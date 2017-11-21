Порошенко приравнял пострадавших на майдане к участникам боевых действий

Тем, кто на баррикадах Майдана получил ранения или потерял здоровье, отныне предоставляется статус участника боевых действий. Сегодня подписал соответствующий закон

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что подписал закон, согласно которому пострадавшие в ходе "евромайдана" будут получать льготы, как участники боевых действий.Ранее Порошенко сообщил, что пострадавшие в ходе "евромайдана" получат статус участников боевых действий, и пообещал подписать соответствующий закон.— написал президент на своей странице в Facebook.Украина 21 ноября отмечает "День достоинства и свободы", посвященный годовщине начала акций протеста в Киеве в 2013 году ("евромайдана").На минувшей неделе Верховная Рада внесла изменения в закон "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", согласно которому пострадавшие в ходе "евромайдана" получат льготы, как участники боевых действий, в частности, льготы при оплате услуг ЖКХ, бесплатные лекарства и медицинские услуги, обследования. А также денежные выплаты, бесплатный проезд, бесплатное санаторно-курортное лечение и другие. Инвалидам положен еще более широкий список льгот, передает РИА Новости