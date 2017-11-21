Источник: армия Ирака готова приступить к ликвидации остатков ИГ* в стране

Иракская армия намерена начать широкомасштабную военную операцию по зачистке деревень в Салах-эд-Дине в течение этой недели… Миссия будет завершена в ближайшее время

Иракская армия намеревается начать на этой неделе операцию по уничтожению остатков террористической группировки "Исламское государство"* в стране в провинции Салах-эд-Дин, сообщил высокопоставленный источник в органах безопасности.— сообщил источник.По данным источника, операция пройдет примерно в сотне деревень в провинции Салах-эд-Дин. Боевики ИГ* все еще есть в провинциях Анбар, Мосул и Найнава, а также на участке границы с Сирией между КПП аль-Валид и Рабиа протяженностью 667 километров.В этом месяце военные вернули контроль над районом Румана и девятью населенными пунктами на западе страны. В октябре армия освободила город Эль-Хавиджа в провинции Киркук. Он был главным штабом ИГ* в стране после освобождения Мосула.По оценкам международной коалиции во главе с США, террористы потеряли 95 процентов территории, которую они контролировали в Сирии и Ираке. Соединенные Штаты рассчитывают, что "халифат" ИГ* перестанет существовать до конца года.Исламское государство* (ИГ*) - террористическая организация, запрещенная в России