую точку планеты, обманув при этом систему ПРО. Другим ответом на выход США из договора РСМД послужит разморозка прорывных советских проектов - например, ракеты-невидимки "Курьер".
Использованы фотографии: РИА Новости
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