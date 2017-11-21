15:03 21 ноября

Противоракетный радар нового типа ПРО США разместят на Аляске

Американская компания Lockheed Martin представила проект радиолокационной станции селекции баллистических целей LRDR. По информации издания Defense Aerospace, Агентство по противоракетной обороне США уже его одобрило и компания намерена приступить к производству.

Противоракетный радар нового типа ПРО США разместят на Аляске


Радиолокационная станция будет создаваться на основе нитрида галлия. Это позволит существенно улучшить показатели "сигнал-шум" по сравнению с другими современными радарами, в основе которых - арсенид галлия. Преимущества новой системы - радар сможет обнаруживать воздушные цели на больших расстояниях и высотах, потребляя при этом меньше мощности. А еще - он будет в состоянии отличить ядерный блок от ложной цели, пишет американское издание


Испытания оборудования уже начались. Строительство радара предполагается начать в 2019 году, а в 2020-м радиолокационная станция поступит на вооружение американской армии. Ее планируют развернуть на авиабазе ВВС США "Клиар" на Аляске и оснастить защитой от радиоэлектронного подавления. Радар подключат к системе противоракетной обороны США, он будет посылать данные противоракетам на Аляске и в Калифорнии, передает "РГ-Сила"

Использованы фотографии: https://www.adn.com/
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Комментарии 9

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  1. 210окв Сегодня, 14:29
    Да не вопрос Стройте,селектируйте цели.Только потом попробуйте сбить маневренную цель
    210окв
    1. The_Lancet Сегодня, 14:35
      Агентство по противоракетной обороне США уже его одобрило и компания намерена приступить к производству.

      Всё лучшее - для целей защиты
      Что здесь особенного? Просто очередной этап развития технологий
      The_Lancet
      1. Джедай Сегодня, 14:39
        Цитата: The_Lancet
        Просто очередной этап развития технологий

        Угу , и место размещения выбрано не случайно : это же для защиты от ракет Ына, так ведь? wink
        Джедай
        1. The_Lancet Сегодня, 14:49
          Цитата: Джедай
          Цитата: The_Lancet
          Просто очередной этап развития технологий

          Угу , и место размещения выбрано не случайно : это же для защиты от ракет Ына, так ведь? wink

          Я не могу знать точно.
          Но думаю что для защиты от всех стран которые обладают ядерным оружием и совершенными(перспективными) средствами их доставки.
          И следовательно для защиты от вашей страны тоже(Россия).Извините request
          The_Lancet
          1. с-т Petrov Сегодня, 14:52
            Вы тоже на нас если что не обижайтесь wassat
            с-т Petrov
          2. Deadушка Сегодня, 15:01
            Цитата: The_Lancet
            Я не могу знать точно.
            Но думаю что для защиты от всех стран которые обладают ядерным оружием и совершенными(перспективными) средствами их доставки.

            А точно знать не нужно, достаточно только учитывать пару маааленьких нюансов:
            1. За пару последних столетий сколько раз Россия и США на кого-то нападали.
            2. Сколько у США баз и пр. вокруг России, а сколько у России вокруг США.
            а потом уже пытаться защищаться друг от друга. yes
            Deadушка
  2. askort154 Сегодня, 14:34
    Информационно - фейковая война, для втягивания противника в гонку вооружения. Ничего нового, холодная война не прекращалась. Американцы запускают на Аляску китайцев, и в тоже время устанавливают там супер-пупер радары. tongue
    askort154
  3. Костадинов Сегодня, 14:40
    А еще - он будет в состоянии отличить ядерный блок от ложной цели, пишет американское издание

    1. Значит существующие сейчас радари етого не могут делат. Вот етот радар сможет откличат ложние цели в 2020. Какая тогда у них ПРО сейчас если ложних целей отличат не может?
    2. Так и неясно почему новий радар сможет отличат ложних целей?
    Костадинов
  4. Геркулесыч Сегодня, 14:42
    На нашей Российской Аляске всякую рух-лядь без нашего ведома ставят а нам когда то придется это все оттуда убирать за них! !!
    Геркулесыч
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