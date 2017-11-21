21:46 21 ноября

Порошенко приравнял пострадавших на майдане к участникам боевых действий

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что подписал закон, согласно которому пострадавшие в ходе "евромайдана" будут получать льготы, как участники боевых действий.

Ранее Порошенко сообщил, что пострадавшие в ходе "евромайдана" получат статус участников боевых действий, и пообещал подписать соответствующий закон.

Порошенко приравнял пострадавших на майдане к участникам боевых действий



Тем, кто на баррикадах Майдана получил ранения или потерял здоровье, отныне предоставляется статус участника боевых действий. Сегодня подписал соответствующий закон
— написал президент на своей странице в Facebook.

Украина 21 ноября отмечает "День достоинства и свободы", посвященный годовщине начала акций протеста в Киеве в 2013 году ("евромайдана").

На минувшей неделе Верховная Рада внесла изменения в закон "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", согласно которому пострадавшие в ходе "евромайдана" получат льготы, как участники боевых действий, в частности, льготы при оплате услуг ЖКХ, бесплатные лекарства и медицинские услуги, обследования. А также денежные выплаты, бесплатный проезд, бесплатное санаторно-курортное лечение и другие. Инвалидам положен еще более широкий список льгот, передает РИА Новости

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 43

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  1. Клебер Сегодня, 20:03
    Уже не знает куда деньги девать. Бюджет трещит от доходных поступлений. )))))
    Клебер
    1. Svarog Сегодня, 20:07
      Дни этого персонажа сочтены, уже с Сирией закачиваем, надеюсь украиной займутся..
      Svarog
      1. Тралл Сегодня, 20:15
        Шариковщина какая-то.
        Вмятина от кастрюли на лбу теперь идёт за боевое ранение smile
        Тралл
        1. Идущий Сегодня, 20:18
          Цитата: Клебер
          Уже не знает куда деньги девать. Бюджет трещит от доходных поступлений. )))))


          А что Украина богатая европейская страна , сейчас на раздают льгот , а потом понимают государства уже не будет и каждый убежит в свой угол.
          Идущий
          1. Logall Сегодня, 21:29
            Цитата: Идущий
            каждый убежит в свой угол.
            Ответить Цитировать

            Чем-то мне это всё тараканьи сходки напоминает- свет включили и по углам...
            Logall
        2. Офицер запаса Сегодня, 20:53
          Забыл про тех, кто все это смотрел по телевизору. Тоже пострадали, морально.
          Офицер запаса
          1. Клебер Сегодня, 21:18
            Цитата: Офицер запаса
            Забыл про тех, кто все это смотрел по телевизору. Тоже пострадали, морально.


            А участников диванных войск Украины? Какой год бъются на форумах и в комментах.
            Клебер
            1. Logall Сегодня, 21:26
              Цитата: Клебер
              А участников диванных войск Украины? Какой год бъются на форумах и в комментах.

              Logall
        3. mad Сегодня, 21:10
          Цитата: Тралл
          Вмятина от кастрюли на лбу теперь идёт за боевое ранение

          Скорее на инвалидность тянет
          mad
    2. сибиралт Сегодня, 20:08
      "Браться по разуму" из параллельного мира никакой клиникой еще научно не определены. belay Тут для психиатров непочатый край для исследования "украинского синдрома" у человека. У Нобелевки впервые в истории на всех денег не хватит для наград! bully
      сибиралт
      1. 210окв Сегодня, 20:37
        Бандитская власть одаривает бандитов.Всё,приехали..
        Цитата: сибиралт
        "Браться по разуму" из параллельного мира никакой клиникой еще научно не определены. belay Тут для психиатров непочатый край для исследования "украинского синдрома" у человека. У Нобелевки впервые в истории на всех денег не хватит для наград! bully
        210окв
      2. Ami du peuple Сегодня, 20:37
        Цитата: сибиралт
        Тут для психиатров непочатый край для исследования "украинского синдрома" у человека
        Опрос от майданного пуштуна к четвертой годовщине "революции гидности" Это неизлечимо....
        Ami du peuple
        1. Клебер Сегодня, 20:45
          Мдя .... жёстко их накрыло ....
          Клебер
    3. тол100в Сегодня, 20:11
      Цитата: Клебер
      Уже не знает куда деньги девать.

      Пациент ЛТП решил написать еще один не умирающий шедевр литературы!
      тол100в
      1. bouncyhunter Сегодня, 20:13
        Тем, кто на баррикадах Майдана получил ранения или потерял здоровье, отныне предоставляется статус участника боевых действий.

