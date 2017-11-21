21:38 21 ноября

Источник: армия Ирака готова приступить к ликвидации остатков ИГ* в стране

Иракская армия намеревается начать на этой неделе операцию по уничтожению остатков террористической группировки "Исламское государство"* в стране в провинции Салах-эд-Дин, сообщил высокопоставленный источник в органах безопасности.

Иракская армия намерена начать широкомасштабную военную операцию по зачистке деревень в Салах-эд-Дине в течение этой недели… Миссия будет завершена в ближайшее время
— сообщил источник.

Источник: армия Ирака готова приступить к ликвидации остатков ИГ* в стране



По данным источника, операция пройдет примерно в сотне деревень в провинции Салах-эд-Дин. Боевики ИГ* все еще есть в провинциях Анбар, Мосул и Найнава, а также на участке границы с Сирией между КПП аль-Валид и Рабиа протяженностью 667 километров.

В этом месяце военные вернули контроль над районом Румана и девятью населенными пунктами на западе страны. В октябре армия освободила город Эль-Хавиджа в провинции Киркук. Он был главным штабом ИГ* в стране после освобождения Мосула.

По оценкам международной коалиции во главе с США, террористы потеряли 95 процентов территории, которую они контролировали в Сирии и Ираке. Соединенные Штаты рассчитывают, что "халифат" ИГ* перестанет существовать до конца года.

Исламское государство* (ИГ*) - террористическая организация, запрещенная в России


Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 21

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  1. Клебер Сегодня, 19:02
    Соединенные Штаты рассчитывают, что "халифат" ИГ* перестанет существовать до конца года.


    Значит после нового года заработает очередной проект США.
    Клебер
    1. Anarchist Сегодня, 19:04
      Давно уже работает - умеренная оппозиция! Причём по всему миру...
      Проект Один и тот же, только названия меняются... И начинаются одинаково, с гласа недовольных!
      Anarchist
      1. Клебер Сегодня, 19:07
        Цитата: Anarchist
        Давно уже работает - умеренная оппозиция! Причём по всему миру...


        Это не то. Эрдоган не зря обратил внимание, на то, что США везут много оружия в Сирию именно сейчас. Походу с курдами мутить что то будут.
        Клебер
        1. Anarchist Сегодня, 19:12
          Не потянут курды! Пешмерга уже схлопотала, больше не полезут... Сирийские курды это видели! Да и ударов российских ВКС не вывезут...!
          Зато игил под видом сирийской свободной армии в подконтрольных США территориях трутся...
          Anarchist
          1. Клебер Сегодня, 19:14
            Цитата: Anarchist
            Не потянут курды! Пешмерга уже хлопотала, больше не полезут... Сирийские курды это видели! Да и ударов российских ВКС не вывезут...!


            Российские ВКС действуют только в Сирии. А курды это и Сирия, и Турция, и Ирак, и Иран. И все хотят создать единый Курдистан.
            Клебер
            1. Anarchist Сегодня, 19:18
              Турция, Иран, вы бы ещё туда Армению приплели, там тоже курды живут... Я же уже сказал в Ираке пешмерга получила... Турецким курдам сил нету!
              Anarchist
              1. Клебер Сегодня, 20:00
                Цитата: Anarchist
                Турция, Иран, вы бы ещё туда Армению приплели, там тоже курды живут... Я же уже сказал в Ираке пешмерга получила... Турецким курдам сил нету!


                Думаете Эрдоган глупее нас?
                Клебер
                1. Николай Грек Сегодня, 21:26
                  Цитата: Клебер
                  Думаете Эрдоган глупее нас?

                  не стоит преувеличивать умственные способности пердогана!!! wassat wassat laughing laughing laughing
                  Николай Грек
            2. Николай Грек Сегодня, 21:25
              Цитата: Клебер
              Российские ВКС действуют только в Сирии. А курды это и Сирия, и Турция, и Ирак, и Иран. И все хотят создать единый Курдистан.

              what what вы не в курсе, что разномастные курды грызутся даже между собой??? wassat wassat wassat
              Николай Грек
      2. bouncyhunter Сегодня, 19:15
        Привет , Саша ! hi
        По данным источника, операция пройдет примерно в сотне деревень в провинции Салах-эд-Дин. Боевики ИГ* все еще есть в провинциях Анбар, Мосул и Найнава, а также на участке границы с Сирией между КПП аль-Валид и Рабиа протяженностью 667 километров

        Если мы читаем ПЛАН операции в свободном доступе , вывод прост : матрасы уже вывезли всех ценных бармалеев , а там осталось только пушечное мясо или насильно согнанные мирные жители . Выводы очевидны . soldier
        bouncyhunter
        1. Идущий Сегодня, 20:55
          США своих "цыплят" никогда не бросит.
          Идущий
    2. сибиралт Сегодня, 19:13
      Интересно, куда игиловцы ломанутся из Ирака? Наверняка им американцы организуют коридоры в Сирию через купленных курдов.
      сибиралт
    3. Симон Сегодня, 19:16
      Значит, американцы чего нибудь другое придумают fool
      Симон
  2. Тралл Сегодня, 19:03
    А был бы Саддам Хусейн до сих пор, - могли бы сейчас достраивать последние стадионы к Олимпиаде в Ираке...
    Тралл
    1. Anarchist Сегодня, 19:08
      Цитата: Тралл
      А был бы Саддам Хусейн до сих пор, - могли бы сейчас достраивать последние стадионы к Олимпиаде в Ираке...

      Демократия...
      Anarchist
  3. Геркулесыч Сегодня, 19:08
    Там скоро вообще ничего живого не останется. Янки с бандой "какалиция " вбомбят Ирак в 50е годы двадцатого века, в лучшем случае!
    Геркулесыч
    1. poquello Сегодня, 19:16
      Цитата: Геркулесыч
      Там скоро вообще ничего живого не останется. Янки с бандой "какалиция " вбомбят Ирак в 50е годы двадцатого века, в лучшем случае!

      ничего никуда не вбомбят, у них трэнд - при Садаме было хуже, скорее с Ливаном чего-нить замутят
      poquello
  4. Симон Сегодня, 19:18
    Цитата: Anarchist
    Цитата: Тралл
    А был бы Саддам Хусейн до сих пор, - могли бы сейчас достраивать последние стадионы к Олимпиаде в Ираке...

    Демократия...

    Слов нет! Это, большая ошибка амеров! fool
    Симон
  5. Симон Сегодня, 19:22
    Не уж то конец наступает ИГИЛ!
    Симон
  6. паниковский Сегодня, 21:10
    Раньше надо было начинать, тов. из армии Ирака. Вон Сирию уже освободили, а вы затеете освобождение-глядь, а Ирак уже будет освобождён без вас? request Вы, товарищи из армии Ирака очень смешные.
    паниковский
    1. Dobriy_Chelovek Сегодня, 21:23
      Не скажите, не скажите, пока сирийцы вели затяжные бои, не без "помощи" налетов ВВС США, иракские отряды народной мобилизации вовсю громили ИГИЛ. Не ВС Ирака а они разбили ИГИЛ, они стали основной силой в войне с джихадистами. Отряды народной мобилизации, кстати, очень сильно пощелкали пешмерга, когда те ударили в тыл иракцам южнее Киркука.
      Dobriy_Chelovek
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