Противоракетный радар нового типа ПРО США разместят на Аляске

Американская компания Lockheed Martin представила проект радиолокационной станции селекции баллистических целей LRDR. По информации издания Defense Aerospace, Агентство по противоракетной обороне США уже его одобрило и компания намерена приступить к производству.Радиолокационная станция будет создаваться на основе нитрида галлия. Это позволит существенно улучшить показатели "сигнал-шум" по сравнению с другими современными радарами, в основе которых - арсенид галлия. Преимущества новой системы - радар сможет обнаруживать воздушные цели на больших расстояниях и высотах, потребляя при этом меньше мощности. А еще - он будет в состоянии отличить ядерный блок от ложной цели, пишет американское изданиеИспытания оборудования уже начались. Строительство радара предполагается начать в 2019 году, а в 2020-м радиолокационная станция поступит на вооружение американской армии. Ее планируют развернуть на авиабазе ВВС США "Клиар" на Аляске и оснастить защитой от радиоэлектронного подавления. Радар подключат к системе противоракетной обороны США, он будет посылать данные противоракетам на Аляске и в Калифорнии, передает "РГ-Сила"