        По статусу положены бесконечные обещания от Порося на словах и полное наплевательство на деле . yes
        bouncyhunter
        1. Идущий Сегодня, 20:19
          В общем веселуха у них на всю ивановскую. Добрый вечер Паша! hi
          Идущий
          1. bouncyhunter Сегодня, 20:25
            Цитата: Идущий
            В общем веселуха у них на всю ивановскую.

            Больше напоминает пир среди чумы . sad
            bouncyhunter
            1. Идущий Сегодня, 20:27
              Так и есть , что они себе думают даже представить не возможно.
              Идущий
        2. japs Сегодня, 20:52
          Мне вот, интересно, а тем снайперам, что стреляли по майданутым и по правоохранителям, тоже статус участника боевых действий? У них тоже посттравматический синдром.
          japs
          1. Pirogov Сегодня, 20:59
            Цитата: japs
            Мне вот, интересно, а тем снайперам, что стреляли по майданутым и по правоохранителям, тоже статус участника боевых действий? У них тоже посттравматический синдром.

            Им забашляли достаточно ,хотя навряд ли они живы..........
            Pirogov
    4. LSA57 Сегодня, 20:51
      Цитата: Клебер
      Бюджет трещит от доходных поступлений.

      так он всем другим льготы отменяет. в том числе и Чернобыльцам
      LSA57
  2. APASUS Сегодня, 20:04
    Что то в этом законе не понятно ,как он относиться к бойцам "Беркута" или это только для патриотов? А учитывая что они сами организовали этот расстрел (власти новой Украины ) ,то становиться понятно почему в этом законе нет "Беркута"
    «В те дни Пашинский и другие три человека, в том числе Парасюк, привезли в отель мешки с оружием и доставили в мою комнату. В каждом мешке были пистолеты Макарова, автоматы АКМ, карабины. И были пачки патронов. Когда прибыл Мамулашвили, я спросил его сам: „Что происходит, — я сказал, — зачем это оружие?“. „Коба, мы должны начать стрелять, — ответил он. — Мы не можем пойти на досрочные президентские выборы…“. „По кому мы должны стрелять? И где?“ — спросил я. Он ответил: что и где не важно, нужно стрелять где-нибудь… так, чтобы посеять немного хаоса», — признается названный одним из участников Майдана Коба Неградзе.

    По его словам, Пашинский 20 февраля приказал вести огонь «неважно куда: по баррикадам, деревьям, тем, кто кидал бутылки с коктейлями Молотова — лишь бы посеять панику».

    Другой участник событий — Александр Ревазишвили утверждает, что их задачей было «организовать провокации, чтобы подтолкнуть полицию и заводить толп». При этом, по его словам, оружия на Майдане «не было много до середины февраля».
    И Неградзе, и Ревазишвили указывают, что их в 2013 году нанял якобы военный советник экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Мамука Мамулашвили. С ними также работал Брайан Кристофер Бойенджер, который являлся бывшим офицером 101-й воздушной дивизии США.

    Еще один грузин — Залоги Кварацхелия рассказал, что помимо них стреляли по майдановцам и полиции также и литовские снайперы.

    «Били из соседней комнаты. Литовцы открыли окно. Один из них выстрелил три или четыре раза, а другой закрыл окно… Был приказ стрелять — хоть по „Беркуту“, по полиции, по демонстрации, без разницы», — рассказал Залоги.

    Источник: http://rusnext.ru/news/1511264597
    APASUS
    1. Клебер Сегодня, 20:08
      Беркут не был на баррикадах.
      Клебер
  3. Евродав Сегодня, 20:08
    Страх перед нациками зашоколадил тебе твой крохотный мозг, Петруха... Гореть тебе в твоем еврейском аду! Хотя у этих...может он наоборот, в ихний рай попадет...за истребление гоев...
    Евродав
  4. ZAVal Сегодня, 20:09
    Порошенко приравнял пострадавших на майдане к участникам боевых действий

    Тем самым косвенно признал, что имел место вооруженный захват власти, со всеми сопутствующими аспектами.
    А орали: "Мирный протест" и "Они же дети".
    Лицемеры, мрази.
    ZAVal
  5. loginovich Сегодня, 20:13
    Мирный протест, мирная акция и результат участники боевых действий. Мистика да и только.
    loginovich
  6. изя топ Сегодня, 20:15
    ем, кто на баррикадах Майдана получил ранения или потерял здоровье, отныне предоставляется статус участника боевых действий. Сегодня подписал соответствующий закон
    и накатил стакан
    изя топ
  7. ALEA IACTA EST Сегодня, 20:19
    Убившихся в пьяном угаре тоже пусть хероями объявит.
    ALEA IACTA EST
  8. Витас Сегодня, 20:19
    Я думал в психушке полечат закрытой. А оно вон как...
    Витас
  9. Клебер Сегодня, 20:21
    Цитата: изя топ
    и накатил стакан


    Клебер
  10. ded100 Сегодня, 20:22
    Бесплатный проезд курортнотсанаторное лечение Балабол пообещал бы лутьше по бесплатной кастрюле на голову правдоподобней было бы! wassat
    ded100
  11. Александр 3 Сегодня, 20:23
    Самый пострадавший это Порошенко иш как горе своё заливает горилкой.
    Александр 3
    1. Клебер Сегодня, 20:29
      Общеизвестно, что Петр Порошенко большой ценитель алкогольных напитков. Говорят, что в них он разбирается куда лучше, чем в политике, экономике, не говоря уже про военное дело. Знающие люди рассказывали, будто бы Петр в молодости мог залпом выпить литр водки, занюхать подмышкой и не сильно при этом опьянеть.

      Сейчас Порошенко уже не тот. «Квалификацию» он не утратил (не зря говорят, что талант не пропьешь!), а вот здоровье уже стало подводить. Ходят слухи, что после принятия бутылки водки его проспиртованный «годами упорных тренировок» организм дает сбой – возникает помутнение сознания и он начинает нести ахинею. А поскольку пьет он много и часто, ахинею он несет практически всегда. Иногда – весьма агрессивно. Ближайшее окружение понимает: не успел опохмелиться! И торопиться поднести ему граненый стакан с любимым напитком. После «лечения» Петр начинает строить прожекты – фантазировать о красивой жизни, «зеленых человечках» и своей великой миссии, с которой и явился на этот свет.
      https://whoswhos.org/116384-poroshenko-bolshaya-p
      olitika-po-siney-lavke
      Клебер
  12. DEZINTO Сегодня, 20:32
    Спасибо вам что теперь я президент.

    Ну и видео в тему.

    Дичь. Трандец. Капец. Офигеть и Смешно - это всё про Украину.

    Наскакали себе на отличненько.

    DEZINTO
  13. БМП-2 Сегодня, 20:38
    Лучше б он себя с землёй приравнял: и проблем бы меньше стало, и над алкоголизмом малэнька перемога! lol
    БМП-2
  14. Симон Сегодня, 20:51
    Цитата: Клебер
    Уже не знает куда деньги девать. Бюджет трещит от доходных поступлений. )))))

    А, что думаешь, им заплатят, я чего то не уверен! При ровнять одно, а платить другое! stop
    Симон
    1. Клебер Сегодня, 20:55
      Цитата: Симон
      А, что думаешь, им заплатят, я чего то не уверен! При ровнять одно, а платить другое! stop


      Начислять по любому будут, а вот платить ... тысщувдень
      Клебер
  15. Симон Сегодня, 20:53
    Цитата: ded100
    Бесплатный проезд курортнотсанаторное лечение Балабол пообещал бы лутьше по бесплатной кастрюле на голову правдоподобней было бы! wassat

    Интересно, а увидят они это? what
    Симон
  16. Попович Сегодня, 21:20
    Порошенко приравнял пострадавших на майдане к участникам боевых действий - в единые расстрельные списки....
    Попович
  17. ротмистр Сегодня, 21:22
    Результат ленинской национальной политики. А Сталин, Дзержинский и Ордженикидзе предупреждали, что будет так, как происходит сейчас.
    ротмистр
    1. Стропорез Сегодня, 21:31
      Цитата: ротмистр
      Результат ленинской национальной политики.

      Перестань уже тролить на тему Ленина и его нац.политики.Страну развалили до него!
      А вы, не зная истории, можете прослыть невеждой.
      Стропорез
  18. nov_tech.vrn Сегодня, 21:25
    це европа, а удостоенные звания заслуженный проститут, будут пользоваться правами ветерана труда
    nov_tech.vrn
  19. Сергей 777 Сегодня, 21:39
    Учитывая, что статус ветерана боевых действий ничего не дает на украине,ну кроме пары формальных льгот request
    Сергей 777
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